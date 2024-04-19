«Цель – станция переливания крови»: при обстреле Горловки украинскими военными пострадало 13 человек

6
«Цель – станция переливания крови»: при обстреле Горловки украинскими военными пострадало 13 человек

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли вчера центральную часть Горловки (ДНР). При обстреле Горловки украинскими военными пострадало 13 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько, уточняя информацию о числе раненых мирных граждан.

Количество раненых в результате вчерашнего (18.04.2024 г.) обстрела центра Горловки со стороны ВФУ мирных горловчан возросло до 13

- написал чиновник.

Свое сообщение он сделал в 12.54, а несколькими минутами раньше он написал, что пострадало 12 жителей Горловки. Вчера же было известно только о десятерых.

На данный момент уже идут восстановительные работы.


Украинские военные вчера атаковали центральную часть города. Цель удара – горловская горбольница №2 и станция переливания крови. Согласно информации главы Донецкой Республики Дениса Пушилина, против мирных горожан, предположительно, была применена реактивная установка залпового огня HIMARS американского производства.


Горловка подвергается регулярным атакам террористов из ВФУ с 2014 года. Так, сегодня в результате удара беспилотника по горловской железнодорожной станции Никитовка было повреждено частное домостроение. Сейчас со стороны ВФУ идет обстрел Никитовского района города с применением кассетных боеприпасов.

Примечательно, что атаки украинских военных обычно носят неизбирательный характер. Жилые кварталы и гражданская инфраструктура становятся их целями гораздо чаще, чем военные объекты и позиции.

И вряд ли стоит строить иллюзии, что с киевским режимом можно как-то договориться. Подобные попытки неоднократно предпринимались на протяжении многих лет, еще с сентября 2014 года, но так ни к чему и не привели.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Goga_777 Звание
      Goga_777
      -1
      Сегодня, 15:55
      Нанести яо удар по киеву и любой точки
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 15:56
      А чего вы хотели? Все прекрасно знают, для кого эта кровь собирается -ВСУ не дураки! Надо было ПВО усиливать, а не ныть что обстреляли!
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 15:57
      Война, без ограничений, без тормозов..... остановить врага может только одно, он должен быть уничтожен!
      1. Комментарий был удален.
      2. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        +2
        Сегодня, 16:27
        Берут пример со своих израильских "коллег". Те тоже любители расстреливать госпиталя.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          -1
          Сегодня, 17:53
          И похуже примеры есть...
          Увы, увы, жестокость на грани с безумием порождает в ответ тоже самое... пусть не всегда, но чаще всего именно так и происходит.
      3. антивирус Звание
        антивирус
        -1
        Сегодня, 17:02
        Неужели кремлёвские услышат? Или сами догадались? Слишком много дам в шахматы с дворковичем играл

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»