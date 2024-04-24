Альфред Великий: реформы и последние годы правления
После заключения мира с викингами Альфред приступил к восстановлению разорённой страны и реформам. Первым делом были восстановлены города. В начале 880-х годов была внедрена система бургов (укреплённых поселений). Всего было построено 33 бурга. Они располагались так, что каждому жителю королевства в случае очередного вторжения нужно было преодолеть не более 32 км, чтобы укрыться в них. В каждом бурге располагался гарнизон, который в случае необходимости мог в течение одного дневного перехода прийти на помощь соседнему бургу. В долгосрочной перспективе система бургов не только улучшила защиту страны, но и способствовала росту урбанизации.
Поскольку даже в мирное время приходилось содержать многочисленные гарнизоны, Альфред реформировал налоговый кодекс, чтобы иметь возможность бесперебойно выплачивать им жалованье.
Далее Альфред пригласил к своему двору учёных из Франции и Уэльса. Их главной целью был перевод трудов классиков с латыни на английский, а также общее повышение уровня образования подданных короля. Одним из приглашённых учёных был уроженец Уэльса Ассер, который впоследствии напишет подробную биографию Альфреда.
В последующие годы эти учёные проделали большую работу, переведя труды Августина, Боэция, Григория Великого, Беды Достопочтенного и многих других философов, богословов и историков. В это же время была начата «Англосаксонская хроника», повествующая об истории Британии начиная с конца V века. В следующие столетия её будут неоднократно дополнять, доведя хронику событий до 1154 года.
Также были созданы государственные школы, в которых мальчиков обучали различным наукам. Это тоже было существенным внедрением, так как после нашествия страна нуждалась в новых образованных кадрах. Ранее не только рядовые чиновники, но порой даже министры, судьи и графы были абсолютно неграмотны. Альфред распорядился, чтобы отныне неграмотные не могли занимать государственные должности, а каждый знатный юноша
Аналогичную проблему спустя 800 лет в России будет решать в ходе своих реформ Пётр I.
Следующая немаловажная реформа коснулась законодательства. За годы войны королевская власть ослабела, реальная власть на местах находилась у вельмож, которые вершили суд над подчинёнными на собственное усмотрение. Альфред поставил королевский суд над всеми остальными. Законы были унифицированы и собраны в один сборник, получивший название «Правда короля Альфреда». За большинство преступлений наказанием был штраф. Интересно, что штраф являлся основным видом наказания и в принятой спустя полтора века «Русской правде» Ярослава Мудрого. Вполне возможно, что эту идею Ярослав почерпнул именно у короля Альфреда.
Собирание английских земель и последние столкновения с викингами
Хотя 880-е годы и были относительно спокойным временем для Уэссекса, тем не менее внешнеполитические проблемы сохранялись. Как и ранее, главной проблемой оставалось противостояние викингам. В 886 году Альфред одержал важную победу, взяв Лондон.
Вскоре после этого под власть Альфреда попала неподконтрольная ранее Восточная Мерсия. В 887 году был заключён брак дочери Альфреда Этельфледы с графом Мерсии Этельредом II. После смерти супруга Этельфледа стала единоличной правительницей Мерсии, разумеется, как вассал короля Уэссекса.
Британия в 897 году
В 890 году умер датский король Восточной Англии Гутрум, который ранее был крещён Альфредом. Его трон занял Гастинг, не желавший продолжать политику предшественника. В 893 году во главе большой армии викинги под командованием Гастинга вновь вторглись в пределы Уэссекса. Часть армии на кораблях вошла в Темзу, другая атаковала южное побережье. Однако на всех направлениях викинги получили решительный отпор. Старший сын Альфреда Эдуард и зять Этельред возглавили войска и нанесли захватчикам ряд поражений.
Сначала был разгромлен датский лагерь в Эссексе, потом англичане настигли и разбили отряд, шедший вдоль Темзы. На южном же направлении в дело вступил флот, разбивший викингов у Эксетера.
Бой между викингскими драккарами и галерами Альфреда Великого в 897 году
Хотя эта война и затянулась на 4 года, вскоре всем стало очевидно, что повторения «Великого похода» 860-870-х годов не состоится, а Уэссекс теперь укрепл1н сильнее, чем когда-либо ранее.
В последние годы правления Альфред занялся дипломатией для создания союза против викингов. Однако осуществить многое из задуманного Альфреду было уже не суждено. Как уже упоминалось в начале статьи, с юных лет у Альфреда было слабое здоровье. Особенно сильными болями досаждала ему некая болезнь кишечника, возможно, болезнь Крона. Ещё при жизни Альфреда Ассер писал:
Эта болезнь в итоге и свела Альфреда в могилу в ещё далеко не старом возрасте. В качестве даты смерти в разных источниках можно встретить 899 и 901 гг., однако Ассер, живший при дворе и лично общавшийся с Альфредом, называет точную дату смерти: 25 октября 900 года. Вот как он описывает обстоятельства смерти:
Его сын Эдуард, сменивший Альфреда на троне, продолжил войну с викингами, а также реформы своего отца.
Правление Альфреда оказало существенное влияние на потомков. Ко времени Викторианского периода его считали основателем Британской империи, отцом британского военно-морского флота и величайшим королём, когда-либо правившим Англией.
Его образовательные реформы проложили путь для государственных школ в Англии, его реформа законодательства послужила основой для будущих правовых реформ.
Также нельзя не заметить, что угроза со стороны викингов, которые поставили государство на грань гибели, в конечном итоге была использована Альфредом для объединения страны. Раздробленность Англии на мелкие королевства длилась около 400 лет, и за это время ни один король не смог стать настолько сильным, чтобы объединить под своей властью всю страну. Хотя на примере того же Эгберта мы видели, что умные политики среди них были. Именно масштабная внешняя угроза стала тем фактором, который ускорил «собирание земель» и проведение необходимых реформ.
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