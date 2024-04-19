Показаны кадры уничтожения ключевого радара израильской системы ПРО Iron Dome

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Показаны кадры уничтожения ключевого радара израильской системы ПРО Iron Dome

17 апреля «Хизболла» показала кадры, демонстрирующее уничтожение израильского радара EL M-2084, являющегося ключевым компонентом системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»).

Данная РЛС находилась на территории военной базы Мерон и была атакована, как утверждается, с использованием тяжелой противотанковой управляемой ракеты иранского производства Almas-3.



EL M-2084 – это многоцелевой радар с АФАР S-диапазона, разработанный Israel Aerospace Industries и ее дочерней компанией ELTA Systems.

Он играет важную роль в глубокоэшелонированной сети ПВО Израиля и предназначен в основном для обнаружения и отслеживания целей при работе системы Iron Dome, которая занимается перехватом ракет малой дальности и артиллерийских снарядов

- указывается в издании Army Recognition.



Как отмечается, стандартная батарея Iron Dome включает в себя РЛС EL M-2084, пункт управления ракетами и несколько пусковых установок, каждая из которых оснащена 20 перехватчиками, обеспечивающими 360-градусный охват воздушного пространства.

При этом EL M-2084 используется и в других израильских системах ПРО, таких как David's Sling and Arrow. Также радар экспортировался в различные страны, включая Индию и Азербайджан.



ПТУР Almas работает по принципу «выстрелил и забыл» и является иранским аналогом израильской ракеты Spike. Она имеет три модификации: Almas-1/2/3. Ранее считалось, что Almas-3 может запускаться только с транспортного средства или беспилотника.

  • Army Recognition
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49 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 18:30
    Ни кто не знает кто подсказал координаты радара?
    1. Aken Звание
      Aken
      +7
      Сегодня, 18:33
      На Гугл мапс посмотрели.
      1. Сергей Новиков_3 Звание
        Сергей Новиков_3
        +1
        Сегодня, 19:16
        Нет, на google мапс картинки не в онлайн-режиме. К тому же такие вещи очень часто камуфлируется модераторами карт, включая облачность из других временных координат, наложением изображений, снятых в разное время без мобильных объектов
        1. Aken Звание
          Aken
          +4
          Сегодня, 19:45
          Если нашли, следовательно есть инструмент. Пусть ищут дальше.
          Но на видео я увидел ещё минимум три вкусные цели.
          Надо бы боеприпасов подкинуть.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 18:34

      -Также радар экспортировался в различные страны, включая Индию и Азербайджан.
      Допускаю,что никто больше не купит.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 18:37
        Кстати про Азербайджан. Есть мнение, что оный предоставил пару аэродромов израильским ВВС для ударов по Ирану в грядущей войне.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +6
          Сегодня, 18:51
          Судя по последним кадрам ролика, где издалека показали взрыв - километра на полтора подобрались, да ещё и с не маленьким гранатомётом.
          Радар же является элементом системы, отслеживая цели на несколько сотен км. То есть, по определению максимально далеко от границы (хотя для Израиля глубокий тыл - это 20 км)
          Прошляпили диверсантов евреи. ПРО попросту не успела перехватить "выстрел в упор"
          Правда, сами диверсанты тоже лажанулись - такую атаку надо синхронизировать с масштабной ракетной атакой. Как попали, сразу по телефону сигнал к атаке. Хотя в этом случае велик риск, что разведка Израиля про это узнает заранее.
          1. Rabioso
            Rabioso
            0
            Сегодня, 22:09
            Никаких деверсантов никто не прошляпил. Стреляли с территории Ливана. Вы просто не знаете географию . И в вашем представлении противотанковые комплексы стреляют пару километров. В то время как израильские садят на расстоянии до папу десятков . И у иранцев тоже появились такие. Панцирь в Сирии сожгли как раз в километрах в 20 от границы
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          +3
          Сегодня, 18:56
          Цитата: Фаталист
          Кстати про Азербайджан. Есть мнение, что оный предоставил пару аэродромов израильским ВВС для ударов по Ирану в грядущей войне.

