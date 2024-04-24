Минобороны ФРГ изменит структуру Бундесвера
Министерство обороны ФРГ пришло к выводу о необходимости совершенствования организационно-штатной структуры вооруженных сил. Для соответствия меняющейся военно-политической обстановке и для ответа на возникающие угрозы предлагается создать новый вид вооруженных сил и изменить систему управления войсками. Первые меры новой реформы уже оглашены, и сейчас идет проработка более подробного плана.
Новый облик
Германское военное ведомство регулярно предлагает и реализует различные планы совершенствования войск, их ОШС и т.д. – в этом и состоит одна из главных его задач. Формальным поводом для таких преобразований в последние годы называли пресловутую российскую угрозу. В 2022 г., согласно актуальной западной повестке, угроза усилилась, что привело к более активной работе Минобороны ФРГ и к предложению новых мер и реформ.
Как теперь стало известно, в последнее время ведомство работало над новым проектом перестройки Бундесвера, направленной на повышение его боеспособности и более полное соответствие актуальным угрозам и вызовам. Основные положения новых планов в начале апреля раскрыл министр обороны Борис Писториус.
Обновленная ОШС Бундесвера должна включать четыре основных компонента. Для этого уже существующие силы кибернетического и информационного пространства (Cyber- und Informationsraum – CIR) повысят до полноценного вида вооруженных сил и дадут им соответствующие возможности. Они станут такой же составляющей Бундесвера, как сухопутные войска, военно-воздушные или военно-морские силы.
Существенные преобразования армии, ВВС, ВМС, Объединенных сил обеспечения или медико-санитарной службы вооруженных сил в новой программе не предусматриваются. Их состав и структура останутся прежними. Возможно ли их изменение и перестройка в будущем, пока не уточняется.
Для более эффективного управления всеми войсками в мирное время и при решении задач предлагается создать новое оперативное командование. Оно фактически заменит аналогичный существующий орган (Einsatzführungskommando) и будет отвечать за организацию и проведение любых операций. Также через новое командование Бундесвер будет взаимодействовать со структурами НАТО.
Раскрывая основные положения реформы, Б. Писториус отметил, что все условия для ее проведения уже созданы. Реализация планов не займет много времени, и после этого вооруженные силы получат все желаемые возможности. Они будут более полно соответствовать актуальной военно-политической обстановке, а также смогут полноценно отвечать на возникающие угрозы и вызовы.
Следует отметить, что руководство Минобороны Германии пока раскрыло только самые общие планы. Конкретные меры и решения пока не принимаются и не оглашаются. Вероятно, новая реформа до конца не проработана, и соответствующие мероприятия продолжаются. Тем не менее, предложенные идеи не выглядят чрезмерно сложными и требующими много времени для проработки и реализации.
Исходные позиции
Существующая ОШС вооруженных сил ФРГ не отличается сложностью и построена в целом по натовским шаблонам. До недавнего времени она полностью соответствовала актуальным потребностям страны и задачам, решаемым армией. Впрочем, из-за событий последнего времени высшее военное и политическое руководство Германии решило внести некоторые изменения в структуру Бундесвера.
Федеральное министерство обороны является административным органом и отвечает за снабжение, поддержание и развитие вооруженных сил. При этом вопросы применения войск и управления ими находятся в ведении нижестоящих структур.
Главным органом управления Бундесвера является т.н. совет обороны Führungsstab der Streitkräfte – аналог российского Генерального штаба или американского Объединенного комитета начальников штабов. Его председателем является генеральный инспектор в звании полного генерала. Также в совет входят инспектора (командующие) видов вооруженных сил.
Непосредственное управление всеми силами и средствами в ходе различных операций осуществляется оперативным командованием Einsatzführungskommando. В зависимости от масштабов операции, командование привлекается в полном составе либо создает штаб ограниченной численности.
На данный момент в составе Бундесвера присутствует только три вида вооруженных сил. Это сухопутные войска численностью ок. 62 тыс. чел, ВВС с 26 тыс. военнослужащих и военно-морские силы с 15,5 тыс. чел. Соединения и части этих компонентов должны участвовать в различных развертываниях, военных и гуманитарных операциях и т.д.
Боевой потенциал вооруженных сил ФРГ расширен за счет интеграции с армией Нидерландов. Так, с начала девяностых годов существует 1-й германо-нидерландский корпус сухопутных войск. В середине десятых 11-я аэромобильная бригада и 43-я механизированная бригады Нидерландов перешли в подчинение немецких Дивизии быстрого реагирования и 1-й танковой дивизии соответственно. В прошлом году 10-я танковая дивизия Бундесвера приняла командование над нидерландской 13-й легкой бригадой.
Также Бундесвер имеет несколько т.н. межвидовых компонентов. Это Объединенные силы обеспечения (Streitkräftebasis), медицинская служба (Sanitätsdienst) и кибервойска CIR. В них задействовано 22,4 тыс. чел., 20 тыс. чел и 14 тыс. чел. соответственно. Эти структуры не предназначаются для непосредственно боевых действий, но должны обеспечивать работу всех видов вооруженных сил. Кроме того, у Бундесвера имеется 34-тысячный резерв.
Текущая ОШС Бундесвера, если не считать интеграцию соединений Нидерландов, существует с 2017 г. Последним серьезным преобразованием было выделение CIR из состава Объединенных сил поддержки в отдельный межвидовой компонент. Также время от времени проводятся реорганизации на уровне дивизий и ниже, связанные с переоснащением частей и подразделений, с изменением стратегий и т.д.
Желаемые результаты
Сравнивая существующую и предлагаемую ОШС Бундесвера, нетрудно заметить, какие цели и задачи ставятся перед новой реформой. Командования и руководства страны желают усилить часть компонентов вооруженных сил, а также улучшить оперативные возможности Бундесвера в целом.
Предложенная перестройка ОШС вооруженных сил не затрагивает армию, ВВС, ВМС и почти все вспомогательные компоненты. Из этого следует, что все они в целом соответствуют существующим потребностям и стратегиям. Развитие этих структур продолжится по ранее составленным планам, которые, однако, могут корректироваться при необходимости.
Особый интерес представляет изменение статуса кибервойск. Из CIR хотят сделать полноценный вид вооруженных сил. Вероятно, увеличится его численность и пройдут иные преобразования, что приведет к росту общего потенциала. Официально утверждается, что кибервойска усиливают для укрепления обороны, но они принципиально смогут проводить и наступательные мероприятия, причем эффективность последних должна вырасти.
По всей видимости, существующее оперативное командование Einsatzführungskommando в его нынешнем виде посчитали неоптимальным или не соответствующим требованиям времени. В связи с этим центральный орган управления войсками и планирования операций будет пересоздан. Очевидно, что обновленное или полностью новое командование сможет эффективно управлять всеми видами вооруженных сил, как старыми, так и новым CIR, в т.ч. в рамках совместной их работы.
Отдельные проблемы
Минобороны ФРГ рассчитывает, что новое изменение ОШС вооруженных сил позволит улучшить их показатели и возможности. Армия сможет лучше справляться с возлагаемыми задачами, в т.ч. в новых областях. Однако очевидно, что предложенные преобразования не решат всех проблем Бундесвера.
На данный момент немецкие вооруженные силы сталкиваются с нехваткой матчасти и боеприпасов, получают недостаточное финансирование, не могут привлечь требуемое количество новобранцев и т.д. В этих сферах тоже предлагаются те или иные решения, но их результаты пока остаются неясными. Нельзя исключать, что предложенная перестройка ОШС будет успешно выполнена, но из-за наличия иных проблем общее состояние Бундесвера принципиально не изменится.
Информация