Спартанский царь Агесилай II. Воспитанник и ученик Лисандра



Агесилай и персидский сатрап Фарнабаз на иллюстрации Э. Оллиера

Происхождение



Архидам II на гравюре XVII века, иллюстрация к « Истории » Фукидида

«Один илот Агесилая сварил нам спартанскую похлебку, но, отведав её, я не мог проглотить второй ложки».

Хромой царевич

«На войне хромота не страшна. Нужны не те, кто умеет бегать, а те, кто способен стоять на месте».

Агесилай и Лисандр

«У спартанцев допускалось влюбляться в честных душой мальчиков, но вступать с ними в связь считалось позором, ибо такая страсть была бы телесной, а не духовной. Человек, обвиненный в позорной связи с мальчиком, на всю жизнь лишался гражданских прав».



Скульптурное изображение головы Лисандра

«природной сдержанностью и скромностью, ибо, блистая среди юношей пылким усердием, желанием быть первым во всем... Агесилай отличался таким послушанием и кротостью, что все приказания выполнял не за страх, а за совесть».

«Детей обманывают во время игры в бабки, а взрослых – давая клятвы».

«Нарушить слово – преступление, но провести врага не только хорошо и почётно, а ещё забавно и полезно».

«У кого в руках меч, тот лучше рассуждает о границах».

«Насколько это возможно».

«Вот – спартанские стены».

«Города надо укреплять не камнями и бревнами, а доблестью жителей».

«Теперь вы видите, насколько больше воинов посылаем мы, спартанцы!»

«Вначале превратите в богов себя, и, если вам это удастся, я поверю, что и меня вы можете сделать богом».

«Если я не сделал ничего благородного, все статуи в мире не сохранят мою память».

Царь Агесилай II

Агесилай в Малой Азии



Монета с изображением сатрапа Геллеспонтской Фригии Фарнабаза, 398–396 гг. до н. э.



Персидский всадник атакует греческого пехотинца. Рельеф саркофага Алтыкулач, начало IV века до н. э.

«Одежду покупали охотно, но над пленными, чьи нагие тела были белыми и рыхлыми из-за изнеженного образа жизни, все насмехались, считая их бесполезными для работы, не имеющими никакой цены… Агесилай… сказал (своим воинам): «Это люди, с которыми вы воюете, а это вещи, из-за которых вы ведете войну».



Персидский дарик