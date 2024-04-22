Наземные беспилотники намерены изменить характер СВО
Сергей Шойгу на презентации пока безымянной беспилотной платформы
С неба на землю
Революция в небе, похоже, совершилась – FPV-дроны и прочая братия всерьез и надолго оккупировали воздух. Для этого хватило двух лет спецоперации. Дальнейший прогресс летающих убийц и разведчиков будет, скорее, эволюционным. Из значимых прорывов ожидается лишь широкое внедрение искусственного интеллекта. Революцию ждут в деле борьбы с «птичками» – и кто оформит технологию быстрее, тот и станет царем горы в прямом смысле этого слова.
Совсем по-иному развиваются наземные робототехнические комплексы.
К слову, называть колесные и гусеничные платформы робототехническими не совсем корректно – уровень автономности у подобной техники еще ниже, чем у БПЛА. В силу разных причин, главная из которых – неготовность программного обеспечения и технологического уровня. Заставить летающую машину работать автономно гораздо проще, чем обучить тому же самому наземную платформу.
Эвакуация раненых бойцов – одна из ключевых специальностей наземных беспилотников
В последние месяцы в зоне проведения специальной военной операции все чаще стали появляться наземные транспортные и боевые платформы. Это стало своеобразным ответом на распространение FPV-дронов. Пехотинцу на определенных участках фронта смертельно опасно появляться на открытом пространстве – вездесущие дроны оставляют мало шансов выжить. Поэтому одну из ключевых задач на поле боя – транспортную – делегируют беспилотным платформам. Теоретически ничего критически сложного в создании наземных беспилотников нет.
В России давно и успешно работают народные умельцы в рамках различных соревнований и конкурсов – «РобоФинист», Кубок РТК, Робофест и прочие. Конечно, сравнивать в лоб боевые платформы с гражданско-спортивными поделками нельзя, но принципы очень схожи. Как и аппаратная база. Еще больше компетенций в области строительства наземных дронов у профильных технических вузов – например, у МГТУ им. Н. Э. Баумана. При необходимости сборку дистанционно управляемых тележек могут организовать действительно в массовых масштабах.
Помимо ответа на FPV-угрозу, наземные дистанционно управляемые машины, соответствуют реалиям позиционного противостояния в СВО. Обе стороны конфликта возводят сейчас настолько плотную линию обороны, что порой даже прохождение через свои фортификационные рубежи сопрягается с немалой опасностью. Главную из угроз представляют простреливаемые противником минные поля.
Здесь без тележки, которая может подкатить к окопам противника АГС и хотя бы ПКМ, никак не обойтись. Причем тележка должна быть не одна, а несколько десятков – только тогда можно говорить о реальной боевой эффективности наземных дронов. Как и танки, в атаку они должны идти массово, а не единичными экземплярами.
Роботы против роботов
Сразу стоит оговориться, что речь в материале пойдет только про отечественные наземные беспилотные системы – о вражеской технике разговор отдельный. ВСУ обладает очень разношерстной компанией натовских машин, вдобавок к которым стройными рядами идут местные самоделки.
Пример самодельной транспортной платформы от 87-го стрелкового полка.
В российском сегменте фронта типичен пример 87-го отдельного стрелкового полка, который участвовал в освобождении Авдеевки. Бойцы своими силами соорудили вполне работоспособную гусеничную платформу для доставки воды, боеприпасов и продовольствия на передний край обороны. Прочность и энерговооруженность изделия оказалась достаточной и для эвакуации раненого бойца. Только на одном видеофрагменте наши военнослужащие запечатлели пару попаданий FPV-дрона в непосредственной близости от платформы.
И ничего – машина продолжила движение, записав на свой счет пару камикадзе неонацистов. Видео датируется концом прошлого года. Резонный вопрос – в Министерстве обороны заинтересовались столь удачным опытом фронтового технического творчества?
Вероятнее всего, никак не отреагировали, и на то есть причины. Например, наземный робототехнический комплекс БРГ-1. В сентябре прошлого года разработчики прокомментировали появление платформы на фронте так:
Платформа создана одним из российских научно-производственных объединений совместно с благотворительным фондом «Народный фронт». Аналогов комплекса в зоне СВО на сегодняшний день нет».
ТТХ машины: максимальная скорость – до 15 км/ч, дальность работы – до 700 м от оператора (до 5 км с использованием дрона-ретранслятора), грузоподъемность – до 250 кг. Как утверждают разработчики из НПО «Грань», машина заменяет собой группу из 4-х человек эвакуационной группы.
