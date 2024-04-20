«Нафтогаз» Украины предлагает ЕС «безопасно» хранить газ в своих ПХГ

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«Нафтогаз» Украины предлагает ЕС «безопасно» хранить газ в своих ПХГ

«Нафтогаз» Украины ведет переговоры с компаниями из Франции, Норвегии и ФРГ о хранении газа в своих ПХГ, об этом агентству Bloomberg недавно заявил глава компании Алексей Чернышев.

Он подчеркнул, что, несмотря на удары российских ракет по инфраструктуре крупнейшего на Украине ПХГ, ни один из европейских трейдеров не отказался от услуг компании. В то же время «Нафтогаз» ищет новых клиентов, чтобы расширить сотрудничество с европейскими компаниями.



О том, нужно ли это Европе и какие условия предлагает Украина, рассказал российский эксперт по энергетике Александр Фролов.

С его слов, нужды хранить свой газ на территории Украины, особенно в текущих условиях, у ЕС нет.

Эксперт отметил, что Европейский союз располагает ПХГ общим объемом примерно в 108 млрд кубометров газа. В отопительный сезон расходуется примерно половина от вышеупомянутого объема.

В то же время украинские ПХГ, находящиеся под контролем Киева, способны уместить 28 млрд кубометров. При этом недавно была выведена из строя наземная инфраструктура крупнейшего украинского хранилища на 17 млрд кубов газа. Итого на данный момент «Нафтогаз» располагает мощностями в 11 млрд кубов. Минус 3–3,5 млрд, на которые приходятся собственные запасы.

В итоге, как выразился Фролов, предложение «Нафтогаза» может заинтересовать лишь небольших европейских трейдеров, которые и ранее хранили свой газ на Украине с большой скидкой.

При этом руководство украинской компании изменило и условия. Вместо контракта на год, теперь будет помесячная оплата. Кроме того, Киев обещает предоставлять хранилища, связанные с газотранспортной системой, удары по которой не наносятся.

Со слов российского эксперта, для трейдеров это в какой-то степени выгоднее, так как они могут платить только за тот период, в который их газ находится на Украине. Но в целом все остается как и прежде.

В свою очередь ряд экспертов предполагают, что Киев активно продвигает услуги хранения, вероятно, с далеко идущими планами. В частности, в какой-то момент он может попросить Европу взять ПХГ со своим газом под личную охрану, как минимум прикрыть их средствами ПВО.

В таком случае вся выгода от хранения газа на территории Украины для европейских компаний и вовсе сводится к нулю.
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    12 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +8
      Сегодня, 07:42
      При этом руководство украинской компании изменило и условия. Вместо контракта на год, теперь будет помесячная оплата.
      Уже на низком старте за кордон? laughing
      Кроме того, Киев обещает предоставлять хранилища, связанные с газотранспортной системой, удары по которой не наносятся.
      ПОКА, не наносятся. laughing
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 08:02
        Глава компании «Нафтогаз» может говорить что угодно.
        В данном случае важно не то, что говорит он, а то, что говорят в ЕС.
        А в ЕС не говорят.
        Про то, что удары по объектам «Нафтогаз» пока не наносились - эти объекты действительно в безопасности. До конца 2024-ого. Ведь у «Нафтогаз» договор о транзите российского газа в ЕС, до конца этого года. Который, кстати, «Нафтогаз» решили не продлевать
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:43
      «"Нафтогаз" Украины предлагает ЕС "безопасно" хранить газ в своих ПХГ» —

      — Кому-то безопасность ПХГ - ПХ ...
    3. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 07:44
      Киев активно продвигает услуги хранения, вероятно, с далеко идущими планами.

      С планами своего обогрева следующей зимой.
    4. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 07:46
      Надо полностью уничтожить всю инфраструктуру, обеспечивающую функционирование хранилищ газа. Пусть окраина получит полную декоммунизацию!
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:50
      в какой-то момент он может попросить Европу взять ПХГ со своим газом под личную охрану, как минимум прикрыть их средствами ПВО.
      А европейцам это надо? Хранить свой газ в ПХГ, по которым в любой момент может быть нанесен удар, так еще и для их охраны выделить свои ЗРК. В данном случае хитропопость киева вряд ли получит поддержку.
    6. Ирек Звание
      Ирек
      0
      Сегодня, 08:06
      Мало ? Так мы ещё пришлём.
    7. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 08:13
      Упущение пора и нанести.
    8. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 08:13
      " хранить" у украинства означает- отдать для воровства. Если что, укры скажут,что " Россия разбомбила".
    9. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 08:29
      «Нафтогаз» Украины ведет переговоры с компаниями из Франции, Норвегии и ФРГ о хранении газа в своих ПХГ,
      ...интересно будет глянуть на тех умалишенных кто на это согласится
    10. Сергей Колтаков Звание
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 08:45
      Ну, очень смешно, если надо будет и эти хранилища разлетятся в клочья и будет и Европа без газа и Украина❗❗❗
    11. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 08:54
      Разворуют же скаклы весь газ гейропейский!

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