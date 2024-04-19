Бойцы на фронте позитивно восприняли заявление Лаврова о продолжении боевых действий даже в случае начала переговоров с Киевом

Сегодняшнее заявление главы МИД Сергея Лаврова по поводу возможных переговоров с Украиной активно обсуждают наши бойцы на передовой. Здесь нужно сразу же сказать о том, что, как только в политических кругах поднимается вопрос переговоров с киевским режимом, у наших ребят на фронте возникают, мягко говоря, неприятные вопросы. Все понимают, что договариваться с киевским режимом бессмысленно, потому что он изначально построен на лжи и на лжи пытается держаться и маневрировать.Однако сегодняшнее заявление Сергея Лаврова о том, что, даже если переговоры вдруг начнутся, то боевые действия на время ведения этих переговоров останавливаться не будут, на фронте бойцы ВС РФ восприняли положительно.Глава внешнеполитического ведомства достаточно чётко изложил российскую позицию. Она состоит в том, что – да, переговоры возможны, но только не ценой утраты стратегической инициативы, добытой немалым трудом, кровью и потом на линии боевого соприкосновения.То есть, даже если Вашингтон пошлёт очередного «человека в кепке и потной футболке» в качестве переговорщика от Киева в гипотетический Стамбул, то у переговорщика будет не только американский телесуфлёр, но и карта со сводками о реальном положении дел на фронтах – карта, на которой видно, как продвигается российская армия.А к настоящему моменту, на чём делают акцент уже и западные аналитики, ВСУ за 2024 года потеряла территории, по площади значительно превосходящие те, которые они отбили в ходе своего эпичного «контрнаступа» образца 2023 года. И это притом, что растратили около двух сотен миллиардов долларов иностранной помощи с начала российской СВО.