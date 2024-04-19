Власти ЦАР предложили России разместить военную базу ВС РФ на востоке страны

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Власти ЦАР предложили России разместить военную базу ВС РФ на востоке страны

Российская Федерация могла бы разместить свою военную базу на востоке Центральноафриканской республики. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу RTVI выступил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

По утверждению руководителя республики, появление в стране российской военной базы позволило бы улучшить ситуацию в сфере безопасности, в том числе защищенность границ. Туадера выразил надежду, что данный вопрос еще будет обсуждаться с российским руководством. Место для базы руководство ЦАР, судя по всему, уже выбрало.



Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении и где много негативных сил

- сказал президент ЦАР.

Отметим, что Российская Федерация активно развивает сотрудничество с Центральноафриканской республикой. В свое время российские военные инструкторы и специалисты внесли огромный вклад в дело борьбы властей страны с террористическими группировками, угрожавшими национальной безопасности этого африканского государства.

Влияние России на Африканском континенте в последнее время растет. В первую очередь, это касается бывших французских колоний. Так, расширяются связи с Мали, Буркина-Фасо, Гвинеей, а в последнее время и с Нигером, где летом 2023 года произошел военный переворот, в результате которого к власти пришли антиимпериалистические и антизападные силы. В Нигер, как ранее сообщалось, тоже уже прибыли российские военные специалисты.
  • Wikipedia / UN Security Council
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27 комментариев
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  1. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 16:21
    Ну, вот ...не исключено, что скоро нас попросят из Армении. И сразу можно в ЦАР. wink
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 16:22
    И чо? И надо! Надо!!!! Пусть обеспечивают постройки по нашему проекту, а мы своих пришлём! Низзя такой шанс упускать! Это повышение нашего алияния в Африканских странах. Другие посмотрят, подумают и тоже могут пригласить.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -10
      Сегодня, 16:29
      Пусть обеспечивают постройки по нашему проекту, а мы своих пришлём! Низзя такой шанс упускать!

      шанс на что? опыт СССР ничему не научил???
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 16:34
        А то что амеры везде где ни попадя свои базы суют - это как ? Китай тоже уже залез в Африке где можно и даже где не совсем можно.... Не так, так этак залезли.
      2. Виталий161 Звание
        Виталий161
        +5
        Сегодня, 16:40
        а кто то предлагает дарить технику дивизиями? База ВС РФ для них залог стабильности, стабильность означает развитие, а развивать там надо ВСЕ!! От коммуникаций до здравоохранения и образования, и платить этим странам есть чем, или вы думаете французы идиоты, что сидели веками в Африке?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 16:42
          А когда ЦАР надо развитие, то они могут покупать у нас что мы сможем им предложить. Плохо что ли нам ???
          Да, может и не такое хипповое как на западе, но и цена не такая бешенная. Заказы нам что ли не нужны? Никто и не говорит что всё африканцам за спасибо теперь поставлять.
          1. Виталий161 Звание
            Виталий161
            +3
            Сегодня, 16:46
            Так я о том и пишу, что это выгодно, если ни чего не изменится в ближайшие лет 10-20 Африка будет активно догонять по развитию остальной мир, ресурсов там Вагон, строить надо вагон всего, и наши власти видать не против этот пирог, честно попилить с КНР)что б уж точно ни какая собака больше не полезла)
          2. Владимир80 Звание
            Владимир80
            -5
            Сегодня, 16:56
            Заказы нам что ли не нужны

            нужны заказы, только вот что мы производим сами? "жигули" и те стали китайскими на 60%!
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 17:01
              Извините, а Боинг на все 100% американский? А Аирбас? А западные авто - всё прям там в одной стране и производят компоненты и детали??? Они даже платформы для авто сделали общими (стандартизация) для разных производителей из разных стран. Ниссан с Рено общие платформы клепают (внешний дизайн только разный), Мазда и Форд и т.д. Это общеизвестно. У нас - да, другая ситуация. Нам перекрыли доступ к международной кооперации. И выход один - максимально самим что можно производить.
            2. KCA Звание
              KCA
              +2
              Сегодня, 17:09
              Ну скажем зерно, сёйчас просто дарим африканцам, но можно и продавать, или бартер, или допуск наших компаний в ЦАР к разработке полезных ископаемых, а там очень много чего есть, и алмазы, и уран, и цветмет
            3. bayard Звание
              bayard
              -1
              Сегодня, 19:48
              Цитата: Владимир80
              нужны заказы, только вот что мы производим сами? "жигули" и те стали китайскими на 60%!

