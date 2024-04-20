«Царь-мангал»: поломанный танк, получивший нездоровую популярность

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«Царь-мангал»: поломанный танк, получивший нездоровую популярность


Без кустарей никуда


Зона проведения специальной военной операции на Украине давно превратилась в полигон, на котором кустари оттачивают своё мастерство и проявляют недюжие способности в деле доработки боевой техники под современные реалии. Поэтому разного рода «козырьки» на танках и других машинах, дополнительные экраны для защиты от снарядов, круговые «обвесы» блоками динамической защиты и прочие плоды сумрачного полевого гения – дело уже вполне привычное.



Однако широте полёта мысли и новаторским идеям предела нет, что и продемонстрировали наши умельцы, выкатив на поле боя монструозного вида танк, тут же получивший прозвища в стиле «Царь-мангал» и «Черепаха».

Да, речь о том самом Т-72 с гигантской и похожей на ангар надстройкой, засветившемся на подступах к населённому пункту Красногоровка, за который сейчас ведутся активные бои.

О его применении впервые заговорили в средствах массовой информации ещё 8 апреля, когда в Сети распространилось видео, снятое украинским беспилотником. На этих кадрах самоходный «сарай», оснащённый минным тралом, шёл первым в колонне бронетехники, обеспечивая ей проход и прикрытие в ходе атаки на вышеупомянутый городок.

Тогда же, к слову, появились и сообщения о том, что танк был уничтожен артиллерийским ударом по зданию, в котором он находился уже после боя – якобы из-за слитой кем-то геолокации.

Тем не менее буквально на днях машина, с переделанной конструкцией защитного «ангара» и гнездом глушилок для дронов, вновь появилась на передке. А в фронтовых сводках, публикуемых в Z-каналах, её упоминали в качестве главного залога успеха в продвижении наших штурмовых групп в Красногоровке. Что, в общем-то, правда, поскольку рейды с участием «Царь-мангала» и вправду окончились удачной высадкой штурмовиков с последующим их продвижением вглубь населённого пункта.

«Царь-мангал» с новой конструкцией экранов и комплексом РЭБ на крыше
«Царь-мангал» с новой конструкцией экранов и комплексом РЭБ на крыше

«Гениальное решение»


Всё это стало поводом для совершенно фантастических выводов о том, что оснащение танка подобной экранировкой «с ног до головы» – это гениальное решение постоянно адаптирующихся к ситуации умельцев, пригодное для повсеместного использования. Например, авторы «Телеграм»-канала «Старше Эдды» прямо и недвусмысленно написали следующее:

…В который раз предлагаю пустить на Парад не «не имеющее аналогов», а ту технику, которая является рабочей лошадкой войны. Танки с решётками, мотолыги и, конечно же, лучший образец вооружения (сейчас я совсем не шучу), «Царь-мангал».

Похоже, что сейчас, этот плод чьего-то сурового гения, действительно является самым боеспособным образцом бронированной техники, полностью отвечающим реалиям современной войны. Войны 3D, где любую появившуюся бронетехнику атакуют от одного до нескольких десятков дронов-камикадзе и в которой слабые места танка – это легко поражаемая цель.

«Царь-мангал» – истинный гений!

Менее радикально, но примерно в той же манере высказался и «Рыбарь»:

…В современных условиях гибкость и способность адаптироваться к новым вызовам приобретают еще большее значение. А практика последних двух лет показала, что значительную роль в этом играет частная инициатива – иногда собранные «на коленке» образцы становились базой для промышленных серийных изделий.

Так что может быть и такое, что несуразные монструозные конструкции на бронемашинах, царь-танки с набором комплексов РЭБ или турели с карабинами 12-го калибра на деле окажутся отлично подходящими вариантами для реалий СВО.

Что же, «броне» сейчас действительно очень и очень тяжело. Как по причине тотального перенасыщения поля боя современными (да и не очень современными тоже) противотанковыми средствами классического типа – управляемыми ракетами, гранатомётами, минами, кассетными боеприпасами и прочим. Так и в виду ужасающего по масштабам распространения нового вида вооружения в лице дронов, атакующих технику в самые уязвимые места.

Разумеется, все эти обстоятельства требуют своих решений: установки комплексов активной защиты, средств борьбы с дронами, а возможно, и пересмотра компоновки танков и других машин. Однако, пока их нет, отдуваться приходиться кустарям: варить «козырьки», ставить секции с решётками, сетками и тому подобное. Иногда получается шедеврально и функционально, а иногда – совсем наоборот.

