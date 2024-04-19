«Нейтрализует разведку с самолетов AWACS»: роль системы РЭБ «Красуха» на фронте

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«Нейтрализует разведку с самолетов AWACS»: роль системы РЭБ «Красуха» на фронте

Западные военные теоретики используют термин «защитный пузырь», говоря о необходимости на современном поле боя полностью прикрыть войска средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В идеале подразделения, находящиеся под такой защитой, должны быть невидимы для «глаз» разведки противника и застрахованы от атак с воздуха всех типов.

Как указывается в западной прессе, в ВС РФ наблюдается значительный прогресс в этом направлении. В качестве одного из основных звеньев сети радиоэлектронного подавления неприятеля выступает российская система РЭБ «Красуха».



«Красуха» обеспечивает защиту командных пунктов, боевых порядков и средств ПВО, что значительно повышает живучесть войск

- говорится в издании World Defence News, описывая её роль на фронте.

Она нейтрализует вражеские радары, в том числе размещенные на воздушных носителях. При этом «Красуха» в состоянии вывести из строя радиоэлектронное оборудование как небольших аппаратов, например, малогабаритных дронов, так и крупных самолетов.

Оперативная стратегия «Красухи», работающей на дистанции 200-250 км, предполагает дальнее обнаружение, распознавание и подавление авиационных радаров. В частности, она нейтрализует разведку, ведущуюся с борта самолетов AWACS

- указывается в издании.

Как отмечается, «Красуха» способна выводить из строя как наземные радары, так и РЛС ударных и разведывательных самолетов противника, беспилотников, низкоорбитальных спутников.

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    8 комментариев
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    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +8
      Сегодня, 21:38
      Оно конечно красиво описано. Отчего ж тогда натовские партнёры над Чёрным морем, как у себя дома летают. Не понятненько.
      1. Orso Звание
        Orso
        +3
        Сегодня, 21:42
        А от того, что летают на расстояниях, превышающих дальность работы данного комплекса, а их бортовое оборудование позволяет "щупать нас" с 400 км.
      2. barclay Звание
        barclay
        +1
        Сегодня, 22:01
        Предлагаю загрузить "Красуху" на Ил-76 и подлететь с этим хозяйством к амерскому разведывательному беспилотнику над Черным морем, и включить на всю катушку РЭБ. Судя по статье, должно подействовать.... recourse
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 22:10
          А когда на ИЛе включат всю эту приблуду, он сам по каким приборам будет летать?
          1. barclay Звание
            barclay
            0
            Сегодня, 22:18
            Временно в ручном режиме. На механику, надеюсь РЭБ не действует.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 21:50
      Абсолютной защиты не смог придумать никто поэтому, на красуху надейся, но сам не плошай!
    3. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 22:09
      Главный вопрос - дальность действия по подавлению этой "Красухи", есть сомнения что она подавит работу самолетов ДРЛО. Конечно хотелось бы, но здесь выбор не шибко большой.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 22:23
        Цитата: Аркадий007
        подавит работу самолетов ДРЛО.

        Самолеты ДРЛО давятся только ракетами. Другое дело, что сейчас самолет с радаром- просто самолет с радаром. А приемные станции ничего не излучают, все из себя гражданские, даже если летают поблизости.

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