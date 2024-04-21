Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран

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Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран

Для меня достаточно странно, что мы заговорили об антироссийских действиях соседнего Казахстана только сейчас.

С одной стороны, понятно, что нам не хочется обижать соседей. Мы надеемся на то, что мозг включится, а пример других наших соседей подскажет верную дорогу к процветанию страны.



С другой стороны, я прекрасно знаю менталитет казахов, живу бок о бок с ними. Там уважают силу. Если ты сильный и способен постоять за себя, ты всегда будешь уважаем. Я не знаю, почему так сложилось. Наверное, потому что казахи всегда жили отдельно, своими семьями. Надеялись только на себя. Уважение силы там на уровне исторической памяти.

Когда случилась попытка переворота и Россия показала силу, нас уважали. А вот когда мы позволяем соседям вести себя с нами как с равными, требовать что-то у нас, мы теряем это уважение. Впервые я понял, что нас перестают уважать ещё во времена Нурсултана Назарбаева. Именно тогда, в 2017 в моем дворе впервые запарковался автомобиль с латинскими номерами… До сих пор помню аргумент казахского президента: «Латинским алфавитом пользуются все передовые страны мира, поэтому Казахстану целесообразно перейти на латиницу».

Уже тогда стало понятно, что рядом появилась ещё одна опасность. Понятно не только мне, но тем, на кого возложена обязанность следить за безопасностью страны. У нас появился собственный погранотряд! Если раньше ни русские, ни казахи не считали приграничные села и города заграницей, то теперь вдруг оказалось…

Особенно повезло тем, кто вынужден ездить на поезде из России в Россию через кусок Казахстана. Совсем небольшой участок заграницы. Всего-то час поезд стоит перед въездом в Казахстан, час – в Петропавловске, час – опять при въезде в Россию. И все это время необходимо сидеть в вагоне, так как работают пограничники и таможенники…

Знаете, когда лично мне стало окончательно понятным, что правы были пограничники, перекрыв нашу границу? Ровно тогда, когда казахстанский президент в 2022 году отказался принять Российский орден Александра Невского, которым его хотели наградить за развитие сотрудничества между нашими странами.

Помните неуклюжие оправдания Дмитрия Пескова? «Мы не хотели...» Ну да... Только тогда же пресс-служба казахского президента подтвердила отказ от ордена. Очень некрасиво подставили Москву. И ничего, сошло с рук. Как и заявление президента «союзного» государства по поводу санкций: лучше иметь честных врагов, чем таких «союзников». Помните:

«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики».

Этот 2022. Когда нам действительно была необходима поддержка соседей... Но особенно меня тогда поразила позиция Касым-Жомарта Токаева по Луганску и Донецку. Высказал он её в интервью телеканалу «Россия 24»: «…И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк».

А мы все надеялись... Даже тогда, когда нам открыто заявляли, что плевать Казахстан хотел на наши интересы. Даже тогда, когда Токаев заговорил о «возращении (якобы) незаконно приватизированных активов государства». Прежде всего космодрома Байконур и прочих объектов союзного (когда-то) значения.

Если друг оказался вдруг...


Понятно, что руководство России прекрасно понимало и понимает двуличность казахского президента. Именно потому мы пошли на огромные затраты и построили космодром «Восточный». Аппетиты казахов, особенно оттого, что альтернативы Байконуру у России не было, росли в геометрической прогрессии. Как и наглость.

В конечном итоге пришло понимание того факта, что «скользкий» Казахстан угрожает обороноспособности России. Да, не больше и не меньше. Нет, армия или силовики тут не причем. А вот то, что страна в любой момент может просто закрыть железную дорогу через Петропавловск и фактически «ополовинить» поток грузов на восток России – это серьезно. Северный маршрут через Тюмень не способен закрыть потребности полностью.

Увы, когда строился Транссиб, это была внутренняя железная дорога. Отсюда и две проблемы, не решенные пока. О первой, южной ветке через соседнюю страну, я писал выше. А вот вторая практически нигде не озвучена. Это... Омск! Сегодня невозможно что-то доставить на восток России, минуя этот город. Соответственно, в случае возникновения нештатной ситуации, разрушение железнодорожной станции перекроет всю магистраль.

Думаю, дальше развивать эту тему не стоит. Додумать решение проблемы может даже школьник. Необходимо строить как минимум дорогу дублер. При этом по возможности необходимо обойти Омск стороной. А это достаточно сложно технически и дорого. Западная Сибирь – это очень сложный географически регион. Болота...

