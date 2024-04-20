ВС РФ активизировали удары по ВСУ РБК-500 в ответ на применение Украиной американских кассетных боеприпасов

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ВС РФ активизировали удары по ВСУ РБК-500 в ответ на применение Украиной американских кассетных боеприпасов

Российская армия все чаще наносит удары по позициям украинских формирований с помощью кассетных боеприпасов РБК-500. Это следует из сообщений российских военных источников, демонстрирующих кадры применения РБК-500 по местам размещения украинских позиций.

Применение нашими подразделениями РБК-500 стало достойным ответом на действия украинских войск, которые стали использовать кассетные боеприпасы гораздо раньше. В свое время представители киевского режима очень радовались поставленным из США кассетным боеприпасам. Почему-то они не предполагали, что и Россия может приступить к использованию на фронте таких бомб и снарядов.

Теперь, вероятно, к украинским военачальникам и политическим лидерам начинает приходить прозрение. У российской армии большие запасы подобных боеприпасов, поэтому удары по украинским позициям с их помощью можно наносить часто, и проблем ВСУ это уже добавило предостаточно.




Как известно, что РБК-500 представляет собой кассетную бомбу, которая поступила на вооружение Военно-воздушных сил СССР в далеком 1987 году. В одну кассету РБК-500 вмещается 15 противотанковых боеприпасов «Мотив-3» или «Мотив-3М». На определенной высоте кассета раскрывается. После этого происходит рассеивание суббоеприпасов.




В итоге с помощью кассетных бомб можно добиться впечатляющего результата в плане поражения личного состава сил противника на определенной территории. Такие бомбы показывают свою высокую эффективность при сдерживании наступательных действий противника или проведении ротаций, а также при уничтожении позиций вражеской пехоты на довольно внушительной по площади территории.

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    16 комментариев
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    1. Аргон Звание
      Аргон
      +4
      Сегодня, 08:16
      Маловато им будет. Надо тысяч таких...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:18
      «Применение нашими подразделениями РБК-500 стало достойным ответом на действия украинских войск, которые стали использовать кассетные боеприпасы гораздо раньше» —

      — "Как аукнется,так и откликнется" ...
      (Третий закон Ньютона)
    3. popul
      popul
      -6
      Сегодня, 08:25
      Бомба не может быть ответом на множество снарядов
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 09:21
        «Бомба не может быть ответом на множество снарядов»©
        А множество бомб, может!
    4. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 08:30
      Применение нашими подразделениями РБК-500 стало достойным ответом на действия украинских войск, которые стали использовать кассетные боеприпасы гораздо раньше.
      Ибо сказано в Писании: "Что ненавистно тебе самому, того не делай никому". - Товит 4:15 — Тов 4:15: https://bible.by/verse/77/4/15/.
      А в третьем законе Ньютона сказано: "Сила действия равна силе противодействия."
      Но рагули не читают ни того, ни другого.
    5. БорзРио Звание
      БорзРио
      +2
      Сегодня, 08:39
      В ответ... Все ответ. Дичь какая то. "Ти миня стюкнул два ляза! Тепель я тибя стюкну 2 ляза!"
    6. Сергей Колтаков Звание
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 08:43
      С волками жить... Пусть хлебают полной ложкой❗❗❗
    7. Rob
      Rob
      -1
      Сегодня, 09:00
      Как там дела с аэродромом Джанкой где прилетели 5 или 6 Атакмс с кассетной боевой частью? Странно что Конашенков молчит, обычно говорит что "всё сбито и пострадавших нет".
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        0
        Сегодня, 10:15
        Кто о чем, но ЦИПСО в любую тему влезет со своими замечаниями. А что не вспоминаешь про ночные прилеты по городам Украины, их намного больше было и веселе обсуждать, предмет для обсуждения большой куда прилетало, сколько 200 у ВСУ, что выдено из строя.
        Скоро в Ютубе будете в темы про соленья лезть.
    8. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +3
      Сегодня, 09:01
      Так воевать надо было два года назад. Ещё не было засилья дронов, еще относительно свободно действовала авиация, ещё противник не оброс оборонительными линиями, а кассетных бомб было полно. Всё в ответ, всё с опозданием!
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        0
        Сегодня, 10:17
        Цитата: Виктор Ленинградец
        . Ещё не было засилья дронов, еще относительно свободно действовала авиация

        Не фантазируйте, авиация свободно начала действовать под Авдеевкой, до этого ее старались не применять, чревато было потерями, так не было выведена из строя ПВО. А про дроны вообще не смешите, противник изначально превосходил нас в дронах. Что не пользовались в другом причины, может, как раз и хотели избежать поставок этих боеприпасов Украине. Тут наши большие головы фиг поймешь.
    9. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:09
      Российская армия все чаще наносит удары по позициям украинских формирований с помощью кассетных боеприпасов РБК-500
      А они заслуживают того, чтобы ежедневно получать такие "подарки". На сколько знаю с советских времен на складах этих бомб достаточно, чтобы активно их использовать и не только в ответ.
    10. shikin Звание
      shikin
      0
      Сегодня, 09:32
      Автор, какой "Мотив""? По разрывам похоже на АО-2,5 РТМ, а не на СПБЭ "Мотив". На этом ресурсе уже было много статей по различному кассетному снаряжению РБК-500. Разбираться недосуг?
      1. shikin Звание
        shikin
        0
        Сегодня, 09:39
        Вот видео с применением СПБЭ ""Мотив": https://www.youtube.com/watch?v=T5adpXRBHPM
    11. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      0
      Сегодня, 09:53
      Кассетные боеприпасы наиболее эффективны по не укрытому противнику. А по посадкам бы неплохо обработать укроп напалмом. smile
    12. Отец папы Карло Звание
      Отец папы Карло
      0
      Сегодня, 10:05
      Красиво. Отбивная котлета по Киевски удалась! drinks

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