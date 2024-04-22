Микроволновое оружие: четыре системы Leonidas уже переданы ВС США, развёртывание на кораблях ВМС США с 2026 года
Изображение Epirus
Конец первой четверти XXI века наглядно показал, что торпеды и противокорабельные ракеты (ПКР) – это далеко не единственные угрозы для надводных кораблей, к ним добавились беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и безэкипажные катера (БЭК) – камикадзе. Относительно малоскоростные, с лёгкой, непрочной конструкцией, зачастую имеющие небольшую боевую часть, но дешёвые, способные производиться в огромных количествах, зачастую малозаметные в инфракрасном (ИК) и радиолокационном (РЛ) диапазонах длин волн.
Соответственно, возникло как минимум две проблемы в части самообороны надводных кораблей от БПЛА-камикадзе и БЭК-камикадзе.
Первая – это то, что стоимость средства самообороны может превышать стоимость средства нападения, например, когда зенитная управляемая ракета (ЗУР) стоимостью (условно) в миллион долларов США сбивает БПЛА-камикадзе стоимостью в пятьдесят тысяч долларов.
Вторая проблема – это ограниченное количество боекомплекта, например, тех же самых ЗУР на борту корабля всего несколько десятков, тогда как атакующих его дешёвых БПЛА-камикадзе может быть на порядок больше.
То же самое относится и к наземным силам – у средств противовоздушной обороны (ПВО) просто не хватает ни времени, ни боекомплекта для отражения удара, наносимого роями БПЛА, конечно, если зона перехвата не растянута на тысячи километров, как это было в случае с ударом Ирана по Израилю, и в перехвате не принимают участие одновременно вооружённые силы (ВС) более чем трёх стран.
Уничтожение БПЛА-камикадзе и БЭК-камикадзе «дешёвыми» средствами поражения, например, такими, как малокалиберные скорострельные автоматические пушки и пулемёты возможно до определённого предела, поскольку дальность их применения ограничена, и на конечном участке движения БПЛА-камикадзе и БЭК-камикадзе они просто не будут успевать расстреливать все приближающиеся цели.
Пожалуй, в этом плане Иран «впереди планеты всей», с его кораблями, «утыканными» дистанционно-управляемыми модулями вооружения (ДУМВ) – Иран во многом стоит и за концепцией массового строительства и применения БПЛА-камикадзе, неудивительно, что они подготовились и к «симметричному ответу».
Иранское судно буквально «усеяно» скорострельными ДУМВ. Изображение ТГ-канала «Белорусский силовик»
В свою очередь США и их союзники идут по пути создания оружия на новых физических принципах, в частности, создания оружия направленной энергии. Обычно в качестве такового подразумевается лазерное оружие – и действительно, разработку наземных, корабельных и авиационных боевых лазеров ведёт множество стран и компаний.
Совсем недавно мы говорили о том, что лазерное оружие уже начало тестироваться в реальных боевых условиях, кроме того, британское издание The Telegraph со ссылкой на недавнее заявление главы военного ведомства Великобритании Гранта Шэппса сообщило, что существует вероятность отправки на Украину боевого лазерного комплекса DragonFire, предназначенного для вооружения кораблей королевского флота и проходящего в настоящее время испытания (кстати, вероятность поставки Украине лазерного оружия автором также рассматривалась, только предполагалось, что это будут американские комплексы DE M-SHORAD , но они оказались востребованы на Ближнем Востоке, впрочем, и их появления также исключать нельзя).
Корабельный боевой лазерный комплекс DragonFire. Изображение MBDA
Однако понятие «оружие направленной энергии» одними лазерами не исчерпывается, существует ещё одно направление – микроволновое оружия, о нём мы сегодня и поговорим.
Микроволновое оружие
Микроволновое оружие в чём-то схоже с лазерным оружием, но во многом от него отличается.
Как и лазерное оружие, микроволновое оружие не имеет физических боеприпасов, поражение цели осуществляется электромагнитным излучением, однако, если лазерное оружие – это когерентное монохромное излучение оптической (чаще всего инфракрасной) области спектра, то микроволновое оружие – это электромагнитное излучение, скорее всего, миллиметрового или субмиллиметрового диапазона длин волн – в энциклопедии Министерства обороны Российской Федерации указан диапазон сверхвысокочастотного оружия 0,3–300 ГГц.
