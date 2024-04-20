Украина осталась не у дел: истребители Mirage 2000 из Греции и ОАЭ нашли покупателей

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Украина осталась не у дел: истребители Mirage 2000 из Греции и ОАЭ нашли покупателей

Индия намерена выкупить у Греции парк истребителей Mirage 2000-5, которые Афины намереваются списать наряду с другими устаревшими моделями, стремясь укомплектовать авиацию F-35, Rafale и «свежими» версиями F-16.

Как указывается в издании IDRW со ссылкой на анонимные источники, греки уже должны были представить соответствующее предложение во время недавнего визита начальника Генштаба Димитриоса Хуписа в Индию.



Для Нью-Дели дополнительные машины позволят улучшить состояние парка ВВС страны, которые в числе прочих моделей эксплуатируют около 50 Mirage 2000-5 и намерены сохранять этот тип машин в строю до 2035 года, пока его не заменит национальный легкий истребитель Tejas Mk II. Греческие вооруженные силы сейчас обладают 24 единицами Mirage 2000-5, которые могли бы послужить для индийской боевой авиации источником запчастей.

Следует отметить, что для реализации возможного контракта потребуется одобрение Франции – производителя Mirage. Ранее Париж не давал ходу сделки между ОАЭ и Марокко: эмираты добивались разрешения на продажу 30 Mirage 2000-9E.

Как отмечается в издании La Razon, президент Эммануэль Макрон «тянул резину» на протяжении трех лет, намереваясь выкупить эти самолеты для их последующей передачи Украине, но так и не смог найти поддержки в ОАЭ и в итоге вынужден был уступить, дав на днях своё согласие. В результате Украина и ВСУ остались не у дел.

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    22 комментария
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    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 06:10
      Индусы -вообще.... Докатились до того, что начинают списанные самолёты покупать. У них и так зоопарк по вооружениям, так теперь ещё и старья прибавится.

      зы А какелам - зрада. Обламали. laughing
      1. JuhanJuhan Звание
        JuhanJuhan
        +4
        Сегодня, 06:40
        а на фото ещё большее старьё - Мираж Ф1 с постамента в Кардице в Греции
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        -2
        Сегодня, 07:27
        У какелов праздник, им дедушка денежку в кружку бросил, теперь носятся по всем ресурсам и страшилки рассказывают, как России надо бояться их очередного контрнахрюка. Они сейчас презрительное и высокомерное "фи" выразят, этой несостоявшейся подачке laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 07:28
          Зеля когда-то заявлял, что вот с Ф35 они точно победят "злых русских орков" (с)... laughing
          Неистребимая вера в западную вундервафлю которая переломит ход событий на ЛБС. laughing
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 07:43
          Цитата: Уарабей
          Они сейчас презрительное и высокомерное "фи" выразят, этой несостоявшейся подачке
          Они уже давно высказались, ещё в сентябре прошлого года, когда первые звоночки прозвенели про облом с "Миражами"
          Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что воздушным силам Украины не нужны истребители "Мираж 2000", поскольку это устаревшая модель.
          "Любая помощь для нас важна, но не в варианте "Мираж 2000"… Не можем мы сегодня позволить себе брать все, что угодно с авиационного парка, этот нерационально и истощит работу наших людей."

          Не знаю, почему мне вспомнился "дедушка Крылов" со своей Лисой и виноградом?...
      3. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 07:32
        У них и так зоопарк по вооружениям, так теперь ещё и старья прибавится.
        В этот раз, как раз таки наоборот. Они тупо закупили по дишману б/у ремкомплекты к тому что уже есть. Благо в торге с ОАЭ конкурентами были только нищеброды у которых денег вообще нет.
      4. ZeeD Звание
        ZeeD
        0
        Сегодня, 07:43
        Цитата: Nexcom
        У них и так зоопарк по вооружениям, так теперь ещё и старья прибавится.


