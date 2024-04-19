Предложенный Джонсоном законопроект о финансировании Украины допущен к голосованию

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Предложенный Джонсоном законопроект о финансировании Украины допущен к голосованию

Предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о дополнительном финансировании Украины допущен к голосованию, нижняя палата Конгресса США приняла соответствующее решение. Об этом сообщает Bloomberg.

На сегодняшнем заседании Палата представителей на процедурном голосовании приняла законопроекты об оказании помощи Украине и конфискации замороженных активов России. Эти два документа допущены к основному голосованию, которое состоится завтра, в субботу, 20 апреля. Ранее Майк Джонсон заявил, что голосование будет проходить за новые законопроекты, а не за уже проголосованный Сенатом документ. Всего планируется принять четыре отдельных документа.



Ранее сообщалось, что в случае одобрения законопроекта, а это может произойти уже завтра, т.е. 20 апреля, Киев получит 61 млрд. долларов, но не безвозмездно, а в кредит. Перед этим администрация Байдена должна будет договориться с Зеленским о возврате кредита. Причем из этих 61 млрд. долларов 23 млрд сразу же уйдут на восполнение арсенала Пентагона, т.е. территорию США они вообще не покинут. Еще примерно 14 млрд уйдут на программу USAI, по которой американцы заключат контракты с производителями оружия, тоже американского. Этих денег Киев также не увидит. 13,4 млрд долларов пойдут на замену и ремонт уже переданных ВСУ вооружений и на обучение украинских военнослужащих. Таким образом, из 61 млрд долларов 50,4 млрд. пройдут мимо Украины. Оставшиеся 10 с чем-то млрд. долларов Киев получит в качестве кредита.

В случае, если данный законопроект получит одобрение Палаты представителей, то Сенат непременно его утвердит, демократическое большинство в верхней палате Конгресса об этом уже просигнализировало. Затем останется только подпись Байдена и он станет законом.
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    34 комментария
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    1. stels_07 Звание
      stels_07
      +4
      Сегодня, 19:01
      да примут,ежу понятно.текст короткий и тд
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +1
        Сегодня, 19:03
        Своя рубашка ближе к телу . Себя американцы не забудут . Это у них в крови .
        1. stels_07 Звание
          stels_07
          +5
          Сегодня, 19:05
          себя они уже не забыли,когда энергорынок Европы забрали
    2. Арка Звание
      Арка
      +1
      Сегодня, 19:06
      То что примут сомнению не подлежит. Но есть вопрос : сколько тут заложено на откаты и попилы которые есть альфа и омега самой "не коррумпированной" страны мира.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +2
        Сегодня, 20:26
        Цитата: Арка
        То что примут сомнению не подлежит. Но есть вопрос : сколько тут заложено на откаты и попилы которые есть альфа и омега самой "не коррумпированной" страны мира.

        а я думал важнее, сколько после этого оружия у ВСУ появится.. а что там в Полосатии с откатами-как то не волнует, я в РФ живу..
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 21:12
          Да какая разница, 10 млрд ЮэСДи это примерно 1 трлн рублей. Если считать что на оборону РФ в 24 году потратит 5 млрд, то это 5я часть, но у них нет ни флота, ни самолетов, ни ЯО. А еще всю технику им бесплатно подгоняют. Так что это просто огромные деньги.
    3. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 19:07
      тот кто эти активы у них размещал понесёт ответственность или будет также как с крокусом?
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 20:50

