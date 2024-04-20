Палата представителей США собирается одобрить пакет военной помощи киевскому режиму в юбилей Гитлера

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Палата представителей США собирается одобрить пакет военной помощи киевскому режиму в юбилей Гитлера

Сегодня палата представителей США соберётся для рассмотрения пакетов военной помощи зарубежным странам и территориям. Речь идёт об Украине, Израиле и Тайване. Голосование по каждому из пакетов будет проводиться отдельно.

При этом американские конгрессмены считают, что каждый из пакетов будет одобрен.



Как известно, наибольший по своём объёмам финансовый пакет предусмотрен для «оказания помощи Украине». Правда, большая часть из 61 млрд долларов пойдёт на американский ВПК, тем не менее…



Причём в администрации Байдена уже заявили, что «помощь» будет отправлена на Украину сразу же после одобрения палатой представителей. Это фактическое признание нелегитимности такой помощи, так как, по американским законам, законопроект, который будет одобрен нижней палатой, должен сначала вернуться на голосованию в Сенат (так как вносилось немало поправок), а затем – на утверждение Байдену. Но и это ещё не всё. Накануне в Вашингтоне и вовсе заявили, что помощь Украину уже пошла – то есть, даже до голосования в палате представителей. Полная деградация американского законодательства.

Обращает на себя внимание то, в какой день американские конгрессмены собираются одобрить военную помощь Украине. 20 апреля нацисты в этом году отмечают юбилей Гитлера. Симптоматично - когда страна, приютившая после Второй мировой войны наибольшее число высокопоставленных нацистов из Третьего Рейха, равно как в итоге и их капиталы, собирается вновь профинансировать нацистский режим на Украине.

Напомним, что в США теперь обсуждается вопрос о том, сохранит ли за собой кресло спикера палаты представителей Майк Джонсон. Причина недовольства со стороны ряда его однопартийцев состоит в том, что он, ранее постоянно твердивший о необходимости сначала профинансировать укрепление границы с Мексикой, «благополучно» об этом условии забыл и теперь заявляет, что «нужно как можно скорее оказать помощь Украине». Выяснилось, что принципиально ничем не отличается от своего предшественника, которому в итоге объявили импичмент. Лишнее свидетельство того, что в США власть основана не на личности как таковой и даже не на соблюдении законодательных норм, а на конъюнктуре и корпоративных интересах.
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    20 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 08:24
      «Палата представителей США собирается одобрить пакет военной помощи киевскому режиму в юбилей Гитлера» —

      — "Совпадение?Не думаю" ...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 08:36
        Владимир Владимирович Воронцов hi, после того как "задний двор" США рукоплескал нацисту в ПАРЛАМЕНТЕ страны, и это тихо спустили на тормозах чего удивляться какой-то дате.
      2. U-58 Звание
        U-58
        +3
        Сегодня, 08:53
        Да конечно совпадение.
        Думаете, в Америке хоть кто-то знает дату рождения фюрера? Они там и Германию-то на карте не находят, разве что знают, в какую сторону можно добежать до канадской границы, а тут дата рождения какого-то древнего персонажа.
        1. Комментарий был удален.
        2. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 10:23
          Самого удивило, что автор держит в голове , когда у Гитлера день рождения. Тут и день рождения тещи не всегда помнишь...
    3. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      -1
      Сегодня, 08:29
      Гитлер тоже был выкормлец американского глубинного государства. Ни капли не удивляюсь такому совпадению. Это он потом начал хулиганить и напал на Францию, за что и поплатился, потеряв расположение штатов. А так его его нацеливали на СССР и деньги выделяли именно на этот проект.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 09:07
        Гитлер тоже был выкормлец американского глубинного государства. Ни капли не удивляюсь такому совпадению. Это он потом начал хулиганить и напал на Францию, за что и поплатился, потеряв расположение штатов. А так его его нацеливали на СССР и деньги выделяли именно на этот проект.

