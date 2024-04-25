«Библия Святого Людовика»: самая иллюстрированная Библия на свете

Страница из «Моргановского фрагмента». На миниатюрах со всем тщанием изображены сцены распятия Христа вместе с двумя разбойниками. Несмотря на небольшие размеры фигур, и их лица, и одежды – всё выписано исключительно тщательно. При этом текстовки между иллюстрациями весьма и весьма лаконичны

Так называемая «Миниатюра авторства». Подписи авторов и их имён на ней нет. Но есть изображение двух монахов, занятых работой над книгой, и молодого короля и королевы

58 страница «Толедской Библии» (это ещё одно из названий данного манускрипта). На ней изображены сцены из книги Левит. Поскольку манускрипт не содержит полного текста Библии, настоящей Библией, несмотря на название, она не является. Скорее всего, это что-то вроде учебного пособия для молодого короля

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.» Иисус Навин, 1:18

Возможно, что именно так выглядели и рыцари, и сам король Испании Альфонсо X Мудрый, получивший в подарок «Библию Святого Людовика». Кадр из телесериала «Сид Компеадор». Правда, сам Сид и все короли, которым он служил, жили за 200 лет до правления Альфонсо Х, но прогресс в области вооружений в это время шёл крайне медленно. Так что такой их облик вполне можно допустить!

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