Чтобы у читателя не создалось ложного мнения об авторе, скажу, что мысли об обороноспособности так же, как о строительстве дублера железной дороги, озвучивались давно. Более того, ещё в начале века в РЖД провели экспертизу и оценку данного проекта.

Увы, на тот момент озвученной суммы средств у нас просто не было. 140 млрд рублей по оценке 2007 года! Как часто бывает в таких случаях, проект перенесли на будущее, т. е. включили в Транспортную стратегию на период до 2030 года.

Была даже попытка строительства частями. Проще говоря, в 2009 году была выделена часть средств, но… Такой способ строительства не оправдал себя. Получалось ещё дороже, чем озвучено в смете РЖД. Деньги ушли, но вместо строительства – на ремонт существующих путей…

В 2018 о проекте вновь вспомнили. К этому времени появилось ещё два проекта. Точнее – вспомнили о давних проектах. В частности, северный дублер Татарск – Тара – Тобольск – Тавда. Лично для меня данный проект наиболее перспективен. Подальше от «друзей» спокойнее как-то. Да и осваивать сибирские болота необходимо… В любом случае, я в этом уверен, скоро строительство начнется.

Вот так, неадекватный сосед, которому мы помогали и помогаем, в конечном итоге заставляет нас задумываться о безопасности. И получается совершенно нелогичная ситуация. Деньги, которые мы могли бы вложить в экономику того же соседа, мы тратим на оборону. Кому от этого стало лучше? Нам? Возможно. Казахстану? Сомнительно…

Горькое осознание того, что дружба между государствами – всего лишь фикция


Сколько раз мы обжигались на том, что наши бывшие «закадычные друзья» нас предавали. И те, что когда-то были близкими, из республик СССР, и те, что были подальше, из ОВД. Каждый раз после такого предательства мы вспоминали государя императора и его слова о союзниках России. Каждый раз сетовали на свою наивность и мягкое сердце.

А ведь виноваты мы сами. Что, мы не видим готовности предать у президента Токаева? Не видим двуличности армянского премьера?

Видим, но продолжаем ждать, когда там одумаются и что-то поймут. Да не одумаются, не поймут.

Они если и одумаются, то только тогда, когда попадут в переделку, похожую на ту, в какую попали украинцы. И будут, опять же, по уже давно усвоенной привычке винить во всем нас...
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46 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +8
    Сегодня, 05:33
    Для меня достаточно странно, что мы заговорили об антироссийских действиях соседнего Казахстана только сейчас

    Тк реальных союзников нет и не будет, а производство необходимого отсутствует и тоже не предвидится, придётся заискивать и выпрашивать у подобных соседей...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 05:51
      Горькое осознание того, что дружба между государствами – всего лишь фикция
      Оне "дружат", когда им что-то нужно от России !
      1. Мой адрес Звание
        Мой адрес
        0
        Сегодня, 08:49
        И когда знают, что придётся серьёзно ответить даже за косой взгляд. И после всего этого по инету гуляют фото лаврова с восхищениями в его адрес.
        Давайте посчитаем, сколько у нас настоящих друзей. Как?! Это всё?!
      2. ramzay21 Звание
        ramzay21
        +6
        Сегодня, 09:00
        Ситуация нынешняя зашла в это место потому что наше руководство все давно пустило на самотек и не делало и не делает НИЧЕГО. У нас у самих только недавно начали закрывать вражеские рассадники агентов называемыми НКО и вы думаете из все закрыли?
        В Казахстане и на Украине всегда были есть и будут те кто нас ненавидит и те кто за нас, но что сделали наши власти, чтобы там к власти приходили пророссийские руководители а не русофобы? НИЧЕГО! Даже в нашей стране, где типо все под контролем во власти полно русофобов и даже нацистов ненавидящих русских и все русское, но кого на верху это волнует? И тогда чего требовать от других стран если наше руководство покрывает русофобов и помогает им во всем даже в нашей стране?
        И автор прав! Слабых все презирают а мы сейчас выглядим слабыми, потому нас и пинают все кому не лень, ведь ответки не будет.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +5
          Сегодня, 09:57
          К сожалению, наш обожаемый гарант вот уж четверть века убедительно демонстрирует печальный для нас факт. Он - слабак. И бабло для него - важнее всего. Отсюда и проистекает запредельная наглость всех соседей - а чего не наглеть, если ты железно знаешь что тебе за это ничего не будет?? Достаточно чтобы в твоей стране были интересы всего пары-тройки российских Правильных Пацанов - и можешь чувствовать себя в безопасности. Деньги, пусть и не очень большие, столь уважаемых людей всегда перевесят любые государственные соображения даже стратегического значения. Значит - можешь изгаляться как хочешь. Примеров тому - да по всей границе. Эвон - одни прибалтийские шмукодявки чего стоят.. И происходящее нонеча в Цэгабонии - прямое следствие именно такого многолетнего отношения. Ради вожделенного газового транзита - 30 лет закрывали глаза на самые подлые и наглые выкрутасы.

