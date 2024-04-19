«Это будет агония»: В Генштабе считают, что планируемое Зеленским контрнаступление закончится разгромом ВСУ

57
«Это будет агония»: В Генштабе считают, что планируемое Зеленским контрнаступление закончится разгромом ВСУ

Украинская армия в ее нынешнем состоянии не способна проводить наступательные операции, но Зеленский намерен к осени организовать новое контрнаступление, чтобы одержать несколько побед перед президентскими выборами в США. Тотальная мобилизация на Украине проводится как раз под новое наступление ВСУ. Однако в Генштабе считают, что это будет агония украинской армии, за которой последует окончательный разгром.

Зеленский планирует новое контрнаступление, а убедить его в том, что ВСУ даже при получении финансовой помощи от США его не потянут, некому. После снятия с поста главкома Залужного и чистки военной верхушки армии в ставке не осталось тех, кто может возразить президенту. Сырский полностью подконтролен Банковой, его окружение такое же. Они предпочитают выполнять приказы, идущие из офиса, а Зеленский возомнил себя великим стратегом. В последнее время он зачастил на фронт, стремясь самолично все контролировать.



ВСУ пока не способно проводить наступательные операции, а желание Зеленского организовать контрнаступление на конец лета воспринимается командованием как агония. После отставки Залужного в окружении президента отсутствуют люди, способные доносить реальную ситуацию на фронте, что сказывается на планах ставки.

- пишет ТГ-канал «Резидент».

Между тем, по данным канала «Легитимный», Зеленский пообещал, что если США выделят финансирование, то за первые два месяца мобилизации он «пополнит» ВСУ на 100–300 тысяч человек, которые пройдут обучение как раз под осень. Далее украинская армия начнет встречное наступление большим количеством живой силы, что приведет к огромным потерям.

На Банковой надеются, что, бросив одномоментно 300–400 тысяч пехоты в атаку, они смогут забрать большое количество территории у РФ. А при победе никто не будет спрашивать за потери и «цену», у всех будет перемога на ушах.

- рисует дальнейшие перспективы ресурс.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    57 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 17:57
      « В Генштабе считают ...» —

      — Непонятно о чьём Генштабе говорится в статье ...
      1. krot Звание
        krot
        +2
        Сегодня, 18:06
        Это наступление может быть уловкой хитрожопых кастрюлеголовов. Чтобы мы ждали и готовились отбивать их контрнаступ и не предпринимали масштабных действий! Но думаю так или иначе, им ничто не поможет!
        Победа будет за нами!
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          -1
          Сегодня, 18:27
          Это наступление может быть уловкой хитрожопых кастрюлеголовов.

          Скорее всего Зеля хочет очередным контрнаступом Байдена отблагодарить... Тот очередные деньги дал и оружие, вот и нужно Зеле перед выборами в Штатах показать, что не зря он свой хлеб ест... Мол мы и наступать могём... А вот чтобы этот "подарок" не стал для деда приятным, тут уж наши мужики должны постараться... soldier
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            +1
            Сегодня, 19:40
            Уловка, не уловка.
            Но всё же украинцам стоит помнить - безвиз пока действует.
            https://vk.com/video-64171147_456244324
          2. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 20:35
            Новые бригады собирают и закон уже принят. Деньги выделены, осталось попилить. Для этого от США деньги, от Европы старая техника и возможно Ф-16, от Украины население.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 18:07
        Будет наступил, не будет... да кто его знает, что от окраины к осени останется?
        Вопрос снабжения ВСУ со стороны запада... они уж посторатся, остатки хлама выгрести и сплавить свидомых.
        Конечно, хлам стреляющий, но так себе по всем параметрам и состоянию.
      3. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        0
        Сегодня, 18:08
        Pezzo di merda! Болтун - находка для врага.
      4. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 18:17
        Украинском. ТГ-канал «Резидент» позиционирует себя, как Украинский канал.
      5. AlexGa Звание
        AlexGa
        0
        Сегодня, 19:53
        Статья, похоже, из украинских источников. Вот что я нашел - https://comments.ua/interview/sryvaem-maski-telegram-kanal-rezident-o-biznese-otnoshenii-k-shariyu-i-rabote-v-interesah-zelenskogo-655404.html
      6. Аргон Звание
        Аргон
        -1
        Сегодня, 20:09
        Нашему генштабу следовало бы тоже проводить пропаганду в стиле " пускай ввозят оружия побольше, нам есть чем уничтожить" , а не Канашенкова выставлять.
    2. кредо Звание
      кредо
      +5
      Сегодня, 18:09
      Помнится маньяка Гитлера пытались, когда припёрло, устранить свои генералы, но промахнулись.
      В украинском Генштабе пока видно ещё никого не припёрло и вряд ли припрёт, потому что и их доморощенный маньяк и они выполняют указания одного и того же хозяина и на Украину с местным населением им глубоко безразлично. soldier
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 20:11
        Им ничего не даст уничтожение - свержение этого фюрера, когда главный фюрер за лужей. Им же потом прилетит
    3. иван2022 Звание
      иван2022
      -2
      Сегодня, 18:13
      Странные заявления. ВСУ в 2014 были не способны даже обороняттся, ну и что?
      Белгороду и Брянску от этого сегодня легче?

