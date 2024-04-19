«Цель – станция переливания крови»: при обстреле Горловки украинскими военными пострадало 13 человек
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли вчера центральную часть Горловки (ДНР). При обстреле Горловки украинскими военными пострадало 13 человек.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько, уточняя информацию о числе раненых мирных граждан.
- написал чиновник.
Свое сообщение он сделал в 12.54, а несколькими минутами раньше он написал, что пострадало 12 жителей Горловки. Вчера же было известно только о десятерых.
На данный момент уже идут восстановительные работы.
Украинские военные вчера атаковали центральную часть города. Цель удара – горловская горбольница №2 и станция переливания крови. Согласно информации главы Донецкой Республики Дениса Пушилина, против мирных горожан, предположительно, была применена реактивная установка залпового огня HIMARS американского производства.
Горловка подвергается регулярным атакам террористов из ВФУ с 2014 года. Так, сегодня в результате удара беспилотника по горловской железнодорожной станции Никитовка было повреждено частное домостроение. Сейчас со стороны ВФУ идет обстрел Никитовского района города с применением кассетных боеприпасов.
Примечательно, что атаки украинских военных обычно носят неизбирательный характер. Жилые кварталы и гражданская инфраструктура становятся их целями гораздо чаще, чем военные объекты и позиции.
И вряд ли стоит строить иллюзии, что с киевским режимом можно как-то договориться. Подобные попытки неоднократно предпринимались на протяжении многих лет, еще с сентября 2014 года, но так ни к чему и не привели.
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