Бить или не бить: в мировой прессе обсуждают возможный ответ Тегерана на сегодняшнюю атаку Израиля по Ирану
Сегодняшний удар Израиля по Ирану в ответ на массированную атаку еврейского государства в ночь на 14 апреля, которая, в свою очередь, стала обещанным Тегераном актом возмездия за авиаудары ВВС ЦАХАЛ по иранскому посольству в Дамаске (1 апреля), активно обсуждается в мировой прессе.
Ранее ряд западных СМИ писали, что Тель-Авив, скорее всего, воздержится от нанесения ударов непосредственно по территории Ирана, ограничившись атаками на иранские объекты и прокси-группировки в других странах Ближнего Востока. И хотя эти предположения не сбылись, эксперты отмечают, что ответные действия Израиля, судя по масштабам последствий, носят скорее символический характер. Но главный вопрос, который обсуждается в информационном пространстве, заключается в том, что теперь предпримет Тегеран, ранее обещавший еще более «масштабный ответ» в случае израильской атаки.
Сразу после атаки иранское агентство Tasnim сообщило, что ядерные объекты Ирана в Исфахане, рядом с которым произошло несколько взрывов, находятся в полной безопасности. Эту информацию позднее подтвердили в МАГАТЭ. В Тегеране объявили, что при атаке ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО. По данным агентства Fars News Agency, возможной целью был военный радар недалеко от аэропорта Исфахана и базы ВВС Ирана. В немецкой прессе предположили, что ЦАХАЛ атаковал завод по производству дронов, который также находится недалеко от Исфахана.
При этом Израиль официально никак не комментирует сегодняшнюю ночную атаку по Ирану. Израильская газета The Jerusalem Post пишет, что Тель-Авив «по стратегическим соображениям» официально не возьмет на себя ответственность за удары по территории Исламской Республики. Одно из крупнейших израильских изданий Yedioth Ahronoth утверждает, что удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло его «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации с Израилем.
Иранский Telegram-канал Middle East Spectator вообще высказал предположение, что малогабаритные беспилотники, сбитые над Исфаханом, были запущены некоей иранской оппозицией с территории самого Ирана и не имеют отношения к Израилю. Данную версию поддержало и иранское информационное агентство Tasnim News Agency.
Британский телеканал Sky News отмечает, что даже время атаки Израиля в ранние утренние часы выбрано явно не случайно. Таким образом минимизировано возможное количество жертв, что должно ограничить ответные действия Тегерана. К сообщениям о том, что Иран якобы запустил ракеты в небо, следует отнестись с некоторым скептицизмом, констатирует телеканал. При этом отмечается, что если израильские самолеты-невидимки F-35 действительно беспрепятственно проникли в воздушное пространство Ирана, то это довольно унизительно для иранских военных и является сигналом со стороны Израиля о том, что они могут сделать то, чего не может Тегеран.
Журналист немецкой газеты Die Welt обратил внимание, что сегодня, 19 апреля, в Иране отмечается день рождения революционного лидера Исламской Республики аятоллы Хаменеи. Наверняка Тель-Авив неслучайно выбрал именно это число для ответной атаки, что, впрочем, еще более подтверждает символизм действий израильских властей.
Некоторую разрядку в ситуацию попыталось внести испанское информационное агентство EFE, сообщившее со ссылкой на главнокомандующего армией Ирана генерал-майора Абдолрахима Мусави, что Тегеран не намерен давать ответы на израильские запуски беспилотников по иранской провинции Исфахан. Один из западных экспертов образно сравнил взаимные атаки двух давних ближневосточных врагов с «пощечинами», которые хоть и получились звонкими, но никакого существенного вреда оппонентам не нанесли, а значит, на этом конфликт можно считать исчерпанным.
Отдельно стоит отметить роль США в очередном витке эскалации на Ближнем Востоке. В традициях привычной политики двойных стандартов Вашингтон вроде как отговаривал Тель-Авив от атаки непосредственно на Иран, в том числе опасаясь враждебных действий проиранских сил против своих военных в регионе. Источник в Вашингтоне заявил агентству NBC, что США «не участвовали в атаке Израиля на Иран, но были предупреждены о ней».
При этом американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность предоставить Израилю вооружения на более чем один миллиард долларов, причем без одобрения Конгресса. Это станет самым большим пакетом помощи с начала операции еврейского государства в секторе Газа и первым с начала эскалации с Ираном. И наверняка ЦАХАЛ будет использовать американское оружие против ХАМАС, еще более увеличив список жертв среди мирных палестинцев в анклаве, хотя Белый дом вроде как призывает правительство Нетаньяху к прекращению огня в секторе Газа.
- Телеграм-канал КСИР
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