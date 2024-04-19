Военкоры: Киевский режим подвозит боеприпасы на фронт поездами по трём основным направлениям

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Военкоры: Киевский режим подвозит боеприпасы на фронт поездами по трём основным направлениям

Снабжение украинских бригад, воюющих на фронте, боеприпасами осуществляется командованием ВСУ по трем основным маршрутам. Об этом пишет Telegram-канал «Донбасс решает».

По утверждению военных корреспондентов, основная часть боеприпасов подвозится к линии фронта с тыловых складов по железной дороге. Выделяется три основных направления подвоза артиллерийских и иных боеприпасов.

Первое направление - «Основа (Харьков) – Красный Лиман». Через этот маршрут осуществляется снабжение боеприпасами и продовольствием украинских формирований, задействованных на Краснолиманском и Северском направлениях. То есть, группировки ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское, Северск, в Серебрянском лесничестве, снабжаются по данному маршруту.

Следующее направление подвоза боеприпасов – из Мерефы через Лозовую в Славянск. Далее боеприпасы везут в Краматорск и Дружковку. Этот маршрут обеспечивает снабжение боеприпасами группировки ВСУ в Часовом Яре. В этот город, который сейчас штурмуют наши подразделения, идет отдельная железнодорожная ветка из Краматорска.

Наконец, третье направление – из Днепропетровска через Красноармейск в Очеретино. С помощью данного маршрута обслуживаются группировки ВСУ на Авдеевском участке фронта, а также в Красногоровке и Курахово.

Однако логистика украинских формирований в последнее время становится все более сложной и опасной для ВСУ. Российская армия регулярно наносит удары с помощью артиллерии и ракетных войск, авиации, беспилотных летательных аппаратов по маршрутам передвижения колонн с боеприпасами, по складам, по местам концентрации украинских войск. Альтернативных маршрутов снабжения воюющих бригад у ВСУ не просматривается.
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    32 комментария
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    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      +7
      Сегодня, 16:40
      Всех приветствую.
      Раньше очень скептически относился на слово мировая война происходит в Украине а не просто война. А теперь вижу что , кто только не участвуют или хотя бы материально или технически или вооружением. Больше половина мира. Когда у них будет война, не ответить той же монетой будет грехом. Особенно США, Франция, Германия. Редиски ещё те. Почти весь мир им чем-то помог в военном вопросе. Цель ясна. В мире должно быть одно государство и паханом должен стать американский дядя Джо.

      Россия держись! Одно я знаю точно, если не дай Бог Россия падёт, нас всех ждут жуткие времена, где будут за нас решать другие, быть или не быть! Тотальный контроль всего. 3 класса, БОСЫ, супервайзеры(ПРОРАБЫ) кто будет следить за порядком системы и рабочий класс. Об этом писали и в священных книгах,а симптомы как я вижу не за горами. Осталось подчинить русского Ивана. Больше никакой преграды!
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +17
      Сегодня, 16:41
      Мягкотелость наших властей с жд путями приводит к ранениям и гибели наших парней.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        -4
        Сегодня, 17:06
        Толку то просто рельсы ломать, если их быстро восстановят. А по разведанным подъезжающим под разгрузку эшелонам наносят удары регулярно. Тут уже зависит от разведки, от оперативности передачи данных и принятия решений.
        1. kvv Звание
          kvv
          +8
          Сегодня, 17:16
          значит надо каждый день "ломать", чтобы не было возможности подвозить БК
        2. роман66 Звание
          роман66
          +6
          Сегодня, 17:24
          Толку то просто рельсы ломать,

          МОСТЫ!!!!!
          1. Андрей Андреев_2 Звание
            Андрей Андреев_2
            +1
            Сегодня, 20:46
            Цитата: роман66
            Толку то просто рельсы ломать,

            МОСТЫ!!!!!

            И узловые станции!!!
        3. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          +2
          Сегодня, 17:53
          Цитата: Piramidon
          Толку то просто рельсы ломать, если их быстро восстановят. А по разведанным подъезжающим под разгрузку эшелонам наносят удары регулярно. Тут уже зависит от разведки, от оперативности передачи данных и принятия решений.

          Может проще жд мосты снести, так просто не восстановишь.
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 20:30
            Цитата: ARIONkrsk
            Может проще жд мосты снести, так просто не восстановишь.

            Мосты сложно, там очень тяжелая артиллерия нужна, например ФАБ-1500 или даже ФАБ-3000. а вот тяговые подстанции, локомотивные ДЕПО. Уже проще.
      2. bk316 Звание
        bk316
        +1
        Сегодня, 19:15
        Мягкотелость наших властей с жд путями приводит к ранениям и гибели наших парней.

        Не не читаем?
        https://topwar.ru/240822-udarom-po-rajonu-vokzala-v-dnepropetrovske-unichtozhen-sostav-s-voennym-gruzom-vsu.html
    3. Fachmann Звание
      Fachmann
      +11
      Сегодня, 16:43
      Ох, честно говоря, печалят подобные новости и провоцируют вопрос: "Доколе"? Ведь уже третий год подвозят, и не только по ж/д, но и морем, и по рекам и по дорогам. И основные маршруты давно известны и продолжают функционировать... negative
      1. sheridans
        sheridans
        -6
        Сегодня, 17:02
        Сапожник тачает сапоги и не лезет советами к пирожнику.
    4. антивирус Звание
      антивирус
      +4
      Сегодня, 16:46
      После 2 лет ограничений мы осмелели до уничтожения 1мостов и в принципе жд? Апалитмчненько рассуждают авторы. Все было и весной 22г.так медленно еще не запрягали. Боюсь подумать куда размах долетит. Ы париж-кельн. Или сразу в токио-вашингтон
    5. isv000 Звание
      isv000
      +15
      Сегодня, 16:50
      У меня вот какой вопрос: всем всё известно, даже нам здесь, а что же генштаб?!! Парни на ЛБС "черепашек" варят, в лоб штурмуют а противнику снабжение прямо в окопы подвозят? Ладно бы только начали, а то об этом уже третий год со всех сторон речь идёт, а воз и ныне там...
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +2
        Сегодня, 17:26
        на это и расчет в лоб на укрепы а зайти со стороны Чернигова или хуже того Сум где степь и селунки а не сплошная городская застройка не мы такого не учили
      2. Alexej Звание
        Alexej
        0
        Сегодня, 22:00
        Цитата: isv000
        Ладно бы только начали, а то об этом уже третий год со всех сторон речь идёт, а воз и ныне там...

