Президент России провёл заседание Совбеза по госрезерву и борьбе с наркоугрозой

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Президент России провёл заседание Совбеза по госрезерву и борьбе с наркоугрозой

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы, касающиеся госрезерва и борьбы с наркоугрозой. В частности, темами совещания Совбеза стали имеющиеся запасы госрезервов, а также предпринимаемые государством меры, направленные на совершенствование оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой. В качестве первого докладчика выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

В совещании также приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации главы государства Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, вице-премьер-министр Татьяна Голикова, вице-премьер-министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов, а также руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.



После завершения заседания Совбеза глава государства планирует провести ряд отдельных закрытых встреч, которые предположительно продлятся до вечера.

Ранее сообщалось, что президент России на расширенном заседании коллегии МВД поручил ведомству во взаимодействии с ФСБ и другими спецслужбами уделить особое внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками. До 1 июля текущего года соответствующие органы должны представить идеи, направленные на улучшение законодательства в сфере контроля за оборотом наркотиков и повышения эффективности государственной антинаркотической политики.
  • kremlin.ru
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36 комментариев
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  1. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +10
    Сегодня, 17:57
    если бы наркотики не крышевали на самом верху с ними давно справились бы.
  2. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    -2
    Сегодня, 17:57
    ...и повышения эффективности государственной антинаркотической политики....
    Да, это особенно актуально, когда в сетевых продовольственных магазинах, я вижу заставленные витрины алкоголем.
  3. Тестов Звание
    Тестов
    +2
    Сегодня, 17:57
    "До 1 июля текущего года соответствующие органы должны представить идеи, направленные на улучшение законодательства в сфере контроля за оборотом наркотиков и повышения эффективности государственной антинаркотической политики." Интересно, а если до 01.07.2024 года соответствующие органы идеи не предоставят, их руководителей, как лучшего в мире "инженера-механика" по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» и «мастера делового администрирования» школы бизнеса Университета Чикаго господина Рахманова, провалившего в ОСК "Стратегию развития судостроительной промышленности на период до 2035 года", орденами Александра Невского наградят?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 18:00
      Могу предложить дельное "соответствующим органам"Но думаю,что от них будет ко мне соответствуюшая реакция и обвинения в экстремизме.Насчет цыганских поселков..Все,молчу.. what
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 21:02
        Вклепают не только экстремизм, но и геноцид с этноцидом... Шэро баро никому же ̶н̶а̶в̶е̶р̶х̶ вовсе даже и не отстёгивают... И у полковников МВД тонны денег в квартирах не скапливаются...
  4. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Сегодня, 17:58
    Какая лютая профанация. Как они с наркоугрозой бороться собрались… этот спрут непобедим даже если у верховной власти будет реальное желание что-то изменить
    1. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      +3
      Сегодня, 18:06
      почему же он непобедим с ним просто не борятся по настоящему точно так же как с ещё несколькими мафиями предпочитая использовать их в своих интересах.
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        +3
        Сегодня, 18:08
        Непобедим потому что централизовано и потому что современные наркотики можно на кухне изготовить сходив предварительно в магазин бытовой химии.
        Уменьшить можно, притом в основном за счет общего психологического оздоровления общества и крепких семей, но полностью это не победить… в конце концов алкоголь легален а это тоже наркотик
        1. ВЗЭМ100 Звание
          ВЗЭМ100
          +2
          Сегодня, 18:20
          на кухне готовить его желающих мало найдётся. победить можно если уничтожить сбытчиков. тогда прекратится увеличение числа наркоманов и постепенно уменьшится до минимума если не будет организованной подпитки из вне.
      2. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 22:24
        Сейчас наркоты не зависят от поставок мака- один мозгастый химик в гараже наварит на всю Москву за вечер.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 18:14
      Как они с наркоугрозой бороться собрались…
      А кто вам сказал что они собираются бороться? Сказано же четко
      совершенствование оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.
      Т.е. население должно само бороться. А они не причем, они лишь будут стоять в стороне и раздавать "ценные" указания. За которые естественно ни кто из них отвечать даже и не собирается. Если что, то население само будет виновато что плохо самоборолось.
    3. gsev Звание
      gsev
      +1
      Сегодня, 18:23
      Цитата: newtc7
      этот спрут непобедим даже если у верховной власти будет реальное желание что-то изменить

