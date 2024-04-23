«До 1923 года бойцы СА носили все, что хотели. Только красная свастика была отличительным признаком»,

«Цвет нацистского движения на ранних этапах на самом деле был красным, потому что он очень хорошо работал в качестве сигнального цвета»,

«Однако доля бывших участников мировой войны была не слишком высокой»,

Первые коричневые рубашки во время гитлеровского путча

«Историю рубашек цвета хаки часто рассказывают, но детали до сих пор вызывают споры»,

«Коричневая рубашка не была обязательной для мужчин СА до 1926 года».

«По крайней мере, с перестройкой партии после освобождения Гитлера из тюрьмы в 1924 году и снятием запрета на нацистскую партию в начале 1925 года коричневые рубашки утвердились в нацистском движении»,

«Коричневый цвет еще не был принят в партийном спектре, более того, нацисты также могли значительно отличаться от коммунистов по цвету».

«нацисты далеко не всегда были довольны выбором этого цвета, потому что коричневый цвет всегда ассоциировался с экскрементами, и один этот факт вызывал для нацистов много насмешек со стороны политических оппонентов».

«коммунисты продолжали играть своими замечаниями о «коричневых мальчиках» это связано с гомосексуализмом лидеров СА, таких как Эрнст Рем или Эдмунд Хайнс»,

Современный люксовый бренд из Швабии

«униформа стала важным источником дохода партии с 1926 года. Каждый член партии должен был сам оплачивать форму. Доставка была централизована в Мюнхене».

«Компания (Hugo Boss) в основном выживает только благодаря сделке с нацистами»,

«а СА также обеспечивала заводскую безопасность, что обеспечивало производство посредством штрейкбрехеров во время забастовок».