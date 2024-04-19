Опубликованы кадры прокладывания российской инженерной машиной прохода в минном поле под Авдеевкой
В сети опубликованы снятые в начале марта текущего года кадры, на которых запечатлен момент прокладывания прохода в минном поле в районе Авдеевки. При этом обеспечивавшая создание прохода российская инженерная машина выдержала пять попаданий из ПТРК и ударов FPV-дронов, а также обстрел артиллерией.
Несмотря на полученную в результате атак боевиков контузию, мехвод инженерной машины продолжил движение в горящей технике по минному полю и выжил.
Также сообщается, что в России разработана беспилотная машина разминирования "Челнок", представляющая собой еще одно важное направление развития наземных дронов. Тогда как, например, наземный беспилотник "Курьер" предназначен для установки противотанковых мин, то в задачи "Челнока" входят задачи, связанные с разминированием.
Помимо этого, этот наземный беспилотник можно снарядить взрывчаткой и направить на позиции противника в качестве камикадзе. Ожидается, что по мере развития концепции наземных дронов, будет разработано значительное количество разнообразных изделий, которые займут свою нишу на поле боя в качестве подспорья пехоты и инженерных войск.
Разминирование является чрезвычайно важным процессом, от которого напрямую зависит темп продвижения штурмовых подразделений и снабжение позиций на переднем крае линии боевого соприкосновения. Исходя из этого, очень важно развивать направление инженерной техники, в том числе беспилотных образцов.
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