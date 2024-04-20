«Царь-мангал»: поломанный танк, получивший нездоровую популярность

Без кустарей никуда



«Царь-мангал» с новой конструкцией экранов и комплексом РЭБ на крыше

«Гениальное решение»

…В который раз предлагаю пустить на Парад не «не имеющее аналогов», а ту технику, которая является рабочей лошадкой войны. Танки с решётками, мотолыги и, конечно же, лучший образец вооружения (сейчас я совсем не шучу), «Царь-мангал».



Похоже, что сейчас, этот плод чьего-то сурового гения, действительно является самым боеспособным образцом бронированной техники, полностью отвечающим реалиям современной войны. Войны 3D, где любую появившуюся бронетехнику атакуют от одного до нескольких десятков дронов-камикадзе и в которой слабые места танка – это легко поражаемая цель.



«Царь-мангал» – истинный гений!

…В современных условиях гибкость и способность адаптироваться к новым вызовам приобретают еще большее значение. А практика последних двух лет показала, что значительную роль в этом играет частная инициатива – иногда собранные «на коленке» образцы становились базой для промышленных серийных изделий.



Так что может быть и такое, что несуразные монструозные конструкции на бронемашинах, царь-танки с набором комплексов РЭБ или турели с карабинами 12-го калибра на деле окажутся отлично подходящими вариантами для реалий СВО.

Больше проблем, чем преимуществ