        Генштаб в легкую может снести все мосты через Днепр, одни дамбы оставить. И пасти военные грузы. Кинжалы, Искандеры... чего там еще есть. Все есть, только, видимо, одобрения западных партнеров нет.
    6. alexoff Звание
      alexoff
      +6
      Сегодня, 16:51
      Нарушать снабжение мы конечно не будем. Современная военная мысль говорит нам в комментах на ВО, что загонять в котлы врага это надо значит оставлять на штурм фестунгов бойцов, потом ещё пленных кормить, это всё плохо и неправильно. Вот лобовые атаки на вражеские укрепы с неподавленной вражеской артиллерией это хорошая стратегия, главное рабочая
      1. sheridans
        sheridans
        -7
        Сегодня, 17:03
        Пороть себя не пробовал?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +3
          Сегодня, 17:52
          Нет, и не планирую. Но вы можете этим заниматься у себя дома сколько хотите, главное соседям не мешайте
    7. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +11
      Сегодня, 16:57
      Прочитал комменты..И?Ну,выпустили пар немного.А воз и ныне там.Впрочем в Тот же Харьков или Днепропетровск снаряды то откуда то и привозят.И маршруты известны..Львов,Чоп,Одесса....
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +4
        Сегодня, 17:04
        Позволю себе каламбур.
        Воз не там, воз с БК, к сожалению, противник регулярно доводит до ЛБС... am
    8. Etoya Звание
      Etoya
      +3
      Сегодня, 17:13
      На Украине на начало сво было около 2000 локомотивом, из них 300 дизельные, рабочих реально намного меньше. Герань в каждый,причём уничтожение останавливает так же движение по жд пути.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 18:12
        Там было что-то порядка 400 рабочих локомотивов, их можно было сто раз перещелкать
    9. Фразах Звание
      Фразах
      +6
      Сегодня, 17:19
      Военкоры пишут, комментаторы пишут... контора пишет, караван идёт. О деми и денаци вспоминают всё реже и реже - воюем и ладно. Выборы в США, европейские гомосеки и бездомные в Британии важнее. Напоминает СССР с голодными африканскими детьми, Анжелой Дэвис и мировой революцией - что угодно, лишь бы не свои проблемы.
      1. Вася_2 Звание
        Вася_2
        0
        Сегодня, 17:31
        ... и апартеидом с Нельсоном Манделой.
    10. алабурга Звание
      алабурга
      +1
      Сегодня, 17:52
      Скоро и подвозить не надо будет. Всё будут делать на местах. Кремлевские западные партнеры спокойно так инвестируют, не боясь прилетов и потери денег. Знают, что свои, буржуинские, наверное.
      / Германская компания - производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыла завод по производству дронов и центр разработок на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.
      "Quantum-Systems инвестирует [в производственные мощности на Украине] до 6 млн евро в течение ближайших двух лет", — говорится в релизе. До конца года на заводе будут работать около 100 сотрудников.
      Беспилотник Vector может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, которая передает видеопоток./
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        0
        Сегодня, 18:27
        Это тактика такая... Заманить и уничтожить yes
        А может даже стратегия what
    11. Ханка Звание
      Ханка
      +3
      Сегодня, 17:53
      Все чего то выжидает наш генштаб,уже третий год пошел ..Чего ждем? Россию уже давно обстреливают вглубь территории ..Не понимаю я все же ..Ну есть же ФАБ-ы Раздолбайте ж\д узлы ,мосты и т.д.
    12. Сергей Prutkov55 Звание
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 19:59
      Остановить полностью движение электровозов на левом берегу. Одновременно все базы с горючим поджечь. Не давать подвозить ничего и давить !
    13. Владимир_Д Звание
      Владимир_Д
      +2
      Сегодня, 20:01
      Невероятно, но на третий год сво Украина может отправлять поездами оружие.
    14. костя1
      костя1
      0
      Сегодня, 20:04
      Ну надо же-поездами-а чего не на волах с телегами?
    15. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      -1
      Сегодня, 20:41
      Если взглянуть на карту Украины, то мы увидим довольно густую сеть железных дорог и автодорог. Про грунтовые уже молчу. Если разбить втруху какой-то крупный узел, то в течении нескольких часов или дней перевозки через него будут перенаправлены. Как вы думаете, нанося удары в среднем по 30-50 ракет и Гераней в сутки по всем Украинским транспортным путям, сможем ли мы прекратить грузовой трафик к ЛБС?
    16. Андрей Андреев_2 Звание
      Андрей Андреев_2
      0
      Сегодня, 20:47
      Цитата: Fachmann
      Ох, честно говоря, печалят подобные новости и провоцируют вопрос: "Доколе"? Ведь уже третий год подвозят, и не только по ж/д, но и морем, и по рекам и по дорогам. И основные маршруты давно известны и продолжают функционировать... negative

      ... а как без жд логистики торговать с Европой-то??

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