Экс-генпрокурор Украины: Зеленский уволил Залужного за то, что он писал правду о тупике в войне
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и уже экс-главкомом Валерием Залужным существовал долгое время и ни для кого не являлся новостью. В свою очередь, Запад неоднократно призывал главу киевского режима не смещать генерала с его должности.
Между тем украинский лидер таки ослушался советов зарубежных партнеров и уволил Залужного, которого считал политическим конкурентом. При этом по мнению экс-генпрокурора Украины и бывшего нардепа Рады Юрия Луценко, которое он озвучил в недавнем интервью, триггером к принятию данного решения стала статья главкома о тупике в войне.
С его слов, Залужный написал правду о том, что война на истощение не в интересах ВСУ, а имеющиеся средства позволяют вести лишь оборонительные действия, но никак не осуществлять масштабное контрнаступление.
Как выразился Луценко, такие слова сильно не понравились Зеленскому, который не сдержал ни единого обещания, касающегося армии, включая фортификацию, активно обсуждаемую им еще в прошлом году. При этом какие-то действия в данном направлении начались лишь в феврале 2024-го.
Кроме того, со слов генпрокурора, ничего не дают Украине и гарантии безопасности, которые президент подписывает с западными странами. Ведь в них не содержится никаких конкретных обязательств союзников.
В то же время, со слов Луценко, Зеленский не смог воспользоваться Минскими соглашениями, которые давали время на перевооружение армии, а также запуск ракетных и артиллерийских программ.
В итоге, по мнению политика, все сводится к тому, что действующий президент Украины не сделал и до сих пор ничего не делает, чтобы ВСУ могли выйти на границы 1991 года, как он того требует. В свою очередь, Залужный наступил Зеленскому на «больную мозоль», за что и был уволен.
- констатировал Луценко.
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