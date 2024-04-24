Альфред Великий: реформы и последние годы правления

«не смел расставаться с книгой до тех пор, пока он не будет в состоянии понимать английского письма.»

Собирание английских земель и последние столкновения с викингами



Британия в 897 году



Бой между викингскими драккарами и галерами Альфреда Великого в 897 году

«В самом деле, этот король был пронзен множеством гвоздей страдания, хотя и обладал королевскою властью: начиная с 20 и до 45-го года, которого он теперь достиг, его мучат беспрерывно тягчайшие страдания какой-то неизвестной болезни; так что он не имеет покоя ни на один час, когда бы он не испытывал той немочи, или не приходил бы в отчаяние под влиянием страха, наведенного ею. Сверх того, он не без причины тревожился постоянными вторжениями иноплеменников, которые ему приходилось выдерживать без малейшего отдыха. Нужно ли говорить о частых набегах язычников, битвах и постоянных заботах правления?»

«Год воплощения господня 900. Альфред правдолюбивый, муж на войне повсюду деятельный, король западных саксов благороднейший, благоразумный, богобоязненный и мудрейший, в этом году отошел к жизни вечной, после того как правил всею Англиею, исключая тех стран, которые были покорены датчанами, ко всеобщему горю своих людей, за 7 дней пред ноябрьскими календами (по наш. 25 окт.), в 29 год с половиною своего правления, жизни же своей 51, индикта четвертого. Его погребли с королевскими почестями в королевском поместье Винтоние (Виндзоре), в церкви св. Петра, князя апостолов; мавзолей же ему, как известно, был сделан из драгоценного порфирного мрамора.»