Микроволновое оружие не удастся сфокусировать с такой точностью и на такую малую область, как лазерное излучение, поэтому оно в любом случае поражает некую область. Поражающее действие микроволнового оружия основано не на разрушении корпуса цели или каких-либо её рабочих поверхностей, например, рулей или двигателя/движителя, а на выводе из строя электронной начинки цели.
Таким образом, «стрелять» из микроволнового оружия по неуправляемым снарядам нет никакого смысла (в отличие от лазерного оружия, начиная с определённой мощности излучения, предположительно, от 50 кВт).
В то же время такие цели, как БПЛА, с корпусами, выполненными из пластика или композитов, могут быть весьма уязвимы для микроволнового оружия, поскольку их «нежная» электронная начинка, зачастую выполненная из коммерчески доступных компонентов, не способна выдержать воздействие микроволнового излучения.
В простейшем виде микроволновое оружие может представлять собой излучатель электромагнитного излучения – магнетрон требуемой частоты и мощности, а также параболическую антенну для фокусировки электромагнитного излучения. Дальность «стрельбы» тактических образцов микроволнового оружия, скорее всего, будет ограничена несколькими километрами по причине того, что для фокусировки электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на большую дальность потребуются слишком крупноразмерные конструкции, хотя, в некоторых источниках говорится о дальности порядка пяти километров.
Прототип микроволнового оружия THOR. Изображение, ВВС США
В то же время применение параболических устройств для фокусировки микроволнового излучения требует высокоскоростных приводов наведения для сопровождения таких «юрких» целей, как малогабаритные БПЛА или БЭК, поэтому, судя по всему, разработки микроволнового оружия смещаются в сторону изделий с фазированной антенной решёткой.
Именно по этому пути пошла компания Epirus – создатель микроволнового оружия Leonidas.
Epirus Leonidas
Компания Epirus была основана в 2018 году в США, в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, с целью разработки и продвижения противодронового оружия, и уже в 2020 году была представлена система микроволнового оружия Leonidas, выполненная на твердотельных нитрид-галлиевых элементах, с электронным наведением луча. По сути, система Leonidas использует технологии радиолокационных станций (РЛС) с активной фазированной антенной решёткой (АФАР).
Комплекс микроволнового оружия Leonidas
В ходе испытаний в 2021 году система микроволнового оружия Leonidas сбила все 66 из 66 запущенных дронов-мишеней, а в 2022 году была представлена уже третья, усовершенствованная итерация системы. По словам Эндрю Лоури, генерального директора компании Epirus, их завод может выпускать три или четыре системы Leonidas в месяц.
Также Эндрю Лоури заявил, что его компания ведёт переговоры о возможных поставках систем микроволнового оружия Leonidas на Украину для противодействия российским БПЛА-камикадзе типа «Герань-2», возможно, что на Украину отправится, разрабатываемый совместно Epirus и General Dynamics Land Systems, комплекс Stryker Leonidas.
Комплекс Stryker Leonidas
Военно-морские силы (ВМС) США также ведут разработки микроволнового оружия. Под разными наименованиями программа создания микроволнового оружия идёт ещё с 1997 года, в настоящее время программа имеет название METEOR HPM (high-powered microwave – микроволновое излучение высокой мощности) – ранее программа микроволнового оружия для ВМС США носила название REDCAT.
Корабельная система микроволнового оружия. Изображение Epirus
По данным из открытых источников, атаки йеменских хуситов на корабли ВМС США в Аденском заливе и Красном море, осуществляемые с помощью БПЛК-камикадзе и БЭК-камикадзе, способствовали повышению интереса к программам создания и развёртывания оружия направленной энергии. Косвенно это говорит о том, что в США понимают, их способность по отражению атак хуситов основана на подавляющем превосходстве в количестве кораблей, самолётов и вертолётов, в случае атаки, осуществляемой более серьёзным противником, отразить удар нескольких сотен дронов, атакующих одновременно, будет крайне проблематично.
Согласно открытому бюджету ВМС США на 2025 год развёртывание первого прототипа микроволнового оружия по программе METEOR HPM запланировано на 2026 год.
Один из разделов бюджета ВМС США на 2025 финансовый год, касающийся программы METEOR HPM
Какие возможности предоставит наземным силам и кораблям ВМС США микроволновое оружие?