      Талибы в течении двух лет искоренили наркопроизводство и наркоторговлю в Афганистане. Просто для этого надо показательно репрессировать всю семью замешанную в наркобизнесе если ее члены заняты наркотиками и не помогают правительству вывести на чистую воду наркобарыг. Еще в прошлом году в Афганистан стали везти больше наркотиков чем вывозили из него а правоохранители-талибы конфисковывали на порядки больше наркозелья чем иго конфисковывалось в России. В этом году мафия поняла, что наркобизнес в Афганистане нерентабелен и переключилась на США, Россию и КНР. Правда видимо надо также запретить и алкоголь ведь это тоже наркотик. Хотя в моем окружении пить стали меньше именно при Путине.
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        0
        Сегодня, 19:31
        Цитата: gsev
        Правда видимо надо также запретить и алкоголь ведь это тоже наркотик.

        И табак. Он тоже относится к легальным наркотикам. Ещё читал мнение врачей, что тот же сахар так же является наркотиком.
  5. алекс17121973 Звание
    алекс17121973
    +3
    Сегодня, 18:00
    Да это правда о которой никто не хочет говорить. У нас в ЛНР было с эти нормально, ... теперь все в открытую,наши дети уже ДНД организовывают по этому вопросу
    1. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      +2
      Сегодня, 18:08
      последние годы ни о чём не хотят говорить предпочитая всё замалчивать и затыкать людям рот.
  6. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +1
    Сегодня, 18:05
    полиция таможня и спецслужбы не выполняют своих обязанностей по видимому выполняя негласные указания. отдать бы это дело в руки народа быстро бы порядок навели в том числе и с водкой разгромив все водочные заводы. не хуже чем в каком нибудь иране.
  7. g_ae Звание
    g_ae
    +9
    Сегодня, 18:05
    Мастурбеков из кашлаков надо меньше тащить в страну и паспорта им дарить. А то навезут в страну ойтишников из кишлаков, а потом "ой, с преступностью надо что-то делать".
  8. leks Звание
    leks
    +9
    Сегодня, 18:06
    Лучше гайки закручивать начните в сфере миграционного законодательства, чтобы вздохнуть не могли приезжие, чтобы желание отпало приезжать и нарушать. Тогда проблему наркотиков частично решите в стране, ибо везут ее как раз гости из средней Азии.
  9. фа2998 Звание
    фа2998
    +8
    Сегодня, 18:09
    Цитата: Тестов
    "До 1 июля текущего года соответствующие органы должны представить идеи, направленные на улучшение

    Сначала завезли миллионы таджиков,а теперь ищут идеи.Опиум именно из тех краев. wassat
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:09
    Напрягает из Колумбии кокаин идёт тоннами и не только Россию.В той же Норвегии взяли почти 2 тонны коки.На Норвегию не многовато будет.
  11. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    +3
    Сегодня, 18:10
    Стесняюсь спросить, а кто организовал и осуществил это мигрантское нашествие? И кто должен ответить за этот дикий рост преступности? В том числе и наркоторговли?
  12. Sergio Vo Звание
    Sergio Vo
    +6
    Сегодня, 18:14
    Главная угроза сейчас - неконтролируемая миграция , свободный безвизовый въезд для всех подряд и корруция в органах ФМС, МВД.
  13. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +4
    Сегодня, 18:15
    в лнр среди немногочисленных работающих "предприятий" в первых рядах водочные пивзаводы и табачные.
    на луганский ликёроводочный спирт из России продолжали возить под охраной автоматчиков даже в 14-15годах а сейчас это пойло вообще течёт рекой только и заняты тем что мощности увеличивают.
    тоже самое и с сигаретами полная секретность и закрытость что сколько откуда и куда.
  14. Антоха Звание
    Антоха
    -1
    Сегодня, 18:19
    Улучшение законодательства нужно простое: если на руках нашли больше одной дозы - расстрел.
    А вот как прекратить крышевание дилеров ментами и властью?
    1. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 18:24
      Нужны народные дружины из специально подобранных людей которые будут отстреливать дилеров.
  15. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +2
    Сегодня, 18:28
    а ещё лучше в наше время конфисковывать имущество и отправлять их в штрафные роты бессрочно.
  16. AlexGa Звание
    AlexGa
    +1
    Сегодня, 18:32
    Президент России провёл заседание Совбеза по госрезерву и борьбе с наркоугрозой

