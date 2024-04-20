Польский генерал: Без западной поддержки Киева президент России достигнет своих целей и «унизит» Украину

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Польский генерал: Без западной поддержки Киева президент России достигнет своих целей и «унизит» Украину

Польское онлайн-издание Wiadomości провело экспресс-анализ текущей ситуации в российско-украинском конфликте и сделало прогноз по его дальнейшему развитию на основе высказываний западных политиков, чиновников и экспертов. Оценки и выводы получились противоречивыми, но в целом большинство склоняется к тому, что Запад может не успеть с оказанием необходимой военной помощи Киеву, чем непременно воспользуется в своих интересах Россия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что в настоящее время наступил критический момент и уже ближайшие недели могут решить судьбу военного противостояния на Украине. Это прекрасно понимают не только союзники Киева, но и президент России Владимир Путин. Главная проблема для ВСУ очевидна — это задержка с выделением военной помощи Соединенными Штатами, что признают и чиновники в Вашингтоне.



Если США не передадут Украине оружие, эта страна может проиграть войну с Россией еще до конца 2024 года или, по крайней мере, Путин может оказаться в ситуации, когда сможет диктовать условия политического соглашения

— предупредил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Это лишь часть высказываний польских и мировых лидеров, которые предупреждают о растущих проблемах Киева. Не проходит и дня, чтобы из Украины не поступали тревожные новости. Российская армия атакует украинские города и гражданскую инфраструктуру с наибольшей интенсивностью с начала войны. Атаки становятся все более серьезными именно из-за истощенной противовоздушной обороны ВСУ, подчеркивает автор статьи в польском издании.

Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак обращает внимание, что закон о мобилизации на Украине только еще вступает в силу, а российское наступление уже идет полным ходом. На данный момент без поддержки США украинской армии просто нечем воевать, чтобы хотя бы сдержать наступление россиян.

Военные не рассуждают вокруг да около и прямо говорят, что украинцы в настоящее время не имеют оперативной глубины на фронте, потому что им некем ее укомплектовать. Они обречены на катастрофу

— констатировал Скшипчак.

При этом Европа не может полноценно заместить выпадение помощи от США. Европейские лидеры поодиночке обещают военные поставки Киеву, но среди них нет единства и общей скоординированности, в результате эта поддержка сильно запаздывает, да и поступает не в достаточном объеме, считает польский генерал. По его мнению, каждый день задержки западной военной помощи вызывает дальнейшие проблемы для Киева, что прекрасно понимает Владимир Путин, который, по мнению эксперта, захочет воспользоваться ситуацией.

Если Украина не получит поддержки, Путин достигнет своих целей. Он унизит Украину и тогда предложит мир на своих условиях

— уверен генерал.

С критической оценкой Скшипчак не согласен другой отставной польский военачальник генерал Роман Полько, который в разговоре с журналистом Wiadomości объясняет, что отсутствие помощи со стороны США заставило действовать Европу. Военный признает, что смотрит на ситуацию положительно и считает, что ВСУ способны укрепить оборону, чтобы эффективно противостоять грядущему масштабному наступлению российской армии.

При этом эксперт уверен, что целью России станет взятие новых населенных пунктов, в первую очередь Харькова, что станет важной стратегической победой, которая еще больше «повысит боевой дух» российских военных. Однако генерал надеется, что западная поддержка поспеет вовремя и этого не произойдет.

Я надеюсь, что поддержка прибудет вовремя, и украинская оборона выдержит это. Украинцы знают, за что борются

— резюмирует Полько.
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    10 комментариев
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    1. Ханка Звание
      Ханка
      +1
      Сегодня, 10:13
      Без западной поддержки Киева президент России достигнет своих целей и «унизит» Украину

      Окраина уже давно сама себя унизила И Россия ее сейчас зачищает от нацистов и прочих селюков и наемников ..
      А вот Англосакский мир ,Россия унизила и работа продолжается ..Запад рвет и мечет от бессилия и кровавые провокации устраивает ,тем самым погружая себя на дно ..

      Работаем мужики !!!!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:21
        Цитата: Ханка
        Окраина уже давно сама себя унизила

        А когда на была Украиной ?
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +2
      Сегодня, 10:13
      президент России достигнет своих целей и «унизит» Украину


      Украина сама опустилась за последние 30 лет ниже плинтуса. Советский задел разбазарила, а теперь клянчит деньги на пропитание и вооружения у Запада.
    3. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 10:13
      Если Украина не получит поддержки, Путин достигнет своих целей. Он унизит Украину
      А если вдруг сам на глазах у всех обкакался, да еще лозунги при этом выкрикивал, то в этом случае кто тебя унизил, кого в этом унижении винить? laughing
    4. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 10:17
      Разве можно унизить Украину сильнее, чем это делает клоун?
    5. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:20
      Если США не передадут Украине оружие, эта страна может проиграть войну с Россией еще до конца 2024 года или..
      Все прекрасно понимают, что ИЛИ, но нужно сделать все, чтобы попробовать за счет Украины ослабить Россию. Но это блеф, Россия восстала, спасибо Западу !
    6. borisvt Звание
      borisvt
      0
      Сегодня, 10:25
      ..Если Украина не получит поддержки, Путин достигнет своих целей
      Еще один умник! Если скакуны получат такую поддержку, чтобы мы не достигли своих целей, то придется заняться уже натовскими странами, причем по-взрослому, к сожалению
    7. алабурга Звание
      алабурга
      0
      Сегодня, 10:25
      И зачем товарищ Сталин спас эту гиену европы от расчленения.
    8. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:25
      Он унизит Украину и тогда предложит мир на своих условиях
      Они не так переживают за украину, которую в итоге все равно "унизит" Россия, как за себя любимых, т.к. в этом случае останутся унижены сами и в своем дерьме по уши.
    9. militari97 Звание
      militari97
      0
      Сегодня, 10:25
      Достигнет Россия своих целей... Конечно, если сама не остановится...

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