          Мнение есть, а фактов нет. Какие плюшки от этого получит Баку?
          Если подумать, то это навряд ли соответствует интересам Азербайджана, поскольку использование его аэродромов Израилем в военных целях, может быть расценено как участие Баку в войне с Тегераном с нанесением ударов по используемым аэродромам. Для Азербайджана нейтральный статус сулит куда большие выгоды, нежели соучастие в еврейско-иранских тёрках, от которых будут только одни проблемы. Так что евреям там ничего не светит, не потому что Азербайджану страшно, а потому, что это ему и даром не надо. yes
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +2
            Сегодня, 19:03
            Плюшки просты_ территория Ирана, где проживают этнические азера. Как Алиев определил ( если маразм не изменяет_ Южный Азербайджан). Плюс_ отрабатывают военную, техническую и разведывательную помощь, которую евреи оказали азербайджанцам в войне с Арменией.
            1. Ныробский Звание
              Ныробский
              +6
              Сегодня, 19:35
              Цитата: Фаталист
              Как Алиев определил ( если маразм не изменяет_ Южный Азербайджан).

              Маразм таки наверное изменяет. Говоря про Южный Азербайджан Алиев имел в виду та часть Армении через которую в перспективе у Баку может появиться коридор в Нахичевань.
              Полагаю, что на пути его обретения, первый шаг уже сделан т.к. на медни, наши миротворцы покинули линию разграничения, чего ереванские армяне упорно добивались, и тем самым предоставили армянам возможность идти за Пашиняном в "светлое" будущее.
              Цитата: Фаталист
              Плюс_ отрабатывают военную, техническую и разведывательную помощь, которую евреи оказали азербайджанцам в войне с Арменией.

              Может быть вы путаете Израиль с Анкарой? То, что Азербайджан покупает у Израиля некоторые образцы вооружений совсем не означает того, что за это он должен жертвовать частью своего суверенитета и подставляться под удар в конфликте с Ираном.
              Баку работает в плотной связке с Анкарой, которая осудила Израиль за геноцид в Газе и ввела санкции против Израиля, так что навряд ли Баку предоставит аэродромы евреям без консультаций с Анкарой.
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                +2
                Сегодня, 19:50
                Нет коллега, я не путаю.
              2. Фаталист Звание
                Фаталист
                +2
                Сегодня, 19:55
                Коллега, если вы что то упустили или не знаете, это не значит, что так и есть.
                1. Ныробский Звание
                  Ныробский
                  0
                  Сегодня, 20:44
                  Цитата: Фаталист
                  Коллега, если вы что то упустили или не знаете, это не значит, что так и есть.

                  Понимаете коллега, высказывание некоторых политиков, даже близких к президенту, не означает того, что они говорят от имени государства. У нас есть свой ДАМ, который сейчас говорит много правильных вещей, но иногда иногда его заносит и он выдаёт на публику ТО, что идёт в разрез с нашей военной доктриной. То, что вы привели в качестве доказательства является всего лишь жалким "отпечатком" в соц.сетях, и никоим образом не демонстрирует того, что Азербайджан, официально, имеет планы на поглощение некоторых провинций Ирана только в силу того, что там живут этнические азербайджанцы. У нас на Д.Востоке тоже есть свой Биробиджан, но это же не говорит о том, что Иерусалим горит желанием им прирости. yes
            2. bayard Звание
              bayard
              0
              Сегодня, 22:27
              Цитата: Фаталист
              Как Алиев определил ( если маразм не изменяет_ Южный Азербайджан)

