«Библия Святого Людовика»: самая иллюстрированная Библия на свете
Возможно, что именно так выглядели и рыцари, и сам король Испании Альфонсо X Мудрый, получивший в подарок «Библию Святого Людовика». Кадр из телесериала «Сид Компеадор». Правда, сам Сид и все короли, которым он служил, жили за 200 лет до правления Альфонсо Х, но прогресс в области вооружений в это время шёл крайне медленно. Так что такой их облик вполне можно допустить!
Иисус Навин, 1:18
Литература Средневековья. Со временем распространение грамотности и увеличение общего количества книг в средневековой Европе привело к тому, что стали появляться не только копии старинных книг, но и самостоятельные сочинения, их дополнявшие. Причём сначала это опять-таки были те же самые библейские тексты, но уже с комментариями и пояснениями. Так появилось так называемое «библейское морализаторство» – книги, включавшие в себя помимо отрывков из библейских текстов множество иллюстраций и пояснений, как к самим этим текстам, так и к иллюстрациям, их пояснявшим. Ну а самой «богатой» в отношении иллюстраций является на сегодня «Библия Святого Людовика», или, как её еще называют, «Богатая Библия», представляющая собой морализирование на библейские темы в трёх томах и содержащая на своих страницах целых 4898 миниатюр*.
На каждой её странице можно видеть различные эпизоды Ветхого и Нового Завета. И тут же присутствуют иллюстрации, которые их объясняют с точки зрения тогдашней религиозной морали. Причём каждому отрывку посвящена не одна, что было бы вполне логично, а сразу две миниатюры. На первой событие изображается как таковое, а вот вторая миниатюра поясняет этот фрагмент текста уже в свете церковного учения. При этом все иллюстрации сопровождаются текстами из Библии и вдобавок ещё и краткими комментариями о существующей между двумя «картинками» взаимосвязи.
58 страница «Толедской Библии» (это ещё одно из названий данного манускрипта). На ней изображены сцены из книги Левит. Поскольку манускрипт не содержит полного текста Библии, настоящей Библией, несмотря на название, она не является. Скорее всего, это что-то вроде учебного пособия для молодого короля
Мы также знаем, что составлена она была между 1226 и 1234 годами для короля Людовика IX Французского (р. 1214) по просьбе его матери Бланш Кастильской. Все последние восемь веков манускрипт хранился в соборе Толедо, за исключением фрагмента из восьми листов, которые находятся в библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке.
Первое упоминание об этом уникальном иллюстрированном манускрипте содержится в завещании испанского короля Альфонсо Мудрого от 10 января 1284 года, в котором содержится упоминание «иллюстрированной Библии в трёх томах, подаренной нам королём Франции Людовиком». Причём в завещании явно имелся в виду Людовик IX, поскольку Фернандо III, отец Альфонсо, был его двоюродным братом, что подразумевает тесные связи между королевскими домами Франции и Кастилии. После смерти короля Библия досталась его сыну Санчо. Затем в 1466 году она была описана Габриэлем Тецелем, патрицием из Нюрнберга, а ещё позднее она упоминается в описи сокровищ Толедского собора, в 1539 году. Интересно, что к этому времени из неё был удалён так называемый «фрагмент Моргана», ставший её своеобразным четвёртым томом.
Оформлены страницы манускрипта следующим образом: на каждой странице имеются две колонки, каждая с четырьмя миниатюрами в медальонах. Верхняя миниатюра каждой из пар является иллюстрацией к тексту Ветхого Завета, тогда как нижняя демонстрирует читателю эквивалентную ей сцену из Нового Завета или же сцену с неким аллегорическим или мистическим смыслом ветхозаветной истории. Кроме миниатюр, на странице есть также две узкие колонки с поясняющим рисунки текстом.
Столбцы текста имеют ширину 25 мм, столбцы для медальонов – 75 мм.
Интересно, что для иллюстраций и текста использовалась только лишь одна сторона каждого листа, другая же сторона оставалась пустой, что вдвое увеличило объём работы и сделало эту Библию чрезвычайно дорогостоящей. Раскрашенные листы располагались разворотами, то есть когда её открывали, были видны две раскрашенные страницы, а следующие остались пустыми.
Миниатюры были выписаны на фоне полированного золота, причём использовалась очень богатая палитра красок: синий цвет, зелёный, красный, жёлтый, серый, оранжевый и сепия. Интересно, что иллюстраторы в своих миниатюрах с монашеской точки зрения и Библии во многом критически рассматривают современное им общество, изображают его пороки и добродетели. А ещё благодаря их стараниям отразить жизнь своего времени как можно более точно, мы видим сегодня и его одежды, и даже можем получить представление о некоторых обычаях. В соответствии с духом времени эта Библия, как и другие морализаторствующие произведения этой эпохи, содержит ещё и множество антисемитских миниатюр.
Так называемая «Миниатюра авторства». Подписи авторов и их имён на ней нет. Но есть изображение двух монахов, занятых работой над книгой, и молодого короля и королевы
А теперь давайте представим, сколько труда и мастерства пришлось вложить создателям этой книги, прежде всего в то, чтобы нарисовать все эти 4898 миниатюр. Ведь это не просто изображения каких-то отдельных библейских персонажей с подписями, типа «Бог», «Адам», «Ева», «Ной» и так далее, а изображения с узнаваемым сюжетом, со смыслом, задуманные для визуального воздействия на читающего или, что вернее, рассматривающего их человека. Но при столь огромном количестве миниатюр, кстати, исполненных на страницах в очень малом формате, требовался очень продуманный отбор сюжетов для иллюстраций, то есть, говоря современным языком – очень грамотный художественный редактор, а то даже и целый редакционный совет, занимающийся подбором иллюстративного материала для этого манускрипта.
Страница из «Моргановского фрагмента». На миниатюрах со всем тщанием изображены сцены распятия Христа вместе с двумя разбойниками. Несмотря на небольшие размеры фигур, и их лица, и одежды – всё выписано исключительно тщательно. При этом текстовки между иллюстрациями весьма и весьма лаконичны
И вот тут надо отметить, что «Библия Святого Людовика» отнюдь не является чем-то уникальным. Она представляет собой часть четырёх ранних Библий-морализий, созданных между 1220 и 1234 годами. То есть вся эта редакторская работа, проведённая «творческими коллективами» монахов, создателей таких книг имела место не только в каком-то одном монастыре, а… в нескольких. Так как хотя все они очень похожи друг на друга, в них и отличия в ряде трактовок, и, разумеется, в оформлении. А говорит это только о том, что, несмотря на всю сложность создания и дороговизну подобных книг, их «производство» в какой-то мере уже было поставлено «на поток». То есть в обществе на них существовал спрос, и создатели подобных книг-морализий его по мере сил стремились удовлетворить.
* Первый том содержит 1529 миниатюр, второй – 1792, третий – 1520, и четвёртый, из Библиотеки и музея Пирпонта Моргана – 57!
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