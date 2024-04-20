Журналисты «Известий» о погибшем военкоре Еремине: Был лучшим из нас

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Журналисты «Известий» о погибшем военкоре Еремине: Был лучшим из нас

Коллеги погибшего вчера в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина, выражая глубокую скорбь, рассказали о том каким он был. Их общее мнение можно выразить словами «он был лучшим из нас».

На официальном сайте «Известий» опубликованы воспоминания журналистов издания о Семене. По словам военкора Дмитрия Астраханя, он был одним из лучших корреспондентов, работавших в зоне СВО.



Сема снимал под огнем и не бросал телефон, даже сидя за рулем джипа, уходя из-под минометного огня

- вспоминает Астрахань.

Еремин всегда был на передовой, всегда там, где горячо, отметил спецкор «Известий» Эмиль Тимашев, добавив, что он и в военном деле разбирался не хуже бывалых бойцов.

А корреспондент «Известий» Мери Бадунц, знакомая с Семеном со студенческих лет, говорит, что он всегда готов был поддержать её советом и делом.

Общаясь и работая с таким человеком, реально чувствуешь себя в безопасности

— сказала Мери.

По словам другого военкора, Еремин, несмотря на свой относительно небольшой возраст (42 года), был достаточно опытным военкором, за плечами которого были Украина, Сирия, Карабах, и конфликты на границе Афганистана.

Погиб мой друг, товарищ, коллега. Это был, пожалуй, самый отважный из корреспондентов, которых я знал

- отметил военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Напомним, что Семен Еремин погиб вчера в зоне СВО в Запорожской области, когда во время съемок их группа попала под удар украинских дронов.
  • zp-news.ru
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:38
    — Упокой,Господи!Вечная память ...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 10:23
      Журналисты «Известий» о погибшем военкоре Еремине: Был лучшим из нас

      Очень жаль, что Семён погиб! Тем более, что россияне потеряли в СВО одного из самых лучших героических военкоров "Известий"! И что Семёну только 42 года всего-то и было!

      Патриотизм и профессионализм военкора Семёна Ерёмина - пример для подражания для всех россиян!
      Скорбим вместе со всеми его товарищами!
  2. ISKANDER_61 Звание
    ISKANDER_61
    +3
    Сегодня, 09:38
    Вечная память. Достойный человек.
  3. Филин Звание
    Филин
    +3
    Сегодня, 09:39
    Журналисты - о журналисте (добрая ему Память), а о Командире борта ТУ-22М, принудительно катапультировавшему экипаж и погибшему уводя 100 тонн от жилых построек - журналисты, что забыли?
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:48
    Да, регулярно по ТВ были его репортажи. Были....
    Упокой, Господи!, убиенного Семёна!
    Вечная память!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:26
      Цитата: a.s.zzz888
      Да, регулярно по ТВ были его репортажи. Были....
      Упокой, Господи!, убиенного Семёна!
      Вечная память!

      Я не пойму, почему прекрасные люди умирают, а "там" живут ?
  5. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 10:23
    Ты ушел, как солдат и как воин,
    И не всякому это дано,
    Но ты был по натуре героем,
    Про которых снимают кино…
    Ты ушел и мучительно больно,
    Что уходят такие как ты –
    Ты ушел как мужчина – достойно,
    От войны и мирской суеты…
    Загорелась еще одна свечка,
    А душа твоя стала звездой…
    И потомки твои будут вечно,
    Тебя помнить, гордиться тобой!!!

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