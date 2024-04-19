Бить или не бить: в мировой прессе обсуждают возможный ответ Тегерана на сегодняшнюю атаку Израиля по Ирану

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Бить или не бить: в мировой прессе обсуждают возможный ответ Тегерана на сегодняшнюю атаку Израиля по Ирану

Сегодняшний удар Израиля по Ирану в ответ на массированную атаку еврейского государства в ночь на 14 апреля, которая, в свою очередь, стала обещанным Тегераном актом возмездия за авиаудары ВВС ЦАХАЛ по иранскому посольству в Дамаске (1 апреля), активно обсуждается в мировой прессе.

Ранее ряд западных СМИ писали, что Тель-Авив, скорее всего, воздержится от нанесения ударов непосредственно по территории Ирана, ограничившись атаками на иранские объекты и прокси-группировки в других странах Ближнего Востока. И хотя эти предположения не сбылись, эксперты отмечают, что ответные действия Израиля, судя по масштабам последствий, носят скорее символический характер. Но главный вопрос, который обсуждается в информационном пространстве, заключается в том, что теперь предпримет Тегеран, ранее обещавший еще более «масштабный ответ» в случае израильской атаки.



Сразу после атаки иранское агентство Tasnim сообщило, что ядерные объекты Ирана в Исфахане, рядом с которым произошло несколько взрывов, находятся в полной безопасности. Эту информацию позднее подтвердили в МАГАТЭ. В Тегеране объявили, что при атаке ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО. По данным агентства Fars News Agency, возможной целью был военный радар недалеко от аэропорта Исфахана и базы ВВС Ирана. В немецкой прессе предположили, что ЦАХАЛ атаковал завод по производству дронов, который также находится недалеко от Исфахана.

При этом Израиль официально никак не комментирует сегодняшнюю ночную атаку по Ирану. Израильская газета The Jerusalem Post пишет, что Тель-Авив «по стратегическим соображениям» официально не возьмет на себя ответственность за удары по территории Исламской Республики. Одно из крупнейших израильских изданий Yedioth Ahronoth утверждает, что удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло его «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации с Израилем.

Иранский Telegram-канал Middle East Spectator вообще высказал предположение, что малогабаритные беспилотники, сбитые над Исфаханом, были запущены некоей иранской оппозицией с территории самого Ирана и не имеют отношения к Израилю. Данную версию поддержало и иранское информационное агентство Tasnim News Agency.

Британский телеканал Sky News отмечает, что даже время атаки Израиля в ранние утренние часы выбрано явно не случайно. Таким образом минимизировано возможное количество жертв, что должно ограничить ответные действия Тегерана. К сообщениям о том, что Иран якобы запустил ракеты в небо, следует отнестись с некоторым скептицизмом, констатирует телеканал. При этом отмечается, что если израильские самолеты-невидимки F-35 действительно беспрепятственно проникли в воздушное пространство Ирана, то это довольно унизительно для иранских военных и является сигналом со стороны Израиля о том, что они могут сделать то, чего не может Тегеран.

Журналист немецкой газеты Die Welt обратил внимание, что сегодня, 19 апреля, в Иране отмечается день рождения революционного лидера Исламской Республики аятоллы Хаменеи. Наверняка Тель-Авив неслучайно выбрал именно это число для ответной атаки, что, впрочем, еще более подтверждает символизм действий израильских властей.

Некоторую разрядку в ситуацию попыталось внести испанское информационное агентство EFE, сообщившее со ссылкой на главнокомандующего армией Ирана генерал-майора Абдолрахима Мусави, что Тегеран не намерен давать ответы на израильские запуски беспилотников по иранской провинции Исфахан. Один из западных экспертов образно сравнил взаимные атаки двух давних ближневосточных врагов с «пощечинами», которые хоть и получились звонкими, но никакого существенного вреда оппонентам не нанесли, а значит, на этом конфликт можно считать исчерпанным.

Отдельно стоит отметить роль США в очередном витке эскалации на Ближнем Востоке. В традициях привычной политики двойных стандартов Вашингтон вроде как отговаривал Тель-Авив от атаки непосредственно на Иран, в том числе опасаясь враждебных действий проиранских сил против своих военных в регионе. Источник в Вашингтоне заявил агентству NBC, что США «не участвовали в атаке Израиля на Иран, но были предупреждены о ней».

