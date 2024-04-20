В ночь на 20 апреля нанесены комбинированные удары по объектам в Одессе, Харькове, Сумах, Днепропетровской области

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В ночь на 20 апреля нанесены комбинированные удары по объектам в Одессе, Харькове, Сумах, Днепропетровской области

В течение ночи 20 апреля российские войска наносили удары по объектам противника в различных регионах. Сообщается о массированном ударе по объектам в Днепропетровской области. То есть вчерашняя серия атак была продолжена. Напомним, что в результате вчерашних ракетных прилётов были уничтожены в том числе несколько объектов, имеющих отношение к украинским железным дорогам. В частности, речь о локомотивном депо Днепропетровска, а также об уничтоженном эшелоне с военными грузами. Уничтожение эшелона противник на данный момент не подтверждает.

Новые удары пришлись по местам размещения украинских военных, включая старших офицеров ВСУ и спецслужб.



«Прошлись» ракетами и дронами ВС РФ по приграничным регионам, пока остающимся под контролем ВСУ. Удары были нанесены по объектам в Сумской и Харьковской областях. Взрывы прогремели на объектах размещения личного состава, включая террористов ГУР из так называемых «добровольческих корпусов», подготавливаемых для очередных попыток вылазок на территорию Российской Федерации.

Нанесён значительный ущерб и авиационной базе ВС ВСУ в городе Конотоп.

Сильные взрывы прогремели в Одессе, а также в оккупированном ВСУ Запорожье. По некоторым данным, значительный ущерб нанесён производственным линиям по созданию оружия и боеприпасов, а также энергетической инфраструктуре, используемой киевским режимом для энергопитания этих мощностей.
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    9 комментариев
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    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 07:04
      Взрывы прогремели на объектах размещения личного состава, включая террористов ГУР из так называемых «добровольческих корпусов»
      Этим, как и нацикам ни какой пощады, только смешивать с землей.
      значительный ущерб нанесён производственным линиям по созданию оружия и боеприпасов, а также энергетической инфраструктуре
      Это уже стало системой и это радует.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:05
      «То есть вчерашняя серия атак была продолжена» —

      — И будет продолжаться дальше ...
    3. kartalovkolya Звание
      kartalovkolya
      -2
      Сегодня, 07:11
      А что же "банковская" и другие гадюшники укрорейха,когда же их наконец-то "разворошат" нашими Искандерами и Кинжалами???
      1. DrMad Звание
        DrMad
        0
        Сегодня, 08:25
        Банковая, там банки с огурцами, а не с деньгами smile
        1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
          Владимир Владимирович Воронцов
          0
          Сегодня, 09:29
          «Банковая, там банки с огурцами» —
    4. антивирус Звание
      антивирус
      -1
      Сегодня, 07:15
      Много дней уже нет термина-центры принятия решений.
      Или их нет на окраине империи.
      А где есть? Кто мутит нашу воду в новороссии и слобожанщине?отцы-внесите ясность. Где пропагандиты?
    5. Zorro21 Звание
      Zorro21
      +2
      Сегодня, 07:24
      Сильные взрывы прогремели в Одессе, а также в оккупированном ВСУ Запорожье

      Может уже пора писать в оккупированных ВСУ Одессе, Харькове, Запорожье?
    6. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 07:43
      Сообщается о массированном ударе по объектам в Днепропетровской области. То есть вчерашняя серия атак была продолжена.
      Надо бы, и завтрашнюю атаку, не откладывать в долгий ящик! good
    7. Бобе Денкин Звание
      Бобе Денкин
      0
      Сегодня, 09:08
      Аллах акбар! Хазары будут побежденными. soldier

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