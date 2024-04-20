В ночь на 20 апреля нанесены комбинированные удары по объектам в Одессе, Харькове, Сумах, Днепропетровской области
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В течение ночи 20 апреля российские войска наносили удары по объектам противника в различных регионах. Сообщается о массированном ударе по объектам в Днепропетровской области. То есть вчерашняя серия атак была продолжена. Напомним, что в результате вчерашних ракетных прилётов были уничтожены в том числе несколько объектов, имеющих отношение к украинским железным дорогам. В частности, речь о локомотивном депо Днепропетровска, а также об уничтоженном эшелоне с военными грузами. Уничтожение эшелона противник на данный момент не подтверждает.
Новые удары пришлись по местам размещения украинских военных, включая старших офицеров ВСУ и спецслужб.
«Прошлись» ракетами и дронами ВС РФ по приграничным регионам, пока остающимся под контролем ВСУ. Удары были нанесены по объектам в Сумской и Харьковской областях. Взрывы прогремели на объектах размещения личного состава, включая террористов ГУР из так называемых «добровольческих корпусов», подготавливаемых для очередных попыток вылазок на территорию Российской Федерации.
Нанесён значительный ущерб и авиационной базе ВС ВСУ в городе Конотоп.
Сильные взрывы прогремели в Одессе, а также в оккупированном ВСУ Запорожье. По некоторым данным, значительный ущерб нанесён производственным линиям по созданию оружия и боеприпасов, а также энергетической инфраструктуре, используемой киевским режимом для энергопитания этих мощностей.
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