СМИ Британии: США тайно разместили «гуманные» микроволновые ракеты CHAMP для противодействия Ирану

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СМИ Британии: США тайно разместили «гуманные» микроволновые ракеты CHAMP для противодействия Ирану

США тайно разместили «гуманные» микроволновые ракеты CHAMP для противодействия Ирану. Но где именно дислоцируется данное вооружение, не сообщается.

Об этом пишет в своей статье для британской газеты Daily Mail американский журналист Рональд Кесслер.



СМИ Британии уточняет, что микроволновые ракеты CHAMP способны уничтожать любую электронику, в том числе, электронное оборудование иранских ядерных объектов. На нее воздействуют микроволны, которые, утверждает автор, безвредны для людей. Кесслер заявляет, что применение данного оружия сможет вывести из строя многие стратегические объекты Ирана, в том числе, ядерные. При этом жертв удастся полностью избежать.

Такие ракеты американцы начали размещать в различных уголках планеты с 2019 года.

Микроволновое оборудование, с помощью которого поражается электроника, встроено в крылатые ракеты воздушного базирования и доставляется к месту пуска при помощи стратегических бомбардировщиков B-52. Радиус действия CHAMP превышает 1100 километров.


Такие ракеты способны залетать в воздушное пространство противника на малой высоте и «поджаривать» компьютерные чипы, делая бесполезными любые электронные устройства без нанесения сопутствующего ущерба. Микроволновый импульс вызывает резкий скачок напряжения, которое выводит из строя оборудование раньше, чем успевает сработать защита.

Обнаружить и уничтожить такую ракету крайне сложно, так как по пути она выводит из строя радары противника. У него, утверждает автор, даже нет возможности понять, почему его электроника вдруг прекратила работать.
  • ВВС США, Boeing
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18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 09:35
    «Такие ракеты американцы начали размещать в различных уголках планеты » —

    — А потом жалуются на "гаванский синдром" ...
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +6
    Сегодня, 09:35
    по пути она выводит из строя радары противника

    Удивительно, какая мощность должна быть у источника эми внутри?????
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +3
      Сегодня, 09:59
      Удивительно, какая мощность должна быть у источника эми внутри?????

      Ещё удивительнее какая защита должна быть у собственной электроники этой вундервафли wassat
      Походу кому-то хочется лавры британских "учёных" поиметь fool
  3. Electrical Звание
    Electrical
    +6
    Сегодня, 09:39
    Об этом пишет в своей статье для британской газеты Daily Mail американский журналист Рональд Кесслер.
    Похоже этот Кесслер уже лично на себе проверил безвредность микроволн. Сунул голову в микроволновку и ничего не случилось. Да и что могло случиться если голова это сплошная кость.
  4. fiv Звание
    fiv
    +6
    Сегодня, 09:40
    Экранирование аппаратных. Стальные корпуса техники, здания из железобетона - все это помешает воздействию микроволнового излучения, даже влага в воздухе. И чтобы не мгновенный импульс создать, а долго излучать в пространство широким лучом - это какой источник энергии должен быть на ракете? Что-то здесь не так.
  5. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 09:41
    ..ракеты способны залетать в воздушное пространство противника на малой высоте и «поджаривать» компьютерные чипы, делая бесполезными любые электронные устройства без нанесения сопутствующего ущерба
    тэкс, а где наш ответ чемберлену?! Куда наши ГиШ смотрют? recourse
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:44
    СМИ Британии: США тайно разместили «гуманные» микроволновые ракеты CHAMP для противодействия Ирану

    А что, так можно было? А чего наша «Алабуга» в чулане пылится?
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +1
      Сегодня, 09:48
      Цитата: ROSS 42
      А что, так можно было? А чего наша «Алабуга» в чулане пылится?