      А что будет "в следующем отопительном сезоне" - один Бог знает.
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 18:19
        ВСУ в 2014 были не способны даже обороняттся, ну и что?
        Белгороду и Брянску от этого сегодня легче?

        Как бы в 2014г было легко. 10 лет было легко. Причем тут 2014г и сегодня?
        1. иван2022 Звание
          иван2022
          -1
          Сегодня, 19:08
          Хе... хе.. Отвечать вопросом на вопрос, как говорится, имеют право только евреи. Вы из их числа?

          Но я могу и ответить сначала: а при том, что сегодня ВСУ не наступать и не собираются. И причём тут "агония"? Где оно?


          Кстати, армия ОФ сегодня может наступать? Именно сегодня в Дзене написали, что Россия может СВО закончить прямо сегодня.... laughing
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 19:52
            Ах ну если аж в Дзене написали... То наверно сегодня, да wassat Это как с "Киевом за три дня", о чем заявил именно американский вояка, но укропня до сих пор делает вид, что это Россия озвучивала laughing
    4. alexoff Звание
      alexoff
      -3
      Сегодня, 18:17
      Главное чтоб у нас не решили подыграть Бидону перед выборами, как было с Херсоном
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        +2
        Сегодня, 18:35
        Простите, но мне аж интересно стало. А что у нас было с Херсоном, что мы даже Байдену подыграли?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          -1
          Сегодня, 19:09
          Аккурат к выборам, где республиканцы должны были потеснить демократов, мы решили отойти на заранее неподготовленные позиции, оставив Херсон. По удивительному стечению обстоятельств демократы прошли ноздря в ноздрю. А кто-то стал предлагать переговоры и зафиксировать результат с Зелей. Потом оказалось что воевать могут только зеки под предводительством Пригожина. Помните такое?
          1. suhorukofal Звание
            suhorukofal
            +3
            Сегодня, 19:16
            Цитата: alexoff
            Помните такое?

            Смутно, я как раз тогда на полигоне был, информации мало доходило. Помню, что тогда и сдали Херсон, но причина была в нехватке людей, у противника было просто подавляющее преимущество, на некоторых участка 1 к 7, 1 к 10, тут уж только отступать.
            Цитата: alexoff
            оказалось что воевать могут только зеки под предводительством Пригожина.

            Я с уважением отношусь с коллегам, но уж божеств из них не надо делать и в крайности впадать. Тогда был для всех тяжелый этап.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              -2
              Сегодня, 19:31
              Помню, что тогда и сдали Херсон, но причина была в нехватке людей, у противника было просто подавляющее преимущество, на некоторых участка 1 к 7, 1 к 10, тут уж только отступать.

              Только такого не было. И оборона нигде не трещала. В харьковской области так вообще было соотношение в нашу пользу, но войска решили отступить везде, причем строго до границы области, дальше решили упереться. Но военкоры рассказывали сказки, чтобы хоть какое-то благозвучие для договорняка сделать. И начались рассказы про десятки тысяч врагов, которые на кадрах не фиксировались что-то, какие-то отдельные группы на лёгкой технике.
              Тогда был для всех тяжелый этап.
              ну вот они в тяжёлый этап воевали. Воевали они, добровольцы, лднр, чеченцы и мобилизованные. Только армия не воевала
              1. suhorukofal Звание
                suhorukofal
                +1
                Сегодня, 19:42
                Цитата: alexoff
                Только такого не было. И оборона нигде не трещала.

                Сказали как отрезали и не поспоришь. Все-то Вы знаете, прям не поспоришь.
                Цитата: alexoff
                И начались рассказы про десятки тысяч врагов, которые на кадрах не фиксировались что-то, какие-то отдельные группы на лёгкой технике.

