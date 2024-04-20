«"Нафтогаз" Украины предлагает ЕС "безопасно" хранить газ в своих ПХГ»

«Нафтогаз» Украины ведет переговоры с компаниями из Франции, Норвегии и ФРГ о хранении газа в своих ПХГ, об этом агентству Bloomberg недавно заявил глава компании Алексей Чернышев.Он подчеркнул, что, несмотря на удары российских ракет по инфраструктуре крупнейшего на Украине ПХГ, ни один из европейских трейдеров не отказался от услуг компании. В то же время «Нафтогаз» ищет новых клиентов, чтобы расширить сотрудничество с европейскими компаниями.О том, нужно ли это Европе и какие условия предлагает Украина, рассказал российский эксперт по энергетике Александр Фролов.С его слов, нужды хранить свой газ на территории Украины, особенно в текущих условиях, у ЕС нет.Эксперт отметил, что Европейский союз располагает ПХГ общим объемом примерно в 108 млрд кубометров газа. В отопительный сезон расходуется примерно половина от вышеупомянутого объема.В то же время украинские ПХГ, находящиеся под контролем Киева, способны уместить 28 млрд кубометров. При этом недавно была выведена из строя наземная инфраструктура крупнейшего украинского хранилища на 17 млрд кубов газа. Итого на данный момент «Нафтогаз» располагает мощностями в 11 млрд кубов. Минус 3–3,5 млрд, на которые приходятся собственные запасы.В итоге, как выразился Фролов, предложение «Нафтогаза» может заинтересовать лишь небольших европейских трейдеров, которые и ранее хранили свой газ на Украине с большой скидкой.При этом руководство украинской компании изменило и условия. Вместо контракта на год, теперь будет помесячная оплата. Кроме того, Киев обещает предоставлять хранилища, связанные с газотранспортной системой, удары по которой не наносятся.Со слов российского эксперта, для трейдеров это в какой-то степени выгоднее, так как они могут платить только за тот период, в который их газ находится на Украине. Но в целом все остается как и прежде.В свою очередь ряд экспертов предполагают, что Киев активно продвигает услуги хранения, вероятно, с далеко идущими планами. В частности, в какой-то момент он может попросить Европу взять ПХГ со своим газом под личную охрану, как минимум прикрыть их средствами ПВО.В таком случае вся выгода от хранения газа на территории Украины для европейских компаний и вовсе сводится к нулю.