Боевые дебютанты: перехватчик SM-3 ВМС США против иранских ракет

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Боевые дебютанты: перехватчик SM-3 ВМС США против иранских ракет

Итак, «Правдивое обещание» оказалось очень правдивым: обещали вмазать – сделали. Аплодисменты в сторону Ирана, ракеты и беспилотники которого пробили-таки оборону… нет, не Израиля. Чем дальше в западные СМИ, тем больше вскрывается участников этой операции.

Оказывается, там даже Франция теперь в победителях, как обычно. Точных данных по действиям французов никаких, но – вроде как участвовали. Но и без этих специалистов по примазыванию к чужим успехам, на деле получилась целая антииранская противоракетная коалиция из Израиля, США, Великобритании, Иордании, Ирака и Бахрейна. Десятки радаров и чуть ли не сотни зенитных ракетных батарей, а к ним еще десятки самолетов и корабли, заточенные на ПВО. Плюс АВАКСы, спутники и самолеты-разведчики.



Сегодня масштабы впечатляют. Получается, что на каждый «Шахед» или ракету приходилось что-то типа пусковой «Железного купола», «Пэтриота» или самолет. А вполне возможно, что и больше!

Вот если бы кто принимал ставки на это дело – точно на Иран много бы не поставили, зная, какая силища сконцентрирована против. Однако, несмотря на все, сами западные признают – 90% сбито. То есть, «вся королевская конница и вся королевская рать» не смогли одолеть ну честно, не самые передовые в мире ракеты. И тут есть над чем подумать.

Всего у Ирана около десятка моделей ракет средней и большой дальности, способных достичь Израиля. Да, изоляция, наложенная на Иран, очень сильно сказалась на вооружении страны, но вот все, что можно было взять от советских разработок прошлого века, иранцы взяли и значительно улучшили. И это такой неоспоримый факт, с которым спорить просто невозможно.


Отвлеку ваше внимание: я бы теперь еще и на месте японцев крепко так призадумался, потому что в основном иранцы копировали с северокорейских ракет, так что есть над чем озадачиться в Токио.


Среди запущенного на запад из Ирана были и вполне себе серьезные вещи из отряда высокоточных: гиперзвуковая «Фаттах-1» и баллистические «Хайбар Шекан» и «Эмад». Все три приняли участие в операции "Правдивое обещание" и достигли цели. Как – третий вопрос, и вот тут хочется сказать несколько слов на тему.


«Фаттах-1»


«Хайбар Шекан»


«Эмад»

Как иранцы попали – мы скорее всего, если и узнаем, то нескоро. Помните в 2020 году Иран также провел акцию возмездия «Мученик Сулеймани»? Тогда в качестве мести за гибель генерала Сулеймани, КСИР долбанул своими ракетами по базе «Аль-Асад» в Ираке, база была, понятное дело, армии США.

Две недели все американские СМИ рассказывали, какие кривые у иранцев ракеты, как они поразили песок в пустыне, те, которые не были сбиты, а если что-то из 11 заявленных ракет и попало, то «крайне неточно».

В итоге через два месяца внезапно выяснилось, что 19 иранских ракет, которые прорвались через ПВО американцев, разнесли несколько ангаров и отправили в утиль один F-16 и один вертолет UH-60. Плюс больше сотни американских военнослужащих обратились за медпомощью с черепно-мозговыми травмами.


О погибших, понятное дело, американцы молчали на четырех языках. Не было погибших, зато если хорошо прошерстить прессу, аккурат в то время был всплеск гибели военнослужащих США на базах от различных бытовых причин.

То же самое будет и сейчас. Полное молчание и непризнание. А потом что-то да всплывет. Но по крайней мере, было бы странно, если бы у каждой цели, назначенной иранскими военными к поражению, сидел бы оператор с камерой и фиксировал факт попадания. Глупо и смешно, право дело.

А у израильтян с цензурой вообще полнейший порядок, так что если что-то и просочится, это будет по капельке капать информация. Но напрямую в Иерусалиме никогда не признают, что их перехваленный «Железный купол» не справился, и те ракеты, которым изначально иранские военные не предназначали роль перегруза ПВО, израильскую оборону прошли и сработали там, где было задумано.

