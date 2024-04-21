Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран
Для меня достаточно странно, что мы заговорили об антироссийских действиях соседнего Казахстана только сейчас.
С одной стороны, понятно, что нам не хочется обижать соседей. Мы надеемся на то, что мозг включится, а пример других наших соседей подскажет верную дорогу к процветанию страны.
С другой стороны, я прекрасно знаю менталитет казахов, живу бок о бок с ними. Там уважают силу. Если ты сильный и способен постоять за себя, ты всегда будешь уважаем. Я не знаю, почему так сложилось. Наверное, потому что казахи всегда жили отдельно, своими семьями. Надеялись только на себя. Уважение силы там на уровне исторической памяти.
Когда случилась попытка переворота и Россия показала силу, нас уважали. А вот когда мы позволяем соседям вести себя с нами как с равными, требовать что-то у нас, мы теряем это уважение. Впервые я понял, что нас перестают уважать ещё во времена Нурсултана Назарбаева. Именно тогда, в 2017 в моем дворе впервые запарковался автомобиль с латинскими номерами… До сих пор помню аргумент казахского президента: «Латинским алфавитом пользуются все передовые страны мира, поэтому Казахстану целесообразно перейти на латиницу».
Уже тогда стало понятно, что рядом появилась ещё одна опасность. Понятно не только мне, но тем, на кого возложена обязанность следить за безопасностью страны. У нас появился собственный погранотряд! Если раньше ни русские, ни казахи не считали приграничные села и города заграницей, то теперь вдруг оказалось…
Особенно повезло тем, кто вынужден ездить на поезде из России в Россию через кусок Казахстана. Совсем небольшой участок заграницы. Всего-то час поезд стоит перед въездом в Казахстан, час – в Петропавловске, час – опять при въезде в Россию. И все это время необходимо сидеть в вагоне, так как работают пограничники и таможенники…
Знаете, когда лично мне стало окончательно понятным, что правы были пограничники, перекрыв нашу границу? Ровно тогда, когда казахстанский президент в 2022 году отказался принять Российский орден Александра Невского, которым его хотели наградить за развитие сотрудничества между нашими странами.
Помните неуклюжие оправдания Дмитрия Пескова? «Мы не хотели...» Ну да... Только тогда же пресс-служба казахского президента подтвердила отказ от ордена. Очень некрасиво подставили Москву. И ничего, сошло с рук. Как и заявление президента «союзного» государства по поводу санкций: лучше иметь честных врагов, чем таких «союзников». Помните:
Этот 2022. Когда нам действительно была необходима поддержка соседей... Но особенно меня тогда поразила позиция Касым-Жомарта Токаева по Луганску и Донецку. Высказал он её в интервью телеканалу «Россия 24»: «…И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк».
А мы все надеялись... Даже тогда, когда нам открыто заявляли, что плевать Казахстан хотел на наши интересы. Даже тогда, когда Токаев заговорил о «возращении (якобы) незаконно приватизированных активов государства». Прежде всего космодрома Байконур и прочих объектов союзного (когда-то) значения.
Если друг оказался вдруг...
Понятно, что руководство России прекрасно понимало и понимает двуличность казахского президента. Именно потому мы пошли на огромные затраты и построили космодром «Восточный». Аппетиты казахов, особенно оттого, что альтернативы Байконуру у России не было, росли в геометрической прогрессии. Как и наглость.
В конечном итоге пришло понимание того факта, что «скользкий» Казахстан угрожает обороноспособности России. Да, не больше и не меньше. Нет, армия или силовики тут не причем. А вот то, что страна в любой момент может просто закрыть железную дорогу через Петропавловск и фактически «ополовинить» поток грузов на восток России – это серьезно. Северный маршрут через Тюмень не способен закрыть потребности полностью.
Увы, когда строился Транссиб, это была внутренняя железная дорога. Отсюда и две проблемы, не решенные пока. О первой, южной ветке через соседнюю страну, я писал выше. А вот вторая практически нигде не озвучена. Это... Омск! Сегодня невозможно что-то доставить на восток России, минуя этот город. Соответственно, в случае возникновения нештатной ситуации, разрушение железнодорожной станции перекроет всю магистраль.
Думаю, дальше развивать эту тему не стоит. Додумать решение проблемы может даже школьник. Необходимо строить как минимум дорогу дублер. При этом по возможности необходимо обойти Омск стороной. А это достаточно сложно технически и дорого. Западная Сибирь – это очень сложный географически регион. Болота...
Чтобы у читателя не создалось ложного мнения об авторе, скажу, что мысли об обороноспособности так же, как о строительстве дублера железной дороги, озвучивались давно. Более того, ещё в начале века в РЖД провели экспертизу и оценку данного проекта.
Увы, на тот момент озвученной суммы средств у нас просто не было. 140 млрд рублей по оценке 2007 года! Как часто бывает в таких случаях, проект перенесли на будущее, т. е. включили в Транспортную стратегию на период до 2030 года.
Была даже попытка строительства частями. Проще говоря, в 2009 году была выделена часть средств, но… Такой способ строительства не оправдал себя. Получалось ещё дороже, чем озвучено в смете РЖД. Деньги ушли, но вместо строительства – на ремонт существующих путей…
В 2018 о проекте вновь вспомнили. К этому времени появилось ещё два проекта. Точнее – вспомнили о давних проектах. В частности, северный дублер Татарск – Тара – Тобольск – Тавда. Лично для меня данный проект наиболее перспективен. Подальше от «друзей» спокойнее как-то. Да и осваивать сибирские болота необходимо… В любом случае, я в этом уверен, скоро строительство начнется.
Вот так, неадекватный сосед, которому мы помогали и помогаем, в конечном итоге заставляет нас задумываться о безопасности. И получается совершенно нелогичная ситуация. Деньги, которые мы могли бы вложить в экономику того же соседа, мы тратим на оборону. Кому от этого стало лучше? Нам? Возможно. Казахстану? Сомнительно…
Горькое осознание того, что дружба между государствами – всего лишь фикция
Сколько раз мы обжигались на том, что наши бывшие «закадычные друзья» нас предавали. И те, что когда-то были близкими, из республик СССР, и те, что были подальше, из ОВД. Каждый раз после такого предательства мы вспоминали государя императора и его слова о союзниках России. Каждый раз сетовали на свою наивность и мягкое сердце.
А ведь виноваты мы сами. Что, мы не видим готовности предать у президента Токаева? Не видим двуличности армянского премьера?
Видим, но продолжаем ждать, когда там одумаются и что-то поймут. Да не одумаются, не поймут.
Они если и одумаются, то только тогда, когда попадут в переделку, похожую на ту, в какую попали украинцы. И будут, опять же, по уже давно усвоенной привычке винить во всем нас...
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