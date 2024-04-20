Журналисты «Известий» о погибшем военкоре Еремине: Был лучшим из нас
Коллеги погибшего вчера в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина, выражая глубокую скорбь, рассказали о том каким он был. Их общее мнение можно выразить словами «он был лучшим из нас».
На официальном сайте «Известий» опубликованы воспоминания журналистов издания о Семене. По словам военкора Дмитрия Астраханя, он был одним из лучших корреспондентов, работавших в зоне СВО.
- вспоминает Астрахань.
Еремин всегда был на передовой, всегда там, где горячо, отметил спецкор «Известий» Эмиль Тимашев, добавив, что он и в военном деле разбирался не хуже бывалых бойцов.
А корреспондент «Известий» Мери Бадунц, знакомая с Семеном со студенческих лет, говорит, что он всегда готов был поддержать её советом и делом.
— сказала Мери.
По словам другого военкора, Еремин, несмотря на свой относительно небольшой возраст (42 года), был достаточно опытным военкором, за плечами которого были Украина, Сирия, Карабах, и конфликты на границе Афганистана.
- отметил военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
Напомним, что Семен Еремин погиб вчера в зоне СВО в Запорожской области, когда во время съемок их группа попала под удар украинских дронов.
- zp-news.ru
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