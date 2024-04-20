В США на пляже обнаружена часть секретной ракеты времён холодной войны
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На одном из пляжей в американском штате Массачусетс обнаружили фрагмент сверхсекретной ракеты-мишени времен холодной войны.
Как сообщает американский телеканал Fox News, обломок боеприпаса был найден на пляже расположенного в восточной части штата острова Кейп-Код. После того как обломок был передан специалистам, в результате исследования было установлено, что найденный предмет является частью фюзеляжа ракеты-мишени, связанной со сверхсекретной программой Пентагона периода холодной войны. Эксперты пришли к выводу, что находка является обломком ракеты-мишени RCAT, причем, эта технология была сверхсекретна. RCAT расшифровывалось как "воздушная мишень с дистанционным управлением".
RCAT представляли собой беспилотные самолеты, в 1940-х и 1950-х годах применявшиеся для тренировок по зенитным стрельбам в бывшем военном тренировочном лагере США Кэмп Уэллфлит. При этом, о существовании этих дронов знал очень ограниченный круг лиц.
Ранее сообщалось, что в американском городе Белвью сотрудниками правоохранительных органов в гараже одного из местных жителей обнаружили ракету класса "воздух — воздух", предназначенную для доставки ядерных боеголовок мощностью 1,5 килотонны.
Осмотревшие найденную ракету специалисты установили, что находка является неуправляемой ракетой Douglas AIR-2 Genie, не представляющей опасности из-за отсутствия топливного бака.
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