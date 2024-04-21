Боевые дебютанты: перехватчик SM-3 ВМС США против иранских ракет
Итак, «Правдивое обещание» оказалось очень правдивым: обещали вмазать – сделали. Аплодисменты в сторону Ирана, ракеты и беспилотники которого пробили-таки оборону… нет, не Израиля. Чем дальше в западные СМИ, тем больше вскрывается участников этой операции.
Оказывается, там даже Франция теперь в победителях, как обычно. Точных данных по действиям французов никаких, но – вроде как участвовали. Но и без этих специалистов по примазыванию к чужим успехам, на деле получилась целая антииранская противоракетная коалиция из Израиля, США, Великобритании, Иордании, Ирака и Бахрейна. Десятки радаров и чуть ли не сотни зенитных ракетных батарей, а к ним еще десятки самолетов и корабли, заточенные на ПВО. Плюс АВАКСы, спутники и самолеты-разведчики.
Сегодня масштабы впечатляют. Получается, что на каждый «Шахед» или ракету приходилось что-то типа пусковой «Железного купола», «Пэтриота» или самолет. А вполне возможно, что и больше!
Вот если бы кто принимал ставки на это дело – точно на Иран много бы не поставили, зная, какая силища сконцентрирована против. Однако, несмотря на все, сами западные признают – 90% сбито. То есть, «вся королевская конница и вся королевская рать» не смогли одолеть ну честно, не самые передовые в мире ракеты. И тут есть над чем подумать.
Всего у Ирана около десятка моделей ракет средней и большой дальности, способных достичь Израиля. Да, изоляция, наложенная на Иран, очень сильно сказалась на вооружении страны, но вот все, что можно было взять от советских разработок прошлого века, иранцы взяли и значительно улучшили. И это такой неоспоримый факт, с которым спорить просто невозможно.
Отвлеку ваше внимание: я бы теперь еще и на месте японцев крепко так призадумался, потому что в основном иранцы копировали с северокорейских ракет, так что есть над чем озадачиться в Токио.
Среди запущенного на запад из Ирана были и вполне себе серьезные вещи из отряда высокоточных: гиперзвуковая «Фаттах-1» и баллистические «Хайбар Шекан» и «Эмад». Все три приняли участие в операции "Правдивое обещание" и достигли цели. Как – третий вопрос, и вот тут хочется сказать несколько слов на тему.
«Фаттах-1»
«Хайбар Шекан»
«Эмад»
Как иранцы попали – мы скорее всего, если и узнаем, то нескоро. Помните в 2020 году Иран также провел акцию возмездия «Мученик Сулеймани»? Тогда в качестве мести за гибель генерала Сулеймани, КСИР долбанул своими ракетами по базе «Аль-Асад» в Ираке, база была, понятное дело, армии США.
Две недели все американские СМИ рассказывали, какие кривые у иранцев ракеты, как они поразили песок в пустыне, те, которые не были сбиты, а если что-то из 11 заявленных ракет и попало, то «крайне неточно».
В итоге через два месяца внезапно выяснилось, что 19 иранских ракет, которые прорвались через ПВО американцев, разнесли несколько ангаров и отправили в утиль один F-16 и один вертолет UH-60. Плюс больше сотни американских военнослужащих обратились за медпомощью с черепно-мозговыми травмами.
О погибших, понятное дело, американцы молчали на четырех языках. Не было погибших, зато если хорошо прошерстить прессу, аккурат в то время был всплеск гибели военнослужащих США на базах от различных бытовых причин.
То же самое будет и сейчас. Полное молчание и непризнание. А потом что-то да всплывет. Но по крайней мере, было бы странно, если бы у каждой цели, назначенной иранскими военными к поражению, сидел бы оператор с камерой и фиксировал факт попадания. Глупо и смешно, право дело.
А у израильтян с цензурой вообще полнейший порядок, так что если что-то и просочится, это будет по капельке капать информация. Но напрямую в Иерусалиме никогда не признают, что их перехваленный «Железный купол» не справился, и те ракеты, которым изначально иранские военные не предназначали роль перегруза ПВО, израильскую оборону прошли и сработали там, где было задумано.