              Вообще то так и есть , это вполне себе историческое и юридическое название . Столица Южного Азербайджана - Тебриз . И азербайджанцев в Иране живёт в три , если не четыре раза больше .
              В самом Иране называют Южный Азербайджан просто Азербайджан - так называется их северная провинция . А то что сейчас называется государством Азербайджан - бывшая иранская провинция Арран .
              Исторически никакого государства Азербайджан никогда прежде не существовало , да и национальности такой . Это были тюрки\турки-азери . Национальность такую придумали уже в раннем СССР , когда было решено разделить Закавказскую Советскую Социалистическую Республику на три национальный ССР . Тогда и появилась такая национальность . Впервые .
              Т.е. в Иране очень давно существовала провинция Азербайджан , но никогда не было азербайджанцев . Как там говорят "у нас есть иранцы тюркского происхождения" . Кстати в Иране аятола Хаменеи - этнический азербайджанец .
              А ещё в Иране (как утверждают очень многие) местные азербайджанцы терпеть не могут или по крайней мере недолюбливают азербайджанцев азербайджанских . И из личного опыта я понимаю и даже знаю почему . Я там служил . В Аз.ССР . У них и диалекты прилично различаются .

              А по поводу аэродромов подскока для израильской авиации ... так этой истории уже несколько лет . Израиль хотел бомбить Иран с пролёта , делать посадку с дозаправкой и перезарядкой в Азербайджане и на обратном пролёте снова бомбить ... И я даже предполагаю какие аэродромы выбрали израильтяне . Скорее всего это бывшие аэродромы школьной авиации (Армавирского лётного училища) Пирсагат и Сальяны . Они возле самого побережья и на них можно заходить на малой высоте со стороны моря И они не были заняты азербайджанской авиацией .
              Но не уверен что на сегодня идея бомбить Иран авиацией с пролёта , имеет перспективу .
        3. ГГВ Звание
          ГГВ
          +2
          Сегодня, 19:23
          А что тогда помешает Ирану нанести удар по этим аэродромам?Вот армяне будут рады.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 19:49
            Видимо, делается ставка на поражение Ирана. А с бухты Барахты прям сейчас, вряд ли персы ударят по этим домам. Всё таки, нападение на суверенную страну.
      2. Electrical Звание
        Electrical
        -1
        Сегодня, 18:40
        Допускаю,что никто больше не купит.
        А кому нужен дырявый друшлаг, который даже сам себя защитить не может. А еще брешут про какие то 98% сбитых ракет. Нибось у укропов научились, сбивать ракеты целями. )))
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +4
          Сегодня, 19:17
          фотографии зенитных средств пораженных на Украине показать? и наших и с той стороны и натовских и наших советских типа С-300 и С-300В, ну и буков до кучи. тоже дырявые дуршлаги?
          как же задостали вырезано цензурой которые в каждой бочке затычка и суют своей урябред куда только получится вставить и по теме и без темы.
          еще нет в мире такого ЗРК который бы перехватывал ПТУР, там КАЗ отрабатывать должны , но это совершенно другой уровень.
          ЗЫ С-400 собьет обычный квадрокоптер ?
          1. Electrical Звание
            Electrical
            -1
            Сегодня, 19:25
            А кто то говорил что с400 предназначенна для сбития квадрокоптеров?
            В то же время прямо в статье написано:
            предназначен в основном для обнаружения и отслеживания целей при работе системы Iron Dome, которая занимается перехватом ракет малой дальности и артиллерийских снарядов

            Если уж обосрались, так сидите и обтекайте, а не заговаривайте зубы и не переводите стрелки на других. Мы уж как нибуть без вашей сионо-фашисткой брехни обойдемся.
            1. LuckyBlog Звание
              LuckyBlog
              0
              Сегодня, 20:42
              так кому нужен дырявый дуршлаг который себя от коптера за 500$ защитить не может?
              ЗЫ а ПТУР это ракета малой дальности? или очень малой дальности? а то как то ПЗРК с бОльшей дальностью за ЗРК не считают. даже за ЗРК малой дальности.
              у кого то уже начался патриотит головного мозга. и если обычно это положительный симптом, то с отказом головного мозга становится смертельно опасной болезнью, после него пациенты куев за 3 берут, Артемоск одним штурмом берут, хотя это старая болезнь, так больной Министр МО Грозный одним полком брал ....
              увы это далеко не полный список ....
      3. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        +2
        Сегодня, 19:22
        А почему не купит? ПТУР в принципе не сбиваем. Они могли видеть, только толку то.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 20:56
          ПТУР сбиваем, но явно не ЗРК. по ПТУР КАЗы работают.
    3. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 19:51
      Цитата: tralflot1832
      Ни кто не знает кто подсказал координаты радара?