При этом американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность предоставить Израилю вооружения на более чем один миллиард долларов, причем без одобрения Конгресса. Это станет самым большим пакетом помощи с начала операции еврейского государства в секторе Газа и первым с начала эскалации с Ираном. И наверняка ЦАХАЛ будет использовать американское оружие против ХАМАС, еще более увеличив список жертв среди мирных палестинцев в анклаве, хотя Белый дом вроде как призывает правительство Нетаньяху к прекращению огня в секторе Газа.
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15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:47
    «Что теперь предпримет Тегеран» —

    — "Обязательно бахнет,но потом"...
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      +1
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      "Обязательно бахнет,но потом"

      Еврей не иди-от и далеко не глупый. Если шарахнет по Ирану, значит щит построил и хочу заметить, помогали им в этом и соседние страны. Когда со стороны Ирана летели дроны и мусульманская Иордания и Саудовская Аравия сбивала их. У Ирана много врагов!!! Очень много и многие это соседи.
      1. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        +1
        Сегодня, 17:08
        Ценность этого "щита" показал удар всего 300 ракетами, "мопедами" и тд.
        Который оражали всей сворой. Причём заранее предупрежденной.
        Удар нанесли по кошельку. Как и принято на западе. На отражение атаки потратили полтора миллиарда дохлых джорджей.
        Хотя ВВС, на следующий день озвучила цифру в $400 миллионов. Но, видимо, поторопились.
        "Мопедов" у них много. Преподать повторный урок будет не сложно.
        А то, что уничтожили инфраструктуру двух авиабазы. Молчок. Показали взлетающие самолёты. И фсё!
        Так по бетонке и не били.
        Министр внутренних дел Израиля Итамар Бен-Гвир не даст соврать.
        1. Лт. запаса ВВС Звание
          Лт. запаса ВВС
          +3
          Сегодня, 17:20
          Цитата: Vauxhall
          Ценность этого "щита" показал удар всего 300 ракетами, "мопедами" и тд.
          Который оражали всей сворой. Причём заранее предупрежденной.
          Удар нанесли по кошельку.

          Тут дело не в деньгах, лишний миллиард у американцев на восполнение запасов Израильских ракет найдётся, а вот на само восполнение надо достаточно много времени, Иран запустил 120 баллистических ракет, чтобы их сбить надо задействовать или Патриот или Хец, ракеты для них очень сложные и их быстро не произвести.
      2. KCA Звание
        KCA
        -1
        Сегодня, 17:13
        А если над территорией России без официального запроса будут лететь дроны и ракеты из самой дружественной нам Беларуси их беспрепятственно будут пропускать? Или сбивать, как-бы чего не вышло?
      3. Пупырчатый Звание
        Пупырчатый
        0
        Сегодня, 19:47
        Иран много где потоптался: попытка убийства посла и членов королевской семьи Саудовской Аравии, а еще в свое время - попытка переворота; подпитка экстремистов в Иордании; Египет лишился благодаря хуситам доходов от Суэцкого канала. Там много таких историй.
  2. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +3
    Сегодня, 16:50
    Если Иран проявит благоразумие -то он ответит сторицей через прокси , если нет то это будет долгое и безрезультатное действо ..
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      +3
      Сегодня, 16:54
      Цитата: Knell Wardenheart
      Если Иран проявит благоразумие

      Кто ищет войну, повод всегда найдётся. Весь западный мир, включая Израиль и даже соседние страны Ирана, хотят его уничтожения. У каждого из них свой интерес. Западу нужна нефть. Израилю нужно закрыть Иранский вопрос. Саудиты, Иран , Пакистан и Турция - это суниты а Иранцы шииты а это вражда уже длится более 1000 лет. Азербайджану Иран также враждебная страна. По этому я более чем уверен что их ждёт война. Вопрос когда.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 19:41
        Весь западный мир, включая Израиль
        Весь настоящий мир, а не западные самозванцы, как раз желают уничтожения фашисткого израиля. И чем быстрее тем лучше.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:59
    У Ирана много вариантов ответить чтобы запад ухи наелся.Например может пополнить боезапас хуситов более современными средствами поражения.Вот что будет делать запад если Иран нагло отправит морем конвой в Йемен.
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 19:50
      Цитата: tralflot1832
      У Ирана много вариантов ответить чтобы запад ухи наелся.Например может пополнить боезапас хуситов более современными средствами поражения.Вот что будет делать запад если Иран нагло отправит морем конвой в Йемен.

      Вы же понимаете что в определенный момент игры заканчиваются?
    2. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 21:12
      Иранские паблики пишут:

      Тяжелый грузовой самолет иранских ВВС покинул Москву и теперь направляется в сторону Ирана.

      То ли он что-то доставил в Россию, то ли за чем-то прибыл, а может одновременно доставил и забрал. Подробности не сообщаются и это понятно.
  4. Cartograf Звание
    Cartograf
    +1
    Сегодня, 17:28
    В старину всё было намного проще. Набег на твою территорию,ответ такой же набег. А теперь мы не били или били только по базе или просто показали что били. У Ирана убили 15 офицеров высшего ранга,генерала убили и ... тишина и только мёртвые с косами стоят. Нас жалко,когда политики и бизнесмены предают интересы народы траны
  5. Ханка Звание
    Ханка
    -1
    Сегодня, 17:34
    Иран молодец ,показал Израилю минимум ,на что он способен..И сейчас выжидает и на провокации думаю подаватьсяне будет
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:44
      И сейчас выжидает и на провокации думаю подаватьсяне будет
      А может не стоит выжидать, и самим устроить провокацию. А выжидают пусть потом сионо-фашисты. И желательно уже дохлыми.

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