Секретный «Гриф»: изначально провальная диверсионная операция, придуманная Гитлером
За время Второй мировой войны безумное воображение Адольфа Гитлера породило немало откровенно странных операций, стоивших вермахту серьезных потерь. Одной из них является секретная операция, разработанная лично лидером Третьего рейха в декабре 1944 года и получившая название «Гриф».
Суть последней заключалась в том, что огромная армия немецких диверсантов (2700 человек), переодетая в трофейную американскую форму и оснащенная захваченной у союзников техникой, должна была незаметно влиться в ряды противника и стать «завершающим аккордом» Арденнской операции, позволив немцам разгромить англо-американские войска в Бельгии.
Ответственным за организацию и проведение маневра был назначен Отто Скорцени, который к тому моменту уже успел отметиться целым рядом идеально проведенных спецопераций, включая вызволение итальянского лидера фашистов Муссолини.
Собственно, то, что операция «Гриф» провалится, можно было понять еще на этапе ее подготовки. Дело в том, что для внедрения немецких диверсантов в ряды американских войск было необходимо, чтобы гитлеровцы отлично говорили на английском с соответствующим сленгом и интонацией.
Так вот, в вермахте таких «полиглотов» нашлось всего 10. Остальные 2690 человек владели английским языком на школьном уровне, не говоря уже о сильном акценте и полном отсутствии характерной для англичан и американцев интонации.
Впрочем, это ещё не всё. Были у диверсантов проблемы и с техникой. Трофейных американских танков у вермахта не хватало. Поэтому под них пришлось маскировать немецкие «Пантеры».
Между тем Гитлеру никто перечить не смел, и секретная операция «Гриф» была проведена. Естественно, она потерпела фиаско.
Помимо слабой подготовки, немцам еще и тотально не везло. Один из безупречно владевших английским языком офицеров в первый же день подорвался на мине. Позднее еще один «полиглот» с детальным планом операции «Гриф» на руках попался американской военной полиции.
В то же время, несмотря на провал, немецкие диверсанты таки успели «нашкодить» американцам, повреждая телефонные кабели и вызывая путаницу с задачами в отдельных подразделениях.
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