                Опять все знаете, опять не поспоришь.
                Цитата: alexoff
                Воевали они, добровольцы, лднр, чеченцы и мобилизованные. Только армия не воевала

                А вот вышеперечисленные это разве не армия, не МО или кто это?
                Я даже не знаю ответить на Ваши заявления, у Вас откуда информация, что у нас превосходство было, из программ наших СМИ? Откуда такая уверенность? Я вот честно понять этого не могу. Ведь не просто же так началась мобилизация.
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  -1
                  Сегодня, 20:28
                  Сказали как отрезали и не поспоришь. Все-то Вы знаете, прям не поспоришь.

                  Суровикин так говорил. И до его команды как-то не было прорывов обороны. Или у вас другая инфа? Помню один городок феерично так сдали, проводили ротацию, одних своих вывели, а пока сменщики пришли там всушники, прям никакого палева в договорняке
                  Опять все знаете, опять не поспоришь.

                  Ага, ведь я видел кучи фоток всушников, помню как из Балаклеи забрали забытый ОМОН без проблем.
                  А вот вышеперечисленные это разве не армия, не МО или кто это?

                  Армия это те кто были на службе в январе 2022, кто всю жизнь к войне готовился. Пришлось делать новую, так как от старой проку мало было
                  Я даже не знаю ответить на Ваши заявления, у Вас откуда информация, что у нас превосходство было, из программ наших СМИ?

                  Из сопоставления данных из разных источников.
                  Ведь не просто же так началась мобилизация.
                  и сдали после этого Херсон, не стали ждать подкреплений этих мобилизованных
                  1. suhorukofal Звание
                    suhorukofal
                    0
                    Сегодня, 20:49
                    Цитата: alexoff
                    Суровикин так говорил. И до его команды как-то не было прорывов обороны. Или у вас другая инфа?

                    Совершенно другая, мой полк из под Киева отступил до Луганской области. Но, судя по Вашим знаниям, бежали в страхе, у противника-то превосходства не было.
                    Цитата: alexoff
                    Ага, ведь я видел кучи фоток всушников

                    ааа, ну я же говорю, что информация у Вас железная - видел фотки.
                    Цитата: alexoff
                    Пришлось делать новую, так как от старой проку мало было

                    Ну Вы-то с дивана-то знаете как парни воевали, конечно, от них проку мало было (сарказм, если что). Я не буду в открытом информационном поле писать про потери моего полка, конкретно тех кто в 22 году заходил. Но, мне бы очень хотелось посмотреть, как бы вы эти слова сказали тем, кто в живых остался, что от них проку мало. Хотя что Вы скажите, если бы в с такими людьми просто общались, даже не служили, то помалкивали бы в тряпочку. вы если там не были, то не позорьтесь сами и не злите других своими выдумками и фантазиями, чести это Вам не добавляет
                    Хотя что я Вам объясняю, Вы даже близко не понимаете что за ситуация была, но так уверено говорите откровенные небылицы. Как это со стороны смотрится, думаю, понимаете. Зато целый генерал, да аж за год, богатый боевой опыт.
            2. Аргон Звание
              Аргон
              +1
              Сегодня, 20:14
              Да помню такое, да и мост они бомбили жёстко. Так что наши рисковали попасть в окружение. Решили не рисковать. А то что бидону подыграли это больше заслуга самого бидона. Он вложил больше усилий, чтоб так все произошло
              1. suhorukofal Звание
                suhorukofal
                +1
                Сегодня, 20:25
                Цитата: Аргон
                Так что наши рисковали попасть в окружение.

                Вооот. Таки было и на многих участках. Парни говорили, что на том направлении тогда были сильные артудары. А то коллега уперся и доказывает, что все у нас тип-топ было. В Украину тогда, как мне кажется, действительно много вложили. Били они явно сильнее нашей артиллерии, численное превосходство у них было, снабжение лучше нашего. Хм, как-то же отстояли.
              2. alexoff Звание
                alexoff
                -1
                Сегодня, 20:32
                Мост бомбили так чтоб сделать рекламу американскому оружию. Показывали со всех сторон, заламывали руки и ничего не делали кроме попыток сбить ракеты. При этом лет 5 назад уже было поле-21, которое глушит GPS, разумеется оно было где угодно кроме как под Херсоном. И по этому мосту армия как-то взяла и уехала со словами того и гляди дамбу взорвут. Ну после этого дамбу не взорвали конечно
    5. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 18:18
      Видимо для нарика контрнахрюк это последняя возможность не быть уничтоженным западными хозяевами.
    6. Антоха Звание
      Антоха
      +3
      Сегодня, 18:21
      Гитлер был в такой же ситуации, а он по сразнению с Зеленским был гений.
      Сдавайся, скотина.
    7. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 18:23
      А мы до осени будем эту жвачку жевать? Будет наступать, не будет. Было б шикарно к осени Киев взять.
    8. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 18:24
      На Банковой надеются, что, бросив одномоментно 300–400 тысяч пехоты в атаку, они смогут забрать большое количество территории у РФ

