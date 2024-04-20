Глава МИД Ирана: Против нас использовалось не оружие, а игрушки, которыми у нас дети играют

Это и ударом-то сложно назвать. Использовано не оружие , а детские игрушки, похожие на те, которыми у нас играют дети.

Мы дадим жёсткий ответ, если Израиль предпримет серьёзные действия против нашей страны и если это будет доказано.

Мы бы могли нанести удары по Тель-Авиву и Хайфе, но у нас есть красная линия. Это гражданские лица. Поэтому, когда мы наносили свой удар, то в качестве целей выбирали исключительно военные объекты.