          Увы - нами правят голимые барыги с психологией мелкого пивного оптовика.. А отнюдь не воины и государственные мужи..
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 10:49
            Цитата: paul3390
            наш обожаемый гарант вот уж четверть века убедительно демонстрирует печальный для нас факт

            Что подтвердили недавно прошедшие выборы...И этот факт сам по себе ужасает ! recourse
    2. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +4
      Сегодня, 06:15
      Цитата: Владимир80
      к реальных союзников нет и не будет, а производство необходимого отсутствует и тоже не предвидится, придётся заискивать и выпрашивать у подобных соседей...

      Поздравляю с предстоящим набором максимума минусов - за невосторженный образ мыслей! laughing
    3. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +8
      Сегодня, 06:57
      Владимир80
      Тк реальных союзников нет и не будет

      А если быть до конца честным, то у кого они есть? У Китая? Нет. У США? Так они этих "союзников" так крепко за горло держат, что "союзнички" головку поворачивают только туда, куда позволено, а иначе " травма шейного отдела позвоночника"... Может у Японии или Индии есть союзники? Есть ли они у Ирана или Бразилии? И приходим мы снова и снова к одному выводу, что чем больше масса одного тела, тем больше малых тел прилипают к нему, и наоборот... В Мире ценят только грубую силу и экономическую мощь, а всё остальное - это красивая философия...
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +2
        Сегодня, 07:16
        . У США? Так они этих "союзников" так крепко за горло держат, что "союзнички" головку поворачивают только туда, куда позволено,

        вы сами ответили на свой вопрос
      2. WIKI Звание
        WIKI
        +2
        Сегодня, 08:34
        Цитата: Doccor18
        В Мире ценят только грубую силу и экономическую мощь,

        Экономическая мощь во многом зависит от иностранных инвестиций. Если не брать во внимание Нидерланды, то за 2022-23 годы в Казахстан инвестировали США 8,2 млрд. долл , Швейцария 4,7 , Россия 3,3 , Китай 2,8.
      3. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +1
        Сегодня, 09:43
        Цитата: Doccor18
        Владимир80
        Тк реальных союзников нет и не будет

        А если быть до конца честным, то у кого они есть?

        ИМХО, у тех, кто не списывает долги своим "союзникам", а может стребовать их по-полной, если этот союзник начнет налево глядеть!
        А мы и казахам можем долги списать. Не из своего же кармана, из государственного! Типа, жест доброй воли.
  2. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +3
    Сегодня, 05:51
    В прошлом году спрашивал у знакомого живущего на юге Казахстана про январские события там. Как так что смогли захватить оружие не только в местных РОВД , но и армейские склады ?! А у него знакомых в тамошней полиции есть. А там оказывается многие решили не лезть в разборки между баями. А то что от украденного оружия могут пострадать их родственники плевать. Не говоря уже про устав караульной службы. Ну оружие просто так сдавать... Тоже мне союзники. Из непоняток - вроде как жд станция в Соль-Илецке в распоряжении Казахстана - с чего вдруг ?! И после поездки в Гай и Орск узнал что ГИБДД шмонает абсолютно все авто с казахстанскими номерами. Якобы много случаев доставки грузов на Украину и оттуда. В продмагазинах иногда попадается товар с Украины. Каками кругами это возят непонятно.
  3. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    +7
    Сегодня, 06:22
    Не выясняя природу нашей доверчивости во вне, уместно заметить: - «Эми Чуа… обосновала тезис о том, что экономическое "задабривание" меньшинств ни в одной стране мира в последние полвека не было эффективным». Нам предстоит это усвоить по отношению ко всем народам – между организмами (народ это тоже организм) нет альтруистических отношений. Нельзя создавать тепличные условия другим народам, это наш урок последних столетий, помня русские эскадры у берегов Америки в 1865 году и «Курск», СП, освобождение Европы и наступление НАТО, и многое другое. Организмы берут, но не отдают – это природа.
    С другими нужны отношения симбиоза и мутуализм — «полезное обоим видам объединение, обязательное для них». Надо уходить от комменсализма, «при котором сотрудничество выгодно только одному из партнеров». Тем более уходить от аменсализма («отношения, вредные для одного партнера и нейтральные для другого»). Ко всему этому будет способно только национально ориентированное управление, иметь которое – наша ближайшая сверхзадача.
  4. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +7
    Сегодня, 06:27
    У нас хотя и не принимали латиницу,но на каждой улице пестрит именно латиница.Не простой же человек должен думать о том,как проложить дорогу в Омск.Ельцин с Бурбулисом так торопились подписать Беловежское соглашение,что забыли о путях сообщения.А это не только Омск,но и Калининград. Мы боремся с высокообразованным противником.Который на нас спустил нужное ему образование.Мы забываем слова "гидростроительство" и мелиорация.В строительстве государства не должно быть второстепенных мест. Съэкономим на одном,а после оно вылезет главным.
    1. Валерий Мамай Звание
      Валерий Мамай
      +3
      Сегодня, 10:19
      Пример переименования населенных пунктов в (Восточно-казахстанская область)

