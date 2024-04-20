ВС РФ активизировали удары по ВСУ РБК-500 в ответ на применение Украиной американских кассетных боеприпасов

Российская армия все чаще наносит удары по позициям украинских формирований с помощью кассетных боеприпасов РБК-500. Это следует из сообщений российских военных источников, демонстрирующих кадры применения РБК-500 по местам размещения украинских позиций.Применение нашими подразделениями РБК-500 стало достойным ответом на действия украинских войск, которые стали использовать кассетные боеприпасы гораздо раньше. В свое время представители киевского режима очень радовались поставленным из США кассетным боеприпасам. Почему-то они не предполагали, что и Россия может приступить к использованию на фронте таких бомб и снарядов.Теперь, вероятно, к украинским военачальникам и политическим лидерам начинает приходить прозрение. У российской армии большие запасы подобных боеприпасов, поэтому удары по украинским позициям с их помощью можно наносить часто, и проблем ВСУ это уже добавило предостаточно.Как известно, что РБК-500 представляет собой кассетную бомбу, которая поступила на вооружение Военно-воздушных сил СССР в далеком 1987 году. В одну кассету РБК-500 вмещается 15 противотанковых боеприпасов «Мотив-3» или «Мотив-3М». На определенной высоте кассета раскрывается. После этого происходит рассеивание суббоеприпасов.В итоге с помощью кассетных бомб можно добиться впечатляющего результата в плане поражения личного состава сил противника на определенной территории. Такие бомбы показывают свою высокую эффективность при сдерживании наступательных действий противника или проведении ротаций, а также при уничтожении позиций вражеской пехоты на довольно внушительной по площади территории.

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