Сегодня палата представителей США соберётся для рассмотрения пакетов военной помощи зарубежным странам и территориям. Речь идёт об Украине, Израиле и Тайване. Голосование по каждому из пакетов будет проводиться отдельно.При этом американские конгрессмены считают, что каждый из пакетов будет одобрен.Как известно, наибольший по своём объёмам финансовый пакет предусмотрен для «оказания помощи Украине». Правда, большая часть из 61 млрд долларов пойдёт на американский ВПК, тем не менее…Причём в администрации Байдена уже заявили, что «помощь» будет отправлена на Украину сразу же после одобрения палатой представителей. Это фактическое признание нелегитимности такой помощи, так как, по американским законам, законопроект, который будет одобрен нижней палатой, должен сначала вернуться на голосованию в Сенат (так как вносилось немало поправок), а затем – на утверждение Байдену. Но и это ещё не всё. Накануне в Вашингтоне и вовсе заявили, что помощь Украину уже пошла – то есть, даже до голосования в палате представителей. Полная деградация американского законодательства.Обращает на себя внимание то, в какой день американские конгрессмены собираются одобрить военную помощь Украине. 20 апреля нацисты в этом году отмечают юбилей Гитлера. Симптоматично - когда страна, приютившая после Второй мировой войны наибольшее число высокопоставленных нацистов из Третьего Рейха, равно как в итоге и их капиталы, собирается вновь профинансировать нацистский режим на Украине.Напомним, что в США теперь обсуждается вопрос о том, сохранит ли за собой кресло спикера палаты представителей Майк Джонсон. Причина недовольства со стороны ряда его однопартийцев состоит в том, что он, ранее постоянно твердивший о необходимости сначала профинансировать укрепление границы с Мексикой, «благополучно» об этом условии забыл и теперь заявляет, что «нужно как можно скорее оказать помощь Украине». Выяснилось, что принципиально ничем не отличается от своего предшественника, которому в итоге объявили импичмент. Лишнее свидетельство того, что в США власть основана не на личности как таковой и даже не на соблюдении законодательных норм, а на конъюнктуре и корпоративных интересах.