      Ждем когда у Украины такое оружие появится и они первыми его применят,как было например с кассетными боеприпасами...Любит наше руководство проявить гуманность за счет жизней наших военнослужащих...
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 09:49
      А чего наша «Алабуга» в чулане пылится?
      Видимо по тому, что так можно только для британских "ученых", ну и остальных обитателей дурдома вроде этого кесслера.
  7. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:48
    Насчёт безвредности для людей-это он загнул.....если кремний в чипах успевает повреждаться,то глаза тем более успеют...
  8. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +7
    Сегодня, 09:50
    Бред, бред, и ещё раз бред!
    Вывести из строя электронику это надо ядерный взрыв или удар молнии туда, в оборудование, это каких размеров должен быть генератор на ракете что бы такие импульсы излучать, что бы вывести электронику из работы, это не постановщик помех где по кругу гоняют излучение помех разных частот с большой скоростью, когда радар не может фиксировать частоту излучения, и при этом это постоянные импульсы от низких и до гипер высоких частот с переменной излучения, при наличии постоянного питания оборудования, а впихнуть в ракету генератор, излучатель на уровне поражения молнией это уже полный бред, не сильно разбераясь в электронике могу сказать одно, это фантастика, много надо факторов, питание генератора, излучателя и то, направленного действия, но реализовать сие в ракете, это что МБР по размерам должна быть, бред!
  9. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 10:06
    Я вот думаю на украине вот такие не используются? Что пво иногда не может ответить
    Кстати почему у нас таких ракет нет, то бы всю электронику ВСУ выжгли бы, было бы неплохо такие использовать против их патриотов. На самом деле электроника ракет хорошо защищена.
  10. Imperor_Alive Звание
    Imperor_Alive
    +1
    Сегодня, 10:07
    Если бы такое оружие у них имелось, его бы просто применили уже давно.
    И против Ирана, и против Северной Кореи. И против нас.
    Новость похожа на фейк для предвыборной борьбы демократов,
    желающих показать, что у них все под контролем.
  11. Влодек Звание
    Влодек
    0
    Сегодня, 10:08
    чипы они выводят из строя!!! ха!!! а у нас ещё лампы кое где сохранились в аппаратных! заманаетесь робята! лампам СВЧ сильно не навредит
  12. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 10:09
    Эти ракеты Чамп можно из строя вывести, сигналом каким нибудь.
  13. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 10:10
    . СМИ Британии уточняет, что микроволновые ракеты CHAMP способны уничтожать любую электронику,

    То демократические, то гуманные- задача одна ....разрушить... извратились до нельзя...
  14. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 10:16
    способны ... «поджаривать» компьютерные чипы, делая бесполезными любые электронные устройства без нанесения сопутствующего ущерба. Микроволновый импульс вызывает резкий скачок напряжения, которое выводит из строя оборудование раньше, чем успевает сработать защита.
    Обнаружить и уничтожить такую ракету крайне сложно, так как по пути она выводит из строя радары противника

    Литературная чушь, рассчитанная на умы необременённых школьными знаниями.
    Примерно из той же серии, что и когда-то заполонившие страницы наших СМИ увлекательные истории о РЭБ "Хибины" и эсминце "Дональд Кук"
    Если коротко, то для создания импульса такой мощности, чтобы дистанционно вывести из строя электронику радара, потребуется ядерный взрыв, как минимум. И вообще, с беспроводной передачей таких мощностей начинает работать закон обратных квадратов, или, для простоты - мощность импульса падает пропорционально квадрату расстояния
    "по пути она выводит из строя радары противника" - разве что будет пролетать сквозь вражеские блоки оборудования)
    В общем, очередной гиперболоид инженера Гарина
  15. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 10:26
    Сомнение что на ядерных объектах это может сильно что-либо повредить ключевого. Такие объекты строят капитально , в.т.ч с учетом экранирования исходящих излучений (в том числе и для оборудования) ,выдерживания механических внешних воздействий . Это значит что оборудка будет достаточно хорошо защищена от излучений конструкционно и резервирована ,сами объекты будут относительно многослойно защищены ,что сведет к 0 любые подобные воздействия .
    Вот радары да , такие штукены могут выносить. Но это не абсолютное оружие,разумеется.

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