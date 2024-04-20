Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции предложил НАТО начать сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши

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Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции предложил НАТО начать сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши

Несмотря на то, что официальные лица на Западе отказом ответили на украинский запрос о перехвате российских дронов и ракет натовскими расчётами ПВО и истребителями, в Европе всё же продолжается дискуссия по этой теме. Да, обсуждение идёт на неофициальном уровне, в стане «бывших», но всё же оно и есть, и потому полностью игнорировать возможность такого развития событий нельзя.

Например, бывший сотрудник оперативного штаба Бундесвера Нико Ланге, являющийся на настоящий момент времени старшим научным сотрудником в формате Мюнхенской конференции по безопасности, заявляет о том, что российские дроны и ракеты всё же можно было бы сбивать над Украиной силой Североатлантического альянса.



Ланге:

Это можно было бы делать с территории Польши. И для этого можно было бы использовать, например, системы Patriot, чтобы действовать решительнее на восточных границах альянса.

По утверждению Ланге, «это не противоречит международному праву, как не противоречила международному праву помощь США и других стран Израилю, когда те сбивали иранские ракеты и беспилотники».

Напомним, что ранее такого рода помощи у стран Запада запросил Зеленский, взиравший на то, как США помогали Израилю отбиваться от иранского удара. Однако в Вашингтоне Зеленскому сразу дали понять, что «это другое».
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    23 комментария
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    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +15
      Сегодня, 07:24
      Ланге: Это можно было бы делать с территории Польши. И для этого можно было бы использовать, например, системы Patriot, чтобы действовать решительнее на восточных границах альянса.
      И наконец заслуженно получить по сопатке. Неймется отпрыскам фашистских недобитков, реванша хочется.
      1. Jovanni Звание
        Jovanni
        -1
        Сегодня, 07:39
        Цитата: rotmistr60
        И наконец заслуженно получить по сопатке. Неймется отпрыскам фашистских недобитков, реванша хочется.

        Ни разу не получали. Сурово нахмуренных бровей уже никто не боится. Так что скорее всего прокатит и это. Наемники в укре не в счет. Они типа "неофициалы"...
        1. rotmistr60 Звание
          rotmistr60
          +4
          Сегодня, 07:43
          Ни разу не получали.
          Каждому овощу свое время.
      2. алексеев Звание
        алексеев
        +4
        Сегодня, 07:44
        Чтобы гитлеровские недобитки типа этого засунули свои языки в зад, достаточно провнсти ядерные испытания на полигоне.
        Именно ядерные силы сдерживания удерживвают русофобов от подобных озвученных этим фрицем затей.
        Да и предупредить, что при дальнейшем нагнетании эскалации пллигоном могут стать аэродромы и логистические пути укрлпии. Пусть в пустынных местах, для избежания лишних жертв. Или использование электромагнитного импульса высотного взрыва с той же целью.
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 09:12
          Я вам и полигон подскажу - Фарерские острова. торчат из под воды посреди моря! Интересно было-бы Посейдон об них обкатать.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +12
      Сегодня, 07:27
      Оказывается, не все "бывшие" после отставки умнеют. Некоторые - совсем наоборот...

      На "Патриотах" не написано, что они НАТОвские. С территории Польши - значит, для нас они польские. Про законные цели всё сказано уже. А от себя поляки бздят - их Америка тоже по этому поводу предупредила. И поленья поняли предупреждение, иначе польские войска давно бы до Днепра на Украине хозяйничали.
      Ну, как хозяйничали... Насколько получилось бы...
    3. Б-15 Звание
      Б-15
      +4
      Сегодня, 07:31
      Теоретиков развелось...
      А если мы нанесём комплексный удар? И при этом уничтожим пусковые установки и радары Patriot?
      Но даже, если мы не тронем территории Польши, то платить за ракеты кто будет? Пшеки отказываются. Чехи заняты сбором денег на снаряды. Германия и так больше всех в Европе вложилась. Франция поставляет только своё оружие, и то в кредит. Кто?
      Так что они могут мечтать о многом. Но жаба расставит всё по своим местам.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 09:35
        платить за ракеты кто будет?

        Ракеты для Пэтриот делают в Штатах.
        Как раз сегодня они рассматривают вопрос о выделении 60 млрд именно на эти цели.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:37
      «Как не противоречила международному праву помощь США и других стран Израилю, когда те сбивали иранские ракеты и беспилотники» —

      — Противоречит или нет -это зависит от возможности ответить на это "право" ...
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        +1
        Сегодня, 09:19
        Да какое международное право? Уже можно забыть про него, упоминать его как аргумент будет признаком наивности. Израиль бьет по территории посторонних государств, устраивает гуманитарную катастрофу, никто про международное право даже не вспоминает. Бьют по Израилю, так это эскалация конфликта и вообще ужас, могут же мирные люди пострадать. Про выходки американцев и всяких международных организаций и прочих холопов вообще молчу
    5. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +3
      Сегодня, 07:39
      Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции предложил НАТО начать сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши
      И кто ему старшОго присвоил? Сам себе? laughing Тупой, как три валенка!
    6. gardaster Звание
      gardaster
      +3
      Сегодня, 07:39
      В германии штабисты все такие храбрые? Или бессмертные... Вот оно само это придумало или подсказал кто? Ещё бы хотелось заслушать младшего научного сотрудника. Что бы охватить всю палитру мнений.
    7. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +2
      Сегодня, 07:45
      Любопытное заявление, видимо у Нико Ланге жмут лапки лавры славы тапок Николы Принципа! Банально, хоть бы почитал как завершилась земная жизнь «виновника», точнее стрелочника Первой мировой!
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +1
        Сегодня, 07:58
        Раз его транслируют, значит он не сам по себе, а выполняет поручение. Всё начинается с таких призывов, потом показательное соплежуйство, и заканчивается обыденным переходом красной черты.
    8. ximkim Звание
      ximkim
      +1
      Сегодня, 07:50
      Наверное, через годика полтора начнут действовать - подготовятся , и кое какие предприятия ВПК оптимизируют.
    9. Ирек Звание
      Ирек
      0
      Сегодня, 08:08
      Эта мелкая немецкая гнусь , запустила "пробный шар" , похоже всё к этому и придёт.
    10. Goga_777 Звание
      Goga_777
      0
      Сегодня, 08:11
      Видно скоро исчезнет родина гендера в ядерном ударе
    11. Zhan Звание
      Zhan
      +2
      Сегодня, 08:15
      Как минимум, ПВО "лепших панов", надо подвинуть к границе с Украиной.Будет очень Феерично смотреться, когда начнут уничтожать их комплексы ПВО. Интересно, сколько эта затея может прожить ?
    12. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +4
      Сегодня, 08:17
      "...это не протеворечит международному праву.. " Нет, но даёт России право нанести по ним удар.
    13. Earl Звание
      Earl
      0
      Сегодня, 09:27
      Радиус поражения у patriot порядка 160 км для вертолетов и самолетов, а для противодействия ракетам и того меньше. Ну и что они там понасбивают с территории Польши?
    14. Sancheas Звание
      Sancheas
      0
      Сегодня, 09:29
      Дураки не противоречат международному праву...
    15. алабурга Звание
      алабурга
      -1
      Сегодня, 09:41
      Безнаказанность кремлевских западных партнеров порождает наглую вседозволенность.
    16. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 10:17
      Ну тогда получается, что можно будет сбивать польские ракеты с территории Белоруссии.

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