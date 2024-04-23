100 лет назад: когда коричневый стал цветом нацистов – и при чем здесь Хьюго Босс
Для всех политических партий, как и почти для всех других организаций, коричневый цвет стал неприемлемым, поскольку нацистское движение изобрело коричневую рубашку как единую одежду, и в то же время это определило ее политический цвет. Это было 100 лет назад. Свою роль в этом сыграла Африка, случайность, а позже и швабский производитель текстиля, который сегодня всемирно известен своими дорогими дизайнерскими изделиями.
Но по очереди.
В первые годы Веймарской республики национал-социалисты и их военизированная боевая организация Sturmabteilung (SA) были лишь одним из бесчисленных политических образований. Поначалу многие молодые, часто безработные мужчины носили униформу в сочетании с гражданской одеждой, часто включая ветровки. Так называемый «серый полевой» цвет погибшей в мировой войне императорской армии был очень распространен в повседневной жизни – не только потому, что миллионам бывших солдат приходилось искать новую роль в гражданской жизни, но и потому, что гражданская одежда была для многих недоступна.
– говорит историк Даниэль Сименс из университета Ньюкасла.
– полагает автор книги Sturmabteilung. История СА (Зидлер-Верлаг). Но тут возникли проблемы с социал-демократами и коммунистами, которые все считали себя красными.
Долгое время считалось, что нацисты первого часа были в основном возвращенцами с мировой войны, которые не нашли своего места в гражданской жизни и увлекались романтическими фантазиями, такими как «дух героя» и «дух товарищества».
– отмечает историк Сименс, потому что многие из первых нацистов были слишком молоды для войны и пришли в «движение» из школы или ученичества. Тем не менее они любили носить униформу, которая, по мнению Сименса, подчеркивала сплоченность группы и требовала респектабельности. Более того, однотипные детали были широко распространены и поэтому доступны и дешевы.
Одним из этих целеустремленных людей был тогдашний 30-летний Герхард Россбах, бывший лейтенант мировой войны, а затем участник многочисленных послевоенных конфликтов в Прибалтике или Верхней Силезии, основатель в 1919 году свободного корпуса численностью около 1 000 человек – штурмовой дивизии Россбаха, которая позже была преобразована в СА.
Будучи участником путча Адольфа Гитлера против правительства Баварии 9 ноября 1923 года, Россбах бежал в Австрию, опасаясь ареста. Сообщается, что Россбах за небольшие деньги приобрел большую партию коричневых рубашек, которые изначально предназначались для сил защиты в колонии Германской Восточной Африки.
Там – на территории нынешней Танзании – главнокомандующий Пауль фон Леттов-Форбек противостоял превосходящим силам союзников до конца войны. В очень популярном в то время жанре «молодежного романа» борьба Леттова-Ворбека была описана в красочно иллюстрированных, прославляющих войну рассказах («Хейа Сафари»). В период политического упадка Леттов-Форбек считался «светлой фигурой».
Его возвращение на родину во главе своих войск 2 марта 1919 года через Бранденбургские ворота было отмечено как триумф широкой публикой, которая чувствовала себя униженной перед лицом поражения в войне, Версальского договора и революции. Соответственно популярной и к тому же насыщенной экзотикой была эта униформа: бежево-коричневая, намного светлее, чем более поздние гитлеровские рубашки, и с белыми перламутровыми пуговицами.
Прибыв в Германию, Леттов-Форбек сам незамедлительно присоединился к путчистам и, например, в марте 1920 года поддержал военного лидера путча Каппа Вальтера фон Люттвица, прежде чем он стал оптовым торговцем, чтобы покрыть серебром свои старые связи в Африке.
Первые коричневые рубашки во время гитлеровского путча
– говорит историк Сименс.
Согласно мемуарам, Россбах, умерший в Гамбурге в 1967 году, лично рассказал историку Георгу Францу-Виллингу, умершему в 2008 году, что он оказал решающее влияние на появление коричневых рубашек. Говорят, что еще в 1923 году Россбах прописал эту коричневую рубашку руководимой им «Шилловской молодежи», названной в честь прусского офицера и бойца Свободного корпуса Фердинанда фон Шилла.
– утверждает историк Даниэль Сименс.
Однако он заключает, что
Так впоследствии
– сообщает Сименс.
Гитлеровский фашистский образец Бенито Муссолини в Италии поступил проще: он сделал ставку на черный цвет (черные рубашки).
Современный люксовый бренд из Швабии
Однако, по словам Сименса, нельзя недооценивать и тот факт, что
Не позднее 1931 года коричневые рубашки производила текстильная компания Hugo Boss, которая сегодня является брендом, отвечающим высоким стандартам. Владельцу одноименной компании из Метцингена в Швабии пришлось подать заявление о банкротстве в 1931 году после долгого периода краткосрочной работы и волн увольнений. В том же году он вступил в НСДАП, что повлекло за собой значительный объем заказов от нацистов.
– говорит Сименс,
После войны коричневый был сожжен как политический цвет в буквальном смысле. Даже правые экстремистские партии, такие как ДВУ, НДПГ и республиканцы, отказались от коричневого. Они использовали красный (НДПГ) или черно-красно-желтый (ДВУ, республиканцы).
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