      Кирово — Жаналык
      Ковалевка — Баймурат
      Комсомол — Жетыарал
      Комсомольское — Шаган
      Криуши — Аршалы
      Крупское — Кабанбай
      Левобережный — Жаркын
      Лениногорск — Риддер
      Луговое — Шариптогай
      Маковка — Салкынтобе
      Малая Буконь — Киши Бокен
      Малороссийка — Жумба
      Маралиха — Маралды
      Мариновка — Былкылдак
      Медведка — Белкарагай
      Мелитополь — Талапкер
      Мирный — Коктерек
      Михайло-Архангельское — Ленинка — Сагыр
      Михайловка — Кызылагаш
      Мичуринское — Кенсай
      Молодёжный — имени Касыма Кайсенова
      Московка — Мойылды
      Некрасовка — Сегизбай
      Нижняя Еловка — Карагайлыбулак
      Никитинка — Бозанбай
      Николаевка — Кентарлау
      Николаевка — Моиылды
      Нов. Бухтарма — Жаньа Буктырма
      Новая База — Жаркын
      Ново-Андреевка — Баркытбел
      Ново-Николаевка — Карагайлы
      Новоберёзовка — Алтынбел
      Исконно русские названия населенных пунктов говорят о том, что строили их русские.
      И таких переименований тысячи.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 10:38
        Пример переименования населенных пунктов в (Восточно-казахстанская область)

        А как Вам Это:
        Оренбург (Оркала), Омска (Омбы), Самара ( Сумеру), Саратов (Сары тау), Орел (Орул), Курск (Курсыка), Тула (Толу) , Воронеж (Бурунинеж), Пенза (Кипензай), Чебоксары (Шапашкар), Челябинск (Челеба), Казань ( Казан), Астрахань (Кажы-тархан), Тагил (Тагыл), Курган (Корган), Симбирск (Симбир).
  5. север 2 Звание
    север 2
    +5
    Сегодня, 06:48
    эти пургу несущие говорящие от имени России усы, явно не понимает , что отказ от высочайшей награды России , от ордена Андрея Первозванного , это плевок на Россию и её благородство , награждать тех , кто России ещё и неблагодарны , что они вообще существуют ...
    Подарок в качестве независимости и суверенитета от России-СССР получили не только .например , Финляндия , но и никогда своей государственности не имевшие Латвия ,Эстония . Азербайджан , Туркмения никогда не имели своей государственности , притом за это ещё и не боролись . И нате от щедрой России-СССР свою государственность получите . И конечно - такой же и Казахстан ! Кто ещё рядом в том ранжире? Да начиная современными Румынией и Грецией и заканчивая Вьетнамом ,КНДР, Израилем , Анголой , Кубой да Индией и КНР.
    Но если вернутся к "нашим баранам" , то коленопреклонение перед одним из них , непонимающим ,что если не Россия-СССР то он своей независимости и суверенитета не имел бы никогда , а он ещё и от высшего ордена России отказывается , то остаётся только Россию упрекнуть за её надежду , что бараны когда ни будь начнут умно думать ... И неважно , в стаде ЕС и НАТО , или в другом ... ну например в ДОКБ .
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +4
      Сегодня, 07:08
      то остаётся только Россию упрекнуть за её надежду , что бараны когда ни будь начнут умно думать ..