Тот самый «Царь-мангал», если его позиционировать как супер-средство, способное радикально повысить защищённость танка, как раз относится к этому самому «совсем наоборот».

Больше проблем, чем преимуществ


С одной стороны, восхищения военблогеров понять можно, да и практическая ценность «ангара» какая-никакая, но есть. Всё-таки изготовлен из подручных материалов – кажется, из профнастила с забора или крыши, и перекрывает практически все уязвимые зоны танка. Поэтому для «жужжалок» с примотанными к «фюзеляжам» гранатами цель уже как минимум сложная для поражения. А также для многих гранатомётов и управляемых ракет – разнесённое бронирование же.

С другой стороны, на этом кураже совершенно забывается тот факт, что оснащение танков подобными конструкциями сводит их боевые способности практически к нулю. Ведь, если кто забыл, одним из главных качеств танка является возможность манёвра огнём за счёт вращающейся башни. И, как можно заметить, с «ангаром» о ней можно забыть – всё, что даст «амбразура» этой махины, это буквально пара десятков градусов поворота орудия по сторонам.


Сюда же можно добавить критическое снижение ситуационной осведомлённости экипажа, которая и без стенок, перекрывающих весь обзор, у любого танка не очень-то хорошая. А с ними и вовсе никакая – глядеть только вперед и максимум назад (если сзади нет стенки). Каким образом танкисты будут отыскивать цели для поражения, полноценно взаимодействовать с остальными машинами в группе и просто ориентироваться на местности – вопрос большой.

При этом нельзя не учитывать и то обстоятельство, что «ангар» подобного типа осложнит выход экипажа из танка и превратит своего носителя в полном смысле слова в неповоротливую черепаху, неспособную нормально передвигаться в городской застройке – в лучшем случае всю надстройку просто поломает.

Так что делать из полностью боеспособного танка полуслепую рубочную самоходку, способную поражать цели в разных направлениях исключительно с помощью поворота шасси взамен на улучшенную защиту – это уже что-то из разряда нецелевого использования военного имущества. Причём само появление «Царь-мангала», как ни странно, прямое тому доказательство.

Дело в том, что причиной создания этого монстра, взбудоражившего общественность, стала банальная поломка Т-72. Как указывают источники, в том числе портал Lostarmour, после попадания снаряда у танка полностью отказал механизм поворота башни, и ремонту на месте он уже не подлежал. Вроде бы ездит, даже стреляет, но вступать на нём в прямое соприкосновение с противником было невозможно. Тут и пришла идея оснащения этой машины «дачным домиком» (цитата из источника) с целью дальнейшего использования в качестве самоходки.

Заметим, что невозможность поворота башни видна и на всех опубликованных видео, как без станции РЭБ на крыше, так и с ней – пушка у танка всегда была повёрнута слегка вправо и находится в неподвижном состоянии.

Ну а в целом смекалка сработала как надо – привели танк в боевое состояние и применили, как это было возможно. В роли этакой штурмовой машины, идущей во главе боевых порядков и способной проделывать проходы в минных полях под огнём противника. И применили вполне удачно, но это не повод делать из «Царь-мангала» вундерваффе – для полностью работоспособных машин у полевых изобретателей есть более практичные способы экранирования, не мешающие стрельбе и наблюдению.
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35 комментариев
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  1. Bongo Звание
    Bongo
    +8
    Сегодня, 05:09
    Тот самый «Царь-мангал», если его позиционировать как супер-средство, способное радикально повысить защищённость танка, как раз относится к этому самому «совсем наоборот».

    С этим не возможно не согласиться. yes
    Дело в том, что причиной создания этого монстра, взбудоражившего общественность, стала банальная поломка Т-72. Как указывают источники, в том числе портал Lostarmour, после попадания снаряда у танка полностью отказал механизм поворота башни, и ремонту на месте он уже не подлежал. Вроде бы ездит, даже стреляет, но вступать на нём в прямое соприкосновение с противником было невозможно. Тут и пришла идея оснащения этой машины «дачным домиком» (цитата из источника) с целью дальнейшего использования в качестве самоходки.

