Иракская радикальная группировка атаковала с помощью БПЛА израильский порт Эйлат

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Иракская радикальная группировка атаковала с помощью БПЛА израильский порт Эйлат

Пор Эйлат на юге Израиля подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявила радикальная группировка «Исламское сопротивление в Ираке», которую аналитики связывают с Ираном.

По утверждению иракских радикалов, удары по Эйлату были нанесены в ответ на предпринятые израильскими вооруженными силами атаки против объектов на территории Ирака. Действия израильской армии группировка сочла нарушением суверенитета Ирака, что потребовало ответных действий.

Напомним, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке осенью 2023 года и начала израильской военной операции в секторе Газа, порт Эйлат начал подвергаться регулярным атакам со стороны действующих в регионе исламских радикальных организаций. Эйлат атакуют либо хуситы из движения «Ансар Алла» с территории Йемена, либо «Исламское сопротивление» из Ирака.

Удары по Эйлату иракские и йеменские радикалы рассматривают как проявление солидарности с борьбой палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В результате военной операции израильской армии в палестинском анклаве погибли десятки тысяч мирных жителей, были буквально стерты с лица земли целые жилые кварталы, уничтожена гражданская инфраструктура.

Впрочем, данная операция, как мы знаем, стала ответом на жестокий рейд ХАМАС в южные районы Израиля, хотя ответ последнего оказался явно несоразмерным, приведшим к гуманитарной катастрофе в регионе и способствующим дальнейшему накалу военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

Также появилась информация, что Израиль атаковал военную базу «Калсу» в Ираке. Этот объект находится в 50 километрах южнее столицы страны Багдада и используется шиитским ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби». При взрыве погиб один человек, восемь человек получили ранения. По некоторым данным, в воздух были подняты также размещенные в Ираке разведывательные самолеты и беспилотники военно-воздушных сил США. Однако непосредственного участия в атаке они не принимали.
  • Israel Defense Forces
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5 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 09:30
    "Пор Эйлат"? О, мои глаза...
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      -1
      Сегодня, 09:50
      Да, уровень осведомленности автора о предмете, о котором он пишет, ну просто зашкаливает!
      Стыдоба! На уровне "Авианосец у берегов Белорусии"! laughing
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 09:35
    Израиль работает на ИГИЛ.
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 10:12
      так игил и был создан покровителем израиля am
  3. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 09:38
    .. в воздух были подняты также размещенные в Ираке разведывательные самолеты и беспилотники военно-воздушных сил США
    Прогнать с суверенной территории супостатов незаконно находящихся!

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