    Прочитал комментарии на это время. О Госрезерве нет ни одного. А ведь в условиях войны это самое главное. Не пора ли на землю опуститься, граждане?
    1. Arzt Звание
      Arzt
      +1
      Сегодня, 18:45
      . Прочитал комментарии на это время. О Госрезерве нет ни одного. А ведь в условиях войны это самое главное. Не пора ли на землю опуститься, граждане?

      Восполню пробел. В связи с санкциями в Госрезерве заканчивается кокс…. laughing

      Если серьезно, жду еще десяток бумаг по списанию наркоты в больницах. Хотя от них и так уже не продохнуть.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 18:54
      Для меня тоже, ключевая фраза в статье-" госрезерв". Странно,что мало кто это заметил.
      1. AlexGa Звание
        AlexGa
        0
        Сегодня, 19:00
        Странно,что мало кто это заметил

        Увы, к сожалению, очень много людей живут в не реальном мире. Вот поэтому и белоленточники и навальнисты есть. Да и не только в России такое.
  17. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 19:52
    До 1 июля текущего года соответствующие органы должны представить идеи, направленные на улучшение законодательства в сфере контроля за оборотом наркотиков и повышения эффективности государственной антинаркотической политики.

    Идей много, бороться некому...
    Неэффективность борьбы со злом говорит о том, что либо у борцов мечи картонные, либо среди них находятся откровенные предатели.
  18. Тестов Звание
    Тестов
    0
    Сегодня, 20:51
    Андрей Николаевич (Из СССР), в связи с небывалыми паводками на реках Урал и Тобол, похоже, надо БЫ спросить с рулителей областей и с тех, кто не начал 3-4 недели назад сброс воды с Ириклинского водохранилища и не слышал коллег - метеорологов и гидрологов из соседнего Казахстана. И вытаскивать многое из Госрезерва для помощи пострадавшим... А впереди лето и опять,вот сюрприз, паводок на Амуре и миллионы на борьбу с последствиями ежегодного муссонного паводка. Вместо постройки на притоках Амура ГЭС, с противопаводковыми водохранилищами, проекты которых были сделаны ещё в СССР. РФ лучше ЧМ по футболу проведёт и зимнюю Олимпиаду в субтропиках, чем хотя бы 1 из 6 ГЭС построит на притоках Амура, НПЗ и металлургический завод на Дальнем Востоке. На оказании помощи пострадавшим в Приамурье каждый год миллионы можно отмывать.
  19. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 21:10
    в борьбе с наркологической угрозой.

    Это называется - пчёлы против мёда ?
    ФСКН надо шерстить. Почему то его рук-ва на совещании не было.
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 22:00
      ФСКН надо шерстить
      Нет его, нынче - ГУНК МВД.
  20. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 21:47
    Що там Гогин сказал?
    Все хорошо прекрасная маркиза?
    Или шеф усе пропало?
    Не разворовали то надеюсь?
    А то чиновники любители "бомбить склады" под вымышленными предлогами
  21. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 21:57
    органы должны представить идеи, направленные на улучшение законодательства в сфере контроля за оборотом наркотиков
    Запретить кроме ацетона и марганцовки ещё что-нибудь. Если наркоты научатся делать вещества из сахара - запретить и и его. А если из воздуха, то...

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