«Что-то пошло не так»: участились несчастные случаи с голландскими военными

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«Что-то пошло не так»: участились несчастные случаи с голландскими военными

В голландской прессе отмечают возросшее число несчастных случаев, происходящих с военнослужащими армии Нидерландов в ходе проведения учений НАТО. Как поясняют в Минобороны страны, маневры необходимы для подготовки войск к участию в крупном конфликте.

Что-то пошло не так

- отмечается в издании De Stentor.



Как указывается, согласно сообщению Минобороны, в марте в ходе учений в Германии в результате наезда БМП CV90 были ранены голландские военнослужащие из 43-й механизированной бригады, которые после окончания маневров должны были быть переброшенными в Литву: солдат выжил, а старший лейтенант, несмотря на его реанимацию на месте происшествия, скончался в больнице.

Четыре дня спустя военнослужащий из этой же бригады был ранен на том же участке. Как заявили в военном ведомстве, его сбил автомобиль.

На днях уже в процессе учений Steadfast Defender пятеро голландских солдат из 13-й легкой бригады получили на территории Германии ранения в результате столкновения бронеавтомобиля Fennek и БТР Boxer. Трем военнослужащим потребовалась госпитализация для прохождения лечения. Двое других солдат получили ушибы.

Как указывают в военном ведомстве, все инциденты будут тщательно расследованы.

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    22 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:53
      «Участились несчастные случаи с голландскими военными» —

      — Вывод какой? ...
      1. qqqq Звание
        qqqq
        +4
        Сегодня, 09:00
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Вывод? ...

        Если ради экономии ничем не заниматься, то, когда вдруг всё по взрослому, появляются такие косяки. Все через это проходят и мы не исключение.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 09:35
          — Вывод какой? ...

          Для иностранца на ученьях всем нужно делать исключенья... Чтоб не орал от боли громко, ты постели ему соломки... И пусть солдат хотя б немножко покурит дури на дорожку... laughing
        2. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Сегодня, 10:24
          Цитата: qqqq
          появляются такие косяки.

          Вот вот , в Голландии косяки разрешены официально... laughing
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        +10
        Сегодня, 09:00
        Или дури перекурили или, что более вероятно - учения проводилить понятно где. У них там стабильно после ракетных ударов кто-то от инфакта в нерабочее время, кто-то на яхте потерялся, сорвался и т.д. laughing
        1. Арка Звание
          Арка
          0
          Сегодня, 10:10
          Надо же нечто новое придумывать. Кто 300 - несчастные случаи на учениях. Для 200 - старка прокисла.
      3. Cartalon Звание
        Cartalon
        -5
        Сегодня, 09:00
        Вместо профонации, начали реально готовить.
      4. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        +6
        Сегодня, 09:17
        Ребята посылают ограниченные контингенты на окраину. А всех пострадавших выдают как жертв несчатных случаев на учениях. Обычная практика.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 08:59
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Участились несчастные случаи с голландскими военными» —

      — Вывод какой? ...

      Обдолбыши!
      Или сами угробятся, или других покалечат.
      А других там и нет, вот и приходиться обходится тем что есть.
    3. fiv Звание
      fiv
      +5
      Сегодня, 09:06
      Ага, нагнулся грядку с тюльпанами перед штабной палаткой порыхлить на учениях, а тут ФАБ с УМПК прилетел
    4. km-21 Звание
      km-21
      -5
      Сегодня, 09:08
      Не надо смаковать мелкие косяки наших врагов.
      Гораздо правильнее задуматься над собственными косяками,
      которых у нас гораздо больше чем у голландцев.
      1. fiv Звание
        fiv
        +5
        Сегодня, 09:16
        Да, когда сидишь с насупленной серьезной физиономией - это сильно подстегивает мыслительный процесс.
      2. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +2
        Сегодня, 09:19
        Так их у нас и не маскируют под несчастные случаи и авиакатастрофы. И количество военных НАТО не сравнимо с 404ми, и, как правило, они инструкторы и операторы сложных систем типа ЗРК .
      3. fif21 Звание
        fif21
        -1
        Сегодня, 09:22
        Цитата: km-21
        Гораздо правильнее задуматься над собственными косяками,

        А такого приказа не было! wassat Много будете думать , скоро состаритесь wassat
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:16
      возросшее число несчастных случаев, происходящих с военнослужащими армии Нидерландов в ходе проведения учений НАТО
      Слишком беззаботно себя чувствовали до этого и жили в тепличных условиях. Перечисленные несчастные случаи (наезд БМП, попал под автомобиль...) указывают на то, что голландские солдаты не выполняют элементарных норм безопасности, а инструктаж перед учениями очевидно не проводился. До некоторых доходит только через ноги.
    6. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 09:17
      Нужно соблюдать технику безопасности и правила дорожного движения
    7. Machete Звание
      Machete
      0
      Сегодня, 09:25
      Если это реально на учениях, то это тотальная необученность военных.
      Или так легализуют потери на территории бывшей.

      Кстати, ляхи тоже писали, что у них на одних учениях погибли 5 человек. Не сразу, а течении какого-то времени. после чего учения приостановили.
      Есть о чём задуматься.
    8. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      0
      Сегодня, 09:26
      У Вас на стройке несчастные случаи были?
      -Нет
      -Будут...
      (С)
    9. ЯсеньПосейдонов Звание
      ЯсеньПосейдонов
      +1
      Сегодня, 09:29
      *Экстракшен" из свинарника к добру не приводит. Операторами Пэтриотов не иначе как были. Уж больно голладцы топят за эти ЗРК.
    10. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 09:31
      Нечего вна украину ездить, с русскими воевать. am
    11. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      -1
      Сегодня, 09:34
      не только лишь все sad
      у нас тоже what
      не смогли...
      на Ставрополье recourse
    12. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 09:37
      Эти хоть на учения списывают,вроде как правдоподобно получается....другие придумать кроме инфарктов "в не рабочее время"ничего придумать не могут..а хранцузы какие отмазки опубликуют?ждём в "шарли эбдо"...

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