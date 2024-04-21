Принцесса, которая одурачила англичан
Принцесса Карабу, изображение из книги «Девонширские персонажи и странные события» С. Бэринг-Гулда, 1908 г.
3 апреля 1817 года в Олмондсбери, маленькой деревне в нескольких милях к северу от Бристоля, из ниоткуда появилась сбитая с толку девушка. На ней было поношенное платье с шалью, тюрбан, и она казалась измученной, будто бы только что вернулась из длительного путешествия. У леди был небольшой свёрток с пожитками, кусок мыла и туалетные принадлежности. Жителей деревни озадачило то, что она говорила на языке, который никто не мог понять.
И, конечно же, ею заинтересовались. Поскольку местные жители приняли её за какую-то нищенку, они привели её к надзирателю, назначенному в местную богадельню. Он с подозрением относился к иностранной гостье из-за ситуации после Наполеоновских войн, поэтому он отправил её в роскошную загородную резиденцию Сэмюэля Уоррелла, местного судьи.
Принцесса Карабу
Судья вызвал своего камердинера-грека, обладавшего значительными познаниями в средиземноморских языках, чтобы попытаться перевести то, что говорила женщина. Но толку не было. Они даже пытались попросить у неё документы, ради этого использовали язык жестов, но женщина просто вытащила несколько монет из своих карманов.
Уоррелл был настроен скептически, но его жена чувствовала себя больше очарованной, а не встревоженной. Она отправила таинственную гостью переночевать в местную гостиницу. Находясь там, последняя отказалась от приличной еды и попросила только чашку чая. Затем она прочитала молитву, прикрыв глаза рукой.
Работникам гостиницы показалось, что она узнала изображение ананаса, висящее на стене гостиницы. Поэтому местные решили, что она, возможно, приехала из какой-то далёкой тропической страны. А когда её проводили в комнату на ночь, она сначала странно уставилась на кровать, затем свернулась калачиком и уснула на полу.
На следующий день миссис Уоррелл позвала даму обратно в свою резиденцию. Оказавшись там, незнакомка указала на себя, неоднократно произнося слово «Карабу». Мистеру Уорреллу это уже надоело, и он решил, что она просто разыгрывает спектакль, поэтому арестовал её, объявив бродягой.
Карабу (так они к ней обращались) провела некоторое время в больнице Святого Петра для бродяг в Бристоле, пока миссис Уоррелл не вмешалась и не перевела её обратно к себе.
К тому времени уже распространились новости о загадочной женщине из Олмондсбери, и десятки любопытных местных жителей отправились её навестить, часто приводя с собой носителей разных языков. Несмотря на то, что за 10 дней у неё побывало несколько посетителей, по-прежнему никто не мог понять её язык. До тех пор, пока не объявился один португальский моряк.
Слава
Услышав о необычной незнакомке, португальский моряк Мануэль Эйнессо, случайно оказавшийся в Бристоле, посетил офис Уорреллов, чтобы встретиться с Карабу. Путешествовавший повсюду моряк утверждал, что узнал разговорный язык Карабу, на котором разговаривают на Суматре. Он немедленно начал переводить необычную историю девушки.
Карабу не была нищенкой. Она была принцессой с острова Явасу в Индийском океане. Она объяснила Эйнессо, что её похитили пираты и держали в плену, но ей удалось сбежать, когда она прыгнула за борт в Бристольском канале. Затем шесть недель бродила по сельской местности, прежде чем добралась до Олмондсбери.
Это было все, что нужно было услышать миссис Уоррелл: она принадлежала к королевской семье, и для жены судьи было бы большой честью принимать даму у себя. Гостье предоставили портного, который сшил ей одежду. Следующие 10 недель были насыщенными, в честь Карабу устраивались вечеринки и званые вечера, представители высшего общества заискивали перед ней, поражённые историей о нищенке без гроша в кармане, которая в конце концов оказалась принцессой.
Карабу постоянно дополняла и меняла свою историю, составляла словарь с несколькими десятками слов, рассказывала об обычаях своего народа. Девушка не путалась в своих непонятных словах, не делала ошибок в ударениях. Некто по имени доктор Уилкинсон написал в своём дневнике: «Пока не произошло ничего, что могло бы вызвать хоть малейшее подозрение в отношении Карабу».
