Польский генерал: Без западной поддержки Киева президент России достигнет своих целей и «унизит» Украину

Если США не передадут Украине оружие , эта страна может проиграть войну с Россией еще до конца 2024 года или, по крайней мере, Путин может оказаться в ситуации, когда сможет диктовать условия политического соглашения

Военные не рассуждают вокруг да около и прямо говорят, что украинцы в настоящее время не имеют оперативной глубины на фронте, потому что им некем ее укомплектовать. Они обречены на катастрофу

Если Украина не получит поддержки, Путин достигнет своих целей. Он унизит Украину и тогда предложит мир на своих условиях

Я надеюсь, что поддержка прибудет вовремя, и украинская оборона выдержит это. Украинцы знают, за что борются