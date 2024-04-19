«Военные готовы платить за уход со службы»: в ВВС Португалии наблюдается острый дефицит кадров

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«Военные готовы платить за уход со службы»: в ВВС Португалии наблюдается острый дефицит кадров

Среди текущих проблем, характерных для боевой авиации Португалии, начальник штаба ВВС генерал Жуан Картахо Алвеш назвал острую нехватку кадров, которая в октябре прошлого года оценивалась на уровне 36%. В связи с этим он предупредил, что оперативные возможности ВВС могут быть поставлены под угрозу:

Мы переживаем очень сложную ситуацию с кадрами, пожалуй, самую серьезную за последние десятилетия. Я подсчитал, что у нас примерно на 1400 человек меньше, чем разрешено декретом-законом

- приводятся его слова в издании Diario de Noticias.



Как пояснил генерал, с 2021 года наблюдается нарастающий отток персонала, который увольняется сразу после истечения минимального срока службы. ВВС покидают все категории: летчики, инженеры, техники, врачи, офицеры и сержанты. Авиация по-прежнему пользуется спросом у молодежи, но «произошла потеря очень опытных постоянных кадров». Так, некоторые военнослужащие соглашаются ради увольнения выплачивать компенсацию за потраченные государством средства на их обучение.

У нас были военные, которые заплатили €150 тысяч за уход со службы. Потому что они получают работу, которая позволяет им обеспечить лучшие условия для жизни и пенсии. Более того, имеются компании, которые даже выплачивают эти компенсации в качестве бонусов за вступление в их ряды высококвалифицированных работников

- отметил генерал.

В итоге в среднем служба в ВВС длится около 8 лет, у лётчиков – 14 лет. Как поясняет генерал, зарплата у военных традиционно ниже, чем в гражданском секторе, но раньше они имели достойную пенсию и могли после увольнения наслаждаться благополучной жизнью. Однако в результате реформ длительная служба стала невыгодной.

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    9 комментариев
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    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 17:34
      А сколько боевые Тарасы готовы отстегнуть чтобы с ЛБС свинтить?
    2. comradChe Звание
      comradChe
      +1
      Сегодня, 17:35
      Война на пороге и по видимому вот-вот.
    3. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 17:40
      Не совсем понятна статья про какие-то Португалии. Это намёк про избыток офицеров у нас?
    4. Pivot Звание
      Pivot
      +1
      Сегодня, 17:40
      В ЧВК больше платят, вот и уходят, вряд-ли они садовниками идут работать или в сельхозавиацию.
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 17:43
      Пройтись по Лиссабону в военной форме стало не в почёте! Правильно смотрят португальские девчушки,зачем им этот португальский танкист.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 18:14
      раньше они имели достойную пенсию и могли после увольнения наслаждаться благополучной жизнью. Однако в результате реформ длительная служба стала невыгодной.
      . Как это знакомо, можно сказать, СТАНДАРТ!
      Как только реформа торы манагеры добирается до чего-то и начинают рулить.... дальше все понятно!
      1. hohol95 Звание
        hohol95
        0
        Сегодня, 21:07
        В 1985 году в ВВС СА СССР было глобальное увальнение в запас "лётнотехнического персонала", который в звании не рос и не проявлял знаний и рвения по службе?
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 22:06
          1985 уволившийся работу мог найти на раз два!
          Хорошую работу найти было не сложно.
          А пофигисты, лентяи они везде одинаковые были...
          Заканчивалась эпоха благополучно го существования для многих, конечно... а дальше, уж кто как куда, по разному было.
    7. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 18:50
      Ну и флаг им в одно место. Пусть будет больше проблем у противника.

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