Но ведь ничто не вечно.
«Принцесса Карабу», Эдвард Берд, 1817 г.
Развенчание мифа
Новости о принцессе Карабу постоянно распространялись, а несколько недель спустя в местной газете появилось её описание. Копия попала к миссис Нил, владелице местного пансиона, которая сразу узнала Карабу, но не как похищенную яванскую принцессу.
Миссис Нил считала, что Карабу на самом деле была Мэри Бейкер, её бывшей гостьей. Она дочь сапожника из маленькой деревушки в 70 милях от Бристоля. По словам миссис Нил, таинственная принцесса Карабу была мистификацией.
Вскоре миссис Уоррелл услышала об этом сообщении, но поначалу скептически отнеслась к версии миссис Нил. Поэтому она попросила принцессу Карабу сопровождать её в Бристоль, чтобы там написали её портрет. Но на деле миссис Уоррелл намеревалась встретиться с миссис Нил лично, а после короткой беседы она убедилась, что «принцесса Карабу» действительно была самозванкой.
Позже раскаивающаяся Карабу, она же Бейкер, призналась в том, что обманывала всех несколько месяцев.
Мэри Бейкер была родом из Девона, где родилась в 1791 году. Когда она была молода, то поссорилась с родителями, от которых сбежала. Она сменила несколько работ по всей южной Англии, прежде чем к началу 1810-х годов обнищала и стала просить милостыню на улицах Бристоля.
Там она поняла, что, выдавая себя за иностранку, вызывает больше симпатии (и следовательно денег) у публики. Она придумала персонажа «Принцесса Карабу», находясь в гостевом доме миссис Нил, чтобы развлечь детей. А после применила это, чтобы обмануть жителей Олмондсбери. И никакого острова принцессы на самом деле не существовало. Странно, что Мэри не раскусили раньше – у девушки была явно европейская внешность.
Когда появились новости о разоблачении в газете, пресса снова обратила внимание на девушку. Вместо того, чтобы обернуть это против неё, Бейкер фактически сделали героиней. Большинство журналистов раскрутили эту историю, отметив триумф рабочего класса над аристократией. Плохо образованная, забитая девушка, благодаря собственной сообразительности и дерзости смогла проникнуть в высшие слои высшего общества.
Успех Бейкер оценила даже миссис Уоррелл. Она приняла реальную историю девушки с состраданием и решила продолжать помогать Мэри улучшать свою жизнь и даже собрала для неё деньги, чтобы к 1817 году та смогла переехать в Филадельфию и начать всё с чистого листа.
Приехав в Америку, Бейкер смогла использовать свою дурную славу и устроила короткое сценическое шоу в Нью-Йорке со своим персонажем принцессой Карабу. Позже она вернулась в Англию и устроила аналогичное шоу в Лондоне, однако оно имело лишь незначительный успех, потому что публику Карабу к тому времени уже не интересовала.
В конце 1820-х годов записи переписи населения показали, что Бейкер, ныне вдова по имени Мэри Берджесс, вернулась и поселилась где-то недалеко от Бристоля, продавая пиявок в местную больницу. Она продолжала заниматься этим ремеслом в течение 30 лет, а затем умерла от сердечного приступа в 1864 или 1865 году.
В наши дни Мэри могла бы стать писательницей, актрисой или режиссёром – её воображение не знало границ. Кстати, в 1994 году про неё вышел английский фильм «Принцесса Карабу».
Что касается португальского моряка, который подделал перевод её истории, то до сих пор остаётся загадкой, как он мог распознать выдуманный язык?
Возможно, это была чистая случайность. Может быть, он был её подельником, одни языки говорят, что у них была любовная связь, и она даже родила ему ребёнка.
В любом случае эта история очень красивая и интересная.
Да, таких историй про мошенников и мошенниц, которые выдают себя за других, можно насчитать под сотню, и они появляются даже сейчас – в эпоху цифровизации. Люди притворяются футбольными агентами, родственниками знаменитостей, аристократами, и на это многие ведутся. Что ж сказать – пока есть такие люди, жизнь не будет скучной.
- Сергей Зотов
- Wikipedia.org
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