      Т.е. дураки ни на чем не учатся? Прошлогодний контрнаступ, а там была подготовленная мотивированная армия, лучшее западное вооружение в огромном количестве, провалился на наспех подготовленных защитных позициях и после отступления из Харькова и в момент мятежа Пригожина.
      Бросить, пусть даже в большом количестве, просто пехоту, которая не мотивирована и плохо подготовлена, это будет просто бойня для ВСУ
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        +1
        Сегодня, 18:37
        Там англосаксы рулят, это у них там планы наносить вред нам с помощью киевского режима, о потерях украинцев там никто не думает.
    9. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -5
      Сегодня, 18:27
      Это будет агония

      Слышим мантры про агонию с 2022, пока не подтвердилось, "пора менять пластинку" как говорили в мои школьные годы
    10. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +2
      Сегодня, 18:28
      должны же "сионисты" доистребить бандеровцев
      пусть и чужими руками
    11. Roust Звание
      Roust
      0
      Сегодня, 18:34
      Агония укрорейха наступит с пописанием безоговорочной капитуляции, на которой точку поставит Штык Солдата России.
    12. bob03 Звание
      bob03
      +1
      Сегодня, 18:37
      Ну если они отправят 350т в прорыв при наличии техники, то не так уж просто будет их остановить. Потеряют, например, одну третью часть, а остальные прорвутся. Во вторую мировую так и воевали. Паулюс брал Сталинград 250 тыс группировкой.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 18:59
        Цитата: bob03
        Потеряют, например, одну третью часть, а остальные прорвутся

        а) Прорвутся куда?
        б) Прорвутся, а дальше что?
        1. bob03 Звание
          bob03
          +2
          Сегодня, 20:13
          Я так понимаю им в Крым хочется попасть. А как дела у них пойдут после - это дискуссионный вопрос.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -2
            Сегодня, 20:15
            Цитата: bob03
            им в Крым хочется попасть

            Без шансов. Если только пленными на принудительные работы.
    13. Феликс Звание
      Феликс
      +1
      Сегодня, 18:39
      Про агонию уже два года говорят, но что то не очень похоже.
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        0
        Сегодня, 19:03
        Да про агонию если и говорят, то только уж совсем далекие от обстановки. Изначально говорили, что нужна мобилизация, так как у противника численный перевес, только через полгода ее провели. Потом были проблемы со снабжением, снарядный голод. Вот только недавно начались какие-то изменения, заработала авиация, появилось преимущество артиллерии, заработала промышленность. Как-то странно слышать, о двухгодичных разговорах про агонию. Агонии явно нет, только если условный перелом.
        1. Феликс Звание
          Феликс
          +1
          Сегодня, 19:17
          Как-то странно слышать


          напишите в поисковике запрос про агонию, и порой очень серьезные люди о этом говорили.
          Например генерал-лейтенант Решетников (СВР), интервью в апреле 2022 года.

          Сейчас у украинской армии пред-агония, они будут делать любые заявления, угрожать ударами по Крымскому мосту, терактами на нашей территории. Они будут пытаться это делать, особенно теракты, поэтому нам нужно быть бдительными и наготове. Нашим спецслужбам и любым гражданам нужно понимать, что диверсанты и террористы будут пытаться проникать и на нашу территорию. Что касается Крымского моста, я думаю, он надежно защищен и охраняется. Но при любой попытке атаковать – ответ будет очень жестким»
          .
          1. suhorukofal Звание
            suhorukofal
            +1
            Сегодня, 19:35
            Цитата: Феликс
            напишите в поисковике запрос про агонию

