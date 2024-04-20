«Царь-мангал»: поломанный танк, получивший нездоровую популярность
Без кустарей никуда
Зона проведения специальной военной операции на Украине давно превратилась в полигон, на котором кустари оттачивают своё мастерство и проявляют недюжие способности в деле доработки боевой техники под современные реалии. Поэтому разного рода «козырьки» на танках и других машинах, дополнительные экраны для защиты от снарядов, круговые «обвесы» блоками динамической защиты и прочие плоды сумрачного полевого гения – дело уже вполне привычное.
Однако широте полёта мысли и новаторским идеям предела нет, что и продемонстрировали наши умельцы, выкатив на поле боя монструозного вида танк, тут же получивший прозвища в стиле «Царь-мангал» и «Черепаха».
Да, речь о том самом Т-72 с гигантской и похожей на ангар надстройкой, засветившемся на подступах к населённому пункту Красногоровка, за который сейчас ведутся активные бои.
О его применении впервые заговорили в средствах массовой информации ещё 8 апреля, когда в Сети распространилось видео, снятое украинским беспилотником. На этих кадрах самоходный «сарай», оснащённый минным тралом, шёл первым в колонне бронетехники, обеспечивая ей проход и прикрытие в ходе атаки на вышеупомянутый городок.
Тогда же, к слову, появились и сообщения о том, что танк был уничтожен артиллерийским ударом по зданию, в котором он находился уже после боя – якобы из-за слитой кем-то геолокации.
Тем не менее буквально на днях машина, с переделанной конструкцией защитного «ангара» и гнездом глушилок для дронов, вновь появилась на передке. А в фронтовых сводках, публикуемых в Z-каналах, её упоминали в качестве главного залога успеха в продвижении наших штурмовых групп в Красногоровке. Что, в общем-то, правда, поскольку рейды с участием «Царь-мангала» и вправду окончились удачной высадкой штурмовиков с последующим их продвижением вглубь населённого пункта.
«Царь-мангал» с новой конструкцией экранов и комплексом РЭБ на крыше
«Гениальное решение»
Всё это стало поводом для совершенно фантастических выводов о том, что оснащение танка подобной экранировкой «с ног до головы» – это гениальное решение постоянно адаптирующихся к ситуации умельцев, пригодное для повсеместного использования. Например, авторы «Телеграм»-канала «Старше Эдды» прямо и недвусмысленно написали следующее:
Похоже, что сейчас, этот плод чьего-то сурового гения, действительно является самым боеспособным образцом бронированной техники, полностью отвечающим реалиям современной войны. Войны 3D, где любую появившуюся бронетехнику атакуют от одного до нескольких десятков дронов-камикадзе и в которой слабые места танка – это легко поражаемая цель.
«Царь-мангал» – истинный гений!
Менее радикально, но примерно в той же манере высказался и «Рыбарь»:
Так что может быть и такое, что несуразные монструозные конструкции на бронемашинах, царь-танки с набором комплексов РЭБ или турели с карабинами 12-го калибра на деле окажутся отлично подходящими вариантами для реалий СВО.
Что же, «броне» сейчас действительно очень и очень тяжело. Как по причине тотального перенасыщения поля боя современными (да и не очень современными тоже) противотанковыми средствами классического типа – управляемыми ракетами, гранатомётами, минами, кассетными боеприпасами и прочим. Так и в виду ужасающего по масштабам распространения нового вида вооружения в лице дронов, атакующих технику в самые уязвимые места.
Разумеется, все эти обстоятельства требуют своих решений: установки комплексов активной защиты, средств борьбы с дронами, а возможно, и пересмотра компоновки танков и других машин. Однако, пока их нет, отдуваться приходиться кустарям: варить «козырьки», ставить секции с решётками, сетками и тому подобное. Иногда получается шедеврально и функционально, а иногда – совсем наоборот.
Тот самый «Царь-мангал», если его позиционировать как супер-средство, способное радикально повысить защищённость танка, как раз относится к этому самому «совсем наоборот».
Больше проблем, чем преимуществ
С одной стороны, восхищения военблогеров понять можно, да и практическая ценность «ангара» какая-никакая, но есть. Всё-таки изготовлен из подручных материалов – кажется, из профнастила с забора или крыши, и перекрывает практически все уязвимые зоны танка. Поэтому для «жужжалок» с примотанными к «фюзеляжам» гранатами цель уже как минимум сложная для поражения. А также для многих гранатомётов и управляемых ракет – разнесённое бронирование же.
С другой стороны, на этом кураже совершенно забывается тот факт, что оснащение танков подобными конструкциями сводит их боевые способности практически к нулю. Ведь, если кто забыл, одним из главных качеств танка является возможность манёвра огнём за счёт вращающейся башни. И, как можно заметить, с «ангаром» о ней можно забыть – всё, что даст «амбразура» этой махины, это буквально пара десятков градусов поворота орудия по сторонам.
Сюда же можно добавить критическое снижение ситуационной осведомлённости экипажа, которая и без стенок, перекрывающих весь обзор, у любого танка не очень-то хорошая. А с ними и вовсе никакая – глядеть только вперед и максимум назад (если сзади нет стенки). Каким образом танкисты будут отыскивать цели для поражения, полноценно взаимодействовать с остальными машинами в группе и просто ориентироваться на местности – вопрос большой.
При этом нельзя не учитывать и то обстоятельство, что «ангар» подобного типа осложнит выход экипажа из танка и превратит своего носителя в полном смысле слова в неповоротливую черепаху, неспособную нормально передвигаться в городской застройке – в лучшем случае всю надстройку просто поломает.
Так что делать из полностью боеспособного танка полуслепую рубочную самоходку, способную поражать цели в разных направлениях исключительно с помощью поворота шасси взамен на улучшенную защиту – это уже что-то из разряда нецелевого использования военного имущества. Причём само появление «Царь-мангала», как ни странно, прямое тому доказательство.
Дело в том, что причиной создания этого монстра, взбудоражившего общественность, стала банальная поломка Т-72. Как указывают источники, в том числе портал Lostarmour, после попадания снаряда у танка полностью отказал механизм поворота башни, и ремонту на месте он уже не подлежал. Вроде бы ездит, даже стреляет, но вступать на нём в прямое соприкосновение с противником было невозможно. Тут и пришла идея оснащения этой машины «дачным домиком» (цитата из источника) с целью дальнейшего использования в качестве самоходки.
Заметим, что невозможность поворота башни видна и на всех опубликованных видео, как без станции РЭБ на крыше, так и с ней – пушка у танка всегда была повёрнута слегка вправо и находится в неподвижном состоянии.
Ну а в целом смекалка сработала как надо – привели танк в боевое состояние и применили, как это было возможно. В роли этакой штурмовой машины, идущей во главе боевых порядков и способной проделывать проходы в минных полях под огнём противника. И применили вполне удачно, но это не повод делать из «Царь-мангала» вундерваффе – для полностью работоспособных машин у полевых изобретателей есть более практичные способы экранирования, не мешающие стрельбе и наблюдению.
- Эдуард Перов
- dzen.ru / twz.com
Информация