    А вот этого мы достоверно не знаем. no
    Вполне допускаю, что очередному "гению военной мысли" пришла идея таким образом "модернизировать" вполне исправный танк. В любом случае, повреждённым и неисправным машинам не место на передовой, поскольку ценой за использование небоеспособных танков является жизнь и здоровье экипажа.
    1. ramzay21 Звание
      ramzay21
      +7
      Сегодня, 06:04
      Все это говорит о том, что все успехи СВО результат ТОЛЬКО смелости и смекалки русского солдата.
      1. Pablo Blade Звание
        Pablo Blade
        -5
        Сегодня, 06:37
        Да да. Опять назло и вопреки? Не несите ерунды. Стыдно читать
        1. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          +1
          Сегодня, 09:07
          Цитата: Pablo Blade
          Опять назло и вопреки?

          Представляете да, вопреки. Вспомните как проводилась мобилизация, ни снабжения, ни экипировки нормальной, когда за свои деньги все покупали, когда поставок дронов не было, а все это у противника. Когда мобилизация проводилось через одно место. В это время, в период мобилизации, когда ВСУ было на пике снабжения как-то смогли выстоять. Все снабжение армии так же строится, в полку числится терминаторы, а по факту их нет. Штурмовые группы вообще в супер-пупер оснащении должны быть, по факту опять ничего этого нет. Можно много что перечислить, слишком длинная простыня получится. Где все это?
          И если раньше "вопреки" это была фантазия, то сейчас это свершившийся факт.
  2. Voronezh Звание
    Voronezh
    +3
    Сегодня, 05:35
    Жить захочешь, не так раскорячишься.....
  3. Подкидыш Звание
    Подкидыш
    -5
    Сегодня, 05:52
    Удивительно, что для обычных гражданских fpv дронов , современное РЭБ и ПВО оказалось совершенно бессилено.
    1. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      +1
      Сегодня, 07:37
      Есть видео,где наш танк с рэбом шпарит по пересечёнке,а рядом валятся штук 5 беспомощных дронов...
      1. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        0
        Сегодня, 09:13
        Данный мангал все же говорит о том, что подавить не очень удается
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +6
    Сегодня, 05:54
    Если танки используются как штурмовые орудия, то логично что и поворотная башня им не нужна, да собственно в той войне, что сейчас идёт, обт не нужен, нужны тяжёлые танки прорыва и штурмовые орудия. Ни того ни другого ни у кого в мире нет, так что кто чего мастрячил, с тем и воюет.
  5. svp67 Звание
    svp67
    +6
    Сегодня, 06:10
    Отсутствие и большие потери штатных машин разминирования, как старых, так и особенно новых ВЫНУЖДАЕТ принимать и не такие меры. Этот "Царь-Мангал" как раз и использован был в качестве тяжелой машины разминирования. И в преддверии будущей летней компании, где, что наша, что украинская сторона будут предпринимать попытки прорывов подготовленных в инженерном плане линий обороны, надо не только изготовить, накопить и подготовить подобные машины, но и научиться эффективно бороться с ними.
    Противник далеко не глуп и он использует наш опыт в создании подобных машин, благо несправной техники у него предостаточно...
  6. avia12005 Звание
    avia12005
    +4
    Сегодня, 06:25
    С моей точки зрения, пора думать о создании штурмовых орудий наподобие ИСУ-152, или "Штурмтигра", разумеется, в соответствии с нынешними реалиями и на новой технической базе. Именно ИСУ-152 играли важную роль при взятии немецких фортов в Бреслау и Кенигсберге, а потом японских укреплённых районов.

    40 кг 152 калибра с расстояния в несколько сот метров страшная сила. Никакой укреп ВСУ не устоит.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 07:02
      С моей точки зрения, пора думать о создании штурмовых орудий наподобие ИСУ-152, или "Штурмтигра", разумеется, в соответствии с нынешними реалиями и на новой технической базе. Именно ИСУ-152 играли важную роль при взятии немецких фортов в Бреслау и Кенигсберге, а потом японских укреплённых районов.