      Сам сказал !
  2. Кариб Звание
    Кариб
    +2
    Сегодня, 18:37
    Там рядышком ещё два белых шара. Вообще то в Этих шарах тоже антенны радаров. Кстати подозрительно он один стоял, может и макет...
    1. Canecat Звание
      Canecat
      -1
      Сегодня, 20:11
      Кстати подозрительно он один стоял, может и макет...

      Да, следов жизнедеятельности не видно, как и проводов силового питания... вероятно замануха, слишком вызывающе выглядит. )
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 18:37
    Пехотные, диверсеонные подразделения получают массу средств усиления огневой поддержки!!!
    Заметно изменился рисунок боя, тактика и прочее, в результате повышения огневой мощи, мобильности, разведывательных возможностей!!!
    Как раньше воевать не получится, это теперь синтез старого, проверенного с новым, навороченым выше некуда!
    Таки дела, такая сейчас война!
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +3
      Сегодня, 18:54
      Да что только не поменялось. В последнее время чего только не было и везде новинки, новые вызовы. Сначала Карабах, когда прорекламировали Байрактары, тогда их чуть ли не за чудо оружие посчитали. Потом удар Хамас по Израилю, те же методы диверсий. Про СВО вообще молчать буду, за 2 года все по несколько раз сменилось. БПЛА, безэкипажные катера, что следующее беспилотным станет? Ведь это еще не конец, еще много чего нового узнаем.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 19:03
        Не задевая чего то, на неизведанных wink физических принципах... беспилотная авиация тактического и стратегического назначения.
        В фильмах, фантазиях, присутствует/показывают давно, а тут проскочила инфа, что тестовые образцы начали обкатывать на полигона, в учебно боевых условиях!
        Так и пойдёт. Беспилотный техники различного назначения на поле боя будет становится больше и ещё больше.
        Это поезд уже не остановить и находится в последнем вагоне, уже неприемлемо!!! soldier
        1. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          +1
          Сегодня, 19:27
          Мне как пехоте интересно как изменится методика занятия позиций. Как во времена ВОВ большими количествами да под прикрытием танков штурмовать невозможно. Танки уязвимы, малыми группами слишком небольшие продвижения. Это пока все по старинке, что-то мелькало в новостях как-то средства на платформе, но, думаю, это очень дорого. Тут, действительно,уже мысли приходят что раньше фантазиями казались.
          Цитата: rocket757
          Это поезд уже не остановить и находится в последнем вагоне, уже неприемлемо!!!