Угрозы и ограничения
Для каких целей микроволновое оружие представляет угрозу?
В первую очередь это малоразмерные БПЛА, выполненные на базе коммерческих технологий, например, FPV-дроны, ставшие чуть ли не основным оружием на линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Украине. Скорее всего, подвержены воздействию микроволнового оружия и более серьёзные изделия, например, БПЛА-камикадзе семейства «Ланцет».
Вряд ли в зоне дальности поражения микроволнового оружия смогут работать БПЛА-бомбардировщики типа «Баба-Яга» – их рабочая высота составляет порядка полукилометра, и, скорее всего, они окажутся в зоне досягаемости микроволнового излучения.
Что касается таких дронов, например, как БПЛА-камикадзе большой дальности типа «Герань-2», то здесь всё уже не так однозначно. Можно предположить, что при полёте БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» на максимальной высоте, составляющей порядка 4–5 километров, микроволновое оружие, расположенное на маршруте полёта, может не обеспечить поражение цели. При этом, если снижение перед ударом на цель будет выполняться путём пикирования, то лишённый электронный начинки БПЛА-камикадзе всё равно может поразить цель, по крайней мере, сейчас так поступают операторы FPV-дронов, которые пикируют на цель в том случае, если она защищена средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Если же маршрут БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» будет проложен на малой высоте, то здесь шансы микроволнового оружия на успешное применение значительно возрастают.
Можно предположить, что микроволновое оружие будет оказывать ограниченное воздействие на высокоскоростные низколетящие боеприпасы, такие как крылатые ракеты (КР). Скорее всего, всё будет зависеть от дальности и рельефа местности, над которыми будет пролетать КР, а также где будет расположено микроволновое оружие, в каких-то случаях удастся обеспечить поражение КР, в каких-то нет.
Что касается боеприпасов, летящих по высотной, в том числе баллистической траектории, то они вряд ли будут подвержены воздействию микроволнового оружия, равно как и неуправляемые боеприпасы всех типов, о чём мы уже говорили ранее.
Способы защиты
Потенциально способы защиты от микроволнового оружия существуют, даже для FPV-дронов, однако не все из них стоит обсуждать открыто.
Но, например, для БПЛА-камикадзе большой дальности типа «Герань-2» может быть создано металлизированное покрытие, полностью исключающее проникновение микроволнового излучения через обшивку, открытым останется только небольшое пространство в верхней части корпуса, необходимое для работы приёмника сигналов ГЛОНАСС.
Очень часто в сети Интернет говорят о том, что можно защититься от лазерного оружия, покрыв защищаемый объект серебрянкой или фольгой, о том, почему это невозможно, мы говорили ранее в материале Противостоять свету: защита от лазерного оружия.
Однако микроволновое оружие вряд ли обеспечит такой сильный и быстрый нагрев цели, чтобы полностью уничтожить-испарить металлизированное покрытие, по крайней мере, на расстоянии в несколько сотен метров и более. Поэтому условный БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» с металлизированным покрытием корпуса, скорее всего, зону действия микроволнового оружия преодолеет и цель поразит, однако надо понимать, что на экранах радаров такой БПЛА будет виден гораздо лучше, нежели обычный, незащищённый БПЛА-камикадзе типа «Герань-2».
Возможно, существуют и другие решения, как конструктивные, так и схемотехнические, позволяющие защититься от микроволнового оружия.
Выводы
Микроволновое оружие, как и лазерное, стремительно движется к поступлению на вооружение сухопутных войск и ВМС США, а возможно, что и других стран – это фактор, который необходимо учитывать уже сейчас при разработке перспективных и модернизации существующих образцов вооружений – СВО стала сильнейшим катализатором поиска и внедрения новых способов вооружённой борьбы.
Что касается «симметричного ответа», то в части российского микроволнового оружия всплывает информация только про машину дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва», принятую на снабжение российских ракетных войск стратегического назначения (РВСН), решающую свои, специфические задачи.
МДР 15М107 «Листва». Изображение Mil.ru / Wikimedia Commons – Nickel nitride
Будем надеяться, что в недрах российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) зреют как симметричные, так и ассиметричные ответы на вызовы нашего времени, в том числе на возможное применение противником микроволнового оружия.
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