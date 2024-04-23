Спартанский царь Агесилай II. Воспитанник и ученик Лисандра
Агесилай и персидский сатрап Фарнабаз на иллюстрации Э. Оллиера
Как известно, Спартой правили два царя (архагеты) и эту традицию связывали с культом близнецов-диоскуров (дети Леды, братья Елены Прекрасной). Цари-соправители не были родственниками и вели происхождение из разных кланов. Предками Еврипонтидов были завоеватели-дорийцы, они считались потомками бога Аполлона и традиционно симпатизировали Персии.
Агиады, которые часто возглавляли антиперсидскую «партию», имели ахейское происхождение и своим предком называли Геракла. Известен, например, ответ царя Клеомена I жрице Афины, не желавшей открывать двери храма на том основании, что в него было запрещено входить мужчинам-дорийцам: «Женщина! Я – не дориец, а ахеец!» (510 г. до н. э.). Агиадом был и знаменитый царь Леонид, погибший в Фермопильском ущелье!
Происхождение
Выдающийся спартанский полководец Агесилай был сыном царя Архидама II из дорийского рода Эврипонтидов.
Архидам II на гравюре XVII века, иллюстрация к «Истории» Фукидида
Агесилай родился около 444 либо 443 года до н. э., стал царем в 399 году до н. э. и правил до 358 года до н. э., причем, по словам Плутарха, «почти как полководец и царь всей Греции». Его другом был историк Ксенофонт, написавший о нем книгу, которую так и назвал – «Агесилай». Этот царь стал также и героем одного из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, в «пару» ему историк поставил Помпея Великого (Магна).
Агесилай не был забыт и в Средние века, одним из свидетельств его известности и популярности в среде образованных европейцев, являются строки знаменитой книги Джонатана Свифта:
(Третья часть «Путешествий Гулливера» – в Лапуту, Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб и Японию, где говорится и о вызове духов известных людей).
Эвполия, мать Агесилая, была второй женой Архидама II. Эфоры этим браком остались недовольны по причине маленького роста новой царицы («будет рожать не царей, а царьков») и Архидам был ими даже оштрафован.
Помимо Агесилая эта женщина родила дочь Киниску, которая посылала свою колесницу для участия в Олимпийских играх и стала первой «олимпийской чемпионкой» в мировой истории, причем двукратной – победы на играх 396 и 392 года до н. э.
Именно при отце героя статьи, Архидаме II, в Лакедемоне произошло разрушительное землетрясение (количество погибших спартанцев доходило до 20 тысяч человек), вызывавшее масштабное восстание илотов, которое даже называли Третьей Мессенской войной.
А косвенно это землетрясение стало и причиной Пелопонесской войны, так как после оскорбившего афинян отказа от военной помощи из Афин был изгнан друг Спарты Кимон, и к власти пришел Перикл. Первый этап Пелопоннесской войны получил название Архидамовой.
Старшим сводным братом Агесилая был царь Агис II, победитель в битве при Мантинее (418 г. до н. э. – не путать с битвой 362 г. до н. э.), который вместе с царем-соправителем Павсанием и полководцем Лисандром и завершил Пелопоннесскую войну.
Хромой царевич
Вначале всем показалось, что оштрафовавшие Архидама эфоры были правы: Агесилай родился слабым, да к тому же еще и хромым (одна нога была короче другой), и все авторы отмечают его невысокий рост и сложение, далекое от богатырского. И потому вроде бы его должны были сразу же сбросить со скалы.
Однако давно ставший хрестоматийным рассказ об этом спартанском обычае не выдерживает никакой критики. В Лакедемоне имелось особое сословие – «гипомейоны», в которое первоначально входили физически неполноценные дети граждан Спарты. Они не имели права участия в делах государства, но свободно владели полагавшейся им по закону собственностью и занимались хозяйственными делами.
А царевичу Агесилаю хромота и вовсе не помешала стать одним из самых выдающихся полководцев Спарты. Он говорил:
Между прочим, археологами было найдено ущелье, в которое спартанцы, якобы, бросали неполноценных детей. В нем действительно обнаружены останки людей, датирующиеся VI–V вв. до н. э. – но не детей, а 46 взрослых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. И потому сделан вывод, что сбрасывали в него только государственных преступников или предателей.
