Стратегический бомбардировщик для ВС РФ: всё не так просто

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Стратегический бомбардировщик для ВС РФ: всё не так просто

Поводом для написания данного материала стала опубликованная недавно статья Александра Тимохина «Каким должен стать стратегический бомбардировщик ближайшего будущего». Отчасти взгляды автора на проблему перспективного стратегического бомбардировщика совпадают с тезисами, изложенными в вышеуказанной статье, более того, длительное время идеальным массовым бомбардировщиком-ракетоносцем автору виделось нечто вроде отечественного аналога американского стратегического бомбардировщика В-52, обладающего колоссальным запасом прочности, высочайшей ремонтопригодностью и модернизационным потенциалом.

Впрочем, события последнего времени во многом откорректировали точку зрения на перспективы создания ряда образцов вооружений и военной техники.



Во-первых, это связано с тем, что Россия сейчас фактически находится в предвоенном периоде, а во-вторых, с реализацией нашими противниками (в первую очередь в лице США) ряда оборонных программ, способных в ближайшей перспективе существенно повлиять на облик перспективных боевых машин.

Вначале поговорим о дне сегодняшнем.

Особенности предвоенного периода


Возможно, формулировка «особенности предвоенного периода» является не совсем корректной – боевые действия высокой интенсивности, в рамках которых применяются в том числе и наши стратегические бомбардировщики, уже идут, тем не менее формально мы в состоянии войны не находимся, да и воздействие на наши объекты, расположенные в глубоком тылу, Украина осуществляет в весьма ограниченных масштабах. И дело здесь не в том, что Украина не хочет, а в том, что не может. А не может она потому, что наш истинный враг – страны Запада, выделяют Украине ограниченное количество и номенклатуру вооружений большой дальности.


Карты ударов БПЛА-камикадзе и крылатыми ракетами по объектам на территории Украины – главное, чтобы не появились такие же карты нашей страны

Благодаря вышесказанному, наша промышленность может работать в полную силу, однако всё может измениться в любой момент, сейчас мы как никогда близки к прямому столкновению с США и их союзниками, и поэтому, да, фактически мы находимся в предвоенном периоде.

В тот момент, когда мы перейдём в «горячую фазу» столкновения с США и их союзниками, даже в варианте конвенциональной войны, возможности промышленности по производству высокотехнологичных вооружений радикально сократятся из-за ударов высокоточным оружием большой дальности, наносимых по объектам в глубине территории нашей страны, не говоря уже о войне с применением ядерного оружия.

Таким образом, воевать мы в основном будем тем, что создано до войны или в её начале, по крайней мере, по отношению к стратегическим бомбардировщикам-ракетоносцам это относится в полной мере.

Можно выделить три варианта развития стратегической бомбардировочной авиации в нашей стране:

– поддержание и развитием существующего парка стратегических бомбардировщиков;

– разработка и строительство стратегических бомбардировщиков военного времени, которые можно максимально быстро начать выпускать на базе существующих самолётов;

– разработка и производство перспективных стратегических бомбардировщиков, с учётом будущих угроз, контуры которых проглядываются уже сейчас.

Распределение ресурсов


Очевидно, что в предвоенный период максимальное количество ресурсов направляется на текущие потребности, применительно к стратегическим бомбардировщикам – это пункты № 1 и 2, тогда как на третий пункт ресурсы если и будут выделяться, то весьма в ограниченном количестве.

Зачастую автора настоящей статьи упрекают в продвижении «вундерваффе», то есть сложных боевых машин, выходящих за рамки привычных обликов и концепций. Да, создание таких машин является жизненно важным для развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и военной науки, в противном случае можно стать «вечными догоняющими», слепо копирующими удачные разработки противника – такая стратегия выгодна экономически, но несёт в себе риск не отследить вовремя какую-либо перспективную разработку, способную изменить расклад сил, и потерпеть поражение – вспомним «Манхэттенский проект», что было бы, если бы в СССР вовремя не оценили значение и реальность создания ядерного оружия?

Однако в войну и в предвоенный период направлять ресурсы на какие-либо «вундерваффе» можно, только будучи в полной уверенности, что они могут действительно изменить ход войны.

Представим на секундочку, что немцы в период Второй мировой войны не стали распылять средства на строительство линкоров, «мамонт-танков» и баллистических ракет, для которых у них не было ни высокоточных систем наведения, ни ядерных боеголовок, а сфокусировались бы на противотанковых управляемых ракетах (ПТУР), зенитных управляемых ракетах (ЗУР) и управляемых планирующих авиабомбах, развернув их крупносерийное производство, например, в 1943 году? Каким был бы тогда исход войны?

