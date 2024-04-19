Председатель Еврокомиссии: Россия проводит на границе «гибридную операцию» против Финляндии

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Председатель Еврокомиссии: Россия проводит на границе «гибридную операцию» против Финляндии

Россия якобы проводит на границе «гибридную операцию» против Финляндии, а Москва будто бы ведет себя агрессивно в отношении Хельсинки. Но Европейский союз готов помочь своим финским друзьям.

Об этом говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Еврочиновница во время визита в эту страну посетила районы, граничащие с Россией, выразив опасения по поводу вероятной «российской агрессии». Вместе с высокопоставленным финским должностным лицом Урсула летала на вертолете в непосредственной близости от границы РФ.

Европейский союз поддерживает Финляндию во многих отношениях, поскольку безопасность внешней границы остается очень важным вопросом

- заявила фон дер Ляйен главе финского правительства.

В свою очередь, Орпо выразил гостье благодарность за ее намерение посетить приграничные территории. А глава ЕК заявила, что во время данной поездки она получила поучительный опыт.

Собственно, обвинения финских и европейских политиков в адрес России не имеют под собой оснований. У России тоже могут быть какие-либо претензии к своим соседям, но, пока нет прямых доказательств их причастности к антироссийским действиям, Москва их обычно не озвучивает.


Ранее премьер-министр Финляндии объявил о подготовке законопроекта, который ужесточил бы порядок въезда для мигрантов, которые попадают в страну через территорию России. Он также обратился за помощью к руководству ЕС, чтобы оно помогло Хельсинки справиться с миграционной проблемой.
  • Европейский союз
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28 комментариев
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  1. gromovanton Звание
    gromovanton
    +7
    Сегодня, 17:21
    Это же просто какая то клоунада - одним типа как бы кажется другие типа как бы помогут. Полная чушь.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 17:23
      Ага.Кровавые клоуны из гадского шапито..
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 18:04
        а Москва будто бы ведет себя агрессивно в отношении Хельсинки. Но Европейский союз готов помочь своим финским друзьям.
        Ага, украине уже помогли. Финам бы надо серьезно подумать, а нужна ли им "помощь от ЕС", может обошлись бы? winked wink
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 20:58
          Украинцы 30 лет сами себе внушали, что они великая нация и Россия им враг.
          И теперь они в это искренне верят. И даже захотели повоевать с Россией.
          Теперь тоже самое происходит со всей Европой. Им всем из каждого Утюга, говорят(внушают) о том, что РФ скоро на них нападет и РФ враг. Через пару лет по всей Европе каждый бомж будет "знать" что РФ враг и скоро нападет на них.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 17:31
      А гибридную вдоль границы это как...??? Мусор на финскую сторону перекидываем...??? laughing Вы там смотрите, не захлебнитесь своей русофобской желчью... fool А то нам и закапывать вас ещё придётся... am
      1. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 17:51
        А гибридную вдоль границы это как...???


        Как? В вертолете Урсуле показали пальцем в сторону границы(возможно вообще наугад). Там она увидела тайгу, с частично поваленными деревьями и одинокого бредущего медведя. "Все ясно" подумала Урсула фон дер Ляйнен - "Россия проводит на границе «гибридную операцию» против Финляндии". laughing
    3. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 18:02
      Интересно, а кто проводит "гибридную войну" на границе Италии, Испании, Франции, Греции или США, куда ломятся, и вполне успешно, миллионы арабов, негров и латиноамериканцев? Не уж то тоже Россия? tongue
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 17:22
    Урсула летала на вертолете в непосредственной близости от границы РФ

    В очередной раз поняла, что её никто не хочет lol
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:25
      Цитата: Enceladus
      Урсула летала на вертолете в непосредственной близости от границы РФ

      В очередной раз поняла, что её никто не хочет

      Зато сама Урсула метит в главнокомандующей всеми силами ЕС. lol
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 17:29
        Цитата: Егоза
        Урсула метит

        Ну чай метить - все, что она может lol feel
        З.Ы. Добрый вечер, Елена hi love soldier
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:39
        И будет полная гинекология всем вооружённым силам ЕС.... belay
  3. AlexGa Звание
    AlexGa
    +3
    Сегодня, 17:23
    Поляков российской угрозой пугают, прибалтов пугают, наступила очередь финов. Ничего нового, как всегда.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:23
    Сами фины пишут что арестовано 35 человек занимающихся переправкой нелегалов из Финляндии в Европу,а мы то тут причём?Мы больше по Искандерам,да и в Норвегию что то нелегалы из России не ломятся.Похоже это был не хилый бизнес в Финляндии на нелегалах.
  5. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 17:25
    Этой тупой акушерке видать не известно (или прикидывается), что на территории Финляндии НАТО уже давно ведет свои гибридные операции?
  6. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    +2
    Сегодня, 17:26
    Russland reagiert (viel zu zahm !!) immer erst, wenn die Schwierigkeiten sich in einer Weise aufgebaut haben, dass sie nicht mehr ignoriert, oder relativiert werden können...!!!
    Erlebe ich noch den Tag, an dem die russische Föderation im Rahmen einer Gesamt-Strategie FEIND-STAATEN auf angemessenen weise ALS ERSTER SO behandeln, wie sie es verdienen...?!?