Например, есть свидетельства того, что как раз четыре «Фаттаха» взорвались на взлетно-посадочной полосе авиабазы «Неватим», той самой, с которой взлетали F-35, которые наносили удар по посольству. Да нормально у персов с демонстрацией своих мыслей, совершенно нормально.
А что на той стороне?
На той стороне тоже были премьеры. В операции противостояния точно были задействованы два эсминца типа «Арли Берк», которые патрулировали что-то в восточной части Средиземноморья. Вроде бы из состава группы прикрытия авианосца «Эйзенхауэр», с палубы которого работали F-35. Эминцы «Карни» и сам старина «Арли Берк» на двоих сбили вроде бы 4 ракеты (3 и 1 соответственно).
Есть информация от вполне уважаемого и не замеченного в чем-то таком портала The War Zone, что во время отражения атаки эсминцы использовали новейшие ракеты-перехватчики Standard Missile-3 (SM-3) и это было первое применение ракет в боевом режиме. Применение прошло успешно, в этом тоже особых сомнений нет. Вопрос только по чему стреляли эсминцы, потому что вслед за практическим вопросом встает вопрос финансовый.
Одно дело, если SM-3, которая стоит от 10 миллионов долларов за штуку, была успешно запущена по современной баллистической или крылатой ракете и поразила цель, и совсем другое дело, если SM-3 запустили по какой-то обманке типа чего-то не столь нового («Саджил» или «Кадир» вполне подойдут), то это, конечно, полная печаль.
Вообще, конечно, ничего такого в том, что ближневосточный полигон становится ареной для испытаний новых видов вооружений. Ничуть не хуже украинского, а чем-то даже и лучше. Нет такой опасности, что техника попадет в руки противника. И такие испытания – они на вес золота.
В настоящее время основными ракетами-перехватчиками, используемыми в системе ПРО Aegis, являются варианты SM-3 и SM-6. SM-6 способен поражать баллистические ракеты, а также вроде бы и новые гиперзвуковые ракеты на конечных участках полета, хотя эта способность все еще под сомнением. Эта ракета также является многоцелевым оружием, которое может быть использовано против целого ряда других воздушных целей, а также целей, находящихся на поверхности океана и суши.
Сообщается, что SM-6 дебютировал в боевых действиях относительно недавно в рамках операций в Красном море и вокруг него по защите коммерческого судоходства, а также дружественных военных кораблей от баллистических и крылатых ракет и беспилотников, запущенных поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами в Йемене.
Ракеты-перехватчики серии SM-3 способны поражать баллистические ракеты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), за пределами атмосферы Земли на среднем участке полета. SM-3 продемонстрировали свои возможности против баллистических ракет различных уровней в ходе испытаний, а одна ракета была использована для уничтожения вышедшего из-под контроля американского спутника-шпиона в 2008 году.
Известно, что SM-3 ранее не применялись против реальных боевых целей, но в течение десятилетий проводилось множество испытаний. Первое боевое применение SM-3 стало важной вехой для программы SM-3, которая прошла все вехи долгого и очень сложного, а порой и спорного пути своего развития.
Есть и другие признаки использования SM-3. Появилось несколько видео, на которых видны заатмосферные перехваты над Израилем, с видимыми шлейфами, которые могут быть от боевых частей, отделяющихся от остальной части ракеты-перехватчика, или фактического столкновения с ракетой-целью.
Но здесь стоит помнить, что собственные израильские ракеты-перехватчики Arrow 3 также способны поражать цели за пределами атмосферы Земли. Кинетические перехватчики Arrow 3, а также Arrow 2 предыдущего поколения однозначно были среди средств ПВО, которые ЦАХАЛ использовал прошлой ночью. Израиль имеет очень обширную, многоуровневую интегрированную сеть противовоздушной и противоракетной обороны с другими системами, которые имеют различную степень конечного потенциала противоракетной обороны. К ним относятся «Праща Давида» с перехватчиками «Станнер» и зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот» американского производства.
Вполне возможно, что и SM-3, и Arrow 3 были задействованы в течение той ночи. Это было логично, много контрсредств не бывает никогда.