              В Африке очень хорошо знают ЧТО они хотят получить\заказать из России . Им необходимо модернизировать свою энергосистему , а во многих местах просто создать её . А это не только ТЭС (а уголь и нефть там есть) , но и ЛЭП , трансформаторные подстанции и энергораспределительные сети . Им необходимо модернизировать и строить ж\д , подвижный состав и всё к этому относящееся . Им необходимо оружие . И авиатехника им тоже нужна . И только не надо махать руками что "у нас самих затык с производством и заменой авиапарка на отечественные образцы" . Для того , чтобы воссоздать жизнеспособную авиастроительную отрасль , необходимо в первую очередь иметь большой и перспективный (протяженный во времени) заказ . И тут одного внутреннего рынка точно будет мало . А иметь такой перспективный рынок в Африке (а в нашем случае и не только) , это значит смело инвестировать в авиастроительную отрасль , зная что инвестиции точно окупятся и принесут хорошую и устойчивую прибыль .
              К тому же очень многое что производится в России будет очень востребовано в Африке . Вот будете смеяться , но недавно один студент из Африки увидел в России ... УМЫВАЛЬНИК - самый простой , который повесил , налил , приподнял снизу носик и ... умываешься . При этом очень удобно и с малым расходом воды .
              - ВОТ ЧТО НУЖНО Африке !!! На этом можно делать очень хороший бизнес !!
              И таких простых вещей у нас производится много , что прежде не экспортировалось , а теперь это готов покупать целый континент .
              И этот рынок будет расти .
              И кстати наш автопром там тоже востребован . "Нивы" , УАЗы (все !!) , Газели , багги , и даже наши Лады . КАМАЗы , "Уралы" , причём всех модификаций . И много чего ещё .
              Именно африканский рынок для нас наиболее удобен и соответствует нашим возможностям .
              А взамен получим ресурсы и преференции на рынке .
              1. Владимир80 Звание
                Владимир80
                -1
                Сегодня, 19:49
                Для того , чтобы воссоздать жизнеспособную авиастроительную отрасль , необходимо в первую очередь иметь большой и перспективный (протяженный во времени) заказ

                Узнаю ложь почитателей "гайдаровской школы экономики"
                1. bayard Звание
                  bayard
                  -1
                  Сегодня, 20:07
                  Цитата: Владимир80
                  Узнаю ложь почитателей "гайдаровской школы экономики"

                  Чего-чего ??
                  Я представляю Советскую Школу Политэкономии .
                  Которую (Советскую Школу Политэкономии) как раз и разрушили Гайдар и Чубайс . Именно они развалили отечественную Промышленность в целом , и Авиастроение в частности . И именно оставив отечественное авиастроение без заказов .
                  А сегодня для того , чтобы авиастроительная отрасль была рентабельна , необходимо чтобы ГОСУДАРСТВО озаботилось достаточной загрузкой предприятий отрасли . В том числе и заказами из за рубежа .
                  Цитата: Владимир80
                  Узнаю ложь

                  Посмотрись в зеркало и узнай себя .
        2. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -2
          Сегодня, 16:43
          и платить этим странам есть чем

          думаю есть чем платить, но я знаю что современная РФ списала 17млрд долга африке... и еще я знаю что сво не закончена, и финляндия в нато!
          п.с. скорее всего если и будет база - то для обеспечения личных бизнес-интересов "наших" олигархов...
          1. Виталий161 Звание
            Виталий161
            +2
            Сегодня, 17:04
            Дак в долг давать не надо, нет налички, возьмем ураном, титаном и любым другим редкоземом, необходимым нам, да хоть алмазами, все просто, взамен энергетика, жд, догоги, автодороги, аэропорты, да что хотите собсно.....а что СВО? в Африку что Т90м эшелонами идут мимо фронта? Из спецов там по большей части работают бывшие Музыканты, ныне Африканский корпус...
          2. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 17:05
            Владимир 80 .Покойный Пригожин был спонсором безвозмездным в Африке?У него была империя и далеко не убыточная.
            1. Владимир80 Звание
              Владимир80
              0
              Сегодня, 17:32
              Пригожин был спонсором безвозмездным в Африке?У него была империя и далеко не убыточная.