Например, есть свидетельства того, что как раз четыре «Фаттаха» взорвались на взлетно-посадочной полосе авиабазы «Неватим», той самой, с которой взлетали F-35, которые наносили удар по посольству. Да нормально у персов с демонстрацией своих мыслей, совершенно нормально.

А что на той стороне?


На той стороне тоже были премьеры. В операции противостояния точно были задействованы два эсминца типа «Арли Берк», которые патрулировали что-то в восточной части Средиземноморья. Вроде бы из состава группы прикрытия авианосца «Эйзенхауэр», с палубы которого работали F-35. Эминцы «Карни» и сам старина «Арли Берк» на двоих сбили вроде бы 4 ракеты (3 и 1 соответственно).


Есть информация от вполне уважаемого и не замеченного в чем-то таком портала The War Zone, что во время отражения атаки эсминцы использовали новейшие ракеты-перехватчики Standard Missile-3 (SM-3) и это было первое применение ракет в боевом режиме. Применение прошло успешно, в этом тоже особых сомнений нет. Вопрос только по чему стреляли эсминцы, потому что вслед за практическим вопросом встает вопрос финансовый.

Одно дело, если SM-3, которая стоит от 10 миллионов долларов за штуку, была успешно запущена по современной баллистической или крылатой ракете и поразила цель, и совсем другое дело, если SM-3 запустили по какой-то обманке типа чего-то не столь нового («Саджил» или «Кадир» вполне подойдут), то это, конечно, полная печаль.


Вообще, конечно, ничего такого в том, что ближневосточный полигон становится ареной для испытаний новых видов вооружений. Ничуть не хуже украинского, а чем-то даже и лучше. Нет такой опасности, что техника попадет в руки противника. И такие испытания – они на вес золота.

В настоящее время основными ракетами-перехватчиками, используемыми в системе ПРО Aegis, являются варианты SM-3 и SM-6. SM-6 способен поражать баллистические ракеты, а также вроде бы и новые гиперзвуковые ракеты на конечных участках полета, хотя эта способность все еще под сомнением. Эта ракета также является многоцелевым оружием, которое может быть использовано против целого ряда других воздушных целей, а также целей, находящихся на поверхности океана и суши.


Сообщается, что SM-6 дебютировал в боевых действиях относительно недавно в рамках операций в Красном море и вокруг него по защите коммерческого судоходства, а также дружественных военных кораблей от баллистических и крылатых ракет и беспилотников, запущенных поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами в Йемене.

Ракеты-перехватчики серии SM-3 способны поражать баллистические ракеты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), за пределами атмосферы Земли на среднем участке полета. SM-3 продемонстрировали свои возможности против баллистических ракет различных уровней в ходе испытаний, а одна ракета была использована для уничтожения вышедшего из-под контроля американского спутника-шпиона в 2008 году.

Известно, что SM-3 ранее не применялись против реальных боевых целей, но в течение десятилетий проводилось множество испытаний. Первое боевое применение SM-3 стало важной вехой для программы SM-3, которая прошла все вехи долгого и очень сложного, а порой и спорного пути своего развития.

Есть и другие признаки использования SM-3. Появилось несколько видео, на которых видны заатмосферные перехваты над Израилем, с видимыми шлейфами, которые могут быть от боевых частей, отделяющихся от остальной части ракеты-перехватчика, или фактического столкновения с ракетой-целью.

Но здесь стоит помнить, что собственные израильские ракеты-перехватчики Arrow 3 также способны поражать цели за пределами атмосферы Земли. Кинетические перехватчики Arrow 3, а также Arrow 2 предыдущего поколения однозначно были среди средств ПВО, которые ЦАХАЛ использовал прошлой ночью. Израиль имеет очень обширную, многоуровневую интегрированную сеть противовоздушной и противоракетной обороны с другими системами, которые имеют различную степень конечного потенциала противоракетной обороны. К ним относятся «Праща Давида» с перехватчиками «Станнер» и зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот» американского производства.