      Поддерживаю. Писал ещё прошлой зимой, что пушкой танка должна стать 152-мм гаубица с баллистикой Б-20, собственно 2С3 в самоходном виде. Равно как и то, что на все эти обтекаемые формы и приземистость при наличии дронов можно положить.
      Штурмовой танк не нуждается в рекордной подвижности, следовательно следует подумать об адекватном наращивании защиты не от БОПС, а от кумулятивных боеприпасов - дронов и ПТУРС, причем от дронов поможет и скорострельная дистанционно управляемая крупнокалиберная пулеметная установка. Ну и сам танк должен быть оснащён системой бесперебойной связи с дронами сопровождения.
  7. Sergey-ADE2 Звание
    Sergey-ADE2
    +2
    Сегодня, 06:37
    Ну автор - просто ОФигенный знаток боевых действий (правда сидя жопой на диване). Вперёд на фронт, а там посмотрим твоё соловьиное пение - Это не так и Это не эдок.
    Мужики молодцы всё делают по ходу обстановки на данный момент. МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Архитектор Звание
      Архитектор
      +4
      Сегодня, 06:47
      автор - просто ОФигенный знаток боевых действий (правда сидя жопой на диване)

      Ну чего сразу так то ?
      Я тоже такой же , да думаю и вы не из окопа пишите.
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        -1
        Сегодня, 09:12
        Цитата: Архитектор
        да думаю и вы не из окопа пишите.

        Так он и не умничает, не говорит что да как. Так-то по делу замечание, что критиковать с дивана легко, если по-другому, то даже поговорка есть "каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны".
    2. Tucan Звание
      Tucan
      0
      Сегодня, 08:36
      Автор, в отличие от вас имеет репутацию профессионала в области бронетанковой техники.
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        0
        Сегодня, 08:45
        Именно профессионалы в области бронетанковой техники, извели тяжёлые танки и сау.
  8. Electrical Звание
    Electrical
    -2
    Сегодня, 07:08
    сводит их боевые способности практически к нулю.
    А кто так решил? Диванный эксперд?
    Все эти:
    ситуационной осведомлённости экипажа, возможность манёвра огнём, взаимодействовать с остальными машинами в группе и просто ориентироваться на местности (тот самый распиареный сетецентризм)
    Это все хорошо смотриться и идеально работает только в рекламных брошюрках лживого запада.
    Ну а уж перл про
    неповоротливую черепаху, неспособную нормально передвигаться в городской застройке
    Автор не напомнит, когда на лбс танки передвигались в плотной многоэтажной застройке. Год, может два назад, или при перегруппировке из Харькова? Так пока обратно в Харьков вернемся, эту бандуру можно будет 100 раз снять и обратно поставить.
    Но самое главное конечно сетецентризм. Вот если бы он был, то всех одним только этим словом можно было бы победить, похлеще чем применением СЯО.
  9. tank64rus Звание
    tank64rus
    +5
    Сегодня, 07:14
    Ну и " народный мангал" появился на "Армии-2020" в Волгограде,там ещё укупорка висела с налитой солярой приваренная на стойке. Потом и началось, это сначала предназначалось против "Джавелинов", по замыслу авторов. А затем то же "народное творчество"-появились дроны и оказалось,что "мангал" единственная защита от них. Хочется задать вопрос,где военная наука, НТК, КБ и т.д. Ладно Академия БТВ давно "оптимизирована ", ещё во времена "сердюковщины", а КАЗы уже много лет наши танкисты только видят на выставках. Итог "народное творчество" супер-мангал.
  10. сталевар Звание
    сталевар
    +3
    Сегодня, 07:25
    Когда воюем Советскими "галошами" в войне дронов вот и приходится солдату выкручиваться, чтобы выжить и выполнить приказ. Третий год воюем, а воз и ныне там. Знаете, а я бы прогнал на параде по Красной площади, этот "мангал", вдруг Путину стыдно станет. Больше 20 лет у власти, а выдающего ничего не сделал. Страну из супер Державы превратил в страну изгой, да и сам под статьёй ходит. И ведь ходит улыбается. Всё его устраивает!
    1. Blackflag88 Звание
      Blackflag88
      -2
      Сегодня, 09:32
      Ну вот Свино-рейх попытался повоевать свежими немецкими «галошами» Лео А6 итог был плачевный. К сожалению 5 лет назад никто и подумать не мог, что маленький моторчик и привязанная к нему «морковка» будет поражать танки. Я очень сомневаюсь, что те же Американцы быстро смогли решить проблему с переносным рэбом для техники. Наши проблему решат, но время это людские жизни.
      1. сталевар Звание
        сталевар
        -1
        Сегодня, 09:38
        "Ну вот Свино-рейх попытался повоевать .."
        Когда чел бездарен, он всегда ищет оправдание. За себя и свои дела отвечай!
        1. Blackflag88 Звание
          Blackflag88
          -1
          Сегодня, 09:48
          Вы трезвы в данный момент ?
    2. nedgen Звание
      nedgen
      -1
      Сегодня, 09:33
      Цитата: сталевар
      Когда воюем Советскими "галошами" в войне дронов вот и приходится солдату выкручиваться, чтобы выжить и выполнить приказ. Третий год воюем, а воз и ныне там. Знаете, а я бы прогнал на параде по Красной площади, этот "мангал", вдруг Путину стыдно станет. Больше 20 лет у власти, а выдающего ничего не сделал. Страну из супер Державы превратил в страну изгой, да и сам под статьёй ходит. И ведь ходит улыбается. Всё его устраивает!