      Не-а не начнут, у них, у баранов этой опции природой не заложено. Вывод какой? Нужны не бараны, а люди у которых мозги на месте чтобы интересы страны отстаивать.
      1. parusnik Звание
        parusnik
        +1
        Сегодня, 10:52
        [b]
        у баранов этой опции природой[
        /b] Россия сейчас,это Остров на Луне,где лунные коротышки в баранов превращаются,но тем коротышкам повезло,инопланетные коротышки с Земли прилетели,товарищей выручать.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +6
      Сегодня, 07:14
      пургу несущие говорящие от имени России усы, явно не понимает

      Всё он понимает, просто у него такая работа, когда вешать лапшу станет некому (либо люди прозреют) - он сядет в самолёт и улетит (как чубайс) .
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +8
    Сегодня, 07:00
    Видим, но продолжаем ждать, когда там одумаются и что-то поймут.
    Не одумаются и не поймут, а наоборот будут наглее и агрессивнее, т.к. подрастающее поколение воспитывается на принципах, что Россия сначала оккупировала, а потом выжимала все соки из бывших союзных республик входящих в состав СССР. Сегодня отчетливо понятно, что наше сердобольство и показная доброжелательность к этим государствам играет против нас.
  7. Гардамир Звание
    Гардамир
    +11
    Сегодня, 07:10
    За последние 30 лет эти два с половиной правителя делали всё чтобы унизить Россию. О каких союзниках речь если правители России сами готовы унижаться. В мирное время дарят земли соседям. Готовы торговать ценой независимости. Быть союзником такого государства опасно продадут и не заметят.
  8. parusnik Звание
    parusnik
    +3
    Сегодня, 07:37
    "Бяда,бяда,огорчение"(с) Словно не в СНГ живем и в ЕАЭС.Не получается содружества в Содружестве,не вытанцовываются , единые политические интересы, единое экономическое пространство,дружба между ...не, не народами, капиталистами Содружества и националистами.Каждый в своем бараке,за колючей проволокой,как на Золотом острове,в романе А.Толстого "Гиперболоид инженера Гарина"."У тебя, Гаврила, свое, а у меня свое"(с).
    1. nikolaevskiy78 Звание
      nikolaevskiy78
      +1
      Сегодня, 10:25
      Ну а чего там говорить, готовил один из материалов, полез посмотреть проекты аж целого банка еаэс, так там одна небольшая ГЭС и пара ТЭЦ районных. Ну масштаб истинно евразийский, что сказать. Кстати сама программа презентовалась почему-то в МВФ. В общем все на этом направлении как и везде, фасад, покраска и дизайн которого всегда согласованы с международными организациями, "исключительно дружественно" настроенными конечно
      1. parusnik Звание
        parusnik
        +1
        Сегодня, 10:45
        Покраска с фасадов слезает, а краски нет ,что бы холост покрасить,да и каркас не "люминевый" и не "чугуневый",а деревянный , липовый .
        1. nikolaevskiy78 Звание
          nikolaevskiy78
          +2
          Сегодня, 10:50
          Каркас съели термины, а опоры проточили мыши.
          1. parusnik Звание
            parusnik
            +1
            Сегодня, 10:54
            опоры проточили мыши
             Это те мыши, которые дамбы проели по всему Уралу?
            1. nikolaevskiy78 Звание
              nikolaevskiy78
              +2
              Сегодня, 11:03
              Они родимые, большие сочные мыши.
  9. Million Звание
    Million
    +9
    Сегодня, 07:47
    Проблема не в Казахстане,проблема в Кремле.
  10. bairat Звание
    bairat
    -1
    Сегодня, 08:05
    Казахстанский лидер был благодарен за оказанную честь, однако от награды отказался. Им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды.