Вполне возможно, что и SM-3, и Arrow 3 были задействованы в течение той ночи. Это было логично, много контрсредств не бывает никогда.

Как бы то ни было, удары Ирана – это именно тот сценарий, для противодействия которому была разработана система ПРО «Иджис». Против ударов баллистическими ракетами средней дальности, в частности, от Ирана или других государств. У американских военных есть другие средства противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе радиолокационные станции AN/TPY-2 в Израиле, в Турции, и в Польше, специально предназначенные для наблюдения и, при необходимости, помощи в перехвате входящих угроз со стороны Ирана.

Израильские системы обороны «Железный купол» и боевые самолеты активно участвовали в перехвате приближающихся крылатых ракет и беспилотников. На видео, опубликованном ЦАХАЛом, видно, как сбиваются крылатые ракеты «Сумар» и дроны-камикадзе «Шахед-136» или их модификации/производные.


Эсминцы класса «Арли Берк» ВМС США, американские боевые самолеты и наземные системы ПВО (которые могут включать в себя системы ПВО «Пэтриот» и «Терминал») в регионе также сбивали небаллистические иранские цели, направлявшиеся в сторону Израиля. По словам американских военных, которые растиражировали многие СМИ, F-15E Strike Eagle ВВС США были особенно активны. Говорят, что эти самолеты сбили десятки беспилотников и крылатых ракет, действуя в качестве противовоздушного заграждения между Ираном и Израилем, когда иранское оружие пересекло границы и попало в воздушное пространство Сирии и Иордании.

Пресс-релиз Белого дома:
«Сегодня утром президент Байден поговорил с членами 494-й и 335-й истребительных эскадрилий, чтобы похвалить их за исключительное летное мастерство и мастерство в защите Израиля от беспрецедентной воздушной атаки Ирана».

494-я истребительная эскадрилья, базирующаяся в Лейкенхите в Великобритании, и 335-я истребительная эскадрилья, базирующаяся на авиабазе Сеймур Джонсон в Северной Каролине, являются подразделениями, оснащёнными F-15E.


Про лютые успехи F-35 и F/A-18 скромно молчат.

Самолеты ВМС США, британские и иорданские истребители также помогали уничтожать ракеты и беспилотники, запущенные Ираном. Французские войска тоже поддерживали оборонительные операции, но в настоящее время неясно, есть ли на их счету какие-либо боевые заслуги.

Итого, кто и что получил?


Штатам и Израилю надо срочно делать хорошую мину при очень плохой игре. В целом, в дополнение к потенциальному первому боевому применению SM-3, действия Ирана дали коалиции стран-защитников Израиля значительный реальный опыт защиты от крупномасштабных ракетных ударов и ударов беспилотников, а также крупные разведывательные данные о реальных возможностях, которыми обладает режим в Тегеране. Все это подчеркивает ценность многолетних усилий американских военных по лучшей интеграции средств противовоздушной и противоракетной обороны в регионе.


Однако стало понятно, что, несмотря на все усилия и интеграции одного в другое, система, построенная США и Израилем, мягко говоря, не идеальна. В «Куполе» есть дырки, а «Пэтриоты» не так патриотичны на Ближнем Востоке, как этого хотелось бы их создателям и покупателям.

Самым большим вопросом сейчас остается не то, как Израиль отреагирует на действия Ирана. Армия обороны Израиля заявила, что уже нанесла удары по целям в Ливане в ответ на ракеты, которые поддерживаемые Ираном боевики «Хезболлы» также запустили прошлой ночью. Вопрос в том, как дальше будет вести себя Иран и насколько Израиля хватит (сделал бы ставку, что не хватит) в плане запаса боеприпасов для отражения более серьезной атаки. Скажем, из 500 аппаратов и ракет.

Тем более, что со своей стороны Иран обещал ответить на любые прямые удары со стороны Израиля тем же, а также пообещал нанести удар по любой стране, которая окажет помощь в такой операции. Как уже все убедились, Иран слов в песок не бросает. И если Израиль прекратит свою порочную практику, которая позволяет ему наносить удары всюду, куда заблагорассудится, то и переживать населению этой страны не придется.

