Президент Чехии: Западу больше нечем помогать Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу больше нечем помогать Украине - страны Евросоюза не обладают достаточными запасами ресурсов, чтобы иметь возможность продолжать оказывать военную поддержку Киеву.Павел также добавил, что европейские страны начинают искать, где еще остались доступные для поставки Украине запасы вооружений и артиллерийских боеприпасов. При этом, по словам чешского президента, Евросоюз считает, что помощь США Украине не может быть заменена Европой. Он напомнил, что с начала украинского кризиса США предоставили не менее половины всех объемов военной помощи Киеву. В связи с этим, ЕС ждем от правительства США "правильного решения".При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, власти Чехии проинформировали министров обороны стран альянса, что Прага уже закупила для украинской армии полмиллиона артиллерийских боеприпасов.Ранее президент Чехии отмечал, что переговоры о закупках снарядов для ВСУ втайне ведутся в том числе со странами, которые позиционируют себя как дружественные России. При этом, учитывая их отношения с Москвой, все переговоры проводятся в условиях полной конфиденциальности.О каких именно странах идет речь, чешский президент не уточнил, однако добавил, что всего планируется закупить для Украины 800 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. В настоящее время уже достигнуты договоренности о поставке первых 180 тысяч снарядов, еще 120 тысяч уже найдены, но еще не оплачены.

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