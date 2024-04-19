Президент Чехии: Западу больше нечем помогать Украине

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Президент Чехии: Западу больше нечем помогать Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу больше нечем помогать Украине - страны Евросоюза не обладают достаточными запасами ресурсов, чтобы иметь возможность продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

Павел также добавил, что европейские страны начинают искать, где еще остались доступные для поставки Украине запасы вооружений и артиллерийских боеприпасов. При этом, по словам чешского президента, Евросоюз считает, что помощь США Украине не может быть заменена Европой. Он напомнил, что с начала украинского кризиса США предоставили не менее половины всех объемов военной помощи Киеву. В связи с этим, ЕС ждем от правительства США "правильного решения".



При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, власти Чехии проинформировали министров обороны стран альянса, что Прага уже закупила для украинской армии полмиллиона артиллерийских боеприпасов.

Ранее президент Чехии отмечал, что переговоры о закупках снарядов для ВСУ втайне ведутся в том числе со странами, которые позиционируют себя как дружественные России. При этом, учитывая их отношения с Москвой, все переговоры проводятся в условиях полной конфиденциальности.

О каких именно странах идет речь, чешский президент не уточнил, однако добавил, что всего планируется закупить для Украины 800 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. В настоящее время уже достигнуты договоренности о поставке первых 180 тысяч снарядов, еще 120 тысяч уже найдены, но еще не оплачены.
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11 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    -1
    Сегодня, 21:01
    Все, даже у Павла кончились снаряды! belay
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -3
      Сегодня, 21:09
      Президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу больше нечем помогать Украине

      Ну как же так... Даже у двойного святого, который никогда ничего не жалел для рiдной Украiны, всё для неё закончилось... feel Ну да ладно... Пусть Петр займёт у Павла, а Павел у Петра и всё что собрали пошлите ЗелиБобе... Хоть отмазка будет, что даже своё последнее отдали... laughing
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 22:14
        Не верьте им, ибо лгут постоянно. Т.к. совести нет у тех кто у кого нет души.
  2. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -1
    Сегодня, 21:06
    власти Чехии проинформировали министров обороны стран альянса, что Прага уже закупила для украинской армии полмиллиона артиллерийских боеприпасов ... В настоящее время уже достигнуты договоренности о поставке первых 180 тысяч снарядов, еще 120 тысяч уже найдены, но еще не оплачены

    180 тысяч плюс неоплаченные 120 тысяч получается триста. Где ещё двести?
    Власти Чехии явно путаются в показаниях.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 21:26
      Цитата: nik-mazur
      Где ещё двести?
      Власти Чехии явно путаются в показаниях.

      Никакой путаницы. 200 тысяч снарядов оплачены, но не найдены.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 21:29
      Цитата: nik-mazur
      180 тысяч плюс неоплаченные 120 тысяч получается триста. Где ещё двести?
      Власти Чехии явно путаются в показаниях.
      - Три сольдо плюс три сольдо будет десять сольдо, так?
      - Так.
      - Ну, а десять сольдо плюс пять сольдо - сто сольдо. Так?
      - Так.
      - А раз так, синьор Буратино, с вас причитается пять золотых.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:23
    Президент Чехии: Западу больше нечем помогать Украине
    . Ну да, сдуваются все, когда общее/ничье бабло заканчивается и надо отдавать свое!
  4. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 21:26
    Что-то у этого напыщенного индюка давно не взрывались хранилища боеприпасов.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 21:29
    Все ясно. Хо#лы( холопы ЕС) еще не отработали за прошлые поставки. Субботниками в барделях ЕС, дело не поправить.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 21:42
    Президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу больше нечем помогать Украине - страны Евросоюза не обладают достаточными запасами ресурсов, чтобы иметь возможность продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

    Страны НАТО дадут Украине больше систем ПВО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    К такому решению пришли министры обороны стран НАТО во время заседания Совета НАТО — Украина.

    «Союзники договорились активизировать действия и предоставить дополнительную военную поддержку, включая противовоздушную оборону», — заявил Столтенберг.
    https://www.rbc.ru/politics/19/04/2024/662286c59a7947518c1355fe?from=from_main_3
  7. KelWin Звание
    KelWin
    0
    Сегодня, 22:07
    Ну допустим, полляма нашли. Снарядов. Но к боекомплекту надо потребное количество стволов и зипа, это все тоже нашли, или смущённо молчим в тряпочку?) Ну понятно, нельзя же признаться, что обгадились и проект 404 закрывается...

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