Конечно, Израиль небедная страна, с деньгами у них порядок, да еще и помощь со стороны США всегда за спиной, но… Но 12 миллионов за ракету SM-3 – это 12 миллионов. Долларов. «Пэтриот» стоит 3-4 миллиона долларов за штуку. Ракета «Тамир» от «Железного купола» - 0,15 млн долларов.

Какой бы не была роскошной ракета-перехватчик SM-3, ее стоимость просто запредельная. Вместо одной такой ракеты можно приобрести 80 ракет для «Железного купола». Вот такой интересный расклад. И если SM-3 попадает 10 из 10, все равно, это не вариант защиты, особенно для Израиля.

Со стороны Ирана летят изделия, которые не уничтожат – так просто разорят. Перехватчик, способный работать по гиперзвуковым глайдерам – это роскошно. Это полезно, это безопасность. Но если массово полетят «Шахеды» и баллистика – массовое применение SM-3 будет просто разорительно.

Кстати, именно поэтому у американских эсминцев такие скромные успехи. Да, сбили 4 ракеты. Больше не надо, больше – это очень дорого. На практике убедились в том, что SM-3 хорошо работает, и на этом все. Достаточно. Помогли союзнику, испытали свое оружие в бою. Всем спасибо, все свободны.

Сказать, что SM-3 действовал против новейших разработок Ирана нельзя. Но и старьем назвать то, что летело в Израиль, тоже несправедливо, это разработки последних 10-12 лет. Не будем брать «Шахед-136», он реально использовался для отвлечения внимания.

Иранская армия запустила «Павех» и «Эмад», КСИР выдал «Фаттах-1». Это все можно называть относительно новыми разработками, и если они вызвали проблемы у системы ПВО союзников, то что будет, если с толпой старых ракет и беспилотников задействовать козыри, то есть то, что сегодня иранцы не афишируют вообще?

А у разведок мира есть стойкие убеждения, что как раз Ирану есть что хранить в ухоронках по этой теме. Что-то из области того же «Фаттаха-1», который не армейский, а КСИРа, который государство в государстве.

Да, кстати, дебют ракеты от Корпуса Стражей получился от души: агентство ИРНА сообщило, что КСИР запустил 7 ракет и все семь достигли целей. Представители Корпуса вообще отчитались в подробностях, нахваливая свою ракету: и летит на 1400 км, и скорость до 15М. С другой стороны давно уже говорят о том, что 15М – это сказки, что не могут ракеты у Ирана летать с такой скоростью, но… нет большой разницы в том, 15М, 10М или 8М являются истинной скоростью для «Фаттаха-1». Даже 10М – это «неберущаяся» для комплексов НАТО скорость, и что тут играть в циферки, если у Ирана сегодня есть гиперзвуковая ракета, которой нет у США?


Первенец гиперзвуковой программы Тегерана "Фаттах-1". Уже не "мультики", а суровая реальность в раскладах Ближнего Востока. Кадры

В итоге получается, что Иран и США провели прекрасные для каждой из сторон испытания. Иран показал всему миру, что с его ракетами надо считаться, более того, это была шикарная демонстрация, осуществленная самими иранскими военными, а не при помощи третьей стороны. Фееричный прилет четырех ракет на базу «Неватим», который попал на видео, стал одним из доказательств того, что иранские ракеты попали туда, куда им было назначено. И, конечно, их не девять, как признали официальные структуры Израиля и НАТО, их больше.

Точность… Про точность будет известно позже, уверен, сведения просочатся, но если сравнить попадания абсолютно «кривых» иранских ракет в израильские и американскую базы и то, как сверхточные «умные» бомбы Израиля попадали в Газе, думаю, все встанет на свои места.

США можно поздравить, их новые перехватчики могут. Но за такие деньги, какие производители просят за эти ракеты, лучше бы не могли, честное слово.

