Минобороны РФ: Средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над Тульской, Курской и другими областями
Вооруженные силы Российской Федерации этой ночью отразили большое количество атак украинских формирований против объектов на нашей территории, осуществлявшихся с помощью беспилотной авиации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Военное ведомство назвало количество уничтоженных за ночь БПЛА ВСУ, атаковавших территорию России. Средствами противовоздушной обороны ВС РФ были уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, с помощью которых киевский режим пытался провести террористические атаки российских объектов.
По утверждению Минобороны РФ, российские регионы были атакованы беспилотниками самолетного типа. Над Белгородской областью дежурные расчеты ПВО уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов. Еще 10 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, 8 – над Курской областью, 2 – над Тульской областью.
Над территориями Калужской, Московской, Рязанской и Смоленской областей были уничтожены или перехвачены по одному беспилотному летательному аппарату противника. Таким образом, мы видим, что атаки украинских формирований с помощью дронов на российские регионы становятся все более масштабными. Расширяется и географический охват таких атак.
Не может не радовать то обстоятельство, что наши средства противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность в плане уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО сбивают вражеские дроны или перехватывают их с помощью систем радиоэлектронной борьбы. В итоге попытки атак объектов на российской территории оказываются сорванными.
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