        тот кто эти активы у них размещал понесёт ответственность

        "Эля не уиноувата! " request
    4. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 19:07
      Если примут оба закона_ один из которых конфискация наших активов, надо будет отвечать.
    5. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 19:08
      Оставшиеся 10 с чем-то млрд. долларов Киев получит в качестве кредита.
      . Может яхты, пока, зелебобусы покупать не будут, а так по "мелочи" прилипает к их заггребущим рученкам... 10 лярдов, это сумма не малая, есть где разгулятсч всяким ухарям!
      Ах да, проверяющие/контролирующие из полосатии... те тоже возьмут своё, только так.
    6. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 19:08
      И всё же они ищут способы наши ЗВР себе забрать "под шум волны"!!!
    7. ulembeck Звание
      ulembeck
      +1
      Сегодня, 19:09
      Прогнулся таки Джонсон под самоходного Джо. Ну, видать, в накладе не останется, даже если коллеги по партии его выпроводят.
    8. solar Звание
      solar
      +5
      Сегодня, 19:16
      Автор- редкий сказочник.
      Киев получит 61 млрд. долларов, но не безвозмездно, а в кредит.

      А несколькими строчками ниже вещает, забыв о том, что писал раньше.
      Оставшиеся 10 с чем-то млрд. долларов Киев получит в качестве кредита.

      Да, некоторую часть денег Киеву дают в виде кредита, там же специально оговаривается право президента списать этот кредит в два этапа- сначала 50 процентов, потом еще 50. Наверняка так и будет.
      Таким образом, из 61 млрд долларов 50,4 млрд. пройдут мимо Украины.

      Все пойдут на Украину в виде американских вооружений. Да, живых денег дадут "только" 10 млрд - остальное- в виде американского оружия и боеприпасов. Навряд ли Киев от этого расстроится.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -6
        Сегодня, 19:42
        Это Вы хвастаетесь, или просто трудно радость скрыть?))
        1. solar Звание
          solar
          +5
          Сегодня, 19:46
          Это я констатирую факт. Желающим прятать голову в песок мешать не буду.
          hi
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            -7
            Сегодня, 19:47
            Ах....дадада... Правдоруб же... Как я мог забыть?)))
        2. Wildcat Звание
          Wildcat
          0
          Сегодня, 20:08
          23 млрд сразу же уйдут на восполнение арсенала Пентагона, т.е. территорию США они вообще не покинут. Еще примерно 14 млрд уйдут на программу USAI, по которой американцы заключат контракты с производителями оружия, тоже американского.

          23 - это на восполнение того, что Президент США может выдавать "президентским распоряжением" - угадайте, куда пойдет.
          14 - угадайте, куда пойдет произведенное оружие.

          Вообще то было бы неплохо, если бы кто-то взял документ и перевел его.
          Там еще есть много что комментировать, например, "план для Украины". Или кое-что про АТАКМС.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            -3
            Сегодня, 20:12
            А зачем мне гадать, я и так знаю куда оно пойдет. Пост-то мой был не об этом))
    9. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 19:18
      В,на Украине праздник местного значения,перерос в массовые гуляния ! Работают столовые и буфеты! Не моё ,был у нас в экипаже слесарь ,неокончивщий Львовский университет.Его пёрл,на всю жизнь запомнил в 80 ые.
    10. anjey Звание
      anjey
      +2
      Сегодня, 19:37
      Не верь "американским данайцам",плоды приносящим..... laughing am
    11. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 19:44
      что..прогнули этого очкарика..видать пообещали какую-то крутую должность и много долларов с этих 60
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 20:51
        Цитата: Яро Полк
        что..прогнули этого очкарика..

        Да никто никого не прогибал. Американцы давно согласовали помощь украине обоими партиями, остальное - это внутриамериканское внутриполитическое бодание
    12. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 19:44
      Меня всякий раз удивляет то безразличие российской власти к вражьим методам и способам нанесения морального и материального ущерба собственному народу, который доверил им государственное управление.
      Мы ждём не соглашательства и констатации фактов, не набора слов для нашего оглупления, а реальных дел и действий, способных УЛУЧШИТЬ нашу жизнь в обозримом будущем.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 20:52
        Цитата: ROSS 42
        Мы ждём не соглашательства и констатации фактов, не набора слов для нашего оглупления, а реальных дел и действий, способных УЛУЧШИТЬ нашу жизнь в обозримом будущем.

