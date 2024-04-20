Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции предложил НАТО начать сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши
Несмотря на то, что официальные лица на Западе отказом ответили на украинский запрос о перехвате российских дронов и ракет натовскими расчётами ПВО и истребителями, в Европе всё же продолжается дискуссия по этой теме. Да, обсуждение идёт на неофициальном уровне, в стане «бывших», но всё же оно и есть, и потому полностью игнорировать возможность такого развития событий нельзя.
Например, бывший сотрудник оперативного штаба Бундесвера Нико Ланге, являющийся на настоящий момент времени старшим научным сотрудником в формате Мюнхенской конференции по безопасности, заявляет о том, что российские дроны и ракеты всё же можно было бы сбивать над Украиной силой Североатлантического альянса.
Ланге:
По утверждению Ланге, «это не противоречит международному праву, как не противоречила международному праву помощь США и других стран Израилю, когда те сбивали иранские ракеты и беспилотники».
Напомним, что ранее такого рода помощи у стран Запада запросил Зеленский, взиравший на то, как США помогали Израилю отбиваться от иранского удара. Однако в Вашингтоне Зеленскому сразу дали понять, что «это другое».
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