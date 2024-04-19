Столтенберг: «Союзники должны заглянуть поглубже в свои хранилища и достать оттуда снаряды для Украины»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе проходившего в формате видеоконференции заседания совета Украина-НАТО заявил, что министры обороны стран альянса согласились предоставить ВСУ дополнительные средства ПВО. По мнению Столтенберга, странам НАТО следует пойти на риск и поставить Киеву имеющиеся у них вооружения, даже в ущерб собственным возможностям в сфере обороны.В частности, генсек НАТО предложил союзникам по альянсу "заглянуть поглубже в свои хранилища и достать оттуда необходимые украинской армии артиллерийские боеприпасы для Украины. Столтенберг также отметил, что главы оборонных ведомств стран НАТО договорились ускорить поставки вооружений украинской армии.Однако, при этом предложение Столтенберга о создании фонда военной поддержки Украины на сумму 100 миллиардов долларов не было поддержано рядом ключевых стран альянса.Ранее Столтенберг, выступая на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри, подчеркнул, что Украина обязана сама обеспечивать свою армию живой силой, тогда как Запад снабжает ВСУ вооружениями и боеприпасами.Однако, несмотря на призывы к существенному усилению военной поддержки Киева, генсек НАТО добавил, что в настоящее время отсутствуют необходимые условия, необходимые для приглашения Украины к вступлению в альянс. По мнению Столтенберга, весьма маловероятно, что такие условия могут сложиться к летнему саммиту НАТО в Вашингтоне.

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