    Ну отказался и ладно. Нет тут оскорбляющего подтекста.
    1. ser580 Звание
      ser580
      +4
      Сегодня, 08:46
      Ну прохожий плюнет те на спину- ну какое это оскорбление- он же не матом крыл- ну просто твой пиджак только плевка и заслуживает???
      1. nikolaevskiy78 Звание
        nikolaevskiy78
        +2
        Сегодня, 10:33
        Ну формально Токаева на самом деле такой указ подписал, что награды не принимает. А вот кто и зачем мудро рекомендовал орден в таких условиях выдать, чтобы выглядеть соответствующие образом, вот тут интересный вопрос. Просто всем и на все... Ну вы поняли.
        1. Million Звание
          Million
          0
          Сегодня, 11:20
          Действительно,не надо кому попало ордена раздавать.
  11. АА17 Звание
    АА17
    +2
    Сегодня, 09:16
    А ведь виноваты мы сами. Что, мы не видим готовности предать у президента Токаева? Не видим двуличности армянского премьера?

    Видим, но продолжаем ждать, когда там одумаются и что-то поймут. Да не одумаются, не поймут.


    Из статьи не понятно, кого под словом "мы" подразумевает автор. Думаю автор имел в виду всё таки Власть.
    В России капитализм. Власть у крупной буржуазии. Поэтому однозначно, "Мы" - это крупный капитал.
    Исходя из этого, все действия российской Власти расматриваются только в целесообразности получения прибыли.

    Определённые российские компании получают прибыль от сотрудничества с Казахстаном. Нравственные и моральные принципы, такие как "дружба народов" и т.д., здесь не причём.

    Товарооборот России и Казахстана в 2023 году вырос до рекордных 2,5 трлн рублей
    https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/03/04/1023590-tovarooborot-rossii-i-kazahstana-viros-do-25-trln-rublei

    ...QazaqGaz предложил России рассмотреть возможность поставок газа в Китай через территорию республики. Для нашей страны, на первый взгляд, перспектива еще одного маршрута для экспорта газа в Китай весьма заманчива, учитывая планы по наращиванию поставок в Азию...
    https://rg.ru/2023/02/28/trubnaia-rabota.html


    П.С.
    Любопытная деталь: хотя Россия поставляет газ в Казахстан, газ для жителей Казахстана обходится дешевле , чем для граждан России.

    "...Наиболее дешевый газ, как отмечали аналитики, приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 4,8 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 7,4 рубля за кубометр..."
    https://ria.ru/20230522/gaz-1873299538.html
    1. nikolaevskiy78 Звание
      nikolaevskiy78
      +1
      Сегодня, 10:35
      У них свой газ тоже есть, просто контракты в Китай которые раньше подписали не тянут по обьемам. Ну нашим предлагают заменить. Наши понято, что только за. Они всегда в этом плане за.
  12. alekc73 Звание
    alekc73
    +2
    Сегодня, 09:21
    В политике нет друзей.Есть интересы.Все.
  13. депрессант Звание
    депрессант
    +2
    Сегодня, 09:35
    . Когда случилась попытка переворота и Россия показала силу, нас уважали. А вот когда мы позволяем соседям вести себя с нами как с равными, требовать что-то у нас, мы теряем это уважение.

