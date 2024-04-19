«Это будет агония»: В Генштабе считают, что планируемое Зеленским контрнаступление закончится разгромом ВСУ

ВСУ пока не способно проводить наступательные операции, а желание Зеленского организовать контрнаступление на конец лета воспринимается командованием как агония. После отставки Залужного в окружении президента отсутствуют люди, способные доносить реальную ситуацию на фронте, что сказывается на планах ставки.

На Банковой надеются, что, бросив одномоментно 300–400 тысяч пехоты в атаку, они смогут забрать большое количество территории у РФ. А при победе никто не будет спрашивать за потери и «цену», у всех будет перемога на ушах.

Украинская армия в ее нынешнем состоянии не способна проводить наступательные операции, но Зеленский намерен к осени организовать новое контрнаступление, чтобы одержать несколько побед перед президентскими выборами в США. Тотальная мобилизация на Украине проводится как раз под новое наступление ВСУ. Однако в Генштабе считают, что это будет агония украинской армии, за которой последует окончательный разгром.Зеленский планирует новое контрнаступление, а убедить его в том, что ВСУ даже при получении финансовой помощи от США его не потянут, некому. После снятия с поста главкома Залужного и чистки военной верхушки армии в ставке не осталось тех, кто может возразить президенту. Сырский полностью подконтролен Банковой, его окружение такое же. Они предпочитают выполнять приказы, идущие из офиса, а Зеленский возомнил себя великим стратегом. В последнее время он зачастил на фронт, стремясь самолично все контролировать.- пишет ТГ-канал «Резидент».Между тем, по данным канала «Легитимный», Зеленский пообещал, что если США выделят финансирование, то за первые два месяца мобилизации он «пополнит» ВСУ на 100–300 тысяч человек, которые пройдут обучение как раз под осень. Далее украинская армия начнет встречное наступление большим количеством живой силы, что приведет к огромным потерям.- рисует дальнейшие перспективы ресурс.