        Поплатился он не за какую-то Францию, которую ему тупому англосаксы слили, чтоб сил на СССР(Россию) хватило, а за то, что лузер обделался под Москвой. Стало ясно, что не вытягивает он разгром СССР, а после Сталинграда стало ясно, что скоро Германии конец, и пора выстраивать санитарный кордон из европейцев против СССР. Тогда-то они и вмешались по-полной.
    4. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 08:34
      Большая часть пойдёт на наполнение складов армии США, а потом со складов армии снова передадут Украине, как было до этого, вот и вся схема.
      1. Ханка Звание
        Ханка
        -1
        Сегодня, 09:24
        Цитата: Ропот 55
        Большая часть пойдёт на наполнение складов армии США, а потом со складов армии снова передадут Украине, как было до этого, вот и вся схема.

        Скорее всего так и будет ..Украина особенно с таким презиком Зе -это черная финансовая дыра ..
        Мотивированных уже давно к бандере отправили ,осталось тупое стадо И сдаваться боятся (семьи в заложниках) и отступать тоже боятся наемники польские и азовцы в заградотрядах стоят
        А как мобилизация проходит,это просто высшия степень западной дерьмократии ..Как скотов на убой загоняют ..Зеля вообще заявил,чтобы европа прекратила выплачивать пособия беженцем и депортировала их ..Думаю скоро в вагонах для скота повезут скакунов обратно в на усраину
        Не жалко их ,когда просматриваю видео 2014г
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 08:39
      Ясно одно ,США найдут деньги для войны до последнего украинца.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 08:44
        tralflot1832 hi, америка страна бизнесмен, а их верхушка не раз заявляла что убийство российских граждан это хороший бизнес, думаете они откажутся от того дела.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 08:49
          Александр. hiАмериканцы не остановятся, кончатся украинцы найдут других.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 08:52
            tralflot1832, так в этом никто и не сомневается, сколько у нас ещё таких бывших "братьев"?!
      2. Ханка Звание
        Ханка
        +1
        Сегодня, 09:34
        Цитата: tralflot1832
        Ясно одно ,США найдут деньги для войны до последнего украинца.

        Скорее всего деньги пойдут на диверсии и террор ..Росии будет очень сложно ,но думаю справимся ,не впервой
    6. Сергей Колтаков Звание
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 08:40
      С этих станется, так что вполне возможно ...
    7. иван2022 Звание
      иван2022
      0
      Сегодня, 08:53
      Во времена СССР большинство людей вообще не знали, когда день рождения Гитлера и ведь жили как-то!

      А сегодня даже 135 лет для них-круглая дата.
    8. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:05
      американские конгрессмены собираются одобрить военную помощь Украине. 20 апреля нацисты в этом году отмечают юбилей Гитлера
      Символично, как для Сша, так и для украины.
      1. Ханка Звание
        Ханка
        0
        Сегодня, 09:37
        Цитата: rotmistr60
        американские конгрессмены собираются одобрить военную помощь Украине. 20 апреля нацисты в этом году отмечают юбилей Гитлера
        Символично, как для Сша, так и для украины.

        Гитлер это проект западного мира и сейчас он сидит в США ..Опять вся европа кодлу собрала ,для крестового похода на Русь ! Мы готовимся ,к главному бою и не дай Бог ,если наши РВСН вступят в бой !
    9. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 09:19
      У меня несколько вопросов к руководству РФ, один из которых: «Каков будет ответ России на эту американскую выходку?»
      У нас 26 000 000 жертв ВМВ...Это даже не 417 000 американцев...
      Но когда кто-то бросает вызов нашему народу, без ответа это оставлять нельзя...
      Бессмертные вообразили, что у России нет столько вольфрама, чтобы запулить в жерло вулкана со скоростью 27 Махов?
      1. алабурга Звание
        алабурга
        0
        Сегодня, 09:37
        "Бессмертные" точно знают, что им ничего не будет от тех, кто не перестал мечтать стать своим, буржуинским.
    10. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 10:20
      Правда, большая часть из 61 млрд долларов пойдёт на американский ВПК, тем не менее…

      Автор не понимает, что деньги пойдут на американский ВПК, а на Украину- оружие и боеприпасы на эту сумму?

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