        А Вы юморист...
    13. bambr731 Звание
      bambr731
      +1
      Сегодня, 20:04
      Причем из этих 61 млрд. долларов 23 млрд сразу же уйдут на восполнение арсенала Пентагона, т.е. территорию США они вообще не покинут.

      Законопроект, конечно, примут. Не понятно, почему восполнение арсенала Пентагона входит в законопроект о дополнительном финансировании Украины. Для "масштаба" что-ли? Ну да им видней. Война их хлеб
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 20:53
        Цитата: bambr731
        Не понятно, почему восполнение арсенала Пентагона входит в законопроект о дополнительном финансировании Украины

        Просто Пентагон выдаст украине на 23 млрд оружия, а по законопроекту их ему компенсируют.
    14. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 20:15
      .На сегодняшнем заседании Палата представителей на процедурном голосовании приняла законопроекты об оказании помощи Украине и конфискации замороженных активов России.

      Т.е. наши денежки тю-тю?
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 20:55
        Цитата: 75Сергей
        Т.е. наши денежки тю-тю?

        Вот это как бы не факт. Я надеюсь. Попросту говоря, с вероятностью 99,9% мы эти деньги никогда не увидим, что бы там относительно них не решили. Но если их решат не трогать, хотя бы их них Украину финансировать не будут. А если решат... Дело в том, что не американцы держатели долга. И решать будет все же Европа
    15. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 20:22
      Возможно, это последний раз, когда они поддерживают Украину. Проблема для США и их соратников заключается в том, что они знают, что Украина не сможет вернуть все деньги, которые они потратили на войну. Кроме того, Китай продолжает заниматься своими делами, в то время как Запад изматывает себя.
    16. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 20:37
      Цитата: Carlos Sala
      , это последний раз, когда они поддерживают Украину. Проблема для США и их соратников заключается в том, что они знают, что Украина не сможет вернуть все деньги,

      Слышим подобное заблуждение с 2022г, денег они могут нарисовать сколько угодно
    17. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 20:38
      Цитата: 75Сергей
      наши денежки тю-тю?

      Это было понятно ещё давно, но скорее всего амеры будут ещё долго делать вид что если РФ капитулирует, то вернут ...потом ...может быть (аналогично Венесуэле и Ирану)
    18. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 20:42
      Цитата: Фаталист
      надо будет отвечать.

      Как? Зелёными фломастерами? Или шутками Маши?
    19. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 20:54
      Допустили и допустили, продолжение саги о голосованиях увидим завтра "в цвете".

      А сегодня, mailonline (https://www.dailymail.co.uk/news/article-13325745/Mike-Waltz-bushings-air-force-military-overspending.html) опубликовала материал на эту же тему (коррупция и бизнес на военных заказах).

      Про то, как законодатели устроили в Конгрессе министру ВВС США Фрэнку Кендаллу настоящую выволочку, показав ему пакетик с крепежным материалов и чиновник Пентагона признался, что понятия не имел, что такие детали стоят так баснословно дорого для налогоплательщиков.

      Оказалось Пентагон платит 90 тысяч долларов за набор болтов для двигателей своих истребителей, а на розничном рынке он стоит от силы 100 долларов. Получается наценка почти в 1000 раз (!?) Чем не Клондайк для лоббистов ВПК и их подрядчиков?

      Еще примеры: реле давления масла для ракет NASA в рознице стоит пару сотен долларов, а официально он обходится казне в 10 тысяч; на клапаны для вертолётов Apache "спустил" 120 миллионов, в то время как на рынке они стоят 28 миллионов.

      Может когда-нибудь вот так-же обнародуют и вся подноготную всей военной помощи той же Украине.
    20. viktor 7007
      viktor 7007
      0
      Сегодня, 21:50
      скоро тупоголовые зажравшиеся свиньи не смогут платить проценты хозяину мира сего. и он начнет вершить свой суд.

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