          О, да! Почитал европейские СМИ, они сейчас сильно будут бояться Россию, типа промышленность разогнана. Следовательно будут сами усиливаться. Тут только бежать в разработках и внедрении изо всех сил. Китай так тем более со стороны смотрит и делает выводы. Но они высокомерно на Россию смотрят
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 21:55
            Работы аналитикам, теоретикам, штабным, по осмысления, разработке и внедрению, предстоит много. И ведь ничего ещё не закончилось, не все варианты проверены!
  4. Феликс Звание
    Феликс
    -5
    Сегодня, 18:37
    Разрешение видео никакое, и явно - никакого противодействия не было, канал видео даже не пытались подавить. Не похоже на евреев.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:40
      Феликс у Цахала мозг переместился из головы в задницу.
      1. Феликс Звание
        Феликс
        -7
        Сегодня, 18:41
        Или смонтированное видео.
    2. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +1
      Сегодня, 18:42
      А как ты шнурок давить собрался?
      1. Феликс Звание
        Феликс
        +1
        Сегодня, 18:54
        Видео тоже по шнурку? А Спайк, чьим аналогом является сия ракета - тоже по шнурку? Вот уж не думал... Кроме прочего, ключевой радар стоит на лысой горке без прикрытия с воздуха? Серьезно?
        1. Сергей Новиков_3 Звание
          Сергей Новиков_3
          -1
          Сегодня, 19:22
          Верно, вопросов больше, чем ответов.
        2. Аскольд65 Звание
          Аскольд65
          +3
          Сегодня, 19:24
          Цитата: Феликс
          Видео тоже по шнурку? А Спайк, чьим аналогом является сия ракета - тоже по шнурку?

          А почему бы и нет? Израильский "Спайк", а так же французский ММР, наводятся посредством ТВ-головки наведения и по оптоволокну изображение передаётся оператору.
    3. bk316 Звание
      bk316
      +6
      Сегодня, 19:06
      Не похоже на евреев.

      Ну конечно как же евреи могут так лажать?
      Непохоже, непохоже what
      А когда 7 октября на блок-постах и в караулах евреи дали себя расстрелять в упор это было на них похоже?
      А когда сигналка и автоматические турели вокруг баз просто не сработали это было на них похоже?

      Когда старшим офицерам c боевым опытом с пистолетом пришлось кидаться на автоматы и закономерно получить пулю в лоб это похоже?
      1. Феликс Звание
        Феликс
        +1
        Сегодня, 19:20
        Ну конечно как же евреи могут так лажать?

        После полугода войны? Или, может быть, Иран тоже попал по всем объектам, а нам евреи ничего не сказали просто???
        Блажен, кто верует.
      2. Electrical Звание
        Electrical
        +1
        Сегодня, 19:32
        пистолетом пришлось кидаться на автоматы и закономерно получить пулю в лоб это похоже?
        А кто вам сказал что не похоже? Умными евреев считают только сами евреи, и те балбесы которым они умудрились навешать лапши на уши. На самом деле евреи довольно тупы. А все остальное это сугубо их вранье, о котором, как раз таки знают абсолютно все.
  5. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 18:41
    Война приходит с неба. Туда и уходит.


    Желание грешника погибнет
  6. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 19:16
    ПТУР Almas работает по принципу «выстрелил и забыл» и является иранским аналогом израильской ракеты Spike.

    Какой мерой меряете, такой и вам отмеряют (с)
    Всё возвращается.
    надеюсь скоро и кровь сирийцев евреям боком выйдет, ибо давно заслужили.
  7. костя1
    костя1
    -2
    Сегодня, 19:26
    Вот этой хренью с плеча-радар ПРО? laughing
  8. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 19:31
    Уже помоемому у всех есть птрк «выстрелил — забыл» кроме России .(
  9. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 19:43
    Ce matin dans l'article qui comparait les forces d'Israël et de l'Iran.
    Je précisais que du matériel "simple' pouvait mettre en échec la présumé supériorité technologique d'Israël...Ceci en est un parfait exemple...
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 19:52
    Вот сейчас как раз и самый удобный момент для Ирана ударить по Израилю!
  11. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +1
    Сегодня, 20:19
    Цитата: Феликс
    ключевой радар стоит на лысой горке без прикрытия с воздуха? Серьезно?

    А вы не видели, как цахаловцы гуртом на отдых останавливались, и даже охранение не выставляли, так кучей и сидели, пока их хамасовцы из РПГ не шарахнули! Как будто в турпоходе или на шашлыки вышли! Видео таких полно. Такое впечатление что цахал совсем не учел опыт СВО.
  12. Булат Звание
    Булат
    0
    Сегодня, 21:48
    Похоже все таки с БПЛА с наведеним

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