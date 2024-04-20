Американское СМИ: США анонсировали вывод из Нигера 1000 военнослужащих

В ближайшее время с территории Нигера будет выведен контингент американской армии общей численностью 1000 военнослужащих. Об этом сообщил журналист газеты The New York Times (NYT) Эрик Шмитт.Как отметил обозреватель, американская администрация уже отправила соответствующее уведомление о выводе войск властям западноафриканской страны. То есть, Белым домом решение уже принято, а в ближайшие месяцы будут осуществляться мероприятия по выводу военнослужащих армии США с территории Нигера.Шмитт считает, что вывод американских войск из западноафриканской страны не приведет к хорошим последствиям. По мнению журналиста, из-за этого ослабнет борьба с террористическими группировками, действующими в зоне Сахеля.Выводом войск США решили заняться после того, как правящие Нигером военные разорвали соглашение с Вашингтоном. Именно согласно данному документу, на территории страны мог размещаться контингент американской армии. Действующие власти Нигера выступают с антиимпериалистических позиций и стараются обеспечить максимальный суверенитет страны, освобождаясь от французского, а затем и американского военного присутствия в государстве.Сейчас Нигер активно развивает сотрудничество с Россией. Ранее нигерские СМИ сообщали, что Россия направила в страну 100 своих военных инструкторов и систему противовоздушной обороны. Кроме того, Нигер улучшил отношения и с Ираном. Фактически речь идет о том, что еще одна страна на Африканском континенте отказалась жить по правилам, навязанным Западом, и пытается сама строить свое будущее.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»