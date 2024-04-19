МО: Три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных Ан-26 ВС ВСУ поражены ракетным ударом на аэродроме базирования
Неделя прошла под знаком наступления российской армии, противник вынужден обороняться, местами отступая. Основными направлениями по-прежнему являются Авдеевское и ЧасовЯрское. Нанесены 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК, железнодорожной инфраструктуре, средствам ПВО, складам и арсеналам.
На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю в районах Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка и Стельмаховка. Отражены 11 контратак ВСУ. На Донецком в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи в районах Белогоровка, Раздоловка, Орехово-Василевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка. Отражены 7 контратак.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отражены 53 контратаки в районах Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Бердычи, Уманское и Нетайлово.
На Южно-Донецком подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение в районах Угледар, Урожайное, Старомайорское, Приютное, Мирное, Малиновка и Луговское Запорожской области. На Херсонском слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Орехов, Работино, Щербаки, Каменское, Михайловка, Змеевка, Берислав, Ивановка и Никольское.
Общие потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу — 7255 человек убитыми и ранеными, в плен сдались 27 украинских военнослужащих; по бронетехнике — 13 танков, 27 бронемашин, 184 единицы различного автотранспорта; по артиллерии — 45 гаубиц и САУ, среди которых 16 западного производства, одна РСЗО «Град», пять станций РБИ и четыре склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 49 орудий полевой артиллерии, включая 17 западного производства, 13 складов боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы.
Ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками в течение недели уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ.
Авиацией и средствами ПВО за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет «Storm Shadow», пять управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты «Точка-У», 78 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire» и «Ураган», а также 1278 беспилотников.
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