По мнению автора, переход к позиционной войне и чрезмерное затягивание Второй мировой войны, вплоть до истощения воюющих сторон, в этом случае вполне могло бы стать реальным.


Немецкая ЗУР «Вассерфаль» W10 – оцени немцы правильно их перспективы, интенсивность американских бомбардировок могла бы упасть на несколько порядков, объекты промышленности в тылу нацистской Германии осталась бы в целости и сохранности

Но стратегический бомбардировщик, каким бы он ни был, вряд ли повлияет на исход войны – именно стратегический бомбардировщик, поскольку, возможно, что американский В-21 Raider – это уже нечто большее, чем просто бомбардировщик, что он является чем-то типа «летающего эсминца», способного автономно бороться в наземными, надводными и воздушными целями в глубине территории противника, но такую машину «быстро и много» не построишь.

Предлагаемая в статье «Каким должен стать стратегический бомбардировщик ближайшего будущего» концепция бомбардировщика-ракетоносца для наших конструкторских бюро (КБ) и промышленности будет таким же «вундерваффе», как и ПАК-ДА, пожалуй, даже более сложной, поскольку начинать всё придётся сначала. В России просто нет гражданского самолёта, который можно было бы быстро превратить в бомбардировщик, в том виде, в котором он указан в статье.

Проработка самолёта Skhoi Superjet 100 была начата корпорацией «Сухой» ещё в 2000 году, первый опытный образец был представлен в 2007 году, через год состоялся первый полёт, а первые поставки серийных машин начались лишь в 2011 году. Разработка самолёта Superjet велась при поддержке крупных западных компаний, с широким использованием технологий стран Запада, в «досанкционную эру». С 2019 года разрабатывается «импортозамещённый» Superjet NEW, но даже сейчас, по прошествии 5 лет, работы по нему всё ещё не завершены в полном объёме.


Superjet. Изображение SuperJet International

С боевым самолётом все будет гораздо сложнее, со всеми этими нашими ГОСТами и «литерами», даже при условии, что будут использоваться серийные двигатели (возможно, что они и в ПАК-ДА будут применяться), блоки бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и другие компоненты. Собрать всё это в единый комплекс, испытать, а главное – организовать крупносерийное производство – это десять-пятнадцать лет минимум, тем более в условиях СВО и предвоенного периода.

Имеется ли у нас срочная потребность в новом стратегическом бомбардировщике прямо сейчас?

Если говорить о ядерном сдерживании, то роль стратегической авиации в нём минимальна. Каковы шансы на выживание стратегических бомбардировщиков в случае нанесения внезапного обезоруживающего удара, с подлётным временем ядерных боевых блоков (ЯББ) баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), составляющим порядка 5–7 минут? Даже если самолёты успеют взлететь, то выйдут ли они из зоны поражения ядерного взрыва? Неужели противник не догадается добавить 2–4 ЯББ по возможному курсу их движения, учитывая опасность «стратегов»?

Да и в любом случае, разрабатываемый с нуля стратегический бомбардировщик в количестве под сотню единиц мы получим лишь через четверть века, вряд ли ранее, достаточно посмотреть, какими темпами сейчас производится Ил-76.

Что касается задач, решаемых стратегическими бомбардировщиками в рамках конвенциональных конфликтов, то здесь всё сложнее, и рассматривать их необходимо в разрезе трёх, обозначенных выше вариантов развития стратегической бомбардировочной авиации:

– поддержание и развитие существующего парка стратегических бомбардировщиков;

– разработка и строительство стратегических бомбардировщиков военного времени, которые можно максимально быстро начать выпускать на базе существующих самолётов;

– разработка и производство перспективных стратегических бомбардировщиков, с учётом угроз, контуры которых проглядываются уже сейчас.

Каждый из этих вариантов, которые не заменяют, а дополняют друг друга – это тема отдельного разговора.

Выводы


Создание стратегического бомбардировщика, простого, надёжного, без перекосов в малозаметность или сверхзвуковую скорость – это прекрасная идея, будь она реализована тридцать, а лучше шестьдесят лет назад. Да, к сожалению, в СССР, а затем и в России, не появилось самолёта, сравнимого с американским бомбардировщиком B-52 – действительно жаль, что эту концепцию мы не заимствовали. Но и ничего фатального в этом нет – обойдёмся.


