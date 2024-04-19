МО: Три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных Ан-26 ВС ВСУ поражены ракетным ударом на аэродроме базирования

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МО: Три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных Ан-26 ВС ВСУ поражены ракетным ударом на аэродроме базирования

Неделя прошла под знаком наступления российской армии, противник вынужден обороняться, местами отступая. Основными направлениями по-прежнему являются Авдеевское и ЧасовЯрское. Нанесены 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК, железнодорожной инфраструктуре, средствам ПВО, складам и арсеналам.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю в районах Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка и Стельмаховка. Отражены 11 контратак ВСУ. На Донецком в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи в районах Белогоровка, Раздоловка, Орехово-Василевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка. Отражены 7 контратак.



На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отражены 53 контратаки в районах Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Бердычи, Уманское и Нетайлово.

На Южно-Донецком подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение в районах Угледар, Урожайное, Старомайорское, Приютное, Мирное, Малиновка и Луговское Запорожской области. На Херсонском слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Орехов, Работино, Щербаки, Каменское, Михайловка, Змеевка, Берислав, Ивановка и Никольское.

Общие потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу — 7255 человек убитыми и ранеными, в плен сдались 27 украинских военнослужащих; по бронетехнике — 13 танков, 27 бронемашин, 184 единицы различного автотранспорта; по артиллерии — 45 гаубиц и САУ, среди которых 16 западного производства, одна РСЗО «Град», пять станций РБИ и четыре склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 49 орудий полевой артиллерии, включая 17 западного производства, 13 складов боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы.

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками в течение недели уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ.

Авиацией и средствами ПВО за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет «Storm Shadow», пять управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты «Точка-У», 78 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire» и «Ураган», а также 1278 беспилотников.
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    35 комментариев
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    1. Тралл Звание
      Тралл
      +6
      Сегодня, 16:10
      уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования


      про "уничтожено", хотелось бы, конечно, верить...
      хотя дырок в летаках наделано немеряно
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +3
        Сегодня, 16:13
        ТРАЛЛ. Как я понимаю, при всём долгожданном позитиве данной новости, Вы предлагаете конкретно задуматься по поводу формулировки "уничтожены".
        Полностью с Вами согласен. hi
        1. Тралл Звание
          Тралл
          +2
          Сегодня, 16:28
          Видимо, уже не первая атака этой точки. Два сооружений рядом, что еще есть на Яндекс-картах, уже разрушены на видео.
      2. solar Звание
        solar
        -7
        Сегодня, 16:17
        Во втором сюжете попали куда угодно, только не по Мигу в центре. В первом- по двум АН справа и левому Мигу тоже не попали.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +5
          Сегодня, 16:29
          там осколочное поле будь здоров, и посеченный осколками самолет без ремонта не полетит, а после ремонта и танк после ПТУР в строй возвращается.
          1. alexmach Звание
            alexmach
            0
            Сегодня, 17:33
            Жалко, что не было возгорания.
            А насчет осколков - там ведь ещё и подрыв касет происходит в воздухе над землей.
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          +4
          Сегодня, 16:30
          Цитата: solar
          Во втором сюжете попали куда угодно, только не по Мигу в центре. В первом- по двум АН справа и левому Мигу тоже не попали.

          Прям совсем - совсем никуда не попали? При использовании кассет, прямое попадание не обязательно. Сколько поражающих элементов "производит" каждый кассетный суббоеприпас? И какой у них радиус поражения на открытой местности?
          1. solar Звание
            solar
            -2
            Сегодня, 17:00
            Так и написали бы- существует вероятность поражения. А не
            уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования

            Там даже типы самолетов (это не Ан-26) не рассмотрели, о каком подтверждении уничтожения или хотя бы поражения можно говорить?
        3. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 17:21
          Цитата: solar
          Во втором сюжете попали куда угодно, только не по Мигу в центре

          Кассетный боеприпас хорош именно тем, что им необязательно попадать точно в цель – он просто превращает в решето всё что находится на площади поражения.
          1. solar Звание
            solar
            0
            Сегодня, 19:03
            Кассетный боеприпас хорош тем, что накрывает площадь и тем увеличивает вероятность поражения цели. А уж решето или нет- как получится.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 19:05
              Цитата: solar
              Кассетный боеприпас хорош тем, что накрывает площадь и тем увеличивает вероятность поражения цели

              И как это опровергает то, что я сказал?
              1. solar Звание
                solar
                0
                Сегодня, 19:48
                А уж решето или нет- как получится.
                1. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  0
                  Сегодня, 20:09
                  Цитата: solar
                  как получится

                  Если цель попадает в площадь поражения, то получается решето. Если решето не получается, то значит цель не попала в площадь поражения. Точное попадание по цели не обязательно.
                  Что не так? Кроме того, что вы во всех темах ноете и страдаете...
                  1. solar Звание
                    solar
                    0
                    Сегодня, 21:23
                    Если цель попадает в площадь поражения, то получается решето.

