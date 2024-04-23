Первые шаги сделаны: ракетные системы Typhon обосновываются в Юго-Восточной Азии
Ракетный комплекс средней дальности грузят для переброски на Филиппины
Многодоменные банды
Об оперативной готовности наземной пусковой установки Typhon Weapon System американцы объявили в конце позапрошлого года. И уже весной 2024 года разместили новинки на Филиппинах. Это первое появление ракет средней дальности нашего потенциального противника в Индо-Тихоокеанском регионе. Пока в рамках учений Salaknib-24 и ненадолго, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
На северные Филиппины прибыла одна пусковая установка, как пишут в американских СМИ,
Одинокий трейлер с ракетами прибыл на остров Северный Лусон, и американцы даже не скрывают истинных причин появления Typhon на Филиппинах. Снаряжённые ракетами Tomahawk и Standard SM-6, они простреливают не только не весь Лусонский пролив, но и достигают побережья Китая вместе с близкорасположенными военными базами Народной Республики. В пресс-релизе американцы пишут:
Однозначный привет Китаю – американцы строят против государства очередное военное объединение. Против России стоит японский «авианосец», а против армии Китая готовится филиппинский плацдарм. И это не пустые домыслы. Осенью прошлого года ракетное подразделение Delta Battery, сформированное в штате Вашингтон, было в прямом смысле «обещано» Китаю в качестве сдерживающего фактора в регионе. Типичный пример гонки вооружений, в котором именно Соединенные Штаты являются нагнетателями обстановки. Разместить Delta Battery планируют в Индо-Тихоокеанском регионе. Точное местоположение до конца не известно, но после учений на Филиппинах это секрет полишинеля – батареи до конца года появятся на острове Северный Лусон.
Иллюстрации доступно объясняют, для каких целей разворачиваются многодоменные группы
Главную опасность в истории с Typhon несёт не сам ракетный комплекс средней дальности, а компания, с которой он собирается явиться на войну. Судя по решимости властей Филиппин и американскому настрою, в ближайшем будущем на архипелаге может появиться полноценная многодоменная оперативная группа армии США или MDTF. Каждая такая группа имеет целью прямое противостояние с Китаем и Россией – именно так прописано в доктрине боевого применения. Главной ударной силой MDTF являются ракетные комплексы HIMARS («ближняя рука»), Typhon Weapon System («средняя рука») и гиперзвуковой комплекс Dark Eagle («длинная рука»). Последний пока не доведён американцами до ума, но это явно дело времени, учитывая ресурсы, вложенные в проект. Гиперзвуковой боеприпас способен выйти на 15-17 чисел Маха и работать на дальностях более 2800 км. Данные ракетные группировки на первых порах будут размещены в двух критически важных для Соединенных Штатов областях планеты – Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Разумеется, многодоменная оперативная группа в Европе будет напрямую угрожать России. Отдельные элементы этой группировки уже были замечены в сентябре 2023 года во время учений в Дании. Как минимум две мобильные установки Typhon участвовали в манёврах. В разной степени готовности в мире сейчас размещены следующие оперативные группы: 1-я MDTF в Вашингтоне, 2-я MDTF в Германии (пока в усечённом составе) и 3-я MDTF на Гавайях. В ближайшее время 4-я появится в Индо-Тихоокеанском регионе. Есть вероятность размещения сразу двух многодоменных групп, одна из которых угнездится, например, на одном из японских островов. Существуют планы контроля арктического региона ещё одной группой, правда, для этого может не хватить денег.
Typhon уже успел побывать на учениях в Дании
Интересно, каким образом натовцы объясняют необходимость размещения сугубо наступательного вооружения вблизи границ России и Китая. Агрессивные планы маскируются наличием у потенциального противника неких «зон запрета доступа», в которых не могут проникнуть вражеские самолёты и крылатые ракеты. Такие расклады не дают спокойно спать американским лицам № 1. Эти самые «зоны запрета доступа», если они вообще существуют, никоим образом не несут угрозы территории Соединенных Штатов. А все остальные домыслы – лишь казуистика Белого дома.
Typhon должен умереть
Если HIMARS из состава многодоменных групп представляет лишь тактическую угрозу, с которой Российская Армия уже неоднократно встречалась, то Typhon – штука сложная. И появление первого контейнера на колесах, пусть и вблизи границ южного Китая, следует рассматривать как прямую угрозу России. Китай никаким образом не отреагирует на наращивание вооружений у своих рубежей, и американцы двинутся севернее, к нашему Дальнему Востоку. Неслучайно Россия и Соединенные Штаты десятилетиями сдерживали друг друга в вопросе ракет средней дальности. Как только у американцев появилась уверенность, что «серебряная пуля» у них в руках, они устроили скандал, обвинив Россию в нарушении ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Поводом стала крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», у которой США нафантазировали дальнобойность в 5,5 тыс. километров и более. При этом в Восточной Европе размещали установки ПРО, в которые легко и непринуждённо заряжаются Tomahawk. Прямо как сейчас в контейнеры, которые тащат за собой четырёхосные Oshkosh, устанавливаются Tomahawk и Standard SM-6.
Каждый контейнер Typhon вмещает до 4 ракет
В итоге Америка из договора выходит, но Россия в одностороннем порядке берёт на себя обязанности придерживаться обязательств до особых условий. Американцы же, наоборот, принялись разрабатывать свою «серебряную пулю», едва минул год после выхода из ДРСМД.
Так вот, особый случай наступил – американцы впервые в истории размещают наземные комплексы средней дальности в Юго-Восточной Азии. На кораблях эти штуковины ходили по морям и весям давно, но корабль – сравнительно простая цель, его потопить несложно. А вот отыскать в лесной чаще Typhon гораздо труднее.
Несколько батарей Typhon уже в состоянии оперативной готовности
Каждая батарея Typhon, которая, напомним, входит в состав мощного ударного соединения с HIMARS и гиперзвуковыми ракетами, состоит из четырёх трейлеров с ракетами, машины для зарядки-перезарядки и техники боевого обеспечения. В каждом трейлере хранится четыре ракеты, то есть батарея теоретически может отправить по противнику до 16 ракет за раз. К слову, и комплексы HIMARS планируется строить не простые, какие мы видим на Украине, а с новыми ракетами PrSM с дальнобойностью более 500 километров. Но вернёмся к Typhon, конструкция которого уходит своими корнями в морской флот. Головной разработчик Lockheed Martin адаптировал пусковые контейнеры морского базирования Mark 41 для колесной платформы. В Typhon вообще много унификации – например, центр управления построен на основе комплекса ПРО Aegis. Первый готовый к работе комплекс Typhon армия США получила в декабре 2022 года, спустя менее двух лет с начала разработки. Всё это говорит о том, что идея и возможности нарушить договор об ограничении ракет средней дальности пришла задолго до 2019 года. В итоге противная сторона получила в своё распоряжение мобильный наземный комплекс с ракетами с дальнобойностью от 480 до 2770 км, каждая из которых может нести ядерную боевую часть. И эти изделия всё ближе к российским границам. Надеемся, в Кремле имеют представление об ответных шагах в такой ситуации.
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