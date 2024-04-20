Австралийский флот показал прототип автономного подводного аппарата Ghost Shark

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Австралийский флот показал прототип автономного подводного аппарата Ghost Shark

Компания Anduril Industries совместно с австралийским флотом показала первый прототип автономного аппарата Ghost Shark («Акула-призрак»), относящегося к категории XL-AUV – сверхбольших подводных роботизированных изделий.

Данный проект реализуется в соответствии с соглашением 2022 года стоимостью $90 млн и, как утверждается, опережает график и вписывается в текущий бюджет. Всего в программе задействовано 42 предприятия. На данном этапе цель австралийцев – спроектировать и построить на местных мощностях три дрона за три года.





Австралийский флот намерен в лице Ghost Shark получить многофункциональный подводный аппарат большой дальности действия, призванный решать широкий спектр задач, в частности бесперебойно вести разведку, обеспечивать целеуказание и наносить удары.



Разрабатываемая система предназначена как для Королевского флота Австралии, так и для удовлетворения нужд зарубежных заказчиков. При этом она может решать не только военные, но и гражданские задачи. Вполне возможно, что одним из первых пользователей Ghost Shark станут ВСУ, сделавшие ставку в противостоянии в акватории Черного моря на автономные аппараты ввиду отсутствия военно-морских сил традиционного типа.
  • Anduril Industries
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2 комментария
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  1. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 09:57
    А в австралии точно не водятся укропитеки? А то очень похоже на то что кое кто опять, сварил в месте два мусорных контейнера, а деньги по карманам потырил.
  2. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:17
    Вполне возможно, что одним из первых пользователей Ghost Shark станут ВСУ

    Если такие аппараты действительно попадут в ВСУ (не очень верится), это приведет к закрытию всякого мореплавания в восточной части Черного моря и зоне Керченского пролива- с автоматического аппарата взятки гладки, если он нанесет удар по гражданскому. Ошибка техники. То есть объявят зоной боевых действий.

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