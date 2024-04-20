ВСУ признались, что смогли сбить лишь 2 из 7 атаковавших Украину ночью ракет

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ВСУ признались, что смогли сбить лишь 2 из 7 атаковавших Украину ночью ракет

В ночь на 20 апреля 2024 года Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередные удары по объектам на территории Украины ракетами. Об этом сообщает командование воздушных сил ВСУ.

По утверждению украинских военных, ночью ВС РФ нанесли удары семью ракетами. В частности, были запущены 3 ракеты «Искандер-М», 2 авиаракеты Х-59/Х-69, а также якобы 2 ракеты С-300 или С-400. Ракеты, сообщают в командовании ВСУ, запускались из Белгородской области и из акватории Черного моря.



ВСУ признались, что якобы смогли сбить лишь 2 из 7 атаковавших Украину ночью ракет. Это уже что-то, более похожее на правду, поскольку раньше командование воздушных сил заявляло, будто бы украинские силы ПВО сбивают едва ли не все ракеты и беспилотники.

Видимо, повестка дня на Украине изменилась. Теперь киевский режим настойчиво пытается выбить у стран Запада новые системы противовоздушной обороны. Для этого ему надо демонстрировать не «эффективность» своих сил ПВО, а, наоборот, разрушительные последствия ракетных ударов и невозможность эти удары отражать без дополнительных зенитных ракетных комплексов.

Проблема заключается лишь в том, что западные страны не горят желанием отдавать системы ПВО Украине. Во-первых, в Европе ЗРК не так много. Во-вторых, правительства европейских государств прекрасно понимают, что и эти системы ПВО будут уничтожены российскими ударами, в результате чего и у европейских армий средств обороны от воздушных ударов не будет, и Украина окажется в той же ситуации, что и сейчас, уже в самом обозримом будущем.
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    11 комментариев
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    1. Добрый Звание
      Добрый
      +1
      Сегодня, 09:05
      Проблема заключается лишь в том, что западные страны не горят желанием отдавать системы ПВО Украине
      Раньше эти страны горели желанием, а теперь когда сгорели Пэтриоты, уже и гореть нечему. Нет ни желания, ни Пэтриотов.
      1. Ханка Звание
        Ханка
        0
        Сегодня, 09:11
        Учимся ПВО уничтожать натовское ..Смотрю по видео наши "Грачи" уже на передовой спокойно отрабатывают на низкой высоте по укронацикам ..Сейчас все ПВО-ПРО сша в Израиль перебрасывают ..Иран показал свои минимальные возможности !!!Ну и Россия там тоже думаю подкинула
        Зеленский грустный и испуган
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 09:10
      Ага, "плачь Ярославны" на городской стене. Типа мы (Киев) бедные и несчастные, видите уже только 2 из 7 сбили, а раньше бы все 12 сбили ВАШИМИ халявными ПВО, так дайте нам эти комплексы и желательно запросто
      так и побольше. Короче прибедняются.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 09:11
      «ВСУ признались, что смогли сбить лишь 2 из 7 атаковавших Украину ночью ракет» —

      — А ведь хотели сказать семь из двух ...
      (Оговорка)
    4. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:21
      якобы смогли сбить лишь 2 из 7 атаковавших Украину ночью ракет
      Значит возможно максимум одну, т.к. даже в случае когда необходимо прибедниться перед западными "друзьями" все равно по привычке хоть что-то, но припишут.
      1. Арка Звание
        Арка
        +1
        Сегодня, 10:23
        Коллега, я всегда обращаю внимание на перечень используемых ракет. И наличие в нем С-300 и С-200 наводит на определенные мысли.
        1. rotmistr60 Звание
          rotmistr60
          0
          Сегодня, 10:27
          И наличие в нем С-300 и С-200 наводит на определенные мысли.
          Ход ваших мыслей правильный - не исключено, что опять украинское ПВО влупило по своим жилым домам.
    5. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +1
      Сегодня, 09:30
      Как же они достали каждый раз говорить, что ВС РФ бьют по целям ракетами С-300. Нафига бить куда-то в землю зенитной ракетой при её дальности в 40км по баллистической цели?
      То, что там обломки С-300 скорее всего находят - в это я верю. Доблестное ППО, размещённое в жилых кварталах как всегда лупит в свои дома.
    6. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +3
      Сегодня, 09:38
      Вот эти 2 от С-300 они и "сбили" - выдали за сбитые свои же упавшие ракеты ПВО, которыми пытались сбивать наши.
    7. Владимириус Звание
      Владимириус
      0
      Сегодня, 09:43
      тем не менее они действительно скоро научатся сбивать наши ракеты, тем более, что всем пво там управляют натовцы-пентагоновцы под управлением их же спутников, в отличии от бесполезных монструозных и дорогостоящих наших систем
    8. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 09:53
      Во-первых, в Европе ЗРК не так много.
      Даже если и перепадёт что то ненужной, за одну ночь и выпустят все ракетки.

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