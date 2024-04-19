Бойцы на фронте позитивно восприняли заявление Лаврова о продолжении боевых действий даже в случае начала переговоров с Киевом

38
Бойцы на фронте позитивно восприняли заявление Лаврова о продолжении боевых действий даже в случае начала переговоров с Киевом

Сегодняшнее заявление главы МИД Сергея Лаврова по поводу возможных переговоров с Украиной активно обсуждают наши бойцы на передовой. Здесь нужно сразу же сказать о том, что, как только в политических кругах поднимается вопрос переговоров с киевским режимом, у наших ребят на фронте возникают, мягко говоря, неприятные вопросы. Все понимают, что договариваться с киевским режимом бессмысленно, потому что он изначально построен на лжи и на лжи пытается держаться и маневрировать.

Однако сегодняшнее заявление Сергея Лаврова о том, что, даже если переговоры вдруг начнутся, то боевые действия на время ведения этих переговоров останавливаться не будут, на фронте бойцы ВС РФ восприняли положительно.



Глава внешнеполитического ведомства достаточно чётко изложил российскую позицию. Она состоит в том, что – да, переговоры возможны, но только не ценой утраты стратегической инициативы, добытой немалым трудом, кровью и потом на линии боевого соприкосновения.

То есть, даже если Вашингтон пошлёт очередного «человека в кепке и потной футболке» в качестве переговорщика от Киева в гипотетический Стамбул, то у переговорщика будет не только американский телесуфлёр, но и карта со сводками о реальном положении дел на фронтах – карта, на которой видно, как продвигается российская армия.

А к настоящему моменту, на чём делают акцент уже и западные аналитики, ВСУ за 2024 года потеряла территории, по площади значительно превосходящие те, которые они отбили в ходе своего эпичного «контрнаступа» образца 2023 года. И это притом, что растратили около двух сотен миллиардов долларов иностранной помощи с начала российской СВО.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    38 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +11
      Сегодня, 20:16
      У нас подобные заявления читают с замиранием сердца, типа только бы не очередной договорняк со сливом наших позиций!
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 20:23
        У нас подобные заявления читают с замиранием сердца, типа только бы не очередной договорняк со сливом наших позиций!

        Ну так сколько можно на одни и те же грабли... По моему даже до небожителей в Кремле дошло, что народ резко против и не нужно в очередной раз испытывать его терпение...
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 21:30
          Да, боятся. Пригожин намекнул, как можно ответить за предательство.
          1. Mitos Звание
            Mitos
            0
            Сегодня, 22:11
            И чем закончился намек?! Лавров дипломат. Когда дипломатия провалилась говорят пушки. А решает как дальше пойдет обычно не народ. Правда сейчас даже до отдаленных от народа должно бы дойти...
    2. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      +1
      Сегодня, 20:17
      Я надеюсь, что Россия не будет снова одурачена, как это было, когда она вывела свои войска из Киева.
      1. VladimirNET Звание
        VladimirNET
        +5
        Сегодня, 20:24
        Вопрос не в том, будет Россия одурачена или нет, а в том:
        что единственная возможная причина этого - предательство наверху,
        других причин типа "ой, нас снова обманули" - и быть не может!
        1. Андрей Дибров
          Андрей Дибров
          -5
          Сегодня, 20:51
          Единственная причина - геополитическая бессмысленность дальнейшего. Пиррова победа.
          Никем не признаная. Без договоренностей - афганистан в чистом виде. Кончившийся известно чем.
          Два раза.
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            0
            Сегодня, 22:21
            Цитата: Андрей Дибров
            Единственная причина - геополитическая бессмысленность дальнейшего.
            Для Вас и ваших хозяев продолжать действительно бессмысленно.
          2. suhorukofal Звание
            suhorukofal
            0
            Сегодня, 22:23
            Цитата: Андрей Дибров
            Никем не признаная

            А чье признание нам нужно, тех стран и международных кто Крым не признал? Очень это важно для нас, прям кушать не могли без этого признания
      2. Electrical Звание
        Electrical
        +2
        Сегодня, 20:27
        как это было, когда она вывела свои войска из Киева.
        В этот раз, если и выводить войска, то сразу в москву, для расстрела изменников и предателей.
        1. nepunamemuk Звание
          nepunamemuk
          +1
          Сегодня, 21:20
          в прошлый раз тоже войска пошли в Москву sad
          и изменников и предателей казнили...
          только не тех назначили предателями request
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 21:32
            Назначили, не назначили, а мы знаем, кто настоящие предатели. Поимённо знаем.
      3. bessonov932 Звание
        bessonov932
        -1
        Сегодня, 20:38
        Напомните, пожалуйста, когда это наши войска были в Киеве!?
        1. Carlos Sala Звание
          Carlos Sala
          +1
          Сегодня, 20:41
          Вы не следили за ходом войны? Ведь все знают, что они дошли до северного района.
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 21:33
            и в Харькове были. Но их бросили. Как в Грозном, когда подписывали капитуляцию.
      4. Тарелка Звание
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 21:24
        Я всё же считаю, что дело не в том, что кто-то кого-то "одурачил", а в том, что банально произошла ошибка в технической части, а именно военном планировании.
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 21:34
          Ошибка была когда министра обороны назначили. И начальника генштаба.
    3. BAI Звание
      BAI
      -4
      Сегодня, 20:20
      Можно ставки делать: пойдет правительство России на договорняк или нет.
      До сих пор всегда шло и всегда было обмануто
      1. Aken Звание
        Aken
        -1
        Сегодня, 21:35
        Не, не пойдёт. Все мы верим, что оно поумнело. А кто не верит, тот паникёр и всепропальщик. Шойгу, это уже другой человек. Решительный, бескомпромиссный.
        Кто не верит в Шойгу и меня минусует, тот предатель.
        1. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          0
          Сегодня, 22:12
          Цитата: Aken
          Кто не верит в Шойгу и меня минусует, тот предатель.