    Нужно быть таким, чтоб тебя уважали без твоего постоянного тоскливого стремления навязать себя. Активно требующий к себе уважения попросту смешон: "Ты меня уважаешь?" Уважение не покупается, даже попыток не делай! Купленное уважение -- наиболее быстро портящийся товар.
    Ну, а если тебе очень нужно, чтобы соседи не чувствовали себя равными тебе и не садились тебе на голову, шею или ещё на какую часть тела, твоё экономическое и военное превосходство над ними должно быть мировым брэндом -- подлинным и очевидным для всех. В этом случае не придётся искать друзей и союзников, они придут к тебе сами -- сами! И нужно помнить, что твоё превосходство над ними, хоть экономическое, хоть политическое, -- это такое золото, которое на подлинность постоянно проверяется по старинке, то есть зубами соседей по планете (не китайская ли подделка?). Сам же можешь сколько угодно кусать свою экономику и армию, кричать, обращаясь к окружающим, мол, смотрите -- вмятины, золото подлинное, они не поверят и будут точить на тебя зубы -- свои. Чтобы куснуть при случае. Вот потому твоя подлинность должна быть очевидна без вмятин и не вызывать желания кусать тебя даже в мыслях. Но если хотя бы одна твоя плотина оказалась сгрызенной мышиными зубами, не ходи на международный рынок покупать пусть даже реплику признания твоего величия, либо подделку уважения -- соседи цены не сложат!
  14. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 09:57
    Старания США не прошли даром. Все наши бывшие республики по свистку нашего геополитического врага предадут нас и нападут, высказывая претензии на земли России, мстя за мнимое угнетение мусульман etc.
    Нужно понимать: пассионариев, тем более организованных, среди них - мало (это - не Украина), продажная верхушка (даже с учётом прильнувших к кормушке) - немногочисленна и любовью народной не пользуется. Сейчас - наиболее удобный момент обрисовать наглядно для них перспективу.
    Необходимо используя базу в Гюмри организовать свержение власти соросят в Ереване, изобразив в СМИ это как всенародное восстание против американской марионетки Н.Пашиняна с физическим устранением всей русофобской накипи. При этом - действовать крайне жестоко, так, чтобы сама мысль о сопротивлении внушала населению ужас. Пользуясь образовавшимся вакуумом власти назначить временное правительство из заранее подготовленных людей, которые объявят о вступлении Армении в состав Российской федерации на правах республики (а не в это искусственное "Союзное Государство").
    Это, кроме ликвидации плацдарма НАТО на Кавказе, станет отличной прививкой от русофобии всем нашим лимитрофам.
  15. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 11:04
    Межгос. дружба это иллюзия -потому, что каждый у себя пан и господин, а это всегда стремится к абсолюту. Как человеку хочется расширения личных возможностей и свобод ,так и государствам.
    Мы не пожелали после развала СССР создавать систему с коротким поводком , дающую по кр. мере в будущем возможность организации конфедерации из стран бывшего Союза. Предпочли их практически полностью отпустить - вот они практически полностью и ушли. Мы обвиняем казахов ,а меж тем у нас памятник челу стоит,из за которого всё это ,центр его здравствует ,слова плохого про него в СМИ не говорят.
    Тогда как нынешнее положение есть прямое положение его инициатив ,деятельности и архитектуры.

    Нам пора уже приводить внешнее хозяйство в порядок .
    1. parusnik Звание
      parusnik
      0
      Сегодня, 11:13
      Мы не пожелали после развала СССР создавать систему с коротким поводком
       А СНГ,ЕАЭС,это другое,не система даже?
      1. Knell Wardenheart Звание
        Knell Wardenheart
        +1
        Сегодня, 11:14
        А оно работает ? Типа автор зря сейчас лапами машет -все чики-пуки ,все эти организации сцепляют Казахстан к нам намертво ?:)
        1. parusnik Звание
          parusnik
          0
          Сегодня, 11:23
          А оно работает ? А не важно,отрицает Ваш вывод:
          Мы не пожелали после развала СССР создавать систему с коротким поводком
          Так таки,создали..Это у "тоталитарного" СССР,с "кровавым коммунистическим" режимом,ничего не работало,потому и развалился,то ли у сегодняшней демократической капиталистической России,все как часы работает,даже пятая экономикой в мире стала.
  16. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 11:09
    Очередной опус в стиле "осаждённая башня". Кругом враги и предатели, Россию надо закрыть от мира, всех "немцев" изгнать и далее по списку. Было это уже - при царевне Софье и до неё. А вести зарубежом активную пропаганду русского языка и культуры? Не? А на иностранных языках и на иностранной территории разоблачать клевету о России? В том же Казахстане на казахском языке? Тоже нет? То есть надо сидеть сиднем и с угрюмым видом ругать всё и всех вокруг? Так и до Московского княжества можно скукожиться.
    1. parusnik Звание
      parusnik
      0
      Сегодня, 11:15
      Очередной опус в стиле "осаждённая башня". Кругом враги и предатели
       Странно,откуда друзья у СССР были?
    2. nikolaevskiy78 Звание
      nikolaevskiy78
      0
      Сегодня, 11:27


      Вся суть всей сути глубины наших глубин. При всей глумливости этой композиции, она совершенно правдивая, и тем страшна.
    3. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 11:31
      А вести за рубежом активную пропаганду русского языка и культуры? Не? А на иностранных языках и на иностранной территории разоблачать клевету о России? В том же Казахстане на казахском языке? Тоже нет?

      Судя по Белоруссии - это не помогает. Мечты всех лимитрофов, что заигрывая с Западом и угрожая "окончательным разводом" вы умножите наши вам подаяния и сможете "двух маток сосать".
      История насаждаемого у вас культа ВКЛ однако учит, что эдак вы будете сосать у "двух папок".

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