Израиль… Сегодня там некоторые начинают ворковать на тему «не забудем, не простим, всем, в натуре, отомстим», но вот эти разговоры об «адекватном ответе Ирану» - честно слово, сперва стоило бы перетряхнуть свою (и не только свою) систему ПВО, а потом уже начинать думать. 300 ракет и БПЛА с моторчиком показали, что самостоятельно Израиль не может отбиться. Да и с помощью такого кагала тоже все смотрится сомнительно до икоты.

А если Иран пошлет набор из 400 единиц? Из 500? Что будет на месте Иерусалима? Газа?


Испытания прошли. Результаты продемонстрированы, информация получена. Теперь всем сторонам нужно думать, и думать в первую очередь, головами.
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20 комментариев
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +5
    Сегодня, 05:25
    Правдивое обещание» оказалось очень правдивым: обещали вмазать – сделали

    А какие цели были поражены? А то достоверной информации на этот счёт никак не найти....
    1. BORMAN82 Звание
      BORMAN82
      +1
      Сегодня, 08:49
      Роман Скоморохов одним росчерком пера поразил все поставленные цели на территории Израиля) Что еще нужно? Ведь джентельменам принято верить наслово.
      А по факту, сложилась ситуация когда обе стороны смогли сохранить лицо - одни типа вломили, а вторые почти все отбили.
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +1
      Сегодня, 08:49
      Из существенного -
      , есть свидетельства того, что как раз четыре «Фаттаха» взорвались на взлетно-посадочной полосе авиабазы «Неватим»,
      Повредили ВПП, про технику - вроде ничего.
      Остальное по мелочам.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -6
    Сегодня, 05:31
    «Оказывается, там даже Франция теперь в победителях, как обычно» —

    — Они и в победители гитлеровской Германии примазались (Не без нашей помощи) ...
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 07:42
      Ну дело то известное, Кейтель был в шоке - А что, и они нас победили? В адрес французов
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        -1
        Сегодня, 08:41
        Цитата: KCA
        Ну дело то известное, Кейтель был в шоке - А что, и они нас победили? В адрес французов

        Ну таки в Африке воевали, в Нормандии высаживались. Там даже танковая польская дивизия была. Не то что Французские.
      2. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 09:41
        Про Кейтеля- это выдумка. Стал бы Жуков с без пяти минут повешенным немцем разговаривать, он даже близко к нему не приближался.
        Не говоря уж о том, что на конец войны Сражающаяся Франция насчитывала 1 350 000 личного состава. Воевали и в Африке и в Европе.
        1. KCA Звание
          KCA
          +2
          Сегодня, 10:57
          И более 300 000 воевавших в рядах СС, героическая хрянкция кого насчитывала в Африке? Немножко темнокожих парижан или жителей Алжира и прочих колоний? Умнег, их спрашивал кто, за что и за кого они воюют?
          1. solar Звание
            solar
            -1
            Сегодня, 11:06
            "Свободные французские силы" де Голля (вооруженные силы "Свободной Франции", после 1942 года- «Сражающаяся Франция») ни в какой СС не воевали, воевали с немцами и их союзниками на разных фронтах с 1940 года. В том числе и в СССР в виде авиационного полка "Нормандия- Неман".
            В марте 1942 года французский национальный освободительный комитет «Сражающаяся Франция» обратился к властям Советского Союза с предложением направить в СССР группу лётчиков и авиационных механиков для участия в боевых действиях против Германии. 12 ноября 1942 года СНК СССР утвердил постановление № 1806-850сс «О соглашении между командованием ВВС Красной Армии и Военным командованием сражающейся Франции об участии французских частей ВВС в операциях в Советском Союзе»[2].
  3. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +5
    Сегодня, 05:32
    "недырявой" пво не существует. за примером и ходить никуда не надо.
  4. svp67 Звание
    svp67
    -8
    Сегодня, 06:23
    Что бы кто не говорил, но этот раунд борьбы остался за Ираном, как и предыдущий за Израилем. Так, что тут 1:1
  5. Bongo Звание
    Bongo
    +1
    Сегодня, 09:07
    С уважением отношусь к авторам, которые действительно понимают о чём пишут, не делают голословных, ничем не подкреплённых заявлений основанных на собственных фантазиях и хотелках. Такие авторы на Военном обозрении есть, но к сожалению их очень немного.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 09:27
    Оказывается в игру взлом ПВО противника можно играть вдвоём.Наши новые друзья на ближнем востоке держали в курсе событий.А я думаю зачем " Варяг " чесанул в средиземку,а может не только он.Мы узнали много интересного.
  7. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 09:52
    Цитата: Аэродромный
    "недырявой" пво не существует. за примером и ходить никуда не надо.

