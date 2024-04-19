Власти ЦАР предложили России разместить военную базу ВС РФ на востоке страны

Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении и где много негативных сил

Российская Федерация могла бы разместить свою военную базу на востоке Центральноафриканской республики. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу RTVI выступил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.По утверждению руководителя республики, появление в стране российской военной базы позволило бы улучшить ситуацию в сфере безопасности, в том числе защищенность границ. Туадера выразил надежду, что данный вопрос еще будет обсуждаться с российским руководством. Место для базы руководство ЦАР, судя по всему, уже выбрало.- сказал президент ЦАР.Отметим, что Российская Федерация активно развивает сотрудничество с Центральноафриканской республикой. В свое время российские военные инструкторы и специалисты внесли огромный вклад в дело борьбы властей страны с террористическими группировками, угрожавшими национальной безопасности этого африканского государства.Влияние России на Африканском континенте в последнее время растет. В первую очередь, это касается бывших французских колоний. Так, расширяются связи с Мали, Буркина-Фасо, Гвинеей, а в последнее время и с Нигером, где летом 2023 года произошел военный переворот, в результате которого к власти пришли антиимпериалистические и антизападные силы. В Нигер, как ранее сообщалось, тоже уже прибыли российские военные специалисты.