Агесилай и Лисандр
В Спарте существовал обычай своеобразного наставничества, когда взрослый мужчина выбирал в качестве воспитанника несовершеннолетнего мальчика.
Кстати, в Спарте всякая порочная связь между наставником («вдохновителем») и воспитанником («слушателем») считалась позорной для обеих сторон, и отношения между учителем и учеником прекращались сразу после достижения мальчиком совершеннолетия – чтобы не возникали пересуды. Чаще всего они оставались друзьями, но порой, если воспитанник достигал высокого положения в обществе, становились соперниками – как Агесилай и Лисандр.
В произведении «Древние обычаи спартанцев», которое приписывается Плутарху, говорится:
Элиан также утверждает, что в спартанских агелах (своеобразные «интернаты», где спартанские мальчики проживали с 7 до 20 лет) не было педерастии. Позже Цицерон, основываясь на греческих источниках, писал позже, что между «вдохновителем» и «слушателем» в Спарте допускались объятия и поцелуи, им даже разрешалось спать в одной постели, но в этом случае между ними следовало положить плащ.
Наставником и «вдохновителем» хромого царевича Агесилая стал великий спартанский полководец и флотоводец Лисандр, сыгравший главную роль в победе над Афинами и их союзниками во время Пелопоннесской войны.
Скульптурное изображение головы Лисандра
По словам Плутарха, Лисандр выбрал Агесилая потому, что тот отличался
Агесилай оказался очень способным учеником, который усвоил не только военные и стратегические уроки своего наставника, но и его мировоззрение. Лисандр говорил:
Агесилай вторит ему:
Лисандр утверждал:
Агесилай, же, когда его спросили, насколько далеко простираются границы Спарты, взмахнул копьем и сказал:
Именно Агесилаю, кстати, приписывают и знаменитый ответ о стенах Спарты (точнее, об их отсутствии): говорят, что он произнёс, показав на вооруженных сограждан:
Существует и другой вариант его ответа:
Он же преподал урок союзникам, считавшим, что спартанцы отправляют в совместные походы слишком мало воинов: приказал встать всем гончарам, затем кузнецам, плотникам, строителям и так далее. Вскоре все союзники стояли на ногах, спартанцы же сидели на месте – ведь гражданам Спарты было запрещено заниматься ремеслами. Показав на них, Агесилай сказал:
Жителям острова Фасос, которые решили соорудить в его честь храм, он ответил:
Возражал Агесилай и против возведения памятников и статуй, говоря:
Царь Агесилай II
Старший брат Агесилая, Агис II, умер 398 году до н. э. Ему должен был наследовать его сын Леотихид, однако при поддержке своего бывшего наставника Лисандра Агесилай отстранил племянника от власти. Дело в том, что многие считали Леотихида отпрыском афинского изгнанника Алкивиада.
Победа в Пелопоннесской войне, обогатившая Лакедемон, парадоксальным образом привела к расслоению спартанского общества. Помимо богачей, в Спарте появились и граждане, которые не могли даже оплатить взнос за сисситии – традиционные совместные трапезы, участие в которых было обязательным. Ситуация была прежде невиданной и просто вопиющей. Должники, среди которых были и заслуженные воины, становились неполноценными гражданами, не имевшими права на участие в общественной жизни.
Один из таких, некий Кинадон, решил выступить против такой несправедливости. Однако заговор, в который он предполагал вовлечь даже илотов, был раскрыт. Кинадон и некоторые его соратники были казнены, но проблем, накопившихся в Лакедемоне, это не решило.
Ситуация была столь напряженной, что эфоры решили под благовидным предлогом выслать из Спарты часть недовольных: новый царь Агесилай получил приказ отправиться в Малую Азию во главе отряда из 30 спартиатов, 2 тысяч неодамодов (илотов-вольноотпущенников) и 6 тысяч воинов союзных полисов. Здесь с 403 года до н. э. Спарта в союзе с Египтом вела вялотекущую войну с персами, с 399 года до н. э. спартанский корпус возглавлял полководец Деркилим.