              Ничего не имею против наших ЧВК в других странах
          3. bayard Звание
            bayard
            -1
            Сегодня, 19:50
            Цитата: Владимир80
            скорее всего если и будет база - то для обеспечения личных бизнес-интересов "наших" олигархов...

            Там остались базы французов и скоро уйдут американцы (их уже настоятельно попросили) . Можно просто занять их нашим контингентом . Тем более что у США там аэродром небольшой (для больших БПЛА) .
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:23
    Империя обретает государственную основу,я немного в удивлении от империи ,более 30 стран в Африке имели военно' политические контакты с кем - то.Все поняли о ком я.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:28
      Андрей, не займём место мы - займут другие. Свято место пусто не бывает (с) hi
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        -2
        Сегодня, 16:46
        Эти другие имеют многосотлетний опыт "выдаивания" колоний и сателлитов. А у нас опыт другой - вкладывания финансов, других ресурсов в обмен на поцелуи и обещания вечной дружбы, а потом - разведение руками: "нас опять обманули и предали!". При таком раскладе лучше сразу уступить "свято место" другим, а то ведь - ни себе, ни людям... А так хоть избежим финансовых потерь сейчас и очередных имиджевых - позже.
  4. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 16:48
    Из плюсов - "типа влияние".
    Из минусов - "типа влияние".
    Мы уже играли в это "типа влияние" в государствах бывшего СНГ а во время СССР и в разных уголках земного шара. Обходилось это в копеечку и для реально важной деятельности большей частью это было бесполезно. Завтра в ЦАР забурлит новая каша и нас попросят с вещами или начнет ЦАР какой-нибудь пограничный конфликт и мы во все это влезем сходу по самую панаму.
    "Типа влияние" от реальной архитектуры влияния отличается тем, что это коллекционирование покемонов и имитация успешной и обширной деятельности с их участием. Покемоны приезжают к нам большими делегациями (это мы красиво оформляем ,пафосно освещаем в духе того,что вона-дескать ,в разных частях света нас любят,уважают и почетают). Разумеется,они будут просить денег - мы им разумеется будем их давать, еще они будут просить оружия,специалистов,и это мы также будем отгружать ,отрывая от души и тела.
    Пока мы будем им это давать -они будут на словах вообще за нас с потрохами , но по факту интересующими нас проектами они будут нами манипулировать , и когда там у элит будет понимание,что больше они уже не срубят - они сменят хозяина на другого, который будет заинтересован в заваливании нашего "имиджа" .
    Ведь мы ж уже вложились в покемонов ? Выставили их друзьями, а теперь они нас выставят дураками да еще и гешефт срубят . 100500 раз была такая стори - не надо нам в эти туземки влезать пока у нас не будет реально масштабных перекрывающихся планов. Безопасность этих объектов в забугорье всегда будет почти что липовая, их снабжение будет условным ,их стабильность будет еще более условной.

    Есть круг государств, с которыми время показало надежность сотрудничества - и на худой конец лучше вкладываться в базы там ,чем вот это вот все .
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 17:08
      Краткость сестра таланта! И в данном случае так и есть. Тоже хотел высказаться в теме... а вот нашел пост. В нем есть все. Дальше только разглагольствовать. hi drinks
  5. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 17:42
    Оно конечно предложение интересное, вопрос в людских возможностях.
  6. Альф Звание
    Альф
    -1
    Сегодня, 19:01
    Вот так и надо вести внешнюю политику. Чтобы не ты просил места в чужой стране, а чужая страна сама упрашивала тебя.
  7. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 20:19
    Зачем нам база в центре Африки-ракеты там-что ли-ставить?
  8. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 21:08
    Цитата: костя1
    Зачем нам база в центре Африки

    Вероятно наши мудрые правители считают , что когда ценные специалисты заместят всех устаревших и малопроизводительных представителей коренного населения - те кто не захочет жить с ценными специалистами могут либо на базу в Африку переехать, либо на ледоколы и в Северный Ледовитый океан...

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