B-52 – «рабочая лошадка» среди стратегических бомбардировщиков, со сроком службы как у авианосца или линкора

Впрочем, предугадать, спрогнозировать развитие военной техники на длительный период – это довольно сложная задача, при решении которой всегда есть фактор случайности.
18 комментариев
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  1. mark1 Звание
    mark1
    +4
    Сегодня, 05:33
    Дался вам, господа, этот Б-52, как чистый бомбардировщик он устарел 50 лет назад и используется по большому счету как самолет-арсенал носитель КР. И не был долгое время он надежным и простым, да и дешевым, это уже где то после середины жизненного пути. На сегодня у него только два достоинства - огромная грузоподъемность и огромное уже произведенное количество имеющееся на вооружении и хранении. Вам то он зачем, цацка понравилась? Так все пилоты на нем покойники.
    В нашем случае пилотируемая авиация это Ту-160, опционально пилотируемая/беспилотная - ПАК-ДА. На грош пятаков не купишь.
    1. Luminman Звание
      Luminman
      0
      Сегодня, 07:50
      Цитата: mark1
      этот Б-52, как чистый бомбардировщик он устарел 50 лет назад и используется по большому счету как самолет-арсенал носитель КР

      А какое другое применение вы ему видите? А равно, как и Ту-95, Ту-22м... и Ту-160?
  2. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 05:41
    Ту-95 может заменить самолёт на базе Ту-204 (214). Его можно спроектировать быстро. Дешёвый и отработанный самолёт. Надежный, как и все советские "галоши". Все остальные варианты будут сложнее, а главное - намного дороже.
    1. bayard Звание
      bayard
      +1
      Сегодня, 07:16
      Цитата: Stas157
      Ту-95 может заменить самолёт на базе Ту-204 (214). Его можно спроектировать быстро.

      Тогда зачем проектировать новый самолёт с худшими характеристиками чем у Ту-95 , если есть достаточно большой (относительно , но не меньше американского) парк Ту-95 и Ту-142 ? Они построены в 80-е годы , недавно прошли\продолжают проходить капремонт и модернизацию , на них ставят новые двигатели и новое БРЭО . В чём дела вопрос ?
      Если нужно нарастить парк подобных машин скажем до 200 - 300 шт. , причём быстро\дёшево\сердито , то просто перезапустить в производство "Медведя" на том же Таганрогском АСЗ , где их и строили . Двигатели к ним выпускаются , причём уже более мощные и экономичные . При желании на базе НК-12 не так уж сложно быстро возродить великолепный НК-93 . На Ту-95 он встанет как родной , но более тяговитый и экономичный . К тому же шуметь почти не будет .
      Архаичный дизайн ?
      А В-52 или предлагаемый стратег эконом класса предложенный ранее не архаичен ? Ну кабину можно модную ему сделать , сечение фюзеляжа слегка увеличить , чтобы современные КР внутрь входили и не приходилось на пилоны гирлянды развешивать и портить аэродинамику . . Зато всё будет быстро , просто и на всех готовых компонентах . Производственную кооперацию думаю можно организовать тоже быстро . БРЭО для них уже есть и ставится на модернизируемые борта . Это будет проще , дешевле и быстрей организовать , чем что то новое . А ещё необходимо срочно разворачивать БРСД в достаточных и избыточных (с запасом) количествах , ибо авиации не напасёшся на все нужды и она весьма уязвима на аэродромах .
      И максимальное развёртывание всех видов ЯО на всех видах носителей . На территории всех дружественных и союзных нам государств . Если Враг ведёт с нами Войну , он обязан получить Войну . И чуять запах угрозы этой войны даже ночью в своей постели . Его должны резать свободолюбивые негры и арабы во Франции , турки и арабы в Германии , пакистанцы и индусы (с арабами) в Англии ... и негры им в Англии в помощь . Пусть свободолюбивые белые реднеки линчуют содомитов и демократов за все обиды Трампа в США , достроят Великую Техасскую Стену и сделают Техасс и Оклахому снова великими . А Аляска пусть вернётся в Родную Гавань , где не обязательно менять пол по понедельникам .
      1. Luminman Звание
        Luminman
        0
        Сегодня, 07:52
        Цитата: bayard
        Тогда зачем проектировать новый самолёт с худшими характеристиками чем у Ту-95

