Польский генерал: Без западной поддержки Киева президент России достигнет своих целей и «унизит» Украину
Польское онлайн-издание Wiadomości провело экспресс-анализ текущей ситуации в российско-украинском конфликте и сделало прогноз по его дальнейшему развитию на основе высказываний западных политиков, чиновников и экспертов. Оценки и выводы получились противоречивыми, но в целом большинство склоняется к тому, что Запад может не успеть с оказанием необходимой военной помощи Киеву, чем непременно воспользуется в своих интересах Россия.
Премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что в настоящее время наступил критический момент и уже ближайшие недели могут решить судьбу военного противостояния на Украине. Это прекрасно понимают не только союзники Киева, но и президент России Владимир Путин. Главная проблема для ВСУ очевидна — это задержка с выделением военной помощи Соединенными Штатами, что признают и чиновники в Вашингтоне.
— предупредил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.
Это лишь часть высказываний польских и мировых лидеров, которые предупреждают о растущих проблемах Киева. Не проходит и дня, чтобы из Украины не поступали тревожные новости. Российская армия атакует украинские города и гражданскую инфраструктуру с наибольшей интенсивностью с начала войны. Атаки становятся все более серьезными именно из-за истощенной противовоздушной обороны ВСУ, подчеркивает автор статьи в польском издании.
Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак обращает внимание, что закон о мобилизации на Украине только еще вступает в силу, а российское наступление уже идет полным ходом. На данный момент без поддержки США украинской армии просто нечем воевать, чтобы хотя бы сдержать наступление россиян.
— констатировал Скшипчак.
При этом Европа не может полноценно заместить выпадение помощи от США. Европейские лидеры поодиночке обещают военные поставки Киеву, но среди них нет единства и общей скоординированности, в результате эта поддержка сильно запаздывает, да и поступает не в достаточном объеме, считает польский генерал. По его мнению, каждый день задержки западной военной помощи вызывает дальнейшие проблемы для Киева, что прекрасно понимает Владимир Путин, который, по мнению эксперта, захочет воспользоваться ситуацией.
— уверен генерал.
С критической оценкой Скшипчак не согласен другой отставной польский военачальник генерал Роман Полько, который в разговоре с журналистом Wiadomości объясняет, что отсутствие помощи со стороны США заставило действовать Европу. Военный признает, что смотрит на ситуацию положительно и считает, что ВСУ способны укрепить оборону, чтобы эффективно противостоять грядущему масштабному наступлению российской армии.
При этом эксперт уверен, что целью России станет взятие новых населенных пунктов, в первую очередь Харькова, что станет важной стратегической победой, которая еще больше «повысит боевой дух» российских военных. Однако генерал надеется, что западная поддержка поспеет вовремя и этого не произойдет.
— резюмирует Полько.
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