        Так написали же: на запчасти к уже имеющимся. Ничего не добавится.
      5. Комментарий был удален.
    2. svp67 Звание
      svp67
      +4
      Сегодня, 06:15
      Украинцы сильно плакать не будут. "Мираж 2000" не тот самолет, ради которого это им надо делать.
      Им больше переживать надо, что "Грифонов" им не дают.
    3. Егоза Звание
      Егоза
      -2
      Сегодня, 06:15
      Всем доброго дня!
      Мираж-мираж! Он украине только снится. laughing
      Кстати, а что такое нынче ночью было? Тревога и через 5 минут отбой, через минуту - тревога и через 3 минуты отбой! Миражи покоя не давали? Или ракеты неслись с такой скоростью, что ПВО только объявления успевала сделать? wassat
    4. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 06:20
      Депо днепропетровска после декомунизации.
    5. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:39
      Макрон «тянул резину» на протяжении трех лет, намереваясь выкупить эти самолеты для их последующей передачи Украине
      Макрон собирался выкупить для украины, но наверное все таки посчитал, что затраты слишком большие. И не желание ОАЭ и Греции продавать ранее купленные у Франции самолеты здесь корее всего ни при чем. А украина, не имея подготовленных пилотов на эти самолеты, так хотела их получить на халяву. Наверное не активно кричали в форточку: "Халява приди!"
      По поводу индусов. Так и продолжают собирать с "бору по сосенке", очевидно планида такая.
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        -1
        Сегодня, 07:18
        По поводу индусов. Так и продолжают собирать с "бору по сосенке"

        Так цыгане же, любят все что блестит...
    6. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 06:54
      А на хрена Индии это старьё?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -2
        Сегодня, 07:00
        Нада! (с) laughing
        Неисключено что подмазали ответсвенных индийских лиц и те дали добро на покупку. Неужели индусы не понимают, что на старую технику потребуются помимо низкой цены дополнительные вложения- расходники, запчасти, обслуживание и ремонт. Это все денег стоит. Или они их будут перепиливать по программе Сделано в Индии? Тогда это попахивает очередным долгим распилом.... Как и их прошлые "индийские разработки" которые почти все оказались неудачными и "без выхлопа" (с)....
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 07:07
          Греческие вооруженные силы сейчас обладают 24 единицами Mirage 2000-5, которые могли бы послужить для индийской боевой авиации источником запчастей.


          Ааа, вот оно что - для технического канибализма приобретают.....
          Ну тогда может и имеет смысл за недорого купить и дербанить на запчасти.
      2. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +1
        Сегодня, 07:10
        В статье все написано -
        Для Нью-Дели дополнительные машины позволят улучшить состояние парка ВВС страны, которые в числе прочих моделей эксплуатируют около 50 Mirage 2000-5 и намерены сохранять этот тип машин в строю до 2035 года, пока его не заменит национальный легкий истребитель Tejas Mk II. Греческие вооруженные силы сейчас обладают 24 единицами Mirage 2000-5, которые могли бы послужить для индийской боевой авиации источником запчастей, пока его не заменит национальный легкий истребитель Tejas Mk II.

        В случае с индийскими МиГ-23 и МиГ-27 им пришлось спасать самолеты, а для Миражей запчасти в мире еще можно найти.
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Ирек
        А на хрена Индии это старьё?

        Гирляндами обвешать - и очень даже ничего будет. На стоянке.
        Ну, может, и на параде пролететь... Но без излишеств в виде какого-то высшего пилотажа.
    7. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 07:20
      Во Франции прикинули возможности этого Миража на Украине, и решили, что не в коня корм, нечего напрягаться с выкупом.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -2
        Сегодня, 07:23
        В/на Украине почти всё "не в коня корм" (с)
    8. Electrical Звание
      Electrical
      -1
      Сегодня, 07:27
      Макрон «тянул резину» на протяжении трех лет, намереваясь выкупить эти самолеты для их последующей передачи Украине, но так и не смог найти поддержки в ОАЭ и в итоге вынужден был уступить,
      Никогда такого небыло, и вот опять питушару провернули на том самом. Как и с подводными лодками. До чего дошел мир, пернатого наполеончика вертят все кому не лень. laughing
    9. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 07:28
      А зачем этот хлам индусам или мы чего не знаем, не собирается ли Индия влиться в ряды Запада передав ВСУкам эти самолеты?!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:38
        В статье и выше пояснили. На запчасти.
    10. Комментарий был удален.

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