        Заменить ему электронику, подшаманить двигатель - и получится красавец хоть куда!
  3. U-58 Звание
    U-58
    +7
    Сегодня, 05:46
    Даже в советское время имело место как бы высмеивание факта применения США "сильно древнего" В-52. Мол применять его возможно в отношении исключительно слабого противника, не имеющего развитой ПВО. То есть, в Африке, Латинской Америке, Азии.
    Похоже, что ныне концепция применения явно поменялась.
    В чем наша проблема? У нас нет и не может быть нового тяжёлого бомбардировщики в любой его концепции в ближайшие 15- 20 лет. С учетом того, что в мире пахнет порохом все сильнее с каждым днем, мы в части тяжелой бомбардировочной авиации находимся в весьма невыгодной позиции.
    Понравится кому-то или нет, но я прямо отмечу- коммунисты были правы. Нет не так. Коммунисты правы.
    В течение более 20-ти лет с трибуны Госдумы они призывали развивать авиапром. В унисон с КПРФ газета "Аргументы недели" раз за разом размещала по этой же тематике острые материалы, призывая власть обратить внимание на проблему . Тщетно. По
    сложившейся традиции, от "коммуняк" отмахивались как от назойливых мух.
    Типа своими бредовыми идеями они мешают страной управлять (читай: грабить ее по закону).
    В результате, который в одночасье стал [вдруг] интересен ВСЕМ И СРАЗУ, у нас для большой авиации практически ничего нет. Ни для проектирования, ни для производства, ни для опытов по превращению чего-либо во что- то.
    Можно придумать бесконечное множество гениальных концепций так необходимого нам бомбардировщика, но вот делать его [быстро, хорошо, недорого] негде и некому. И похоже, нечем и не на что.
  4. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 05:51
    С боевым самолётом все будет гораздо сложнее, со всеми этими нашими ГОСТами и «литерами»

    очень понравилось....
    автор видимо не в курсе как происходит проектирование и изготовление?
    или он думает что у Боинга или Айрбаса всё по-другому???
    мы и так плевали 30 лет "в колодец" , а теперь - надо "воды напиться"?
  5. Pushkowed Звание
    Pushkowed
    +1
    Сегодня, 06:01
    Идея-то автора в чём? Массовое производство Ту-204 и Ил-96 в варианте бомберов?
  6. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 06:06
    Но стратегический бомбардировщик, каким бы он ни был, вряд ли повлияет на исход войны – именно стратегический бомбардировщик, поскольку, возможно, что американский В-21 Raider – это уже нечто большее, чем просто бомбардировщик, что он является чем-то типа «летающего эсминца», способного автономно бороться в наземными, надводными и воздушными целями в глубине территории противника, но такую машину «быстро и много» не построишь.

    Прямо - чудо преображения!
    Авторы ВО начали понимать то, о чём все еще в 80-е годы ХХ века догадались.
    Именно летающий эсминец УРО. И бедный ТУ-160 (не повезло с хозяевами!) в основном так и виделся. Потрясающая огневая мощь + скорость - вот вам крылатый эсминец. И версия дальнего ПВО, и запуск орбитального блока в дополнение к пуску крылатых ракет по берегу и ПКР против кораблей - всё в этой машине предусматривалось.
    В преддверии замеса на Тихом океане, нужно перестать дурить публику и выпускать модернизированные версии этой машины. Только доработать вариант внешних подфюзеляжных подвесок для работы по Японии и Аляске за счёт меньшей заправки и снижения боевого радиуса действия.
    Каковы шансы на выживание стратегических бомбардировщиков в случае нанесения внезапного обезоруживающего удара, с подлётным временем ядерных боевых блоков (ЯББ) баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), составляющим порядка 5–7 минут? Даже если самолёты успеют взлететь, то выйдут ли они из зоны поражения ядерного взрыва? Неужели противник не догадается добавить 2–4 ЯББ по возможному курсу их движения, учитывая опасность «стратегов»?

    Ну а здесь - всё просто. Запас прочности целевого ударного самолёта и гражданского, конвертированного в "бомбер" против ударной волны - не сопоставим. Так что ТУ-160 и Ту-95 скорее всего уцелеют, а "бомболайнеры" - нет.
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +6
    Сегодня, 06:52
    Проблема и в авиации да и на флоте, в том что никто не хочет заниматься ими по настоящему. Вплоть до того что назначают туда руководителями и ответственными кого не попадя, но не профессиональных инженеров-конструкторов и технологов. Главное это процесс пиления денег а не создание авиации и флота.
    Вот например сколько мы вбухали в Северные потоки денег бес толку, а могли бы на эти деньги полностью воссоздать свою гражданскую авиацию и полностью обновить ВМФ, ещё и на автомобилестроение останется.
    Каждый авиационный институт в принципе может представить свою конструкцию стратегического бомбардировщика из которых можно выбрать одну- две лучшую. Не трепаться а делом заниматься.
    Если мы можем бойцам в СВО платить от двухсот до пятисот рублей в месяц, то сможем нескольким талантливым десяткам, сотен конструкторам, технологам платить такие же деньги. soldier
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 07:32
      Проблема и в авиации да и на флоте, в том что никто не хочет заниматься ими по настоящему. Вплоть до того что назначают туда руководителями и ответственными кого не попадя, но не профессиональных инженеров-конструкторов и технологов. Главное это процесс пиления денег а не создание авиации и флота.

