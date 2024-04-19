Столтенберг: «Союзники должны заглянуть поглубже в свои хранилища и достать оттуда снаряды для Украины»

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Столтенберг: «Союзники должны заглянуть поглубже в свои хранилища и достать оттуда снаряды для Украины»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе проходившего в формате видеоконференции заседания совета Украина-НАТО заявил, что министры обороны стран альянса согласились предоставить ВСУ дополнительные средства ПВО. По мнению Столтенберга, странам НАТО следует пойти на риск и поставить Киеву имеющиеся у них вооружения, даже в ущерб собственным возможностям в сфере обороны.

В частности, генсек НАТО предложил союзникам по альянсу "заглянуть поглубже в свои хранилища и достать оттуда необходимые украинской армии артиллерийские боеприпасы для Украины. Столтенберг также отметил, что главы оборонных ведомств стран НАТО договорились ускорить поставки вооружений украинской армии.



Однако, при этом предложение Столтенберга о создании фонда военной поддержки Украины на сумму 100 миллиардов долларов не было поддержано рядом ключевых стран альянса.

Ранее Столтенберг, выступая на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри, подчеркнул, что Украина обязана сама обеспечивать свою армию живой силой, тогда как Запад снабжает ВСУ вооружениями и боеприпасами.

Однако, несмотря на призывы к существенному усилению военной поддержки Киева, генсек НАТО добавил, что в настоящее время отсутствуют необходимые условия, необходимые для приглашения Украины к вступлению в альянс. По мнению Столтенберга, весьма маловероятно, что такие условия могут сложиться к летнему саммиту НАТО в Вашингтоне.
  • сайт НАТО
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15 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 19:57
    Судя по его выступлениям и глядя на его фото, понимаешь, что Столтенберг готовится к главной роли в новом фильме "Праздник святого Йоргена" 2
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 20:06
      к главной роли в новом фильме "Праздник святого Йоргена" 2
      ..не ..в роли кости сапрыкина "Место встречи изменить нельзя" 2....щипачь ещё тот
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 20:46
        «Союзники должны заглянуть поглубже в свои хранилища и достать оттуда"... Заметьте, никто из руководства НАТО и ЕС не достал ещё ничего из лично своих карманов, чтобы перечислить хотя бы что-то Украине и на личном примере, так сказать... Ну да... Зачем давать свои кровные, когда можно достать из хранилищ купленные на бюджетные народные деньги артиллерийские боеприпасы для Украины... Ну а потом опять же на бюджетные пополнить запасы в этих хранилищах... Украина никогда, никому, ничего не вернет... Во первых, возможно, и отдавать будет уже некому(ну если воевать будут до последнего...), а во вторых, как считают хохлопы, долги отдают только трусы...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:57
    Давно ждал чтобы всунуть эти новости из Норвегии.Там раскорячивается интересный сценарий,за место " голубых" в Осло могли и порешить Стоптаннаго со всей семьёй.Но тянет вся эта ерунда на чистую провокацию норвежских спецслужб.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 19:59
    Всё глубже и глубже падал мозг Столтнберга во тьму... laughing
  4. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 20:02
    Ну начни с себя-отдай хохлам все что имеешь laughing
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 20:03
    "заглянуть поглубже в свои хранилища и достать оттуда необходимые украинской армии артиллерийские боеприпасы для Украины.
    ...то есть...поглубже пошуровать карманы и сумочки у гендерного налогоплательщика...да просто замечательно...я только ЗА
  6. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +2
    Сегодня, 20:05
    Столтенберг в защите укровермахта уже срывается на фальцет и, действительно, выглядит смешно, и никаких убедительных аргументов.
  7. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 20:09
    Пора изобразить пожар в борделе, и заняться раскулачиванием.
  8. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 20:11
    Союзники бы да, заглянули бы поглубже и отдали всё, но проблема украинцев в том, что НАТО им не союзники. Они тот, кто поматросил и бросил.
  9. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 20:14
    генсек НАТО предложил союзникам по альянсу "заглянуть поглубже в свои хранилища

    В амбарах подмести, по сусекам поскрести и слепить хоть какой-нибудь колобок. Который в итоге всё равно будет съеден...
  10. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 20:20
    В дупу пусть заглянут... поглубже. yes
  11. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 21:02
    Похоже ему кто-то сказку про Колобка прочитал? wassat
  12. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 21:03
    Поглубже в хранилища? Они оттуда смогут извлечь разве что геморрой. sad
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:13
    Столтенберг: «Союзники должны заглянуть поглубже в свои хранилища и достать оттуда снаряды для Украины»
    Удобно быть генсеком... болтай, что хочешь и ничего тебе за это не будет!

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