Предложенный Джонсоном законопроект о финансировании Украины допущен к голосованию
Предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о дополнительном финансировании Украины допущен к голосованию, нижняя палата Конгресса США приняла соответствующее решение. Об этом сообщает Bloomberg.
На сегодняшнем заседании Палата представителей на процедурном голосовании приняла законопроекты об оказании помощи Украине и конфискации замороженных активов России. Эти два документа допущены к основному голосованию, которое состоится завтра, в субботу, 20 апреля. Ранее Майк Джонсон заявил, что голосование будет проходить за новые законопроекты, а не за уже проголосованный Сенатом документ. Всего планируется принять четыре отдельных документа.
Ранее сообщалось, что в случае одобрения законопроекта, а это может произойти уже завтра, т.е. 20 апреля, Киев получит 61 млрд. долларов, но не безвозмездно, а в кредит. Перед этим администрация Байдена должна будет договориться с Зеленским о возврате кредита. Причем из этих 61 млрд. долларов 23 млрд сразу же уйдут на восполнение арсенала Пентагона, т.е. территорию США они вообще не покинут. Еще примерно 14 млрд уйдут на программу USAI, по которой американцы заключат контракты с производителями оружия, тоже американского. Этих денег Киев также не увидит. 13,4 млрд долларов пойдут на замену и ремонт уже переданных ВСУ вооружений и на обучение украинских военнослужащих. Таким образом, из 61 млрд долларов 50,4 млрд. пройдут мимо Украины. Оставшиеся 10 с чем-то млрд. долларов Киев получит в качестве кредита.
В случае, если данный законопроект получит одобрение Палаты представителей, то Сенат непременно его утвердит, демократическое большинство в верхней палате Конгресса об этом уже просигнализировало. Затем останется только подпись Байдена и он станет законом.
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