Как бы то ни было, удары Ирана – это именно тот сценарий, для противодействия которому была разработана система ПРО «Иджис». Против ударов баллистическими ракетами средней дальности, в частности, от Ирана или других государств. У американских военных есть другие средства противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе радиолокационные станции AN/TPY-2 в Израиле, в Турции, и в Польше, специально предназначенные для наблюдения и, при необходимости, помощи в перехвате входящих угроз со стороны Ирана.
Израильские системы обороны «Железный купол» и боевые самолеты активно участвовали в перехвате приближающихся крылатых ракет и беспилотников. На видео, опубликованном ЦАХАЛом, видно, как сбиваются крылатые ракеты «Сумар» и дроны-камикадзе «Шахед-136» или их модификации/производные.
Эсминцы класса «Арли Берк» ВМС США, американские боевые самолеты и наземные системы ПВО (которые могут включать в себя системы ПВО «Пэтриот» и «Терминал») в регионе также сбивали небаллистические иранские цели, направлявшиеся в сторону Израиля. По словам американских военных, которые растиражировали многие СМИ, F-15E Strike Eagle ВВС США были особенно активны. Говорят, что эти самолеты сбили десятки беспилотников и крылатых ракет, действуя в качестве противовоздушного заграждения между Ираном и Израилем, когда иранское оружие пересекло границы и попало в воздушное пространство Сирии и Иордании.
Пресс-релиз Белого дома:
494-я истребительная эскадрилья, базирующаяся в Лейкенхите в Великобритании, и 335-я истребительная эскадрилья, базирующаяся на авиабазе Сеймур Джонсон в Северной Каролине, являются подразделениями, оснащёнными F-15E.
Про лютые успехи F-35 и F/A-18 скромно молчат.
Самолеты ВМС США, британские и иорданские истребители также помогали уничтожать ракеты и беспилотники, запущенные Ираном. Французские войска тоже поддерживали оборонительные операции, но в настоящее время неясно, есть ли на их счету какие-либо боевые заслуги.
Итого, кто и что получил?
Штатам и Израилю надо срочно делать хорошую мину при очень плохой игре. В целом, в дополнение к потенциальному первому боевому применению SM-3, действия Ирана дали коалиции стран-защитников Израиля значительный реальный опыт защиты от крупномасштабных ракетных ударов и ударов беспилотников, а также крупные разведывательные данные о реальных возможностях, которыми обладает режим в Тегеране. Все это подчеркивает ценность многолетних усилий американских военных по лучшей интеграции средств противовоздушной и противоракетной обороны в регионе.
Однако стало понятно, что, несмотря на все усилия и интеграции одного в другое, система, построенная США и Израилем, мягко говоря, не идеальна. В «Куполе» есть дырки, а «Пэтриоты» не так патриотичны на Ближнем Востоке, как этого хотелось бы их создателям и покупателям.
Самым большим вопросом сейчас остается не то, как Израиль отреагирует на действия Ирана. Армия обороны Израиля заявила, что уже нанесла удары по целям в Ливане в ответ на ракеты, которые поддерживаемые Ираном боевики «Хезболлы» также запустили прошлой ночью. Вопрос в том, как дальше будет вести себя Иран и насколько Израиля хватит (сделал бы ставку, что не хватит) в плане запаса боеприпасов для отражения более серьезной атаки. Скажем, из 500 аппаратов и ракет.
Тем более, что со своей стороны Иран обещал ответить на любые прямые удары со стороны Израиля тем же, а также пообещал нанести удар по любой стране, которая окажет помощь в такой операции. Как уже все убедились, Иран слов в песок не бросает. И если Израиль прекратит свою порочную практику, которая позволяет ему наносить удары всюду, куда заблагорассудится, то и переживать населению этой страны не придется.
Конечно, Израиль небедная страна, с деньгами у них порядок, да еще и помощь со стороны США всегда за спиной, но… Но 12 миллионов за ракету SM-3 – это 12 миллионов. Долларов. «Пэтриот» стоит 3-4 миллиона долларов за штуку. Ракета «Тамир» от «Железного купола» - 0,15 млн долларов.
Какой бы не была роскошной ракета-перехватчик SM-3, ее стоимость просто запредельная. Вместо одной такой ракеты можно приобрести 80 ракет для «Железного купола». Вот такой интересный расклад. И если SM-3 попадает 10 из 10, все равно, это не вариант защиты, особенно для Израиля.