                    Вот- вот. И какая дальность поражения у суббоеприпаса, например, 2,5 кг и с какой вероятностью? Явно же видно, что легли они неравномерно.
                    hi
      3. Electrical Звание
        Electrical
        -2
        Сегодня, 16:20
        хотя дырок в летаках наделано немеряно
        Вопрос, сколько раз уже до этого в них так дырки делали, и сколько раз еще сделают.
      4. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        +4
        Сегодня, 16:22
        То что они не сгорели, не означает что они смогут взлететь. Судя по всему, нашпиговали уток знатно.
        Причём повреждение обшивки не самое проблемное для этих пернатых. Начинку тоже поплртили. А это гораздо критичнее.
        Странно, что стояли открыто.
        Либо макеты.
      5. Piramidon Звание
        Piramidon
        +2
        Сегодня, 16:52
        Цитата: Тралл
        про "уничтожено", хотелось бы, конечно, верить...
        хотя дырок в летаках наделано немеряно

        В заголовке статьи написано более корректно
        МО: Три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных Ан-26 ВС ВСУ поражены ракетным ударом на аэродроме базирования
    2. Electrical Звание
      Electrical
      -12
      Сегодня, 16:11
      А в этих МиГ-29 портсигаров и курток замшевых что, небыло? Непорядок.
    3. Комментарий был удален.
    4. puskarinkis Звание
      puskarinkis
      -2
      Сегодня, 16:19
      Подтверждений уничтожения не наблюдается. Видно, что самолёты находятся в зоне поражения, но груды обломков, ярких костров или других признаков уничтожения не наблюдается. Всё таки есть разница между повреждён, поражён и уничтожен.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        +3
        Сегодня, 16:33
        Цитата: puskarinkis
        Всё таки есть разница между повреждён, поражён и уничтожен

        Если ЛА ремонту не подлежит и списан на свалку, его можно считать уничтоженным?
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 17:39
        Цитата: puskarinkis
        Подтверждений уничтожения не наблюдается. Видно, что самолёты находятся в зоне поражения, но груды обломков, ярких костров или других признаков уничтожения не наблюдается.

        Вы представляете, сколько электрической и радиотехнической аппаратуры установлено на самолёте, и сколько механики для управления стойками шасси, элеронами, закрылками, рулём поворота и прочего оборудования? А жгуты проводов по всему фюзеляжу, обеспечивающие связь между отдельными блоками аппаратуры, пультами управления и электромеханизмами (можете поверить, что даже один достаточно толстый жгут, перебитый только в одном месте уже является большущим геморроем для ремонтников), а десятки метров трубопроводов гидравлики и ещё много чего разного? Не говоря уже об отверстиях в обшивке и побитом остеклении кабин. И что делать, если всё это посечено или искорёжено множеством поражающих элементов кассетного боеприпаса? По-моему, такой результат вполне сравним с "грудой обломков".
        1. puskarinkis Звание
          puskarinkis
          +2
          Сегодня, 18:04
          Я прекрасно представляю, что может наделать один удачно попавший осколок или пуля! Даже могу представить, что может сделать забытая механиком ЦАРМа отвертка. Но я призываю быть аккуратнее в оценках! У вас есть подтверждение, что хотя бы один поражающий элемент попал в цель? Не предположение и вероятности, а реальное подтверждение! Поэтому, стоит говорить что самолёты повреждены или поражены (попали в зону поражения), а не уничтожены.
    5. Fachmann Звание
      Fachmann
      +3
      Сегодня, 16:24
      Опять же, непонятно. Даже при стрельбе из пистолета, для полного поражение противника производится несколько выстрелов. Почему так дозированно производятся удары по уже явно важным и пристрелянным целям? Может быть артиллеристы-ракетчики ответят на мой вопрос?
    6. Amur_Tiger Звание
      Amur_Tiger
      +6
      Сегодня, 16:25
      На видео не нашел Ан-26(((( Рядом с МиГами стоят четыре Як-40. Это они Ан-26?
      1. Старый Оператор Звание
        Старый Оператор
        +1
        Сегодня, 16:31
        Я тоже АНов не увидел. Верхнерасположенный стабилизатор на АН ни разу не видел, да и двигатели на хвосте.
    7. Кариб Звание
      Кариб
      -2
      Сегодня, 16:27
      Список очень большой, если почти каждую неделю подобные потери и всё ещё есть, откуда столько...?
      Молодцы и разведка и уничтожающие, но не чувствуется что противник дрогнул...
    8. wedmed5 Звание
      wedmed5
      -1
      Сегодня, 16:33
      Цитата: Amur_Tiger
      четыре Як-40

      У Як-40 крылья более смещены по фюзеляжу в сторону кормы и стреловидность крыла имеется значительная, здесь же крыло почти по центру и абсолютное отсутствие стреловидности.
      1. Тралл Звание
        Тралл
        +2
        Сегодня, 16:42
        Ну, значит, это другие ЯК-40 wink
      2. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 19:50
        Стреловидные- у Як-42.
    9. wedmed5 Звание
      wedmed5
      +4
      Сегодня, 16:43
      Цитата: solar
      Во втором сюжете попали куда угодно, только не по Мигу в центре

      Не советовал бы вам находиться возле этого МиГа. Каждый такой взрыв, это разлёт шрапнели во все стороны, так что уверяю вас, что дуршлаг получился зачётный. Но вот то, что самолёты до прилёта были в действующем состоянии далеко не факт.
      1. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        +1
        Сегодня, 20:19
        Так поставить в центре самолет можно только в качестве приманки, для атаки противника.
        Настоящие самолеты сразу ставят в замаскированные укрытия.
    10. wedmed5 Звание
      wedmed5
      0
      Сегодня, 16:46
      Цитата: Тралл
      Ну, значит, это другие ЯК-40

      Призаю свою ошибку, давно их не видел, память подводит.
    11. Fachmann Звание
      Fachmann
      +4
      Сегодня, 17:02
      Только что в "Телеграме" написал Воевода: "По информации с мест, 2 из трех МиГов в Днепропетровске уходят в утиль. Третий потащат в ремонт".
      Очень, очень хорошо! Может и третий не очень летучим будет... lol
    12. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 18:17
      Ау, писатель поинтересуйся, как Ан-26 выглядит.
    13. fsvlad Звание
      fsvlad
      0
      Сегодня, 20:47
      ..средствами ПВО за неделю сбиты.. четыре авиационные ложные воздушные цели MALD..

      Просто интересно - а это точно следует заносить себе в актив? Ведь зенитные ракеты потрачены на ненастоящую цель..

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