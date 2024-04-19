Опубликованы кадры прокладывания российской инженерной машиной прохода в минном поле под Авдеевкой

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Опубликованы кадры прокладывания российской инженерной машиной прохода в минном поле под Авдеевкой

В сети опубликованы снятые в начале марта текущего года кадры, на которых запечатлен момент прокладывания прохода в минном поле в районе Авдеевки. При этом обеспечивавшая создание прохода российская инженерная машина выдержала пять попаданий из ПТРК и ударов FPV-дронов, а также обстрел артиллерией.

Несмотря на полученную в результате атак боевиков контузию, мехвод инженерной машины продолжил движение в горящей технике по минному полю и выжил.






Также сообщается, что в России разработана беспилотная машина разминирования "Челнок", представляющая собой еще одно важное направление развития наземных дронов. Тогда как, например, наземный беспилотник "Курьер" предназначен для установки противотанковых мин, то в задачи "Челнока" входят задачи, связанные с разминированием.

Помимо этого, этот наземный беспилотник можно снарядить взрывчаткой и направить на позиции противника в качестве камикадзе. Ожидается, что по мере развития концепции наземных дронов, будет разработано значительное количество разнообразных изделий, которые займут свою нишу на поле боя в качестве подспорья пехоты и инженерных войск.

Разминирование является чрезвычайно важным процессом, от которого напрямую зависит темп продвижения штурмовых подразделений и снабжение позиций на переднем крае линии боевого соприкосновения. Исходя из этого, очень важно развивать направление инженерной техники, в том числе беспилотных образцов.

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18 комментариев
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  1. Землекоп Звание
    Землекоп
    +10
    Сегодня, 17:31
    Это че то невероятное. ПЯТЬ ПОПАДАНИЙ за несколько секунд. Они там что на расстоянии пистолеоного выстрела сидят в окопах и лупят безнаказано? А еще эта лжепропаганд что им нечем воевать и ничего не осталось. Все у них есть. Самое передовое точное оружие....в переизбытке.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 17:51
      Град Ы в ответ полетели... hi
    2. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +2
      Сегодня, 17:52
      Ребята однозначно герои.
      Неужели не было возможности дистанционно разминировать проход. Теми же ТОС-1А и ТОС-2 если нет возможности подтащить спецмашины.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +3
        Сегодня, 18:05
        Цитата: Коте пане Коханка
        Ребята однозначно герои.
        Неужели не было возможности дистанционно разминировать проход. Теми же ТОС-1А и ТОС-2 если нет возможности подтащить спецмашины.

        Мо никогда не отличалось расторопностью. надо менять как то всю струкруру, они всё ещё во вторую мировую играют,и готовят так же.
      2. алексеев Звание
        алексеев
        0
        Сегодня, 20:33
        Поля минные и другие инженерные заграждения имеют ценность только если плотно прикрыты огнем.
        Так же и проделывать проходы в них при неподавленных огневых средствах не эффективно.
        Почему в данном случае пустили ИМР на " убой" Бог весь. Не известна нам точно обстановка. Или командование преступно бестолковится или выхода иного не было, или не установили, что у противника на данном участке достаточно ПТС.
        Когда ИМР или танк с тралом выполняет задачу, то впереди должен быть так называемый огневой вал, а в воздухе наши дроны, пересекающие любые попытки уничтожить инженерную машину. Взаимодействие, однако
    3. Дост Звание
      Дост
      0
      Сегодня, 22:18
      Бывает и в 200м друг от друга
  2. filichkin.iura Звание
    filichkin.iura
    +5
    Сегодня, 17:52
    Вот что значит смерть за усы дёргать! Мехвод, конечно, невероятного мужества человек!
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 17:53
    Несмотря на полученную в результате атак боевиков контузию, мехвод инженерной машины продолжил движение в горящей технике по минному полю и выжил

    Я подумал вначале... что это просто дрон... ну разминировал, техника выдержала. Так что там был мех? Ну тогда нужно вручать стальные бубенцы soldier belay
  4. stels_07 Звание
    stels_07
    0
    Сегодня, 17:55
    где КАЗ?в засаде ждет что-то?
  5. BigBoss Звание
    BigBoss
    +7
    Сегодня, 17:55
    А где хваленые роботизированные комплексы разминирования и прочих "аналоговнет"? Сколько можно рисковать жизнями и здоровьем солдат и офицеров?!
  6. Ханка Звание
    Ханка
    -3
    Сегодня, 17:57
    Проходы можно проделывать ФАБ-ми ,дешево и надежно Их у России много ,еще со времен СССР
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 18:07
      Цитата: Ханка
      Проходы можно проделывать ФАБ-ми ,дешево и надежно Их у России много ,еще со времен СССР

      минус ещё один ТУ 22 м3... насколько "дёшево" а ? бестолковая школота...
  7. Андрей Шпаков
    Андрей Шпаков
    +2
    Сегодня, 17:57
    За такое героя России ....это мало
  8. Семен Семенов_2 Звание
    Семен Семенов_2
    +2
    Сегодня, 18:01
    Вот так становятся героями, кто ценой собственной жизни а кто-то на юбилей, есть и за то что и сказать, язык не поворачивается.
  9. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 18:01
    Смотреть, и то, жутко. Ребята, железные. Там ведь, кроме попаданий, ещё и противотанковые мины под тралом срабатывали.
    Мужики, - настоящие ГЕРОИ!!!
  10. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +3
    Сегодня, 18:25
    Нам нужны не отдельные машины разминирования, а минные тралы на каждый танк и на каждую БМП участвующих в штурме!!!

    Уже сотни видеоматериалов есть, где видно, что после подрыва или уничтожения головного танка с тралом атака захлёбывается, а оставшаяся техника подрывается на минах. Тоже самое будет и с роботом который идёт впереди штурмовой группы, его подобьют, а потом и остальных сожгут.

    Вариант только один - на каждый танк и на каждую БМП по труду и по системе РЭБ от дронов и только тогда штурм, это позволит развернуть атакующие силы перед атакой, а не идти колонной до самых окопов противника.

    Невообразимо, сколько можно гробить людей?! Ну если нет противоминных тралов и систем РЭБ от дронов - то сидите в обороне не гробте людей и технику, ждите пока дадут!!! От того, что потеряете людей и технику победа ближе не станет!!!
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 18:29
    Как оценить данный эпизод?
    Да по разному, смотря с чьей стороны.
    Мехвод... отчаянный, герой, человек принял свой долг по высшей планке!!! Никто кроме нас!
    Как осуществлять разминирования... да вот так, хотя понятно, что необходимо выпускать необходимое количество дистанционно управляемый техники, специального назначения!!! Любыми другими доступными методами... сохранять жизнь наших воинов, задача первостепенная!!!
  12. Altmann Звание
    Altmann
    +1
    Сегодня, 18:47
    Немцы уже использовали небольшую машину под названием «Голаш» в 1942-45 годах. Пожалуй, это было началом разработки подобных машин. Мне нравится использование технологий и защита солдата. Технологии дороги, но жизнь нашего солдата драгоценна. am

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