            Так утверждаете-то Вы, мне интересно Вашу точку слышат, откуда такие разговоры.
            Вы про 2 года пишите. А это в первые месяца, когда фактически ВСУ были деморализованы и мы дошли до Киева. Тут спасибо нашим дипломатам и политикам, которые устроили карусель с жестами доброй воли. Что дало возможность Украине придти себя, получить помощь Запада и контратаковать. думаю с этого момента никто про агонию не говорил.
            1. Феликс Звание
              Феликс
              +1
              Сегодня, 19:47
              Все верно, утверждаю, ибо все эти 2 года, что бы укры не сделали - слышу от наших официальных и не очень лиц - включая некоторых военкоров, что, дескать, это агония, осталось совсем чуть чуть... и эта статья - не исключение.
              1. suhorukofal Звание
                suhorukofal
                +1
                Сегодня, 19:50
                Цитата: Феликс
                слышу от наших официальных и не очень лиц - включая некоторых военкоров

                Ааа, Вы про это. Я не слушаю даже такое. Даже не думал, что Вы серьезно к этому относитесь. А статья она и есть статья, не по одной же статье какие-то выводы делать. Сейчас один напишет про агонию, через 15 минут второй другое, и так до бесконечности.
                1. Феликс Звание
                  Феликс
                  0
                  Сегодня, 19:59
                  Так ведь эти люди и создают информационное облако, и таки да, Вы правы - многие люди со временем перестают серьезно относиться даже к официальным заявлениям.
                  1. suhorukofal Звание
                    suhorukofal
                    +1
                    Сегодня, 20:09
                    Цитата: Феликс
                    Так ведь эти люди и создают информационное облако

                    И вот это плохо. Многие проблемы показывать надо, что бы как-то боролись с ними, а у нас все замолчат и ведут себя как страусы, спрятав голову в песок. Все у нас хорошо, все у нас отлично. Я не говорю, что надо панику поднимать, но в свое время дала плоды шумиха вокруг идиотской реализации мобилизации. Пригожин не зря тогда шум поднял, до некоторых дошло, что армия явно не в восторге от Шойгу и можно головы лишиться, а не только кресла. Ну да я расчувствовался, все таки хочется надеяться, что перелом произошел и инициативу мы больше не отдадим. Просто эта новость слишком уж смутная, что там будет у противника после мобилизации и предоставления помощи еще вилами по воде писано
    14. AlexWar
      AlexWar
      -2
      Сегодня, 18:41
      Укрофюрера ждет такая же учесть как Адольфа Гитлера со своими бандерлогами
    15. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 18:46
      Возьмем Киев. Верю что возьмем Киев.
      Великая Война. 17 Серия. Берлин.
      [media=https://www.youtube.com/watch?v=wGJs9s1KX3s]
    16. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 19:23
      Украинская армия в ее нынешнем состоянии не способна проводить наступательные операции

      Генштаб не в курсе, что на грани принятия решение о поставках на Украину оружия на десятки миллиарды долларов и массовая мобилизация на Украине?
      Там не понимают, что ближе к осени украинская армия будет далеко не в "ее нынешнем состоянии"?
      1. Феликс Звание
        Феликс
        -1
        Сегодня, 20:02
        на эти миллиарды оружие и боеприпасы нужно еще приобрести где то. Или произвести, что ещё дольше. И массовая мобилизация ничего не решит, если не будет времени на обучение.
        1. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          0
          Сегодня, 20:29
          Цитата: Феликс
          И массовая мобилизация ничего не решит, если не будет времени на обучение.

          Они могут сделать следующее, как уже и было. Одних мясом на передовую, что бы нас сдержать, другие в это время на обучение. Вопрос в том, что у них будет со снабжением, то есть снаряды, техника..
        2. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 21:13
          Там выделена сумма на оружие из запасов американской армии. Быстрые поставки.
          И отдельно- на заказ у американских производителей. Это медленнее.
          И массовая мобилизация ничего не решит, если не будет времени на обучение.

          Думаете- блицкриг будет?
    17. костя1
      костя1
      0
      Сегодня, 19:29
      Доживут ли эти планировшики до осени? laughing
    18. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: nepunamemuk
      должны же "сионисты" доистребить бандеровцев
      пусть и чужими руками

      Какую кашу пишут в методичках...
    19. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 21:02
      Цитата: suhorukofal
      думаю с этого момента никто про агонию не говорил

      Все обстрелы Белгорода и Донецка называли "агонией режима"
    20. Lokis Звание
      Lokis
      0
      Сегодня, 22:06
      Hitler też nie przyjmował do wiadomości rzeczywistego obrazu pola walki. Załęski idzie krok w krok po śladach Hitlera.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»