Начало похода омрачилось запретом беотийцев принести жертвы в Авлиде, где, согласно преданию, когда-то совершил жертвоприношение отправлявшийся в Трою царь Агамемнон. Агесилай подчинился, но обиды не забыл.
Агесилай в Малой Азии
В Эфес Агесилай прибыл весной 396 года до н. э. Узнав, что на данный момент с персами заключено перемирие, он продлил его ещё на три месяца. Это время Агесилай посвятил изучению обстановки, но и персидский наместник Тиссаферн времени не терял – обратился к царю Артаксерксу с просьбой о подкреплении. А царь Агесилай здесь встретился с Лисандром, однако, не желая делить славу с бывшим наставником, отправил его в Геллеспонтскую Фригию, а потом и вовсе на эскадру, действовавшую в Эгейском море.
По окончании срока перемирия, Тиссаферн выдвинул свои войска к долине реки Менандр, но спартанцев не нашел, поскольку Агесилай направился во Фригию – персидскую сатрапию, где правил Фарнабаз.
Монета с изображением сатрапа Геллеспонтской Фригии Фарнабаза, 398–396 гг. до н. э.
Нападение было неожиданным, и спартанцы, заняв некоторые города, захватили богатые трофеи и много пленных. Первое столкновение произошло у города Даскилия, где находилась резиденция Фарнабаза. В бой вступили кавалерийские части, и удача сопутствовала персам: отступившие греки вынуждены были прятаться за рядами тяжелой пехоты.
Персидский всадник атакует греческого пехотинца. Рельеф саркофага Алтыкулач, начало IV века до н. э.
Агесилай стал отводить войска к Эфесу. Чтобы избежать атак вражеской конницы, он приказал прикрывать движение колонн персидскими пленниками. Усвоив этот урок, Агесилай стал формировать новые кавалерийские части.
В Эфесе он предложил местным богачам сделку: право откупа от «мобилизации» и военной службы в обмен на предоставление полностью экипированного всадника с лошадью. С целью повышения боевого духа своих солдат, он приказал продавать пленных персов обнаженными (а их одежду – отдельно):
В это время Агесилай пополнил свою армию греческими наёмниками погибшего персидского царевича Кира, который как раз совершили свой знаменитый Анабазис (401–399 гг. до н. э.).
Весной следующего года Агесилай двинул свою армию уже против Тиссаферна – в Лидию, рассчитывая захватить город Сарды, столицу этой провинции. Диодор, Ксенофонт и анонимный автор Оксиринхского папируса сообщают, что в битве близ Сард решающим оказался удар размещенного в засаде отряда из 1 400 гоплитов, которыми командовал военачальник Ксенокл. Благодаря этой военной хитрости персы были обращены в бегство, и грекам удалось захватить их лагерь.
Разгневанный Артаксеркс приказал казнить Тиссаферна. Новым сатрапом Лидии был назначен Тифравст, который договорился с Агесилаем о перемирии сроком на 6 месяцев – и Агесилай атаковал владения Фарнабаза.
А персидский царь в это время решил действовать «не железом, а золотом», сформировав антиспартанскую коалицию Афин, Фив, Коринфа, Аргоса и некоторых полисов островов Эгейского моря.
В 395 году до н. э. у города Галиарт погиб великий Лисандр. Горе спартанцев было так велико, что второй царь – Павсаний, армия которого опоздала к Галиарту всего на один день, опасаясь суда эфоров по обвинению в намеренном промедлении, отправился в изгнание – в Тегею, здесь он и умер после 380 года до н. э.
Агесилаю было приказано вернуться в Грецию. Получив этот приказ эфоров, он горько сказал, что персидский царь изгоняет его с помощью армии из 30 тысяч лучников: он имел в виду персидские монеты – дарики, которыми были подкуплены «демагоги» («вожди народа») различных полисов Эллады. На этих монетах имелось изображение лучника.
Персидский дарик
В следующей статье мы поговорим о возвращении Агесилая в Элладу, Коринфской и Беотийской войнах, его последней боевой кампании в Египте и смерти.
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