Украинская компания показала прототип модульного бронеавтомобиля Inguar-3

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Украинская компания показала прототип модульного бронеавтомобиля Inguar-3

Украинская компания Inguar Defence показала прототип модульного многоцелевого бронеавтомобиля Inguar-3.

Как поясняет разработчик, экипаж машины 4х4 составляет 2 человека, численность перевозимого десанта – до 8 солдат в версии транспортера пехоты. Баллистическая защита должна соответствовать 3-му уровню по стандарту STANAG 4569 (устойчивость к обстрелу патронами 7,62х51 мм с дистанции 30 м); моторный отсек имеет дополнительное бронирование. Днище должно выдержать подрыв мины ТМ-62.



Кабина должна быть изготовлена из броневой стали и алюминия, что призвано улучшить поглощение кинетической энергии в случае попадания и уменьшить вес машины.

Силовая установка представлена двигателем Deutz мощностью 356 л.с., с которым соединена автоматическая коробка передач Allison. Машина оборудована централизованной системой подкачки шин, а сами они оснащены вкладышами RunFlat.



За ситуационную осведомленность отвечает набор камер дневного и ночного видения, позволяющих водителю вести круговое наблюдение. БА также имеет автоматическую систему пожаротушения, фильтрации воздуха и лебедку грузоподъемностью 12 тонн.

На крыше может быть размещена поворотная пулеметная турель или различные типы дистанционно управляемых боевых модулей либо башенных систем, оборудованных, например, 30-мм пушкой.

Inguar-3 должен стать платформой для создания многочисленных специализированных вариантов, например, самоходной ракетной установки Brimstone или 122-мм РСЗО. Возможно расширение базы до модификации 6х6.



ВСУ несут стабильно большие потери в бронетехнике 4х4, поэтому нужды фронта в ней огромны. Выпускаемый в настоящее время БА «Новатор» не удовлетворяет потребности военных. Поэтому Inguar-3 может найти своё место в боевых порядках ВСУ

- отмечается в издании Defence24.

Как указывается, стоимость разработки Inguar-3 должна уложиться в $620 тыс., а цена одной машины составлять около $50 тыс.

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    13 комментариев
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    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:38
      Что- что а брехать они умеют. Эти " украинские разработчики"..
    2. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 16:44
      цена одной машины составлять около $50 тыс.

      Несерьёзно!
      Несерьезно и не солидно.
      Надо брать пример с партнёров!
      Мопед - 400 000! И не долларов каких-то, а евро!
      немецкие власти сообщили о намерении передать на оснащение ВСУ в рамках военной помощи 50 электромотоциклов (электромопедов) модели EMU общей стоимостью €20 млн
    3. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      -1
      Сегодня, 16:47
      Неплохая машина получилось и цена приемлемая.

      Наш Тайфун стоил 48 млн.рублей вот и сравните, что лучше один Тайфун или 10 таких вот Ингуаров-3.
      1. Виталий161 Звание
        Виталий161
        +2
        Сегодня, 16:53
        Цыплят по осени считают...Тайланд тоже думал что Т 84 хороший танк, и разработчик надежный laughing а оно вон как вышло....а вы тут сравниваете, то что производится работает и спасает жизни, и то чего по факту еще нет, и возможно не будет ни когда, зато 620к вечнозеленых уже осели в чьем то кармане.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 17:15
          Ирак уже laughing нажёгся на украинских "серийных" БТР-3.... Трещины в бронекорпусах, подвеска разваливалась и т.д. Кстати, что-то их больше на ЛБС наши ребята и не видят.... Вестимо за рубежом отрывают при продаже с руками...
          1. Виталий161 Звание
            Виталий161
            0
            Сегодня, 17:34
            Ну они БМ от него пихают куда влезет laughing Спица вроде зовется. А так их основной БТР же Буцефал, который БТР 4Е, кстати наверно единственная машина которая у них получилась более менее, но не без проблем....
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 17:36
              Дак тоже уже нет на ЛБС - одну иностранщину наши ребята жгут.....
              1. Виталий161 Звание
                Виталий161
                0
                Сегодня, 17:39
                ну так я о том и написал, что они освоеные в производстве Мрап Козак т БТР 4е выпускать не могут, но блин проектируют новый Мрап....собсно занавес laughing laughing
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 16:59
        Лучше всего окоп... но пока не догадались, как к нему движетель придумать laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 17:23
          Окоп от объемного взрыва не спасает.... Даже если к нему колёса привинтить.
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            -1
            Сегодня, 17:26
            Видел в комсомольском в марте 2000... То что я видел... крепкая психика нужна... Жаль, что когда последние кварталы артёма брали пацаны... в госпитале лежал... но фото и сьемки видел soldier Ну как брали... просто пешком прошли... feel
    4. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 16:56
      Модульный это типа после взрыве одна чать там - другая тут и можно обратно соединить? laughing
      защита должна соответствовать 3-му уровню по стандарту STANAG 4569

      Эм.... Корд или Утес приветы передают пламенные lol
      Днище должно выдержать подрыв мины ТМ-62.
      Это днище врятли выдержит корсар 5000 если заявлен всего станаг 4569... ТМку-62 дай Бог то 72/80/90 сдержать... Там БТР/бмп на орбиту улетают... а тут консервная банка. feel belay Че за бред???? belay
      моторный отсек имеет дополнительное бронирование
      что... выдержит 2 ТМ-62? Меркава прям местного пошиба? wassat
    5. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 18:23
      Неплохая машина по сравнению с отечественными, а АКПП для наших это конечно фантастическая технология.

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