      Я конечно не работаю на бронетанковом заводе, но не укажите ли мне хоть ОДНОГО ОБТ нато который не восходить к временам СССР? Напомню лишь Леклерк немного моложе. Начала 90-х. Остальные новинки только в Южной Кореи и Японии.
      1. сталевар Звание
        сталевар
        0
        Сегодня, 10:01
        " но не укажите ли мне ..."
        Ну, если за 20 лет своего правления, ничего сам создать - построить не смог, то может стоит извиниться, признать что не прав, про высказывание о "галошах". Или если Путину стыдно и вы его бездарность защищаете, то извинитесь за него. Признайте ошибки! А то "накосячили", а всё Ленин да Сталин виноваты!
        1. Blackflag88 Звание
          Blackflag88
          0
          Сегодня, 10:10
          Я правильно понял вы называете наших оружейников и нашего презента «бездарным» ? Вы наверно лучше да ? И смогли бы лучше ?
    3. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      0
      Сегодня, 10:22
      . Всё его устраивает!


      А так и есть . Его все устраивает. Это же правда. Не врёт.
  11. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 07:43
    .Так что делать из полностью боеспособного танка полуслепую рубочную самоходку, способную поражать цели в разных направлениях исключительно с помощью поворота шасси взамен на улучшенную защиту – это уже что-то из разряда нецелевого

    На передке наши бойцы живут особенной, не понятной большинству, жизнью. И все их изобретения, пусть даже смешные или уродливые, но при этом эффективные это их дополнительные шансы выжить и при этом выполнить боевую задачу. Молодцы!!!
  12. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 07:54
    оснащение танков подобными конструкциями сводит их боевые способности практически к нулю.

    Ну - создатели и пользователи скажем ИСУ-152 или СУ-100 думаю с вами не очень-то согласились бы...
  13. _Скиталец_ Звание
    _Скиталец_
    +2
    Сегодня, 08:48
    Можно конечно долго анализировать и делать выводы, что не так. По факту реальный бой показал эффективность данной концепции. Всё остальное - от лукавого. Единственно, что ты ВОВ за три года бронетехника кардинально изменилась, а сейчас только Омске стали на 80-ки мангалы варить на заводе. Судя по тому, что в зоне боевых действий не опробоваются различные новые решения ( уже были бы различные видео и сообщения), можно сделать выводы, что конь не валялся. Вот оно лицо капитализма, количество денег не даёт технических знаний и навыков, а главное стремления что-то изменить, если не светит банальная прибыль и желательно сверхприбыль.
  14. Vincent Price Звание
    Vincent Price
    -1
    Сегодня, 09:41
    Автор, твой тезис, что главным достоинством танка является возможность маневра огнем глупо, ведь именно мангал показал эффективность.
  15. Филин Звание
    Филин
    -1
    Сегодня, 09:47
    Это изделие - идёт впереди, как "тяжёлый", как "щитовик", принимающий на себя, всё, что нацелено на штурмовую группу, такие-же "добровольцы", это "тральщики" с КМТ, их экипажи принимают все взрывы - на себя.
  16. Чёрный кот Звание
    Чёрный кот
    0
    Сегодня, 09:57
    Так он и не использовался как танк. Скорее всего это действительно повреждённая машина, возможно даже трофейная. Танк выступил в роли тральщика-транспортёра. В таком варианте машина выполнила свою задачу. В целом это показывает острую нехватку специализированных машин, например тех же машин разминирования.
  17. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 10:13
    У России есть оружие способное прорвать укронацистскую оборону - ядерное.
  18. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 10:15
    Можно было танки времен второй мировой также в эти мангалы переделывать, например ИСУ-152, прямой наводкой да по ВСУ.

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