    Как и любой другой техники, например танки Т-90 можно подбить. Есть у нас что то в армии что могло бы двигаться вперед? Ответ нету
    Раз ПВО такое у нас годами на взлетке стоят неприкрытые ничем самолеты.
    Финансирование в США много и лет и России последние годы. Где ПВО почти нефинансировалось
    Училища ПВО по стране кто закрывал от ненадобности? Их два осталось
    Перечень (неофициальный) ликвидированных военных училищ ПВО в РФ:

    1. Красноярское Высшее Командное Училище Радиоэлектроники ПВО(1998г.);
    2. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова(1992г.);
    3. Нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище(1999г.);
    4. Орджоникидзевское зенитное ракетное училище имени генерала армии Плиева(1990г.);
    5. Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище(2011г.);
    6. Пушкинское Высшее ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники
    ПВО имени маршала авиации Е. Я. Савицкого(2006г.);
    7. Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды училище(1998г.);
    8. Санкт-Петербургское высшее училище радиоэлектроники ПВО(2011г.);
    9. Энгельсское Высшее Зенитное Ракетное Командное Училище ПВО(1994г.)
    10. ПЕРМСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНДНО-ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ РАКЕТНЫХ ВОЙСК им.МАРШАЛА В.И.ЧУЙКОВА

    Не нам только про дырявое пво жаловаться надо, а туда на верх. Если ты генерал или полковник.
    1. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 09:58
      После прихода Сердюкова там еще в два раза сократили. Я читал сколько было дивизионов ПВО до и сколько осталось после. Кое что конечно новое поставляли но не везде, на север где вообще все наше ядерное оружие находится ничего не поставляли.
      Любую систему ПВО можно перегрузить в том числе и нашу. У нас всего 4 выстрела на машине. Наши системы ПВО надо также комплектовать панцирями и торами для сбития малых целей например беспилотников. Надо же ПВО распределять и не ставить все в одном месте, прилетело потому что там дальше нигде ничего не прикрыто.
      Ты лучше бы посмотрел где части пво расположены, много где их вообще нету.
  8. milenkindo Звание
    milenkindo
    +1
    Сегодня, 09:55
    "Сегодня масштабы впечатляют. Получается, что на каждый «Шахед» или ракету приходилось что-то типа пусковой «Железного купола», «Пэтриота» или самолет. А вполне возможно, что и больше!" - расчетов не будет, цифры взял с потолка)
    "сами западные признают – 90% сбито" - в Израиле говорят про 99%.
    "Все три приняли участие в операции "Правдивое обещание" и достигли цели" - действительно?) И тому есть доказательства?)
    "разнесли несколько ангаров и отправили в утиль один F-16 и один вертолет UH-60" - как удобно писать чушь, когда не нужно доказывать написанное.
    "А у израильтян с цензурой вообще полнейший порядок, так что если что-то и просочится, это будет по капельке капать информация" - ну да, ну да. Правда, почему то, в одной войне, которая идёт чуть севернее, регулярно появляются и спутниковые снимки, и видео прилётов. Не смотря на цензуру с обеих сторон.
    "Например, есть свидетельства того, что как раз четыре «Фаттаха» взорвались на взлетно-посадочной полосе авиабазы «Неватим», той самой, с которой взлетали F-35, которые наносили удар по посольству" - продолжаем радоваться за автора, который волен врать, не утруждая себя подтверждением сказанного.
    "наземные системы ПВО (которые могут включать в себя системы ПВО «Пэтриот» и «Терминал»" - што? "Терминал"?))
    " Штатам и Израилю надо срочно делать хорошую мину при очень плохой игре." - а почему она для них плоха? При беспрецедентной в истории атаке на Израиль пострадало 4 мусульман. Что тут плохого для Израиля?
    "стало понятно, что, несмотря на все усилия и интеграции одного в другое, система, построенная США и Израилем, мягко говоря, не идеальна." - а какая ПВО идеальна? Наверное, российская, да? Она ж сбивает 134% целей))
    "дебют ракеты от Корпуса Стражей получился от души: агентство ИРНА сообщило, что КСИР запустил 7 ракет и все семь достигли целей" - болтать не мешки ворочать. Где прилёты?)
    "Фееричный прилет четырех ракет на базу «Неватим», который попал на видео, стал одним из доказательств того, что иранские ракеты попали туда, куда им было назначено." Видел ли кто то это видео кроме автора?)
    "А если Иран пошлет набор из 400 единиц? Из 500? Что будет на месте Иерусалима? Газа?" - при показанной эффективности 99% придут не 3 цели, а 5. Малова то для "Газы". Ну и если следствием 1ой атаки стало, наконец то, одобрение пакета помощи Израилю, то следствием повторной массовой атаки может стать понимание, что иранские ракеты и бпла проще и дешевле уничтожать на земле.
  9. Север35 Звание
    Север35
    0
    Сегодня, 10:01
    Но за такие деньги, какие производители просят за эти ракеты, лучше бы не могли
    . Так ведь деньги они берут в тумбочке, а туда весь мир кладет. Разрушить эту схему нужно...
  10. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 10:05
    Выводы из последних войн не только для нашей страны, армию и вооружение надо развивать при любых ситуациях. Нато ждет войны каждый день
  11. Негритенок Звание
    Негритенок
    +1
    Сегодня, 10:22
    Кхе-кхе.
    .Кинетические перехватчики Arrow 3, а также Arrow 2 предыдущего поколения однозначно были среди средств ПВО, которые ЦАХАЛ использовал прошлой ночью

