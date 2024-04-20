Американское СМИ: США анонсировали вывод из Нигера 1000 военнослужащих

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Американское СМИ: США анонсировали вывод из Нигера 1000 военнослужащих

В ближайшее время с территории Нигера будет выведен контингент американской армии общей численностью 1000 военнослужащих. Об этом сообщил журналист газеты The New York Times (NYT) Эрик Шмитт.

Как отметил обозреватель, американская администрация уже отправила соответствующее уведомление о выводе войск властям западноафриканской страны. То есть, Белым домом решение уже принято, а в ближайшие месяцы будут осуществляться мероприятия по выводу военнослужащих армии США с территории Нигера.



Шмитт считает, что вывод американских войск из западноафриканской страны не приведет к хорошим последствиям. По мнению журналиста, из-за этого ослабнет борьба с террористическими группировками, действующими в зоне Сахеля.

Выводом войск США решили заняться после того, как правящие Нигером военные разорвали соглашение с Вашингтоном. Именно согласно данному документу, на территории страны мог размещаться контингент американской армии. Действующие власти Нигера выступают с антиимпериалистических позиций и стараются обеспечить максимальный суверенитет страны, освобождаясь от французского, а затем и американского военного присутствия в государстве.

Сейчас Нигер активно развивает сотрудничество с Россией. Ранее нигерские СМИ сообщали, что Россия направила в страну 100 своих военных инструкторов и систему противовоздушной обороны. Кроме того, Нигер улучшил отношения и с Ираном. Фактически речь идет о том, что еще одна страна на Африканском континенте отказалась жить по правилам, навязанным Западом, и пытается сама строить свое будущее.
  • U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Michael Larson
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:48
    «В ближайшее время с территории Нигера будет выведен контингент американской армии » —

    — Американцы больше не афро ...
    1. Ханка Звание
      Ханка
      +1
      Сегодня, 09:05
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Американцы больше не афро ...

      И не арабо и скоро и не укро ))))..Начинают их гнать ссаными тряпками по всему миру ..Россия работает по этой теме и неплохо !
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:57
    А американцы точно с террористами боролись в странах Сахеля,как с самим собой бороться.Там уже ЧАД намекает американцам на выход.
    1. Ханка Звание
      Ханка
      0
      Сегодня, 09:03
      Цитата: tralflot1832
      А американцы точно с террористами боролись в странах Сахеля,как с самим собой бороться.Там уже ЧАД намекает американцам на выход.

      А что они там вообще делали ? Их пригласили туда или как ?
  3. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 08:58
    Правильно, пусть валят, нечего им там делать в Африке❗❗❗
  4. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 09:08
    США анонсировали вывод из Нигера 1000 военнослужащих
    Возможно, что выведут меньше. Кто то из них, живыми не выйдут.
  5. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 09:58
    По мнению журналиста, из-за этого ослабнет борьба с террористическими группировками

    Можно подумать, что nиндocы куда они заходят, то боряться с террористами, скорее наоборот, это они главный источник терроризма, это они создатели террористических организации. Так что, будет наоборот, не будет nиндocoв, не будет и террористических группировок...

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