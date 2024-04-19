Председатель Еврокомиссии: Россия проводит на границе «гибридную операцию» против Финляндии
Россия якобы проводит на границе «гибридную операцию» против Финляндии, а Москва будто бы ведет себя агрессивно в отношении Хельсинки. Но Европейский союз готов помочь своим финским друзьям.
Об этом говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
Еврочиновница во время визита в эту страну посетила районы, граничащие с Россией, выразив опасения по поводу вероятной «российской агрессии». Вместе с высокопоставленным финским должностным лицом Урсула летала на вертолете в непосредственной близости от границы РФ.
- заявила фон дер Ляйен главе финского правительства.
В свою очередь, Орпо выразил гостье благодарность за ее намерение посетить приграничные территории. А глава ЕК заявила, что во время данной поездки она получила поучительный опыт.
Собственно, обвинения финских и европейских политиков в адрес России не имеют под собой оснований. У России тоже могут быть какие-либо претензии к своим соседям, но, пока нет прямых доказательств их причастности к антироссийским действиям, Москва их обычно не озвучивает.
Ранее премьер-министр Финляндии объявил о подготовке законопроекта, который ужесточил бы порядок въезда для мигрантов, которые попадают в страну через территорию России. Он также обратился за помощью к руководству ЕС, чтобы оно помогло Хельсинки справиться с миграционной проблемой.
- Европейский союз
Информация