«Собственный двигатель вместо российского»: Индия показала запуск крылатой ракеты большой дальности ITCM

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«Собственный двигатель вместо российского»: Индия показала запуск крылатой ракеты большой дальности ITCM

В Индии состоялся запуск высокоточной дозвуковой крылатой ракеты большой дальности ITCM, кадры которого были выложены DRDO [примерный аналог «Ростеха»].

Данное изделие получило турбовентиляторный двигатель Manik собственного производства вместо российского, который устанавливался ранее

- указывается в издании The Times of India.



ITCM является производным от ракеты Nirbhay продуктом. В отличие от базовой версии она оснащена ключевыми системами национального производства. В частности, силовая установка разработана Исследовательским центром газовых турбин в Бангалоре.

Как указали в DRDO, ракета успешно выполнила полет на очень низкой высоте над морской акваторией по заданной траектории, используя GPS-навигацию. Планируется провести еще одно испытание, после чего передать ракету военным для ее тестирования конечным пользователем.



Конфликты, подобные противостоянию на Украине, подчеркивают необходимость в ракетах большой дальности, способных наносить высокоточные удары

- говорится в издании.

В настоящее время ведется формирование Объединенных ракетных сил (IRF), которые выделяются из состава Командования стратегических сил трех видов (SFC), созданного в 2003 году для управления ядерным оружием страны.



В арсенал нового рода войск войдут конвенциальные средства поражения, в частности крылатые ракеты – разрабатываемая сверхзвуковая модификация BrahMos дальностью 800 км (в вариантах массой 290 и 450 кг) и ITCM с дистанцией полета 1000 км, а также баллистические ракеты Pralay с радиусом поражения от 400 до 500 км и одна неназванная с дальностью 1500 км.

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    14 комментариев
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    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +5
      Сегодня, 18:11
      В общем то все кто может, стараются делать и свое, помимо закупаем ого на стороне... это логично.
      1. антивирус Звание
        антивирус
        +5
        Сегодня, 18:34
        Начинается все с Материаловедение в отделе металлурга.
        А оно - с учебы математики и физики, химии.
        Училка в сари решает. Или не решает.
    2. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 18:11
      пытаются как китай на ксероксе... "Брамос" получили с технологией, и понеслись " открытия и достижения"...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 18:35
        Цитата: Аэродромный
        пытаются как китай на ксероксе... "Брамос" получили с технологией, и понеслись " открытия и достижения"...
        Подозреваю, что для того "сотрудничество" и было задумано. Потому что после него понеслись наши проигрыши в тендерах на поставку в Индию то одного, то другого.
        Китай доказал нам, что в "ксероксе" на определённом этапе, в общем-то, ничего плохого нет и неизвестно, что будет с Индией, если она по пути Китая пойдёт.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +3
          Сегодня, 18:48
          Существует только один путь развития, сохранения лидирующих позиций... делать лучше других, в достаточных количествах и держать ключевые технологии, секреты при себе. В общем, стандартная практика.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:11
      Джими ,Джими! Ача ,ача.!
    4. кредо Звание
      кредо
      +5
      Сегодня, 18:12
      У индусов этот тренд импортозамещения ещё с момента обретения независимости, хоть и идёт не шатко не валко. Но дорогу осилит идущий и им это можно поставить в зачёт.
      В наших правительственных кругах тоже бы не мешало почистить стойла и вычистить оттуда всех тех, кто своё производство гробит и уповает лишь на заграницу. hi
    5. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 18:14
      Единичный запуск - это еще не серийное производство.... Помнится индусы уже наступали на грабли с полностью индийской автоматической штурмовой винтовкой.... Кончилось всё закупкой калашей и покупкой лицензии на их производство. А про полностью индийский ОБТ - даже вспоминать не хочу....

      зы Ой счас "доброжелатели" про Армату навбрасывают на вентиллятор...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 18:21
        в дополнение: китайцы до сих пор не смогли свой "полностью китайский" WS-15 допилить. WS-10 - да, более менее удалось "отксерить".... Но при этом с удовольствием готовы наши "исходники" покупать.

        зы Да, дорогу осилит идущий.... Но не всегда копирование позволяет открыть пути к дальнейшему развитию.
        1. ВЗЭМ100 Звание
          ВЗЭМ100
          -2
          Сегодня, 18:40
          практически всегда. СССР тоже достиг успехов благодаря этому.
          1. Альф Звание
            Альф
            +1
            Сегодня, 18:58
            Цитата: ВЗЭМ100
            практически всегда. СССР тоже достиг успехов благодаря этому.

            Не совсем так. Да, СССР многое скопировал, особенно в 30-е годы, но потом стал развивать не только скопированное, а в первую очередь сделал ставку на свою инженерную мысль.
            1. ВЗЭМ100 Звание
              ВЗЭМ100
              -3
              Сегодня, 19:01
              очень мало. если что то и разрабатывалось то в основном в производство не внедрялось.
              по большинству ведущих направлений сплошные провалы вызванные как технической и научной отсталостью так и политической шизофренией.
    6. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      -5
      Сегодня, 18:39
      интересно на каком уровне и в каком виде они сейчас находились бы не стань в своё время английской колонией.
    7. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 19:28
      Не верю что всё получилось у них! request видео не очень информативное

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