    То ли текст сделан копипастой из нескольких кусков, то ли цельнотянутый. Интересно, откуда.

    Автор, я смотрю, гнет свою линию. Возможно, мы видим рождение нового тематического цикла "Хитрый план персов" вроде знаменитых "ЦРУ против СССР" Самсонова, "Мало, поздно, бесполезно" Рябова или "Россия здесь навсегда" Ставера.

    Выступление персов не показало ничего нового:
    1. С такими результатами Иран не может провести ни контрсиловой, ни обезглавливающий удар. Ни военная, ни политическая машина Израиля никак не пострадали. "Поражённая" база отправляла и принимала самолёты без перерывов.
    2. Любая ПРО, даже сильнейшая в мире ПРО Израиля и его союзников, преодолевается перенасыщением. Следовательно, контрценностный удар - против населения с использованием ОМП - предотвратить принципиально невозможно.
    3. Обороной войны не выигрываются.
    4. С Джо каши не сваришь.
    5. Соглашения Авраама работают, Трамп был прав.

    ОК, зафиксировали. Живём дальше, пока есть такая возможность.
  12. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 11:26
    действия Ирана дали коалиции стран-защитников Израиля значительный реальный опыт защиты от крупномасштабных ракетных ударов и ударов беспилотников

    Ну ,во-первых это было ожидаемое событие ,асболютно не внезапное. Иранцы об этом предупреждали и США+Израиль были в макс. боеготовности. Можно сказать идеальные условия для обороны.
    Во-вторых основная масса в ударе была БПЛА а не ,собственно,вариации балл.ракет. Да, были старые КРы и по ним отработали реально неплохо судя по всему . По потенциалу пробивания ПРО удар был явно демонстрационного характера - Иран пустил массу объектов ,которые и должны были сбить , а объектов воздействия было куда меньше.

    Ни одна ПРО не является абсолютной , даже если в ударе нет задач эту ПРО раздербанить ,что явно не ставилось Иранцами. Так что по результатам имхо данные-то получил Иран, остальные в основном увидели картину,которую хотели увидеть.

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