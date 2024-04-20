ВСУ признались, что смогли сбить лишь 2 из 7 атаковавших Украину ночью ракет
В ночь на 20 апреля 2024 года Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередные удары по объектам на территории Украины ракетами. Об этом сообщает командование воздушных сил ВСУ.
По утверждению украинских военных, ночью ВС РФ нанесли удары семью ракетами. В частности, были запущены 3 ракеты «Искандер-М», 2 авиаракеты Х-59/Х-69, а также якобы 2 ракеты С-300 или С-400. Ракеты, сообщают в командовании ВСУ, запускались из Белгородской области и из акватории Черного моря.
ВСУ признались, что якобы смогли сбить лишь 2 из 7 атаковавших Украину ночью ракет. Это уже что-то, более похожее на правду, поскольку раньше командование воздушных сил заявляло, будто бы украинские силы ПВО сбивают едва ли не все ракеты и беспилотники.
Видимо, повестка дня на Украине изменилась. Теперь киевский режим настойчиво пытается выбить у стран Запада новые системы противовоздушной обороны. Для этого ему надо демонстрировать не «эффективность» своих сил ПВО, а, наоборот, разрушительные последствия ракетных ударов и невозможность эти удары отражать без дополнительных зенитных ракетных комплексов.
Проблема заключается лишь в том, что западные страны не горят желанием отдавать системы ПВО Украине. Во-первых, в Европе ЗРК не так много. Во-вторых, правительства европейских государств прекрасно понимают, что и эти системы ПВО будут уничтожены российскими ударами, в результате чего и у европейских армий средств обороны от воздушных ударов не будет, и Украина окажется в той же ситуации, что и сейчас, уже в самом обозримом будущем.
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