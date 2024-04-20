Американское СМИ: США анонсировали вывод из Нигера 1000 военнослужащих
В ближайшее время с территории Нигера будет выведен контингент американской армии общей численностью 1000 военнослужащих. Об этом сообщил журналист газеты The New York Times (NYT) Эрик Шмитт.
Как отметил обозреватель, американская администрация уже отправила соответствующее уведомление о выводе войск властям западноафриканской страны. То есть, Белым домом решение уже принято, а в ближайшие месяцы будут осуществляться мероприятия по выводу военнослужащих армии США с территории Нигера.
Шмитт считает, что вывод американских войск из западноафриканской страны не приведет к хорошим последствиям. По мнению журналиста, из-за этого ослабнет борьба с террористическими группировками, действующими в зоне Сахеля.
Выводом войск США решили заняться после того, как правящие Нигером военные разорвали соглашение с Вашингтоном. Именно согласно данному документу, на территории страны мог размещаться контингент американской армии. Действующие власти Нигера выступают с антиимпериалистических позиций и стараются обеспечить максимальный суверенитет страны, освобождаясь от французского, а затем и американского военного присутствия в государстве.
Сейчас Нигер активно развивает сотрудничество с Россией. Ранее нигерские СМИ сообщали, что Россия направила в страну 100 своих военных инструкторов и систему противовоздушной обороны. Кроме того, Нигер улучшил отношения и с Ираном. Фактически речь идет о том, что еще одна страна на Африканском континенте отказалась жить по правилам, навязанным Западом, и пытается сама строить свое будущее.
- U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Michael Larson
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