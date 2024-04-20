Минобороны РФ: Средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над Тульской, Курской и другими областями

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Минобороны РФ: Средства ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над Тульской, Курской и другими областями

Вооруженные силы Российской Федерации этой ночью отразили большое количество атак украинских формирований против объектов на нашей территории, осуществлявшихся с помощью беспилотной авиации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Военное ведомство назвало количество уничтоженных за ночь БПЛА ВСУ, атаковавших территорию России. Средствами противовоздушной обороны ВС РФ были уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, с помощью которых киевский режим пытался провести террористические атаки российских объектов.



По утверждению Минобороны РФ, российские регионы были атакованы беспилотниками самолетного типа. Над Белгородской областью дежурные расчеты ПВО уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов. Еще 10 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, 8 – над Курской областью, 2 – над Тульской областью.

Над территориями Калужской, Московской, Рязанской и Смоленской областей были уничтожены или перехвачены по одному беспилотному летательному аппарату противника. Таким образом, мы видим, что атаки украинских формирований с помощью дронов на российские регионы становятся все более масштабными. Расширяется и географический охват таких атак.

Не может не радовать то обстоятельство, что наши средства противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность в плане уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО сбивают вражеские дроны или перехватывают их с помощью систем радиоэлектронной борьбы. В итоге попытки атак объектов на российской территории оказываются сорванными.
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    7 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:02
      «Не может не радовать то обстоятельство, что наши средства противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность в плане уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов » —

      — Радует...
      «Расширяется и географический охват таких атак » —

      — Не радует ...
    2. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 08:03
      ждём атаки дронов на Новосибирск, Петропавловск-Камчатский и Южносахалинск am
    3. Ирек Звание
      Ирек
      -1
      Сегодня, 08:04
      Может стоило Банковую в руины превратить , после первого же удара по территории России ? Теперь бандэрлоги беспилоты стаями к нам засылают.
    4. иван2022 Звание
      иван2022
      -1
      Сегодня, 08:12
      Наши успехи неоспоримы.
      Пройдёт немного времени и будут уничтожаться сотни или тысячи БПЛА....
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        +1
        Сегодня, 08:26
        Нужно леквидировать саму угрозу запуска этих бпла, а сбивать можно бесконечно, западные страны поставляют им.
      2. Mедвежонок Звание
        Mедвежонок
        +2
        Сегодня, 09:27
        Действительно, только успехи. Здесь нефтебаза «Нефтика» успешно перехватила украинский беспилотник.
    5. Комментарий был удален.
    6. ergh081 Звание
      ergh081
      +3
      Сегодня, 09:08
      Перехватывать-то перехватывают, да только обломки почему-то не падают в поле (широка страна моя родная), а поражают объекты. Значит частично перехватывают на бумаге. За это враньё нужно наказывать. Мало и плохо решаются вопросы с ПВО в невоюющих областях. Понимаю: как без соответствующих законов перейти на военные рельсы? как гражданский губернатор может организовать ПВО? На это нужны знания, люди в форме, а ещё финансирование на соответствующее оборудование и т.п.Значит МО? или кто?

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