          Какой Вы скромный человек. Ладно не сказали, кто не молится на Вас с Шойгу тот предатель! Хотя может еще потребуете 2 раза ку делать.
    4. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 20:20
      Нам нужна сильная разведка, исходя из данных можно будет делать выводы. И кажется мне,что в последнее время разведка работает хорошо.
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +1
        Сегодня, 21:26
        Нам нужна сильная разведка, исходя из данных можно будет делать выводы.
        В первую и главную очередь, нам нужна политическая воля добиваться в данном конфликте общенациональных, а не узкогрупповых олигархических интересов. И не только кратко- и среднесрочных, а долгосрочных стратегических.
        Что касается возможных переговоров, то совершенно ясно даже на низовом уровне, что речь на них может идти только о капитуляции преступного режима Украины на наших условиях (краткосрочная перспектива). С полным выполнением заявленных целей СВО о демиллитаризации (кратко- и среднесрочная перспектива) и денацификации (средне- и долгосрочная перспектива). При этом, на таких переговорах категорически не должно быть третьей (четвертой и т.д.) стороны. Ни в явном виде, ни опосредовано. Даже в виде наблюдателей. Остальные должны информироваться только постфактум, на брифингах.
    5. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 20:21
      А почему киваем на "эпичное наступление"летом прошлооо года?Почему затираем потери территорий в 2022 осенью?Не комильфо признавать потери бойцов,утрата инициативы,гадские морды лица на переговорах?
    6. Евгений Попов_3 Звание
      Евгений Попов_3
      +2
      Сегодня, 20:21
      Никто не будет вести никаких переговоров с Россией, об этом и запад и Украина чуть ли не каждый день заявляют
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +4
        Сегодня, 20:30
        Ну так наши и показывают кто на самом деле не хочет мира, а хочет войны. Поэтому и говорят, типа а вот мы не против переговоров. При этом ставя такие условия, на которые Запад точно не пойдет. В результате Россия продолжает СВО для достижения своих целей. России тоже нафиг не нужны никакие переговоры на условиях Запада.
      2. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 20:54
        Цитата: Евгений Попов_3
        Никто не будет вести никаких переговоров с Россией

        Ну и хорошо, все эти переговоры ни к чему хорошему для нас никогда не приводили.
    7. Михаил Дадеко Звание
      Михаил Дадеко
      +5
      Сегодня, 20:22
      Можно сколько угодно собираться в различных городах планеты "Земля", но цель и задачи искоренение бандеро- фашисткого режима на Украине должны быть " не изменны"!
    8. костя1
      костя1
      +1
      Сегодня, 20:22
      А о чем переговариваться с украинцами?
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 21:29
        А о чем переговариваться с украинцами?
        Кроме безоговорочной их, украинцев, капитуляции, не о чем.
        1. Иван Иванов_36 Звание
          Иван Иванов_36
          0
          Сегодня, 22:10
          Они не могут капитулировать. Их можно только разбить и уничтожить.
    9. алекс17121973 Звание
      алекс17121973
      -1
      Сегодня, 20:25
      я че-то не помню как сразу после заявления таких высокопоставленных мы знали на передовой , и сразу с восторгом все воспринимали
      1. Aken Звание
        Aken
        -1
        Сегодня, 21:39
        Они, на передовой, на прямой линии с Кремлём. Они узнали первые.
    10. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 20:58
      Даже в полемики вступать не буду... многие там знают хасавьрт и 2 штурм... я знаю только последнее. Где был дан приказ и мы его выполнили soldier
    11. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 20:58
      Странно...Я еще в Москве обратил внимание- укров видать за версту- мужики- в кепках и вонючих футболках. Жкнщины укрИХИ- в шерстяных лосинах и зад,как корма у танкера. И этого " стиля"- полный Киевский вокзал.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 21:40
        А что ВЫ забыли на Киевском вокзале, чтобы делать такие наблюдения?
    12. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 21:21
      Бойцы на фронте позитивно восприняли заявление Лаврова о продолжении боевых действий даже в случае начала переговоров с Киевом
      . Настрой наших воинов, значимой части нашего общества, известен и понятен... враг должен быть ражбит/уничтожен и наша земля, наши люди, ОСВОБОЖДЕНЫ!
      Вопрос к верхним, в башнях угнездившихся... а чего они намерены делать???
      Про хотелки разговора нет, пора заканчивать словоблудие..
    13. Nord11 Звание
      Nord11
      0
      Сегодня, 22:09
      Щирые продувают войну по всем параметрам и ЕС с США хотят добиться победы с помощью навязанного и фальшивого мира, по типу Минских договоренностей, которую та сторона изначально не собиралась выполнять..
    14. Шиномонтажник Звание
      Шиномонтажник
      0
      Сегодня, 22:23
      Можно подумать, что от Лаврова хоть что-то зависит. Будут переговоры, не будут переговоры - его дело надувать щеки. Ну может еще под удары барабанов скакать в перьях с очередными африканскими братьями

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»