Тяжелый беспилотник «Уран-9»
В другой лиге играют тяжелые беспилотные платформы «Уран-9». Техника появилась еще до СВО и по многим параметрам не соответствует требованиям фронта. Машина просто обвешана оружием – 30-мм пушка 2А72, ПТУР «Атака» и сразу дюжина реактивных огнеметов «Шмель». Все бы ничего, но масса 12 тонн и высокая стоимость машины не позволяют широко внедрять подобную технику.
Сейчас в войсках нужна массовая машина, то есть недорогая, как в изготовлении, так и в эксплуатации. Впрочем, о каких эксплуатационных расходах может идти речь, если срок службы наземных платформ исчисляется считанными неделями. В лучшем случае парой месяцев.
Разведывательная версия наземного дрона от «Призрака»
Кстати, об ударных колесных и гусеничных беспилотниках.
Ввиду острой нехватки подобной техники в войсках, умельцы в рембатах мастерят кто во что горазд. Под Мелитополем прошли испытания беспилотного наземного аппарата (БНА), который является аналогом FPV-дронов.
Разработчик с позывным «Призрак» справедливо указывает на явные преимущества наземных камикадзе: большая грузоподъемность, машину можно вернуть домой в случае изменения боевой задачи, а также нет необходимости в долгом и дорогостоящем обучении оператора. Любой, кто в детстве играл с дистанционно управляемой машинкой, легко освоит машину «Призрака».
Судя по открытой информации, у «Призрака» целое прифронтовое робототехническое ателье. На заказ его команда готова изготовить как миниатюрные разведчики, так и вполне габаритные платформы, предназначенные для доставки раненых на точки эвакуации.
Судя по всему, эти малыши навели хорошего шороха в стане врага
Не так давно в информационном пространстве СВО промелькнула новость об использовании на фронте гусеничных носителей гранатометов АГС. Ладные с виду машинки попали в объективы вражеских наблюдателей и сразу наделали много шума.
Бандеровцы, само собой, поспешили объявить о никчемности изделия, а отечественные комментаторы – едва ли не о наступлении эры роботов в спецоперации. Машина действительно интересная и, похоже, выполнена в наиболее оптимальном форм-факторе.
Учитывая небольшие размеры платформы, умение вести огонь прямой наводкой вряд ли понадобится в бою, отсюда и АГС на борту. Тактика применения проста до безобразия – при поддержке дрона-корректировщика подойти на дистанцию эффективного выстрела и быстро отработать весь боекомплект. Если попадания по врагу случились удачные, то и погибнуть смертью храбрых роботов не стыдно.
Есть надежда на скорое появление этих неказистых на первый взгляд машин на фронте. Сергей Шойгу одобрил.
Буквально на днях министру обороны Шойгу продемонстрировали крайне интересную разработку – универсальную платформу, сочетающую в себе транспортер боекомплекта, продовольствия, эвакуационную и ударную машину с двумя АГС. Министр встретил инициативу положительно и потребовал скорейшей постановки в серийное производство. Среди пожеланий Шойгу также была установка крупнокалиберного пулемета для поддержки штурмовых действий.
Появление большого разнообразия дистанционно управляемых платформ одновременно радует и удручает. Радует, так как у бойцов окажется еще один инструмент для сохранения жизни и здоровья, как в атаке, так и в обороне. Большое разнообразие – это, прежде всего, низкая степень унификации образцов. У БПЛА в этом смысле попроще – отдельные узлы в той или иной степени взаимозаменяемые.
Да и стоимость FPV-камикадзе несравненно ниже, чем добротной тележки для эвакуации раненых с переднего края. В случае чего, копеечным дроном можно и пренебречь. С дорогостоящей боевой платформой такой фокус не пройдет. Запчасти на ремонт и обслуживание разношерстной братии найти будет не всегда возможно.
Недавняя презентация предсерийных образцов беспилотной колесной и гусеничной техники министру Шойгу показала векторы развития отечественного ВПК в этом секторе.
Говорить о грядущей революции наземных дронов на фронте пока преждевременно. Но необходимо понимать одно – при должном уровне насыщенности войск беспилотными изделиями ситуация на линии соприкосновения способна серьезно измениться в нашу пользу.
Главное сейчас не потерять время и не отдать инициативу в руки противника. Как это уже было в истории с FPV.
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