Со стороны Ирана летят изделия, которые не уничтожат – так просто разорят. Перехватчик, способный работать по гиперзвуковым глайдерам – это роскошно. Это полезно, это безопасность. Но если массово полетят «Шахеды» и баллистика – массовое применение SM-3 будет просто разорительно.
Кстати, именно поэтому у американских эсминцев такие скромные успехи. Да, сбили 4 ракеты. Больше не надо, больше – это очень дорого. На практике убедились в том, что SM-3 хорошо работает, и на этом все. Достаточно. Помогли союзнику, испытали свое оружие в бою. Всем спасибо, все свободны.
Сказать, что SM-3 действовал против новейших разработок Ирана нельзя. Но и старьем назвать то, что летело в Израиль, тоже несправедливо, это разработки последних 10-12 лет. Не будем брать «Шахед-136», он реально использовался для отвлечения внимания.
Иранская армия запустила «Павех» и «Эмад», КСИР выдал «Фаттах-1». Это все можно называть относительно новыми разработками, и если они вызвали проблемы у системы ПВО союзников, то что будет, если с толпой старых ракет и беспилотников задействовать козыри, то есть то, что сегодня иранцы не афишируют вообще?
А у разведок мира есть стойкие убеждения, что как раз Ирану есть что хранить в ухоронках по этой теме. Что-то из области того же «Фаттаха-1», который не армейский, а КСИРа, который государство в государстве.
Да, кстати, дебют ракеты от Корпуса Стражей получился от души: агентство ИРНА сообщило, что КСИР запустил 7 ракет и все семь достигли целей. Представители Корпуса вообще отчитались в подробностях, нахваливая свою ракету: и летит на 1400 км, и скорость до 15М. С другой стороны давно уже говорят о том, что 15М – это сказки, что не могут ракеты у Ирана летать с такой скоростью, но… нет большой разницы в том, 15М, 10М или 8М являются истинной скоростью для «Фаттаха-1». Даже 10М – это «неберущаяся» для комплексов НАТО скорость, и что тут играть в циферки, если у Ирана сегодня есть гиперзвуковая ракета, которой нет у США?
Первенец гиперзвуковой программы Тегерана "Фаттах-1". Уже не "мультики", а суровая реальность в раскладах Ближнего Востока. Кадры
В итоге получается, что Иран и США провели прекрасные для каждой из сторон испытания. Иран показал всему миру, что с его ракетами надо считаться, более того, это была шикарная демонстрация, осуществленная самими иранскими военными, а не при помощи третьей стороны. Фееричный прилет четырех ракет на базу «Неватим», который попал на видео, стал одним из доказательств того, что иранские ракеты попали туда, куда им было назначено. И, конечно, их не девять, как признали официальные структуры Израиля и НАТО, их больше.
Точность… Про точность будет известно позже, уверен, сведения просочатся, но если сравнить попадания абсолютно «кривых» иранских ракет в израильские и американскую базы и то, как сверхточные «умные» бомбы Израиля попадали в Газе, думаю, все встанет на свои места.
США можно поздравить, их новые перехватчики могут. Но за такие деньги, какие производители просят за эти ракеты, лучше бы не могли, честное слово.
Израиль… Сегодня там некоторые начинают ворковать на тему «не забудем, не простим, всем, в натуре, отомстим», но вот эти разговоры об «адекватном ответе Ирану» - честно слово, сперва стоило бы перетряхнуть свою (и не только свою) систему ПВО, а потом уже начинать думать. 300 ракет и БПЛА с моторчиком показали, что самостоятельно Израиль не может отбиться. Да и с помощью такого кагала тоже все смотрится сомнительно до икоты.
А если Иран пошлет набор из 400 единиц? Из 500? Что будет на месте Иерусалима? Газа?
Испытания прошли. Результаты продемонстрированы, информация получена. Теперь всем сторонам нужно думать, и думать в первую очередь, головами.
- Роман Скоморохов
- gunsfriend.ru, bangkokbook.ru, mavink.com, carposting.ru, sharij.net
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