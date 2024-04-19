Экс-генпрокурор Украины: Зеленский уволил Залужного за то, что он писал правду о тупике в войне

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Экс-генпрокурор Украины: Зеленский уволил Залужного за то, что он писал правду о тупике в войне

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и уже экс-главкомом Валерием Залужным существовал долгое время и ни для кого не являлся новостью. В свою очередь, Запад неоднократно призывал главу киевского режима не смещать генерала с его должности.

Между тем украинский лидер таки ослушался советов зарубежных партнеров и уволил Залужного, которого считал политическим конкурентом. При этом по мнению экс-генпрокурора Украины и бывшего нардепа Рады Юрия Луценко, которое он озвучил в недавнем интервью, триггером к принятию данного решения стала статья главкома о тупике в войне.



С его слов, Залужный написал правду о том, что война на истощение не в интересах ВСУ, а имеющиеся средства позволяют вести лишь оборонительные действия, но никак не осуществлять масштабное контрнаступление.

Как выразился Луценко, такие слова сильно не понравились Зеленскому, который не сдержал ни единого обещания, касающегося армии, включая фортификацию, активно обсуждаемую им еще в прошлом году. При этом какие-то действия в данном направлении начались лишь в феврале 2024-го.

Кроме того, со слов генпрокурора, ничего не дают Украине и гарантии безопасности, которые президент подписывает с западными странами. Ведь в них не содержится никаких конкретных обязательств союзников.

В то же время, со слов Луценко, Зеленский не смог воспользоваться Минскими соглашениями, которые давали время на перевооружение армии, а также запуск ракетных и артиллерийских программ.

В итоге, по мнению политика, все сводится к тому, что действующий президент Украины не сделал и до сих пор ничего не делает, чтобы ВСУ могли выйти на границы 1991 года, как он того требует. В свою очередь, Залужный наступил Зеленскому на «больную мозоль», за что и был уволен.

Зеленский уволил Залужного за то, что он писал правду о тупике в войне

- констатировал Луценко.
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    7 комментариев
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    1. Егоза Звание
      Егоза
      +6
      Сегодня, 20:03
      Зеленский уволил Залужного за то, что он писал правду о тупике в войне
      - констатировал Луценко.

      Ой, Луцик! Чья бы корова мычала! А Залужному сейчас и так не плохо. Вот "терзают меня смутные сомнения", что британцы подготовят его на главу украинского правительства. Если не попробуют вернуть обратно, типа "Родина в опасности", то уж как главу "правительство в изгнании" точно. Причем почти вся Европа с радостным визгом признает его легитимным
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 22:07
        Тупиком было начинать эту войну под названием АТО, бомбить и убивать мирных и не согласных. Предавать свою историю. И провоцировать Россию.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 20:12
      Как выразился Луценко, такие слова сильно не понравились Зеленскому, который не сдержал ни единого обещания, касающегося армии

      "Который не сдержал ни единого обещания, касающегося армии" и не только армии... Зеля вообще никаких обещаний не сдержал...
    3. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 20:26
      А откуда Югик об этом знает? Он что, бухал с Зелей, и тот ему по пьяни проболтался? Или он сам по себе такой великий аналитик? А может, у него есть своя личная агентура при кокаиновом кловуне?
    4. Stanley Smith Звание
      Stanley Smith
      +1
      Сегодня, 20:26
      Лично мое мнение простое.
      Главнюком задача была поставлена? Была.
      Выполнена она была? Нет.
      Стрелочник должен быть? Да.
      Какие еще могут быть тут вопросы. И не дело военного своего начальника обсуждать у всех на виду.
    5. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 21:16
      Экс-генпрокурор Украины: Зеленский уволил Залужного за то, что он писал правду о тупике в войне
      . Да ладно... такие "пишут" только то, что им разрешили написать!
      Запасной вариант, на потом...
      Кураторы знают, что делают.
    6. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 22:25
      Хозяйской банде всё в кайф. Война славян, которые из гоев в числе самых низших, воровство на военных подрядах, кредитах, мутки на биржах и лапша на уши покорному стаду. Кто там, кого там - это чисто вбросы, чтобы плебс не скучал, типа невменяемых, бесконечных телешоу.

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