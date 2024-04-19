Президент России провёл заседание Совбеза по госрезерву и борьбе с наркоугрозой

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы, касающиеся госрезерва и борьбы с наркоугрозой. В частности, темами совещания Совбеза стали имеющиеся запасы госрезервов, а также предпринимаемые государством меры, направленные на совершенствование оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой. В качестве первого докладчика выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.В совещании также приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации главы государства Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, вице-премьер-министр Татьяна Голикова, вице-премьер-министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов, а также руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.После завершения заседания Совбеза глава государства планирует провести ряд отдельных закрытых встреч, которые предположительно продлятся до вечера.Ранее сообщалось, что президент России на расширенном заседании коллегии МВД поручил ведомству во взаимодействии с ФСБ и другими спецслужбами уделить особое внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками. До 1 июля текущего года соответствующие органы должны представить идеи, направленные на улучшение законодательства в сфере контроля за оборотом наркотиков и повышения эффективности государственной антинаркотической политики.

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