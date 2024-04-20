Глава МИД Ирана: Против нас использовалось не оружие, а игрушки, которыми у нас дети играют
Американские СМИ охотно и активно берут интервью у иранских властей и глав проиранских структур на Ближнем Востоке. Связано это с желанием получить комментарии относительно того, станет ли Тегеран давать ответ на недавний «ответ» Израиля, который стал «ответом на ответ» со стороны Ирана. Так, репортёры NBC взяли интервью у главы иранского внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана, уточняя данный вопрос.
Иранский министр, комментируя ситуацию, заявил о том, что Тегеран даже не считает произошедшее «настоящим ударом».
Абдоллахиан:
Таким образом, глава МИД Ирана фактически оправдывает отказ Тегерана от ответных действий. По большому счёту, иранская риторика симметрична риторике властей Израиля, когда те заявляли, что иранский удар был «так себе» и что 99% дронов и ракет были перехвачены.
Это некое новое слово в военной стратегии и дипломатии, когда обе стороны говорят об ударах друг по другу как о чём-то совершенно «безболезненном», однако при этом продолжают указывать друг на друга как на «мировое зло».
Абдоллахиан:
То есть, министр иностранных дел Ирана говорит ещё и о том, что вообще не доказано, что удар наносил именно Израиль.
Министр:
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