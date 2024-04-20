Глава МИД Ирана: Против нас использовалось не оружие, а игрушки, которыми у нас дети играют

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Глава МИД Ирана: Против нас использовалось не оружие, а игрушки, которыми у нас дети играют

Американские СМИ охотно и активно берут интервью у иранских властей и глав проиранских структур на Ближнем Востоке. Связано это с желанием получить комментарии относительно того, станет ли Тегеран давать ответ на недавний «ответ» Израиля, который стал «ответом на ответ» со стороны Ирана. Так, репортёры NBC взяли интервью у главы иранского внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана, уточняя данный вопрос.

Иранский министр, комментируя ситуацию, заявил о том, что Тегеран даже не считает произошедшее «настоящим ударом».



Абдоллахиан:

Это и ударом-то сложно назвать. Использовано не оружие, а детские игрушки, похожие на те, которыми у нас играют дети.

Таким образом, глава МИД Ирана фактически оправдывает отказ Тегерана от ответных действий. По большому счёту, иранская риторика симметрична риторике властей Израиля, когда те заявляли, что иранский удар был «так себе» и что 99% дронов и ракет были перехвачены.

Это некое новое слово в военной стратегии и дипломатии, когда обе стороны говорят об ударах друг по другу как о чём-то совершенно «безболезненном», однако при этом продолжают указывать друг на друга как на «мировое зло».

Абдоллахиан:

Мы дадим жёсткий ответ, если Израиль предпримет серьёзные действия против нашей страны и если это будет доказано.

То есть, министр иностранных дел Ирана говорит ещё и о том, что вообще не доказано, что удар наносил именно Израиль.

Министр:

Мы бы могли нанести удары по Тель-Авиву и Хайфе, но у нас есть красная линия. Это гражданские лица. Поэтому, когда мы наносили свой удар, то в качестве целей выбирали исключительно военные объекты.
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    22 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:42
      «Использовано не оружие, а детские игрушки, похожие на те, которыми у нас играют дети» —

      — Покажите что у вас есть "взрослого"...
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        -1
        Сегодня, 07:26
        Походу нету ядрен-батонов
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 08:15
          Иран заявил, что цели в Израиле были поражены.
          Израиль так и не стал вообще никак комментировать попадание ракет по своему аэродрому.
          Ни фотографий, ни опровержений.
          99% перехвата из двух сотен целей - это как минимум два попадания.
          Предположительно (точно не говорят ни Израиль, ни Иран) было три волны, сначала массовая атака беспилотниками, разрядила всё израильское ПВО, потом ракетами, разрядила остаток, что придержали как НЗ, и под конец парочка гиперзвука.
      2. Тринитротолуол
        Тринитротолуол
        +2
        Сегодня, 07:53
        Мы бы могли нанести удары по Тель-Авиву и Хайфе, но у нас есть красная линия. Это гражданские лица. Поэтому, когда мы наносили свой удар, то в


        как благородно,а евреи так ничё уничтожают всех и военных и гражданских и правых и виноватых .
    2. Ирек Звание
      Ирек
      0
      Сегодня, 06:53
      Это такой тонкий восточный троллинг.
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        -5
        Сегодня, 07:25
        Это говорит лишь о том, что умИрана или нет или нет в достаточном количестве ядрен-батонов, потому как он ничем на ответил.
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 08:40
        Это такой тонкий восточный троллинг.
        Это суровые Иранские дети
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +10
      Сегодня, 06:58
      Из прочитанного можно сделать вывод, что ни та, ни другая сторона при всех своих воинственных заявлениях не желает перерастания конфликта в настоящую войну двух государств (хотя Израиль под вопросом). И наверное это правильно. Уж лучше троллить друг друга чем ввязаться в кровопролитный конфликт с непредсказуемыми последствиями.
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 07:01
        Если начнется, больно будет многим.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 07:20
        Цитата: rotmistr60
        ни та, ни другая сторона при всех своих воинственных заявлениях не желает перерастания конфликта в настоящую войну двух государств (хотя Израиль под вопросом)

        Они-то, может, и не хотят.
        Но тут вклинивается желание Америки втянуть вражину в войну. Им это надо, у них причин для этого много. Пусть даже и ценой лучшего друга - своя шкурка (гегемония) дороже. Америка думает, что поставками оружия отделается и сил на то хватит.
        В Израиле тоже персонажей достаточно, которые ЛЮБОЙ ценой готовы другу угодить.
        А Ирану что остаётся? Терпеть, что ли? Но большой пожар зажигать тоже не хотят, им он точно не нужен. Так, для приличия, пуляют, чтоб безответным не посчитали.
        Ну, а покричать, щёки понадувать - так то и тем, и другим святое дело.

        Так вот и получается, что ни те, ни другие не хотят, а приходится.
        1. Andy_nsk Звание
          Andy_nsk
          +2
          Сегодня, 08:00
          Но тут вклинивается желание Америки втянуть вражину в войну.

          США нужна война на БВ меньше всего, поскольку она вызовет подорожание нефти в мире и бензина у них. Бидон не станет презиком при высоких ценах на бензин.
      3. антивирус Звание
        антивирус
        -3
        Сегодня, 07:23
        А демократия победит в иране? Какие еще вопросы-ответы были у американских жюр? Деньги ирану веонут?
        Сша и евоеев используют в своей игре. За нефтгаз, за геополит-эконом. Союз с перс заливом против ирана.
      4. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        +2
        Сегодня, 07:38
        ротмистр60

        Только Израиль "троллит" без красных линий, в отличие от Ирана. Их гражданские у целей не останавливают.
      5. Xenaro Звание
        Xenaro
        +1
        Сегодня, 07:49
        Вот тоже думаю, что Израиль - под вопросом. Просто не хочет быть названным инициатором конфликта. Провоцирует понемногу, выводя Иран на срыв.
    4. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      -4
      Сегодня, 06:59
      Иран пошел на деэскалацию, слава Богу большой войны на Ближнем Востоке не будет.
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        +1
        Сегодня, 07:23
        Это был бы для Запада "второй фронт", а так они всеми силамии на нас навалятся.
    5. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 07:07
      Встретились двое, которые до того перегавкивались между собой через забор и рассказывали всем какие они крутые, столкнулись животами ("А ты кто такой?!"(с)), оба от избытка смелости обделались и завизжали, что, мол, "ничего не больно - курица довольна"... Балаганов&Паниковский 2.0
    6. HAM Звание
      HAM
      +3
      Сегодня, 07:20
      Пусть лучше уж обе стороны языками "воюют",чем воюют физически......так,вроде,и те и те "побеждают",и все довольны.
    7. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 07:22
      Ну так-то последнее слово было за Израилем, Иран в них даже деревянную бомбу не швырнул.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 08:38
        Цитата: 75Сергей
        Ну так-то последнее слово было за Израилем, Иран в них даже деревянную бомбу не швырнул.

        А как Иран тут все хвалили, как Иран кичился что эпоха терпения закончилась, что теперь на любой удар последует массированное возмездие и тд.
        Но всё привело лишь к пересмотру понятия удара, теперь взрыв дип.миссии с военными генералами не будет считаться ударом, а так Евреи в игрушки играют. У нас этих генералов пруд пруди. wassat
    8. likana Звание
      likana
      -2
      Сегодня, 08:35
      Всем понятно, что в данной ситуации Иран поступает мудро, и его позиция нравственная в отличие от сионистской.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 09:01
        Цитата: likana
        Всем понятно, что в данной ситуации Иран поступает мудро, и его позиция нравственная в отличие от сионистской.

        Сначала сделать множество громких заявлений, а потом слиться по полной? Ну ну

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