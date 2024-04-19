«Военные готовы платить за уход со службы»: в ВВС Португалии наблюдается острый дефицит кадров

Мы переживаем очень сложную ситуацию с кадрами, пожалуй, самую серьезную за последние десятилетия. Я подсчитал, что у нас примерно на 1400 человек меньше, чем разрешено декретом-законом

У нас были военные, которые заплатили €150 тысяч за уход со службы. Потому что они получают работу, которая позволяет им обеспечить лучшие условия для жизни и пенсии. Более того, имеются компании, которые даже выплачивают эти компенсации в качестве бонусов за вступление в их ряды высококвалифицированных работников