      Абсолютно в точку! Руководят люди, не понимающие, что такое судовая энергетика, тепловой баланс, собственные нужды. На всё у них один вопрос: где это внедрено и сколько стоит. Главное - выбить финансирование в МинПромТорге - а дальше распил с провалом в финале.
  8. иван2022 Звание
    иван2022
    +2
    Сегодня, 06:55
    Что за манеры, кто сказал автору, что все просто?

    Просто только одно: никакая промышленность и армия ни в какой стране не смогут выдержать натиска могучей дури политиков с их невероятным идеями то "встраиваться в цивилизацию", то "выстраиваться из....." чего непонятно потому, что "нас обманули" .
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      0
      Сегодня, 07:07
      P. S. Была в СССР такая рубрика в СМИ: "если бы директором был я..."

      Вот если бы я был агентом ЦРУ, я бы все так и делал, как оно у нас делается.... Еще папаша Мюллер из "17 мгновений...." толковал, что если нет успешных мощных прорывов вперед, значит здесь работает враг.
    2. Pushkowed Звание
      Pushkowed
      0
      Сегодня, 07:20
      никакая промышленность и армия ни в какой стране не смогут выдержать натиска могучей дури политиков
      Перефразируя известный афоризм: Политика - это слишком серьёзная вещь, чтобы доверять её политикам.
    3. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 07:25
      19 апреля 2024 г., заседание Международного валютно-финансового комитета (МВФ), министр финансов РФ Силуанов: "Сегодня есть два пути. Можно распадаться на блоки и двигаться по пути деглобализации, что не решит проблемы, а только их усугубит. Или перейти от фрагментации к принципам глобализации, снимать мешающие росту барьеры и ограничения"
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 07:28
    Да ну хорош мечтать, некому делать эти самолёты. Старые кадры уже или почти на пенсии, а молодеж хотят стать блогерами и прочей подобной шушерой. О чем тут вообще? Какие самолёты, вы пообщайтесь с молодыми ребятами, многие даже не знают что у нас война идёт, они принципиально не смотрят телик, новости, у них свой мир! А кто воевать то идёт? 40+ за небольшим исключением, чтоб хоть как то жизнь улучшить, закрыть ипотеки и кредиты. Нужно было культурный слой не упускать, в не летающие жестянки.
  10. squid Звание
    squid
    0
    Сегодня, 07:29
    Ну вообщето советский аналог Б-52 появился. И гораздо ранее чем 30-60 лет назад. Назывался он ту-95. А еще были 3м и м4. Так что все с дозвуковыми и немалозаметными стратегами у нас было (и остается) в относительном порядке. Кидать свободнопадающие и даже планирующие бомбы с самолетов такого класса уже не надо. Да и, в нашем случае, не надо было никогда.
    Надобность же СЕЙЧАС в осовремененном аналоге б-52/ту-95 сомнительна. Для каких задач? Украина - там не нужны никакие "стратеги". Все их полеты ныне - расплата за нерасторопность в создании наземных пу кр после отмены ДРСМД. То же самое для любых гипотетических конфликтов вблизи наших границ. В ядерной же войне будут решать обмены ударами мбр в первые минуты, а не уязвимые стратеги, чьи авиабазы будут уничтожены почти сразу
  11. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 07:47
    Он должен быть... маленьким, малозаметным, очень быстрым и беспилотным. С задачей доставить 1-2 ракеты до точки пуска и вернуться. Как вариант - не вернуться - став камикадзе типа "Стрижа". Перевозится на фуре, собирается на месте, взлетает с автодороги.

    Большое и "сильно-могучее" стало сродни линкорам: красиво на параде, а страшно только для заведомо более слабого противника. А уж сколько "великаны" инфраструктуры и персонала требуют. В случае серьезного конфликта, с этим сразу возникнут огромные проблемы.