    TOD den erklärten Feinden Russlands...!!!

    DAS gilt insbesondere gegenüber den US/EU-Stiefel- und Speichelleckern...; auch wenn sie aus Kasachstan kommen sollten...!!!

    Null-Toleranz muß die knallharte Maxime sein und zwar auf ALLEN Ebenen...!!!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:26
    Пару недель назад ржал ,фины заявили 250 нелегалов из отстойников в Финляндии куда-то телепортировались !Ну явно не в Африку.
  8. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 17:32
    Еврочиновница во время визита в эту страну посетила районы, граничащие с Россией, выразив опасения по поводу вероятной «российской агрессии».
    Я так понимаю, она лишь увидела Россию, и считает что только это уже является агрессией? Следующим видимо будет заявление, что Россия напала на планету Земля, по тому что Россия находиться на планете земля?
    Как мне кажется это уже не просто параноя. А натуральное звериное бешенство.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 19:03
      А тут всё просто объясняется. Несмотря на все попытки укропа и англосаксов спровоцировать Россию на атаку гражданского населения, Россия так и не начала себя вести как xoxлы и израильтяне и уничтожать гражданских. В результате, образ России как "Империи зла" ощутимо шатается и трещит, вот они и выдумывают эти страшилки, что Россия после окраины дальше пойдет и вообще всем соседям угрожает. Как то же надо отвлекать мировую общественность от факта, что это именно НАТО империя зла и есть, и лезет всё ближе и ближе к России. Да и вообще везде.
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 17:35
    Раньше СССР точно проводил гибридные операции против Финляндии. Финны ездили в Выборг и напивались в нем "до уsrачки". Теперь "лавочку" прикрыли. Так что бесноватая Урсула "соврамши".
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:35
    «Урсула летала в непосредственной близости от границы РФ» —

    — Чует русский дух,чует русскую угрозу Урсула швондер Ляйен ...
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 17:41
    Россия проводит на границе «гибридную операцию» против Финляндии, говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

    А глав финн то знал об этом, или для этого из прюсселя надо ему сообщить?
    О чём базар? финики сами закрыли свои границы, о какой гибридной возне речь?
    Фиги через забор не показываем, дешёвый бензин на глазах не выливаем на землю, ибо не экологично.
    Ты иди женские болезни лечи, а не рассказывай детские страшилки. fool wassat
  12. Ханка Звание
    Ханка
    +1
    Сегодня, 17:42
    Не жилось финам мирно ,теперь пусть не ноют ..ОНИ НАМ потенциальные враги!
    Читал недавно возле границ разместили несколько дивизионов "Искандеров-М" ..Имеем право бахнуть теперь!
  13. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 17:45
    Мы так насрали под дверь рф в карелии а она даже не почесалась-подозрительно себя ведёт, не иначе к агрессии готовится, даже военных не добавилось, точно нападать готовися! Логига запада шедевральна!
  14. agoran Звание
    agoran
    +2
    Сегодня, 17:46
    У фиников проблема с граничными поселениями. Там много супермаркетов которые обанкротились.
    Правительство принимает типа меры, но финансов нет.
  15. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 17:52
    Опа-чки... "...у России тоже могут быть какие-либо претензии к соседним государствам..." Аккуратнее на поворотах надо быть господам журналистам, а то можно подумать на ИХ пропаганду работают.... Агрессивная Россия и пр., smile
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:59
    Евробюрократы в своём амплуа ... несут любую чушь, за слова с них спроса не будет, да и за дела они особо не переживают.
  17. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    +1
    Сегодня, 18:31
    Россия угрожает некоторым "партнёрам" фактом своего существования. И чем ближе находятся "партнёры" к границам России, тем больше страха испытывают, впадают в истерику и психические расстройства. Это состояние ответственных лиц должно продемонстрировать всему миру пагубность воздействия "отсталой и агрессивной" России на европейских сверхчеловеком! Это она ещё про лучи и звуковые волны впечатлительным финнам не рассказала! )))
  18. костя1
    костя1
    -2
    Сегодня, 20:06
    Видать на глобусе стерли ластиком Финляндию laughing

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